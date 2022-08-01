Защита Шевчука захотела вернуть дело о дискредитации ВС России из Уфы в Петербург

Интересы музыканта Юрия Шевчука в уфимском суде по делу о дискредитации ВС России намерен представлять адвокат, он будет ходатайствовать о переносе дела в Петербург, заявил защитник артиста Александр Передрук.

«Я буду принимать участие в судебном заседании и представлять его интересы, Юрий Шевчук, скорее всего, их посещать не будет, в этом нет целесообразности. Обязанности посещать заседания у него нет, для этого у него есть адвокат», – сказал Передрук в беседе с ТАСС.

На ближайшем заседании будет решаться вопрос о территориальной подсудности дела и переносе в Петербург, где и проживает музыкант. В Уфе же ему неудобно посещать заседания.

Первое заседание в Уфе назначено на 5 августа. Оно поступило 25 июля в Советский райсуд города.

Ранее сообщалось, что административное дело против лидера ДДТ Шевчука о дискредитации ВС России вернули для рассмотрения в Советский райсуд Уфы.

Концерт ДДТ прошел в столице Башкирии 18 мая. По данным СМИ, в ходе мероприятия Шевчук высказался о своем отношении к спецоперации на Украине. Один из организаторов мероприятия Радмир Усаев рассказал РИА «Новости», что после концерта правоохранители составили в гримерке административный протокол на музыканта о публичной дискредитации использования Вооруженных сил РФ.

Продюсер Радмир Усаев сообщал, что правоохранительные органы составили административный протокол на лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука после его концерта в Уфе. Дело должно было быть передано в Петербург.

Адвокат музыканта Александр Передрук отмечал, что Шевчук отказался давать объяснения по данному административному делу. Артисту грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей.