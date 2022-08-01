Жену президента Ирландии осудили за призыв к переговорам России и Украины

От президента Ирландии Майкла Хиггинса требуют дистанцироваться от заявлений супруги Сабины Хиггинс, которая опубликовала письмо о необходимости мирных переговоров между Москвой и Киевом, сообщают СМИ.

Майкл Хиггинс, почти не обладающий реальной властью в парламентской республике, отказывается давать комментарии. Депутат от правящей в составе коалиции партии «Фианна фойл» Вилли О'Ди призвал его прояснить позицию, поскольку «молчание подразумевает, что он придерживается того же мнения», что и супруга, передает ТАСС со ссылкой на Irish Times.

Похожие требования озвучили члены верхней палаты ирландского парламента, представляющие «Фианна фойл» и «Фине гэл», которая также входит в правящую коалицию. Irish Times пишет, что с критикой в адрес президентской четы выступил и один из депутатов Верховной рады Украины.

Письмо Сабины Хиггинс было опубликовано в Irish Times и продублировано на сайте президента Ирландии. Позднее с сайта президента текст удалили. В письме Хиггинс, комментируя редакционную статью газеты о возможной эскалации обстановки на Украине, подчеркнула, что издание, к разочарованию жены президента, не заявило о необходимости мирного урегулирования конфликта. Хиггинс призвала положить конец насилию.

Хиггинс заявила, что мир должен «убедить президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского договориться о перемирии и начать переговоры», сделать моральный выбор и потребовать остановить боевые действия.

Российский посол в Ирландии Юрий Филатов заявил, что слова Сабины Хиггинс с их антивоенным посылом «имеют смысл», но отметил, что не хотел бы вмешиваться во внутренние дела Ирландии. Член верхней палаты парламента от «Фине гэл» Джон Макгахон заявил, что «если российский посол положительно отзывается о вашей позиции по вторжению на Украину, то явно пора ее пересмотреть».

Сабину Хиггинс обвинили в том, что она возлагает одинаковую ответственность за происходящее на Россию и Украину. По мнению критиков, жена президента призывает Киев к территориальным уступкам. Однако в ее защиту выступили члены Европарламента от Ирландии Клэр Дели и Мик Уоллес, считающие, что международное сообщество должно содействовать мирному разрешению конфликта, которое является «единственным способом» прекратить противостояние.

Напомним, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк перечислил условия для переговоров с Россией, которые выдвигает Киев. Подоляк заявил, что в список условий входят «немедленное прекращение огня» и «вывод войск» с Украины, «возвращение похищенных граждан» и «выдача военных преступников». Кроме того, в список вошли «механизм репараций» и «признание суверенных прав Украины».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине на Западе снизилась, но рано или поздно здравый смысл возобладает и настанет черед переговоров, перед которыми Киеву предстоит понять условия России. «Они их прекрасно знают. Согласиться на них. Сесть за стол (переговоров). И просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован», – сказал Песков.

Глава российского государства Владимир Путин заявлял, что весной Россия и Украина почти достигли соглашения в Стамбуле, но Украина отказалась выполнять договоренности. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в текущей ситуации мирные переговоры России с Украиной не имеют никакого смысла.

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