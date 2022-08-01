На Останкинской башне появились слова в поддержку Китая

На Останкинской телебашне в Москве появилась надпись: «Китай, Россия с тобой!» на русском и китайском языках.

В соцсетях и СМИ предположили, что поводом для сообщения стал предстоящий визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Видео опубликовано в Telegram издания «Коммерсант».

Ранее тайваньские СМИ сообщили, что Пелоси намерена прибыть на Тайвань поздно вечером 2 августа. Политик прибудет во главе делегации примерно из 20 человек, она приземлится около 22.30 по местному времени (17.30 мск) в аэропорту Суншань в Тайбэе. В среду она посетит Законодательный юань (парламент Тайваня), там у нее намечены встречи с руководством острова, включая руководителя администрации Цай Инвэнь.

В субботу появились сообщения, что спецборт ВВС США с Пелоси вылетел из Соединенных Штатов в сторону Азии. Позже спецборт прибыл в Сингапур.

Китай пригрозил, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. Позднее стало известно, что планах Пелоси посещение Тайваня не указано.