В Минпросвещения заявили о возможном обучении детей из Донбасса на украинском языке

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1 августа, понедельник | Последнее обновление — 16:45 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Умер штурмовавший телецентр в Вильнюсе экс-командир «Альфы» Головатов
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Вряд ли инцидент в Мурманске как-то напрямую связан с направлением норвежской дипломатии. Хамить или не хамить русским – вопрос политический и решаемый наверху. В компетенцию какой-то консульской дуры он не входит.
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Стоит ли удивляться, что солдаты России и донецких республик идут в атаку, помолившись перед боем и взяв в руки красный флаг? Просто коммунистическая идеология и православие, если вдуматься, имеют больше схожих черт, чем противоречий, и в нужных условиях очень легко подвергаются синтезу – вот как сейчас.
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Со всей этой ЛГБТ-повесточкой, а на самом деле – гигантской машиной подавления инакомыслящих, государство лезет в постель к своим гражданам. Да так, как несчастному СССР и не снилось.
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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Папа Франциск извинился перед коренными народами Канады за злоупотребления со стороны католических миссионеров в школах-интернатах. Подростки и дети подвергались физическому и сексуальному насилию в христианских школах, которые действовали с XIX века по 1970-е годы. Визит папы Римского начался в воскресенье и продлится пять дней
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Минпросвещения заявили о возможном обучении детей из Донбасса на украинском языке
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Специалисты разрабатывают образовательную программу, по которой обучение детей Донецкой и Луганской народных республик можно будет вести на украинском языке, но по российской программе, сообщил заместитель министра просвещения России Денис Грибов на площадке Atomskills-2022 в Екатеринбурге.
«Многие дети, проживающие сегодня на дальних освобожденных территориях, на русском языке не говорят. Сегодня наши коллеги, кто за это отвечает, готовят соответствующие программы образовательные, по которым будет предусмотрена возможность преподавания на украинском языке, но по российским стандартам, по нашей программе, с углубленным изучением русского языка, либо адаптивные переходные курсы», – цитирует РИА «Новости» Грибова.
Замминистра подчеркнул, что запрос со стороны жителей освобожденных территорий на российское образование большой.
Ранее в Минпросвещения рассказывали, что рассматривают вопрос о методической поддержке образовательных систем ДНР и ЛНР при введении обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отмечал, что программы по изучению украинского языка как родного будут доступны школам Донецкой и Луганской народных республик.
ВС России уничтожили перевозивший элитный батальон бригады президента Украины эшелон
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Российские военные поразили воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск Донецкой народной республики, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины, сообщили в Минобороны.
«Высокоточным оружием воздушного базирования вечером 28 июля прямым попаданием разгромлен воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск Донецкой Народной Республики, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины. На месте уничтожено более 140 националистов. Еще около 250 боевиков получили ранения различной степени тяжести. Вся военная техника, находившаяся в эшелоне, выведена из строя», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Также 29 июля высокоточным оружием воздушного базирования поражен пункт временной дислокации дивизиона реактивных систем залпового огня 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Яснобродовка Донецкой народной республики. В результате удара уничтожено до 30 военнослужащих, военная техника и склад с реактивными снарядами для боевых машин «Град».
В районе населенного пункта Артемовск высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ. Потери соединения составили до 50 военнослужащих и восемь единиц военной техники.
Ранее сообщалось, что украинская сторона размещает бойцов территориальной обороны и националистов батальона «Кракен» в больницах Харькова, Сум, Винницы и Николаевки.
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Ракеты «Искандер» ВС России нанесли удар по дислокации «Кракена» в Харьковской области
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Высокоточными ракетами «Искандер» российские военные нанесли удар по пункту временный дислокации националистического формирования «Кракен» в районе города Богодухов Харьковской области, сообщили в Минобороны.
