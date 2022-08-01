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Назван благоприятный для России сценарий развития ситуации в Косово
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«Инцидент в Косово был согласованной с Западом провокацией. При этом ЕС своими руками уничтожил собственные достижения на Балканах. Для нас же важно, чтобы ситуация в регионе не деградировала и мы смогли всех удержать от критического развития событий», – заявила газете ВЗГЛЯД балканист Екатерина Энтина, комментируя обострение ситуация в регионе.
«Позиция Москвы по этому вопросу очень сложна для сербов с точки зрения эмоционального восприятия. На словах мы безоговорочно поддерживаем территориальную целостность государства, а в практической политике заявляем о поддержке любого решения Белграда», – сказала Екатерина Энтина, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», руководитель Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН.
«То есть впервые в истории российско-сербских отношений мы предоставляем стране возможность полностью нести ответственность за свое политические решение. И это совершенно нормально, учитывая, что Сербия сегодня со всех сторон окружена странами НАТО. С точки зрения оказания военно-политической помощи – для нас это очень сложно. Кроме того, вмешательство в конфликт стало бы принципиальным выбором для Москвы», – отметила собеседница.
Как напоминает эксперт, «так называемый коллективный Запад считает Балканы зоной своего исключительно геополитического влияния». «Так что наша позиция хотя и несколько горька, но наиболее оптимальна. России важно, чтобы ситуация не продолжала деградировать, чтобы мы могли каким-то образом удержать всех от критического сценария как для региона, так и всего мира», – пояснила она.
Собеседница также указала на факты, доказывающие причастность США к очередному обострению ситуации на Балканах. «Например, конфликт на время затих после выступления американцев. Это говорит о том, что мы увидели хорошо спланированную провокацию. Уверена, что предварительный сценарий был согласован косоварами с Западом. И теперь они увидели, какой будет реакция, как самого Белграда, так и Москвы», – предположила Энтина.
События минувшего вечера эксперт сравнила с аналогичным обострением в Приднестровье несколькими месяцами ранее. «Тогда мы видели небольшую эскалацию, которая быстро стихла. В Косово будет то же самое, только хронологически дальше октября это не затянется. Причина тому – выборы в Боснии и Герцеговине. Они покажут готовность американцев, британцев и немцев к тому, чтобы договариваться о решении национальных вопросов на Балканах», – заметила она.
При этом собеседница напомнила, что исторически Европа могла добиться больших успехов в регионе. «Евросоюз имел уникальную возможность примирить страны пространства, дать ему нормальное будущее в вопросах экономического роста. Но политика была отчасти самонадеянной, местами безграмотной и высокомерной в отношении к балканским государствам. ЕС серьезно затянул с интеграцией их в свое пространство. Кроме того, он упустил тот момент, когда все, включая Москву, Пекин, Анкару и арабов, соглашались со вступлением балканских стран в ЕС», – акцентирует балканист.
«Можно с уверенностью сказать, что ЕС своими собственными руками уничтожил собственные достижения. И теперь мы видим ровно те Балканы, о которых пишут в учебниках истории: пороховой погреб Европы, который варится в собственном котле межнациональных и территориальных проблем, а также предельно сильно зависит от отношений между великими державами», – заключила Энтина.
В воскресенье вечером СМИ сообщили о том, что в северных районах Косово, населенных сербами, включили сигналы тревоги, а местные жители начали строить баррикады на трассах в районах Косовска-Митровице, Рударе и недалеко от города Звечан.
Обострение ситуации в самопровозглашенной республике связывают с тем, что власти Косово решили с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы и начать перерегистрацию автомобилей с ранее выданными сербским руководством номерами.
Позже к границе с Косово были стянуты отдельные подразделения армии Сербии. Аналогичным образом поступили и косовские боевики, закрыв административные переходы «Брняк» и «Яринье» на въезд и выезд, а на переходе «Рудница» проезд возможно только для автомобилей с косовскими номерами.
Министерство обороны Сербии сообщило, что армия республики не пересекала административную линию и не входила на территорию Косово и Метохии. Вместе с тем, Сербия и Косово обвинили друг друга в эскалации напряженности. Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что власти Косово стремятся к изгнанию сербского населения. Премьер-министр непризнанной республики Альбин Курти утверждает, что к эскалации напряженности в Косово и Метохии причастен президент Сербии Александр Вучич.
