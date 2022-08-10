В России решили сделать закрытый банк тем итоговых сочинений выпускников

Темы итоговых сочинений для учащихся 11 классов для допуска к государственной итоговой аттестации теперь планируют больше не публиковать, вместо этого появится закрытый банк тем, сообщили в Рособрнадзоре.

«Открытые тематические направления итогового сочинения на каждый год публиковаться больше не будут. Вместо этого формируется закрытый банк тем итогового сочинения на основе тех тем, которые использовались в прошлые годы. Перед началом учебного года публикуются названия разделов и подразделов банка тем итогового сочинения с комментариями к ним, а также образец комплекта тем итогового сочинения», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Такое решение приняли Минпросвещения, Рособрнадзор и Совет по вопросам проведения итогового сочинения. Порядок и процедуру проведения сочинения в новом учебном году менять не планируется, также неизменными останутся критерии оценки.

Итоговое сочинение ввели в 2014-2015 годах. Успешное выполнение работы открывает ученику доступ к государственной итоговой аттестации. Оно оценивается по системе «зачет – незачет».

«Открытые тематические направления прошлых лет выполнили свою задачу. Они позволили разработать разнообразные темы, связанные с этическими, философскими, эстетическими проблемами. Группировка комплектов тем из разных разделов банка будет, с одной стороны, препятствовать созданию шаблонных сочинений, с другой стороны, содействовать реализации установки на самостоятельность написания сочинения, его экспромтный характер», – сказал глава Совета, ректор Литературного института имени Горького Алексей Варламов.