Высокоточными ракетами «Искандер» в районе города Богодухов Харьковской области нанесен удар по пункту временный дислокации националистического формирования «Кракен», оборудованный в ангарах местного мясокомбината. Уничтожено более 30 нацистов и 10 единиц военной техники, – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
Также в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две американские гаубицы М777 в районе Степногорска Запорожской области и поражены: батарея реактивных систем залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Курдюмовка и две артиллерийских батареи гаубиц «Гиацинт-Б» в районах Кодема и Белая Гора в ДНР.
Кроме того, подавлены шесть взводов РСЗО «Град», две самоходные артиллерийские батареи САУ «Гвоздика», три артиллерийских взвода орудий Д-20, четыре артиллерийских взвода орудий Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Северск, Парасковиевка, Звановка, Раздоловка, Новгородское, Дзержинск, Орловка, Камышеваха, Курахово Донецкой Народной Республики, Дружное, Гуляй Поле Запорожской области, Широкое, Малая Корениха, Кирово, Калиновка и Березнеговатое Николаевской области.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Бражковка, Глубокое, Донецкое, Новая Дмитровка, Великая Камышеваха, Червоная Гусаровка, Изюм, Петропавловка Харьковской области, Пески в ДНР и Херсон.
В воздухе перехвачено шесть снарядов реактивной системы залпового огня над населенными пунктами Новая Каховка, Червоный Маяк, а также две баллистические ракеты «Точка-У» в районе населенного пункта Старая Маячка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 261 самолет, 145 вертолетов, 1644 беспилотных летательных аппарата, 361 зенитный ракетный комплекс, 4190 танков и других боевых бронированных машин, 772 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3217 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4573 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее сообщалось, что российские военные поразили воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск Донецкой народной республики, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины.
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Россия пригласила экспертов ООН и МККК для расследования удара в Еленовке
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Российская Федерация в интересах расследования удара по СИЗО в Еленовке в Донецкой Народной Республике пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста, сообщили в Минобороны (МО) России.
«Российская Федерация в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке, приведшего к гибели большого количества украинских военнопленных, официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста», – приводит ТАСС слова источника в ведомстве.
В ночь на пятницу Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору в районе Еленовки, где содержались украинские военнопленные. По данным штаба территориальной обороны ДНР, в результате ракетного удара ВСУ погибли 53 человека, еще 75 получили ранения. По данным российского военного ведомства, в результате ракетного удара погибли 50 украинцев. Минобороны РФ опубликовало пофамильные списки погибших и раненных.
Минобороны России назвало произошедшее вопиющей кровавой провокацией с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. «Всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично [президент Украины Владимир] Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон», – подчеркнули в Минобороны России.
Представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил о готовности международной организации расследовать обстоятельства удара по СИЗО в Еленовке. В тот же день экс-посол Франции в Москве Сильви Берманн усомнилась в украинской версии удара по Еленовке, отметив, что никакой необходимости в нанесении удара по СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, у России и республик Донбасса не было.
В свою очередь замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин отметил, что украинская сторона хорошо знала место содержания пленных в СИЗО в Еленовке, удар был нанесен после того, как пленные начали рассказывать о военных преступлениях Киева. В СПЧ удар по СИЗО в Еленовке назвали казнью Украиной своих людей. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Киев решил уничтожить пленных боевиков с «Азовстали».
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Выживший после удара по СИЗО в Еленовке пленный рассказал о «моментальном взрыве»
Пострадавший во время удара ВСУ по СИЗО в Еленовке в ДНР украинский пленный рассказал о моментальном взрыве и пожаре в здании барака.
«Ночью мы спали, потом произошел моментальный взрыв и начало все гореть. Были двухэтажные кровати, естественно, где мы все жили. Нас там было 190 человек. И начали кровати падать, гореть все. И моментально, кто-то сразу же сообразил, что делать, сразу же начал помогать раненым и прочим другим выбегать», – приводит НТВ комментарий украинского пленного Ивана.
Ранее в ООН заявили о готовности расследовать удар по СИЗО в Еленовке.
Факт обстрела СИЗО из РСЗО HIMARS производства США подтверждают найденные на месте фрагменты ракеты с серийным номером.