В свою очередь Вучич призвал косово-албанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово «Сербия победит». Кроме того, Вучич заявил, что международное сообщество должно повлиять на власти непризнанного Косово. По его словам, страны ЕС и США «всегда поддержат каждое решение приштинских властей» и «могли бы повлиять на крайне безответственную косовскую сторону», чтобы «отложить применение некоторых решений», прежде чем стороны встретятся в Брюсселе.
Сербский президент поблагодарил «тех, кто поддержал Сербию». «Особенно хочу поблагодарить <...> представителей Министерства иностранных дел Российской Федерации, которые точно заметили, что происходит, и реагировали очень и очень корректно», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Pink
В ночь с воскресенья на понедельник правительство Косово сообщило, что с 1 августа «обязуется отложить выполнение двух решений от 29 июня 2022 года до 1 сентября 2022 года», когда «будут убраны все баррикады и установлена полная свобода» передвижения на севере края. Косово выразило благодарность «международным партнерам, особенно послу США Джеффу Ховеньеру, за их приверженность и вклад», передает ТАСС.
Тем временем бывший спецпосланник США в регионе Ричард Гренелл подверг критике премьер-министра непризнанного Косово Альбина Курти: «У меня много друзей в Косово, и они очень злы на Курти». Гренелл заявил, что «народ заслуживает лидера, который стремится к созданию рабочих мест, а не войне». По его словам, «Косово заслуживает большего».
Гренелл считает, что «Курти своим односторонним запретом на сербские личные документы и автомобильные номера провоцирует конфликт». Гренелл, который был спецпосланником США в администрации Дональда Трампа, раскритиковал политику действующего президента США Джо Байдена, который «игнорирует Балканы».
В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решения косовских властей – очередной шаг к изгнанию сербского населения из региона. Она подчеркнула, что Москва призывает «Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово».
«Подобное развитие событий – еще одно свидетельство провала посреднической миссии Евросоюза. Это также пример того, какое место Белграду уготовили в Европейском союзе, предложив Белграду де-факто смириться с бесправием соотечественников», – заключила представитель российского МИД.
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Соловьев назвал два варианта военных союзов для Сербии
Журналист Владимир Соловьев предложил Сербии два варианта военных союзов, по его мнению стране необходимо двигаться в направлении Организации Договора о коллективной безопасности или заключить договор о дружбе и сотрудничестве с Россией.
«Пора Сербии в ОДКБ. Или напрямую подписать с Россией договор о дружбе сотрудничестве военной помощи», – написал он в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги включили в северных, населенных сербами районах Косово, люди строят баррикады на трассах.
Позже Министерство обороны Сербии сообщило, что армия республики не пересекала административную линию и не входила на территорию Косово и Метохии, также в ведомство призвало не распространять дезинформацию.
Сообщалось, что власти самопровозглашенного Косово готовы с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы и начать перерегистрацию автомобилей с ранее выданными сербским руководством номерами.
Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что по его информации, полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, а также акцию по перерегистрации автомобилей на номера республики Косово. Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово «Сербия победит».
До этого Вучич заявил, что Белград не будет подписывать с Приштиной соглашение о взаимном признании, даже несмотря на призывы Европарламента.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Приштину призвал Сербию к «прагматичности в процессе признания Косова», поскольку без этого страна не сможет вступить в ЕС.
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Шольцу и Макрону предрекли ссору с Брюсселем из-за России
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Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время, вероятно, начнут ссориться с Брюсселем в поисках нового диалога с президентом России Владимиром Путиным, сообщают СМИ.
В статье для Strategic culture обозреватель Мартин Джей заявил, что у политиков могут возникнуть разногласия с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая плохо справилась со взаимодействием с Москвой. «Скорее всего, вскоре мы увидим ссоры между Шольцем и фон дер Ляйен в Брюсселе, к которым присоединиться Макрон в поисках нового диалога с Путиным», – передает РИА «Новости» предположение Джея.
По его мнению, Германия уже начала подавать сигналы о желании изменить отношение к России. «Недавно выяснилось, что в Берлине задержали предназначенный для Украины пакет помощи в размере 9 млрд евро, вдобавок немцы не смогли передать танки странам, которые оказывают помощь Украине, несмотря на данные ранее обещания. Это не просто «трещины», а реальные сигналы», – говорится в публикации.
Напомним, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила, что Германия достигла предела объемов поставок вооружения Киеву из запасов бундесвера, началось обсуждение организации поставок напрямую с заводов.
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Москва указала на провал политики США и ЕС на Балканах
Решение Косово начать с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы очередной шаг к изгнанию сербского населения из региона, Москва призывает Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Решение «властей» в Приштине начать с 1 августа применение необоснованных дискриминационных «правил» о принудительной замене личных документов и регистрационных номеров местных сербов – очередной шаг к изгнанию сербского населения из Косово, вытеснению оттуда косовосербских институтов, обеспечивающих защиту прав сербских жителей от произвола приштинских радикалов во главе с «премьером» А.Курти. Лидеры косоваров знают, что сербы не останутся безучастными, когда речь идет о прямой атаке на их свободы, и преднамеренно идут на обострение, чтобы запустить силовой сценарий. Разумеется, на острие атаки находится и Белград, который Запад хочет дополнительно «нейтрализовать» косовоалбанскими руками», – приводятся слова Захаровой в Telegarm-канале МИД.
Она подчеркнула, что Москва призывает «Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово».
«Подобное развитие событий – еще одно свидетельство провала посреднической миссии Евросоюза. Это также пример того, какое место Белграду уготовили в Европейском союзе, предложив Белграду де-факто смириться с бесправием соотечественников», – заключила представитель российского МИД.
Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги включили в северных, населенных сербами районах Косово, люди строят баррикады на трассах.
Позже Министерство обороны Сербии сообщило, что армия республики не пересекала административную линию и не входила на территорию Косово и Метохии, также в ведомство призвало не распространять дезинформацию.
Сообщалось, что власти самопровозглашенного Косово готовы с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы и начать перерегистрацию автомобилей с ранее выданными сербским руководством номерами.
Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что по его информации, полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, а также акцию по перерегистрации автомобилей на номера республики Косово. Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово «Сербия победит».
До этого Вучич заявил, что Белград не будет подписывать с Приштиной соглашение о взаимном признании, даже несмотря на призывы Европарламента.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Приштину призвал Сербию к «прагматичности в процессе признания Косова», поскольку без этого страна не сможет вступить в ЕС.
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Вступил в силу полный запрет на поставки российского угля в ЕС
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С 1 августа вступил в силу полный запрет на поставки российского угля в Евросоюз, введенный в рамках пятого пакета санкций ЕС, сообщают информационные агентства.
Пятый пакет санкций приняли еще в апреле, он включал постепенный отказ от российского угля. При этом с августа вводится полный запрет «на покупку, импорт или передачу угля и других видов твердого ископаемого топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России», передает РИА «Новости».
Напомним, ЕС впервые ввел ограничения против российского угля. Зависимость от российского угля в европейских странах разная. Главными покупателями были Германия, Польша, Нидерланды и Италия, где доля России доходила до 60%. Доля российского угля во Франции была 30%. Многие страны покупали небольшие объемы угля, но Россия была единственным поставщиком. Власти Польши уже признали, что стране грозят проблемы с отоплением домов предстоящей зимой из-за эмбарго на российской уголь.
В конце июля британские власти обнародовали документ, в котором говорится, что импорт угля, нефти и золота из России попадет под запрет – эмбарго на золото вступает в силу с 21 июля, на уголь – с 10 августа.
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Эксперт: На Балканах может повториться 1999 год
Сербия обладает достаточной силой, чтобы ответить и серьезно сократить численный состав косовских боевиков, при этом Белград понимает, на стороне Косово выступит коллективный Запад, считает зампредседателя Мосгордумы, тележурналист Андрей Медведев.
«Косовская армия (боевики и террористы) обязательно нападет на Северное Косово. Именно сейчас, когда Сербии, как кажется Западу, поддержку получить неоткуда. Косовские власти, сплошь состоящие из полевых командиров, безусловно не самостоятельны и решение о зачистке Косово и окончательном решении сербского вопроса принимали не сами. Это, без всякого сомнения, команда из Вашингтона и Лондона», – написал он в своем Telegram-канале.
