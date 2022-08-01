Более 2 млн работ в поддержку российских военных создали участники проекта «За нами правда»

За четыре месяца работы народного интернет-проекта «За нами правда» жители России и других стран мира прислали более 2 млн работ в поддержку президента и российских военных: стихотворения и песни собственного сочинения, фото и видеоролики, графические материалы.

Пользователи со всей России записывали свои видеообращения для российских военнослужащих, присылали фотографии нарисованных вместе с детьми патриотических рисунков, делились изображениями разнообразных творческих Z-поделок и роликами с авторскими песнями в поддержку президента и спецоперации, говорится в сообщении на сайте Общенародного российского фронта (ОНФ).

Среди участников первых четырех конкурсов организаторы проекта из «Молодежки ОНФ» определили 40 авторов из разных регионов страны. Каждый из победителей будет отмечен фирменным Z-мерчем. Также на церемонии выступят народные авторы-исполнители, которые представят свои музыкальные номера в поддержку России и ее защитников.

Также в рамках проекта любой желающий может отправить свои слова поддержки принимающим участие в спецоперации военнослужащим. В июле таких голосовых и текстовых обращений поступило более 36 тысяч. Каждое послание будет передано бойцам.