До этого экс-посол Франции в России усомнилась в украинской версии удара по Еленовке.
Минобороны опубликовало список украинских военнопленных, погибших в результате ракетного удара киевского режима по следственному изолятору.
При этом раненые доставлены в медицинские учреждения с тяжелыми ранениями. Всем им оказана необходимая медицинская помощь.
«Всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон», – подчеркнуто в сообщении Минобороны России.
Напомним, в ночь на пятницу вооруженные силы Украины обстреляли Еленовскую исправительную колонию №120 под Донецком. Жертвами удара стали пленные украинские военнослужащие, которые там содержались.
Минобороны России назвало произошедшее вопиющей кровавой провокацией с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Киев решил уничтожить пленных боевиков с «Азовстали».
Глава ДНР утвердил концепцию плана развития Мариуполя
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Глава ДНР Денис Пушили подписал указ об утверждении концепции разработанного в России мастер-плана развития Мариуполя, следует из документа, опубликованного на сайте главы республики.
«Согласовать и утвердить для применения на территории ДНР подготовленную федеральным автономным учреждением «Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования Российской Федерации» при участии комитета по градостроительству и архитектуре города Санкт-Петербурга прилагаемую концепцию мастер-плана развития города Мариуполь», – приводит текст указа ТАСС.
Как отмечается в документе, концепция утверждается «в целях установления ключевых параметров развития города Мариуполь и очередности реализации, а также технико-экономических показателей развития жилья и социальной инфраструктуры».
В пятницу президент Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину помочь Донецкой и Луганской народным республикам с восстановлением соцобъектов, инфраструктуры и домов, чтобы жители республик встретили зимний сезон в нормальных условиях. Вице-премьер России Марат Хуснуллин представил президенту РФ Владимиру Путину концепцию – мастер-план развития Мариуполя. По словам Хуснуллина, полное восстановление Мариуполя по разработанному мастер-плану возможно в течение трех лет. Как отметил вице-премьер, мастер-план представляет собой документ на 100 страницах, где подробно прописан по годам весь объем работ по восстановлению города.
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Дело пяти иностранных наемников поступило в Верховный суд ДНР
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Верховный суд ДНР приступил к работе над делом еще пяти иностранных наемников, воевавших на стороне Украины, сообщили в пресс-службе суда.
«В производство Апелляционной палаты Верховного суда ДНР поступило уголовное дело в отношении Густавссона Матиаса, Пребега Векослава, Хардинга Джона, Хили Дилана, Хилла Эндрю, являющихся иностранными гражданами, которые обвиняются в наемничестве», – приводит сообщение «Донецкое агентство новостей».
Напомним, в Донецкой народной республике (ДНР) предъявлено обвинение еще двум британским наемникам, им вменяют те же статьи, что троим ранее осужденным иностранцам. В силовых структурах ДНР сообщали, что британцы Хили и Хилл, которые были взяты в плен на заводе Ильича в Мариуполе и в Николаевской области, отказываются давать показания.
Ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал.
До этого в Генпрокуратуре ДНР заявили, что в отношении иностранных наемников из Великобритании и Марокко может быть применена высшая мера наказания. В ведомстве отметили, что в результате полученных показаний граждан Великобритании Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагима установлена их причастность к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 34 УК ДНР («Совершение преступлений группой лиц»), ст. 323 УК ДНР («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») и ст. 440 УК ДНР («Наемничество»).
Напомним, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что сдавшиеся в плен с «Азовстали» бойцы ВСУ и иностранные наемники находятся на территории ДНР, готовятся документы для трибунала.
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Киев решил объявить обязательную эвакуацию жителей из подконтрольной части Донбасса
Власти страны намерены провести обязательную эвакуацию жителей той части Донбасса, которую до сих пор контролирует Киев, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
Она пояснила, что в данных районах отсутствует газоснабжение и нет надлежащего электроснабжения. «33-я статья Кодекса о гражданской защите населения говорит именно о такой форме эвакуации, как обязательная. Я считаю, что это обязанность каждого взрослого члена семьи. В Донецкой области 52 тысячи детей, их надо эвакуировать, нельзя подвергать их смертельной опасности в зимний период без тепла, света, без возможности обогреть», – приводит в субботу ее слова агентство УНИАН, передает ТАСС.
По ее словам, «если человек отказывается, он должен будет подписать, что он понимает и осознает все последствия и несет персональную ответственность за свою жизнь».
Ранее Верещук объявила о создании на Украине создании штаба для эвакуации людей из подконтрольной части Донбасса и призвала жителей выехать в центральные и западные регионы страны.
До этого Верещук призвала жителей Херсонской и Запорожской областей как можно скорее эвакуироваться. Она объяснила свой призыв тем, что «артиллерия должна работать», а так называемая деоккупация, которую собираются проводить вооруженные силы Украины, «включает в себя вооруженное применение силы».
Для разминирования «Лепестков» в Донецке задействовали бронетехнику
Для оперативного уничтожения противопехотных мин «Лепесток», появившихся в Донецке после обстрела города вооруженными силами Украины ракетами РСЗО «Ураган», используется бронетехника, устойчивая к детонации боеприпасов небольшой мощности.
Информация об этом появилась в Telegram-канале «Рыбарь».
Кроме того, разминированием «Лепестков» в Донецке занимаются саперы.
Накануне в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщили, что ВСУ обстреляли Донецк ракетами РСЗО «Ураган», оснащенными противопехотными минами «Лепесток».
Сразу после этого мэр Донецка Алексей Кулемзин предупредил об обнаружении в городе противопехотных мин «Лепесток», запрещенных международными конвенциями.
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ВСУ сбросили на Донецк противопехотные мины «Лепесток»
Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк, в результате обстрела пострадал ребенок. Используя РСЗО «Ураган», ВСУ сбросили на город противопехотные мины «Лепесток», сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сообщается, что в 21.15 мск по Кировскому району города было выпущено две ракеты, оснащенные минами ПФМ-1 «Лепесток», передает ТАСС.
Также в сообщении говорится, что при обстреле со стороны ВСУ в Кировском районе Донецка пострадала девочка 2006 года рождения. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что «при обстреле Кировского района города по улице Виноградной украинские боевики ранили мирного жителя 2002 года рождения».
Напомним, ПФМ-1 «Лепесток» предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth. К разминированию Донецка приступили саперы международного противоминного центра Министерства обороны России.
Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка указывал, что в 1996 году был принят Протокол II к Женевской конвенции о видах оружия, который вводил ряд ограничений на применение этого оружия. Протоколом были определены допустимые способы минного вооружения, после чего было запрещено использование мин без механизма самоликвидации. Россия выполнила требования Протокола, сняв мины «Лепесток» с вооружения, «тогда как в армиях других постсоветских стран, в том числе и Украины, запрещенные «Лепестки» остались». В воскресенье в ДНР заявили, что в Кировском районе Донецка мирный житель подорвался на мине «Лепесток».
ВСУ в седьмой раз за день обстреляли Донецк из «Града»
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в седьмой раз в течение дня обстреляли Донецк из РСЗО «Град», сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Как сообщается, 5 ракет из «Града» было выпущено по Кировскому району Донецка в 18:47 по местному времени (совпадает с московским), передает ТАСС.
Ранее украинские военные выпустили 20 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по Киевскому району Донецка.
До этого украинские военные выпустили 18 снарядов по Куйбышевскому району Донецка.
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«ЗооДруг» отправил животным в Донбассе 85 тонн помощи
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Фура всероссийской кампании «ЗооДруг» привезла десять тонн овса и по пять тонн пшеничной крупы и ячменя гуманитарной помощи зоопаркам, приютам, конно-спортивным клубам Донбасса и Мариуполя, сообщили в Общественной палате РФ.
«В общей сложности «ЗооДруг» отправил уже 85 тонн помощи в Донбасс и близлежащие регионы. Местные жители не оставляют животных в беде и продолжают заботиться о них. Поэтому помощь, которую мы собираем здесь в России, так важна и востребована. Хочу выразить благодарность членам оргкомитета кампании «ЗооДруг» – именно благодаря объединению усилий целого ряда некоммерческих организаций, фондов и проектов, работающих в области зоозащиты, нам удается регулярно направлять помощь тем, кому она так необходима. А при содействии Общественных палат ДНР и ЛНР мы добиваемся адресного и равномерного распределения груза на местах», – сказала Елена Шаройкина, инициатор кампании «ЗооДруг» и председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В этот раз помощь получат четыре конно-спортивных клуба Донецка. Часть крупы будет распределена между волонтерами в Мариуполе, которые опекают бездомных собак, а также будет передана приюту «Пиф» в Донецке. Кроме того, помощь получат в зоопарках в Мариуполе и селе Придорожном для обеспечения питанием парнокопытных и птиц.
«Без этой поддержки мы бы не справились. Животных, которым требуется пища и уход, очень много. Как и добросердечных людей, которые продолжают о них заботиться», – сказал председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.
Отправленный провиант был собран членами оргкомитета «ЗооДруга» в рамках акции «Помощь животным Донбасса», инициированной вице-президентом РАН Ириной Донник, и реализуемой совместно с международным благотворительным фондом помощи животным «Дарящие надежду».
Напомним, 21 апреля в Донецк прибыла первая фура гумпомощи для животных «ЗооДруг». В тот же день зоопарки в Мариуполе и Донецке получили гуманитарную помощь из России.
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ВСУ выпустили 18 снарядов по Куйбышевскому району Донецка
Украинские военные в субботу утром выпустили 18 снарядов по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республике в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06.05 – н.п. Невельское – г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм», – сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.
Накануне стало известно, что в результате обстрела Куйбышевского района Донецка вооруженными формированиями Украины погибла женщина.
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Минобороны России показало работу артиллерии ДНР
Министерство обороны России опубликовало видео, на котором показана работа установок ДНР по позициям украинских войск.
В видеоролике продемонстрировали работу расчета 100-мм орудия «Рапира»: бойцы народной милиции ДНР заряжают пушку и производят залпы. Также на видео сразу виден результат работы – пораженные военные цели под мостом.
«Мы вскрываем взводные и ротные опорные пункты, в основном по ротам, по закрытым позициям, которые тяжело пробить другим, нашими снарядами проще их вскрывать. Крайние два дня с начала операции, я знаю, мы уничтожили два взводных и два ротных опорных пункта», – рассказал в видео, размещенном в Telegram-канале Минобороны, военнослужащий корпуса народной милиции ДНР гвардии лейтенант Дмитрий Колесниченко.
Отмечается, что сам Колесниченко родом из Донбасса, а в народную милицию пришел в 2014 году.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы артиллерии ДНР.
ВСУ обстреляли Донецк снарядами из «Града»
Украинские военные выпустили 20 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по Киевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
По его сведениям, обстрел был зафиксирован в 16:56 по местному времени (совпадает с московским), передает ТАСС.
Ранее ВСУ выпустили 18 снарядов по Куйбышевскому району Донецка.
Накануне стало известно, что в результате обстрела Куйбышевского района Донецка вооруженными формированиями Украины погибла женщина.
ВСУ обстреляли Доломитное в ДНР
Украинские военные провели обстрел поселка Доломитное в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07.22 (время совпадает с мск) – населенный пункт Клещеевка – населенный пункт Доломитное: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 07.24 – населенный пункт Клещеевка – населенный пункт Доломитное: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров», – цитирует сообщение представительства РИА «Новости».
По данным ведомства, украинские военные в 7.30 также выпустили 10 мин калибром 120 мм по Донецку.
Накануне в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщили, что ВСУ обстреляли Донецк ракетами РСЗО «Ураган», оснащенными противопехотными минами «Лепесток».
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