Медведев считает, что «удар по сербам – это еще и акция устрашения не для собственно сербов, а для всех, кто сегодня не поддерживает санкции, или пытается противостоять Западу (думаю, что следующая на очереди Турция после выборов). Сейчас армия Косово, станет действовать максимально жестко».
«У Сербии объективно есть силы и чтобы ответить, и чтобы серьезно сократить численный состав косовских боевиков. Но, Белград понимает, что на стороне Косово выступит коллективный Запад, причем это не будет украинский вариант, с ленд-лизом. Это будет новый 1999 год», – пишет эксперт.
При этом Медведев указывает на то, что «сдать косовских сербов Белград тоже не может – страна взорвется. И потому отвечать он будет. Албанцы это тоже понимают, и понимают, что такое сербы, когда они начали воевать всерьез».
«Поэтому есть надежда, что при всем желании окончательно решить сербский вопрос именно сейчас, и при том, что момент подходящий, албанцев может сдержать обычный страх. Но я бы на это не рассчитывал. По выше указанной причине – албанцы не субъектны. Скажут старшие товарищи – будут воевать. А Вашингтону сейчас зажечь Балканы – это самое то. Чтобы добить Европу экономически», – заключил он.
Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги включили в северных, населенных сербами районах Косово, люди строят баррикады на трассах.
Позже Министерство обороны Сербии сообщило, что армия республики не пересекала административную линию и не входила на территорию Косово и Метохии, также в ведомство призвало не распространять дезинформацию.
Сообщалось, что власти самопровозглашенного Косово готовы с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы и начать перерегистрацию автомобилей с ранее выданными сербским руководством номерами.
Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что по его информации, полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, а также акцию по перерегистрации автомобилей на номера республики Косово. Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово «Сербия победит».
До этого Вучич заявил, что Белград не будет подписывать с Приштиной соглашение о взаимном признании, даже несмотря на призывы Европарламента.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Приштину призвал Сербию к «прагматичности в процессе признания Косова», поскольку без этого страна не сможет вступить в ЕС.
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СМИ сообщили о резком обострении ситуации в Косово
Отдельные подразделения армии Сербии стянуты к границе с Косово, приведены в полную боевую готовность и ожидают приказа. На административной линии произошла стрельба, в результате которой был ранен серб, сообщают СМИ.
«Эскалация в Косово началась немногим раньше, чем ожидалось. Приштинские власти обещали заблокировать вьезд автомобилей с сербскими номерами с завтрашнего дня. Однако сегодня в 18.30 по московскому времени в северной части Косовской-Митровицы сработали сирены воздушной тревоги. Затем поступила информация о стрельбе на административной линии, в результате которой был ранен серб. В район Дудин Крш (муниципалитет Звечан) прибыли силы косовского спецназа ROSU. Сербы начали возводить первые баррикады у села Рударе, перекрыли трассу Приштина-Лепосавич», – сообщается в Telegram-канале «Рыбарь».
Также отмечается, что «косовская полиция закрыла административные переходы «Брняк» и «Яринье» на въезд и выезд. На административном переходе «Рудница» пропускают только автомобили с косовскими номерами».
«В южной части Косовской Митровицы собираются албанцы, многие из них вооружены. Отдельные подразделения армии Сербии стянуты к границе, приведены в полную боевую готовность и ожидают приказа», – сообщают СМИ.
Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги включили в северных, населенных сербами районах Косово, люди строят баррикады на трассах на проверенных за последние годы участках.
Сообщалось, что власти самопровозглашенного Косово готовы с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы и начать перерегистрацию автомобилей с ранее выданными сербским руководством номерами.
Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что по его информации, полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, а также акцию по перерегистрации автомобилей на номера республики Косово. Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово «Сербия победит».
До этого Вучич заявил, что Белград не будет подписывать с Приштиной соглашение о взаимном признании, даже несмотря на призывы Европарламента.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Приштину призвал Сербию к «прагматичности в процессе признания Косова», поскольку без этого страна не сможет вступить в ЕС.
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В Косово звучат сигналы тревоги, люди начали собирать баррикады
Сирены воздушной тревоги включили в северных, населенных сербами районах Косово, люди строят баррикады на трассах на проверенных за последние годы участках, передает портал издания «Вечерне новости».
