Назван ключевой принцип управления губернаторов новой волны

Активная и регулярная коммуникация губернаторов с жителями выступает ключевым принципом эффективного управления регионами России, отмечают эксперты.

Как не раз подчеркивал президент Владимир Путин, прямое общение власти с гражданами позволяет выявлять актуальные социальные проблемы и корректировать политический курс в соответствии с потребностями людей.

В новой экономической реальности ценность прямой коммуникации между главами регионов и обществом особенно возросла. Близость власти к людям, которую демонстрируют прежде всего губернаторы новой волны, выступает гарантом социальной стабильности и оперативного решения возникающих проблем, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Губернаторы новой волны активно встречаются с жителями в ходе рабочих поездок по территориям и отвечают на волнующие людей вопросы.

Так, с жителями Советского района Кировской области встретился врио губернатора Александр Соколов. Многочисленные вопросы в адрес врио были связаны с ожидаемой газификацией территории. Соколов сообщил, что заявка с просьбой начать газификацию района с 2023 года уже направлена в Газпром.

Встречу с жителями Томского района провел врио губернатора Томской области Владимир Мазур. Во время встречи он заметил, что каждый день получает от жителей района сотни сообщений, благодаря чему знает о многих проблемах из первых рук. В качестве одной из главных проблем территории врио назвал транспортную доступность и сообщил, что приступил к работе над ее решением.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин встретился с жителями Великого Новгорода. В ходе встречи он сообщил о последовательном развитии системы регионального здравоохранения. В частности, как отметил Никитин, проведены капитальные ремонты в поликлинике №4, детской поликлинике №2, детской стоматологии, строится переход между роддомом и областной детской больницей, а в медучреждения области закуплено современное высокотехнологичное оборудование.

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев выявил актуальные проблемы жителей Рыбинского района во время визита в поселок Октябрьский. «Подняли вопросы водоснабжения, состояния коммунальных сетей, ремонта дорог. Все они есть в комплексных планах развития городов и районов. Сейчас обсуждаем их с жителями, чтобы напротив каждой задачи появился срок и ответственный. Благодарю рыбинцев за откровенный и содержательный разговор», – написал Евраев в своем Telegram-канале. Прием жителей Тамбовской области провел врио главы администрации региона Максим Егоров. Один из вопросов, поступивших к нему, был связан с затянувшимся ремонтом крыши дома №16 по улице Рабочей в Тамбове. Врио дал поручение главе города завершить работы досрочно.

Жители Ухоловского района Рязанской области встретились с врио губернатора Павлом Малковым. Одной из ключевых тем для обсуждения выступила ситуация в сфере здравоохранения. Малков рассказал жителям территории о системе, по которой он планирует выстраивать региональное здравоохранение, и о принятых управленческих решениях в этой области.

Врио главы республики Марий Эл Юрий Зайцев провел встречу с жителями Волжского района. Среди озвученных на встрече проблем района – аварийное состояние моста через реку Петьялка. Врио заявил, что мост будет отремонтирован. Кроме этого, жители сообщили о проблеме, связанной с состоянием районного дома культуры.

Активно общается с жителями Калининградской области губернатор Антон Алиханов. Помимо личных встреч для регулярной коммуникации с гражданами он использует чат «Директ Алиханова» в Telegram, отрабатывает каждое из поступивших в чат обращений. Во время визитов в районы области губернатор также посещает промышленные предприятия и общается с сотрудниками. В частности, например, он посетил площадку ГК Атлантис, где возводится новый панировочный цех.

Стремление глав российских регионов регулярно общаться с жителями оценил политический консультант Владимир Лубянко. «Для губернаторов новой волны визиты – это не предвыборный проект, а постоянный образ действия. Так они получают обратную связь из первых уст и снижают градус негатива, если он накопился. Люди выговариваются первому лицу о проблемах и развеивают мифы, что глава региона недоступен. Все это останется и после выборов. Это удобный механизм управления, который для чиновников и должностных лиц в России скоро станет абсолютно повсеместным. Губернаторы новой волны – просто первые ласточки. Конечно, это отразится и на их электоральных показателях в сентябре, но дело именно в перестройке системы к большей открытости и прозрачности», – убежден эксперт.