«После 18.00 (19.00 мск) активированы сигналы воздушной тревоги в Косовска-Митровице... Перед новой базой пограничной полиции самопровозглашенного Косово недалеко от административного пункта перехода «Ярине» распределены множество бойцов подразделения быстрого реагирования с автоматическим оружием, в касках и бронежилетах... Граждане строят баррикады в месте Рударе, на трассе Приштина-Лепосавич и недалеко от города Звечан. Дороги блокируются», – передает сообщение портала РИА «Новости».
Ранее стало известно, что власти самопровозглашенного Косово готовы с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы и начать перерегистрацию автомобилей с ранее выданными сербским руководством номерами.
Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что по его информации, полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, а также акцию по перерегистрации автомобилей на номера республики Косово. Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово «Сербия победит».
До этого Вучич заявил, что Белград не будет подписывать с Приштиной соглашение о взаимном признании, даже несмотря на призывы Европарламента.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Приштину призвал Сербию к «прагматичности в процессе признания Косова», поскольку без этого страна не сможет вступить в ЕС.
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Вучич обещал не сдаваться в конфликте с Косово
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Международное сообщество должно повлиять на власти непризнанного Косово, заявил президент Сербии Александр Вучич, пообещав, что «сдачи не будет и победит Сербия»
Сербия «просит всех представителей международного сообщества, чтобы они сделали все, что возможно». По словам Вучича, страны «пятерки» (Великобритания, Германия, Италия, США, Франция) «всегда поддержат каждое решение приштинских властей» и «могли бы повлиять на крайне безответственную косовскую сторону», чтобы «отложить применение некоторых решений», прежде чем стороны встретятся в Брюсселе.
Вучич поблагодарил «тех, кто поддержал Сербию». «Особенно хочу поблагодарить <...> представителей Министерства иностранных дел Российской Федерации, которые точно заметили, что происходит, и реагировали очень и очень корректно», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Pink
Он также поблагодарил главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля и других представителей Евросоюза за «корректную реакцию», передает РИА «Новости».
Вучич заявил, что командующий контингентом НАТО в Косово и Метохии Ференц Каяри встретится в ночь на понедельник с представителями косовских сербов в свете обострения в Косово. Начальник генштаба Сербии генерал Милан Мойсилович провел разговор с Каяри «в корректной атмосфере и профессионально». По словам Вучича, «обе стороны приняли на себя обязательства, прежде всего по обмену информацией, потому что было много ложных сообщений, дезинформации, и в полночь (1.00 мск) ожидается разговор командующего KFOR в Косовска-Митровице» с главой партии «Сербский список» Гораном Ракичем и «представителями сербов».
Президент Сербии подчеркнул важность того, чтобы диалог с Приштиной под эгидой ЕС «был продолжен», сохраняя возможность «решить вопросы мирным путем». Он выразил уверенность, что «в короткие сроки будут хорошие новости». «Надеюсь, что не сегодня вечером, но завтра произойдет деэскалация. И у нас останется время подготовиться к разговору и через компромисс прийти к сохранению мира», – сказал президент, добавив, что власти Сербии «работают над снижением напряженности».
«Делаем все что можем и как можем, это для нас важнее всего. Как бы ни было трудно, сдачи не будет и победит Сербия», – сказал он, поблагодарив косовских сербов за сдержанность.
Тем временем сербская газета «Вечерние новости» сообщила, что получила электронное письмо с угрозами лично Вучичу и стране с требованием признать независимость непризнанной республики Косово. В письме говорится: «На каждом мосту в Белграде установлено взрывное устройство. Дом Александра Вучича будет сожжен и расстрелян. Мои требования – признание независимости Косово. Если мои требования не будут выполнены, каждый мост в Белграде упадет в Дунай». Также письмо содержит угрозы в адрес семьи и детей Вучича.
Напомним, Приштина собралась объявить с понедельника недействительными сербские документы. Сербское население Косово и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. В северной части города Косовска-Митровицы прозвучали сигналы тревоги. К мосту через реку Ибар в Косовска-Митровице стянуты Международные силы безопасности в Косово (КФОР), действующие под эгидой НАТО.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Косово начать с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы очередной шаг к изгнанию сербского населения из региона, Москва призывает Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций. Москва указала на провал политики США и ЕС на Балканах.
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Минобороны Сербии прокомментировало обострение ситуации в Косово
Министерство обороны Сербии сообщило, что армия Сербии не пересекала административную линию и не входила на территорию Косово и Метохии, также в ведомство призвало не распространять дезинформацию.
«В связи с большим количеством дезинформации, которую в эфир намеренно вбрасывает администрация в Приштине и которая распространяется через ложные аккаунты в социальных сетях и отдельные сайты, где указано, что якобы произошли какие-то столкновения армии Сербии и так называемой косовской полиции, Министерство обороны сообщает, что армия Сербии не пересекала административную линию и никоим образом не входила на территорию Косово и Метохии», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги включили в северных, населенных сербами районах Косово, люди строят баррикады на трассах на проверенных за последние годы участках.
Сообщалось, что власти самопровозглашенного Косово готовы с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы и начать перерегистрацию автомобилей с ранее выданными сербским руководством номерами.
Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что по его информации, полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, а также акцию по перерегистрации автомобилей на номера республики Косово. Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово «Сербия победит».
До этого Вучич заявил, что Белград не будет подписывать с Приштиной соглашение о взаимном признании, даже несмотря на призывы Европарламента.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Приштину призвал Сербию к «прагматичности в процессе признания Косова», поскольку без этого страна не сможет вступить в ЕС.
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Жену президента Ирландии осудили за призыв к переговорам России и Украины
От президента Ирландии Майкла Хиггинса требуют дистанцироваться от заявлений супруги Сабины Хиггинс, которая опубликовала письмо о необходимости мирных переговоров между Москвой и Киевом, сообщают СМИ.
Майкл Хиггинс, почти не обладающий реальной властью в парламентской республике, отказывается давать комментарии. Депутат от правящей в составе коалиции партии «Фианна фойл» Вилли О'Ди призвал его прояснить позицию, поскольку «молчание подразумевает, что он придерживается того же мнения», что и супруга, передает ТАСС со ссылкой на Irish Times.
Похожие требования озвучили члены верхней палаты ирландского парламента, представляющие «Фианна фойл» и «Фине гэл», которая также входит в правящую коалицию. Irish Times пишет, что с критикой в адрес президентской четы выступил и один из депутатов Верховной рады Украины.
Письмо Сабины Хиггинс было опубликовано в Irish Times и продублировано на сайте президента Ирландии. Позднее с сайта президента текст удалили. В письме Хиггинс, комментируя редакционную статью газеты о возможной эскалации обстановки на Украине, подчеркнула, что издание, к разочарованию жены президента, не заявило о необходимости мирного урегулирования конфликта. Хиггинс призвала положить конец насилию.
Хиггинс заявила, что мир должен «убедить президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского договориться о перемирии и начать переговоры», сделать моральный выбор и потребовать остановить боевые действия.
Российский посол в Ирландии Юрий Филатов заявил, что слова Сабины Хиггинс с их антивоенным посылом «имеют смысл», но отметил, что не хотел бы вмешиваться во внутренние дела Ирландии. Член верхней палаты парламента от «Фине гэл» Джон Макгахон заявил, что «если российский посол положительно отзывается о вашей позиции по вторжению на Украину, то явно пора ее пересмотреть».
Сабину Хиггинс обвинили в том, что она возлагает одинаковую ответственность за происходящее на Россию и Украину. По мнению критиков, жена президента призывает Киев к территориальным уступкам. Однако в ее защиту выступили члены Европарламента от Ирландии Клэр Дели и Мик Уоллес, считающие, что международное сообщество должно содействовать мирному разрешению конфликта, которое является «единственным способом» прекратить противостояние.
Напомним, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк перечислил условия для переговоров с Россией, которые выдвигает Киев. Подоляк заявил, что в список условий входят «немедленное прекращение огня» и «вывод войск» с Украины, «возвращение похищенных граждан» и «выдача военных преступников». Кроме того, в список вошли «механизм репараций» и «признание суверенных прав Украины».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине на Западе снизилась, но рано или поздно здравый смысл возобладает и настанет черед переговоров, перед которыми Киеву предстоит понять условия России. «Они их прекрасно знают. Согласиться на них. Сесть за стол (переговоров). И просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован», – сказал Песков.
Глава российского государства Владимир Путин заявлял, что весной Россия и Украина почти достигли соглашения в Стамбуле, но Украина отказалась выполнять договоренности. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в текущей ситуации мирные переговоры России с Украиной не имеют никакого смысла.
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Гончаренко призвал Киев «защитить» Косово от Сербии
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Украина должна «защитить» Косово в случае «вторжения» Сербии, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
По словам Гончаренко Сербия якобы «пытается развязать агрессивную войну». Как заявил депутат, если «Сербия вторгнется в Косово», Украина «должна защитить косоваров». Он заверил, что «Украина со своими военными на месте готова действовать», передает РИА «Новости».
Напомним, Гончаренко вступил в заочную перепалку с властями Сербии после того, как президент Сербии Александр Вучич заявил, что если мировые лидеры не прислушаются к предложениям российского лидера Владимира Путина по Украине, то в мире начнется ад. Депутат Рады написал в Telegram, что Украина вместе с Хорватией отомстят Вучичу за его заявления о спецоперации, «перевоспитав» его и народ балканской страны. Глава сербского МВД Александр Вулин сказал, что последователи Степана Бандеры на Украине и хорватские нацисты не смогут «перевоспитать» Вучича. Сам Вучич в ответ на угрозы со стороны Гончаренко пожелал Украине всего наилучшего, заявив, что новый сербский кабмин не будет антироссийским. Гончаренко посоветовал президенту Сербии купить «билет в Ростов».
Приштина собралась объявить с понедельника недействительными сербские документы. Сербское население Косово и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. В северной части города Косовска-Митровицы прозвучали сигналы тревоги. Позднее появилась информация и о сиренах в Зубин-Потоке. По данным сербских СМИ, с албанской стороны моста, соединяющего север и юг Косовска-Митровицы, собрались около 200 албанцев. К мосту через реку Ибар в Косовска-Митровице стянуты Международные силы безопасности в Косово (КФОР), действующие под эгидой НАТО.
В состав международных сил KFOR под эгидой НАТО, действующих на территории Косово и Метохии, входил и украинский контингент. Однако после того, как Россия начала спецоперацию на Украине, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении миротворцев. В апреле было объявлено о возвращении всех 40 человек из Косово.
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Эксперт: Конфликт России и Запада повлияет на сценарий на Балканах
Системная холодная война между Россией и Западом может сильно повлиять на сценарий того, что будет происходить на Балканах, заявил политолог Федор Лукьянов.
Лукьянов подчеркнул в Telegram, что «европейский менеджмент балканских проблем – и боснийской, и косовской – за четверть века не привел к желаемому результату». Он сомневается, что «получится сейчас». «Потому что второе обстоятельство – Россия и Европа/США/НАТО пребывают в состоянии острой конфронтации», – заявил Лукьянов, добавив, что Западу «рассчитывать на содействие Москвы в урегулировании ситуации (будь то Косово или Босния) нет никаких оснований».
Как заявил Лукьянов, «любимая Западом практика «выборочного взаимодействия» (работаем совместно с Россией, где это нам нужно, по остальным вопросам противостоим) больше не применима». Он выразил уверенность, что «сотрудничества не будет, Россия и Запад везде будут по разные стороны баррикад, в чем бы они ни заключались».
«Вопрос, насколько у участников региональных отношений сохранился реальный азарт по части разборок/реванша/экспансии», – заявил Лукьянов, предположив, что «его как раз, на самом деле, мало, вымотались и выхолостились». Однако, как отметил политолог, «если он имеется, то внешние силы на сей раз вступят в неизбежный клинч, поддерживая противоположные стороны».
Напомним, Приштина собиралась объявить с понедельника недействительными сербские документы. Сербское население Косово и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. Подразделения армии Сербии были стянуты к границе с Косово и приведены в полную боевую готовность. Президент Сербии Александр Вучич пообещал, что «сдачи не будет и победит Сербия». В результате Косово отложило запрет на сербские документы.
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Косово отложило запрет на сербские документы
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Введение запрета на сербские документы откладывается до 1 сентября, сообщило правительство непризнанного Косово.
Правительство Косово сообщило, что с 1 августа «обязуется отложить выполнение двух решений от 29 июня 2022 года до 1 сентября 2022 года», когда «будут убраны все баррикады и установлена полная свобода» передвижения на севере края. Косово выразило благодарность «международным партнерам, особенно послу США Джеффу Ховеньеру, за их приверженность и вклад», передает ТАСС.
Тем временем бывший специальный посланник США по диалогу Белграда и Приштины Ричард Гренелл подверг критике премьер-министра непризнанного Косово Альбина Курти: «У меня много друзей в Косово, и они очень злы на Курти». Гренелл заявил, что «народ заслуживает лидера, который стремится к созданию рабочих мест, а не войне». По его словам, «Косово заслуживает большего».
Гренелл считает, что «Курти своим односторонним запретом на сербские личные документы и автомобильные номера провоцирует конфликт». Гренелл, который был спецпосланником США в администрации Дональда Трампа, раскритиковал политику действующего президента США Джо Байдена, который «игнорирует Балканы».
Напомним, Приштина собиралась объявить с понедельника недействительными сербские документы. Сербское население Косово и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. Подразделения армии Сербии были стянуты к границе с Косово и приведены в полную боевую готовность. Президент Сербии Александр Вучич пообещал, что «сдачи не будет и победит Сербия».
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Косово решило ввести запрет на въезд с сербскими документами
Власти самопровозглашенного Косово готовы с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы и начать перерегистрацию автомобилей с ранее выданными сербским руководством номерами, сообщил кабинет «премьера» Альбина Курти.
Косовский «премьер» провел днем заседание «Совета национальной безопасности» в Приштине, сообщает РИА «Новости».
«Завтра, 1 августа 2022 года, начинается применение решения правительства от 29 июня о начале замены регистрационных знаков на официальные (самопровозглашенной) республики Косово и мер на КПП с временными декларационными листами, которые заменят личные документы из Сербии, а также начинается срок для сокрытия сербских государственных символов и обозначений для автомобилей, которые въезжают на нашу территорию. Этот срок продлевается до 31 октября 2022 года», – цитирует Радио и телевидение Косово кабинет «главы правительства».
Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что по его информации, полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, а также акцию по перерегистрации автомобилей на номера республики Косово. Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово «Сербия победит».
До этого Вучич заявил, что Белград не будет подписывать с Приштиной соглашение о взаимном признании, даже несмотря на призывы Европарламента.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Приштину призвал Сербию к «прагматичности в процессе признания Косова», поскольку без этого страна не сможет вступить в ЕС.
Глава ЕК призвала подготовиться к худшему с поставками газа в ЕС
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью испанской газете «Мундо», что следует подготовиться к худшей ситуации с поставками газа в Евросоюз.
«Мы должны оставаться едиными, потому что единственные ответственные за этот энергетический кризис находятся в Москве и больше нигде. Принимая во внимание, что Россия уже частично или полностью прекратила поставки газа 12 государствам – членам [ЕС], мы все должны быть готовы к худшей ситуации», – передает ТАСС слова главы ЕК.
Фон дер Ляйен отметила, что некоторые страны ЕС сильнее зависимы от российского газа «либо из-за своего географического положения, либо из-за своих суверенных энергетических решений». «Эти страны сейчас находятся в более уязвимом положении», – уточнила она, добавив, что проблемы «с поставками в любую из этих стран – это потрясение для Европы в целом». «Наши экономики тесно взаимосвязаны через единый рынок», – подчеркнула глава ЕК.
«Сейчас ЕС обращается к более надежным энергетическим партнерам, – отметила она. - Мы уже достигли рекордных объемов поставок сжиженного природного газа из США, и увеличиваются объемы газа из Норвегии, стран Персидского залива, Алжира или региона Каспийского моря и из все большего числа стран мира». «За первое полугодие 2022 года мы дополнительно импортировали 38 млрд кубометров СПГ и газа по газопроводам не из РФ, – пояснила Фон дер Ляйен. – Это более чем компенсирует сокращение на 28 млрд кубометров поставок газа по российскому газопроводу».
По мнению главы ЕК, «Испания могла бы перенаправить поставки СПГ в другие государства – члены [ЕС], чтобы помочь им обеспечить достаточные поставки газа, а также укрепить газопровод, соединяющий ее с Францией, чтобы напрямую отправлять больше газа».
Напомним, в Брюсселе объявлено, что «страны Евросоюза достигли согласия в вопросе сокращения потребления газа на 15%». При этом в Брюсселе разрешили правительствам всех стран, входящих в ЕС, варьировать исполнение указаний «на свое усмотрение в зависимости от условий».