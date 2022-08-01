Запад заподозрили в боязни ужесточать санкции против нефти из России

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1 августа, понедельник | Последнее обновление — 02:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Косово отложило запрет на сербские документы
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Со всей этой ЛГБТ-повесточкой, а на самом деле – гигантской машиной подавления инакомыслящих, государство лезет в постель к своим гражданам. Да так, как несчастному СССР и не снилось.
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Филипп Киркоров пошел навстречу своей стране с открытым забралом, сделав публичный выбор. Послужит ли его поступок примером для других колеблющихся, отсиживающихся или фрондирующих «звезд»?
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Проигрыш в информационной войне оскорбляет украинцев куда больше, чем проигрыш экономический, политический и военный.
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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Папа Франциск извинился перед коренными народами Канады за злоупотребления со стороны католических миссионеров в школах-интернатах. Подростки и дети подвергались физическому и сексуальному насилию в христианских школах, которые действовали с XIX века по 1970-е годы. Визит папы Римского начался в воскресенье и продлится пять дней
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Запад заподозрили в боязни ужесточать санкции против нефти из России
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Страны Запада не хотят вводить новые санкции против нефти из России, поскольку боятся усугубить энергетический кризис, пишут британские СМИ.
Financial Times пишет, что ЕС в июне запретил своим компаниям страховать суда, перевозящие российскую нефть, но Великобритания не пошла на такой же шаг. Хотя весной ЕС и Великобритания договорились запретить страхование таких танкеров, Лондон ввел запрет лишь на суда, везущие российскую нефть в королевство. Издание связывает такую позицию с тем, что в США опасаются резкого скачка цен на нефть и возникновения дефицита.
При этом Еврокомиссия разрешила в качестве исключения проводить «строго необходимые операции», чтобы не усугублять энергетический и продовольственный кризисы, передает ТАСС.
Минфин Великобритании заявил, что в Лондоне «готовы ввести новые санкции против России» и «сотрудничают с союзниками, чтобы эти меры оказывали максимальное воздействие на российскую экономику». В руководстве США и Великобритании сообщили, что полный запрет на страхование судов может быть введен к концу года, но сначала хотят решить вопрос предельной стоимости сырья.
В Британии назвали условие отказа Европы от поддержки Украины
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Жители Европы могут отказаться от идеи поддержки Украины в случае реализации плана Еврокомиссии по снижению потребления газа на 15%, заявил в эфире Times Radio британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл.
По его мнению, при таких обстоятельствах европейцы начнут сомневаться в эффективности введенных Западом санкций в отношении Москвы.
«Это окажет прямое воздействие на избирателей, граждан и тех людей, которые следят за последствиями российских действий и, конечно, западных санкций против Москвы. И можно представить, что некоторые начнут сомневаться, стоит ли нам принимать во всем этом участие и поддерживать украинцев, учитывая, что у нас могут возникнуть проблемы с поставками зерна», – приводит его слова РИА «Новости».
Британский военнослужащий также исключил вероятность прямого военного конфликта с участием России и НАТО.
Еврокомиссия 20 июля предложила новые меры по сокращению спроса на газ. Поначалу предполагается добровольное снижение потребления всеми государствами-членами на 15% с 1 августа по 31 марта 2023 года. Это соответствует 45 млрд кубометров газа. Некоторые страны, включая Венгрию, Португалию, Испанию и Грецию, выступили против этого предложения.
Британская Financial Times ранее в субботу писала, что Евросоюз может оказаться расколотым по вопросу взаимоотношений с Россией на фоне нарастающего энергетического кризиса.
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В МИД Норвегии отреагировали на поведение заявившей о ненависти к россиянам сотрудницы
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В МИД Норвегии выразили сожаление после инцидента с сотрудницей норвежского консульства в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен в одном из российских отелей, сообщили в ведомстве.
«Выраженные чувства никоим образом не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу. Министерство по соответствующим каналам прорабатывает инцидент», – отметила представитель пресс-службы МИД Норвегии Тува Ронес Богснес, передает ТАСС.
Ранее представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что сотрудница консульства Норвегии Элисабет Эллингсен в одном из отелей Мурманска проявила возмутительную ненависть, национализм и ксенофобию.
Дипломат добавила, что в сейчас момент в МИД прорабатываются варианты реакции «на этот возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии». «Если только нас не опередит МИД Норвегии. Что было бы правильно», – заключила она.
Напомним, в Сети опубликована видеозапись, на которой норвежский консул Элисабет Эллингсен оскорбляет русских в одном из отелей Мурманска.
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Американская журналистка удивила словами о Путине и России
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Американский общественно-политический обозреватель Энн Коултер во время ток-шоу у известного британского телеведущего Пирса Моргана удивила всех словами о российской спецоперации на Украине.
В происходящем она обвинила НАТО, заявив, что Запад должен перестать поддерживать Киев.
«Я не защищаю президента России Путина, но почему американцам и британцам должно быть до этого дело? У нас свои проблемы. Украина исторически была зоной влияния Российской империи. Что касается НАТО, то после распада СССР в альянсе нет никакого смысла, но мы продолжаем покушаться, покушаться, покушаться», – передает слова Коултер, сказанные во время трансляции, РИА «Новости».
Она выразила мнение, что США долгое время унижали россиян и лезли не в свои дела. Она напомнила, что президент России Владимир Путин был первым позвонившим, чтобы выразить соболезнования США 11 сентября.
«На что Джордж Буш-младший даже не перезвонил ему. Вашингтон слишком долго пренебрегал русскими», – подчеркнула она.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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В США заявили о последнем шансе для Украины завершить конфликт на переговорах
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Власти Украины сейчас имеют последнюю возможность завершить конфликт на переговорах, потому что дела на фронте складываются не в их пользу, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.
«Москва, скорее всего, не ожидает ничего похожего, поскольку Вашингтон и его союзники в Лондоне четко дали понять, что не заинтересованы в таком развитии событий», – передает РИА «Новости» его слова в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Военный добавил, что Запад больше не сможет помогать Киеву, так как в Европе назревает критическая ситуация в экономике и политике. Европейская промышленность может столкнуться с большой нехваткой российского газа и других попавших под санкции товаров, что обернется кадровыми изменениями.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в будущем будет готов финансировать восстановление Украины только в обмен на реформы в этой стране. «ЕС совместно с США намерен разработать путь к привлечению инвестиций на восстановление Украины, но эти инвестиции должны сопровождаться реформами.
Политолог объяснил неспешность России в переговорах с США
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«Сегодня российско-американские переговоры нужны Вашингтону гораздо больше, чем нам. Поэтому Москва не торопится отвечать на их предложения, вырабатывает позицию и ждет более подходящего момента для переговоров», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Москва несерьезно относится к предложению США по обмену заключенными.
«В первую очередь задержка переговоров вызвана сложной геополитической ситуацией. Кроме того, поскольку предполагается обсуждать обмен Бута на двух американцев, я думаю, Москва еще определяет свою позицию в этом вопросе», – отметил политолог-американист Малек Дудаков.
«Пока у нас есть представление, что в общем нам не о чем разговаривать с американцами. Пока не завершен украинский кризис, мы еще не поставили США перед очевидным фактом того, что они окончательно проиграли битву за восток Украины», – рассказал собеседник.
«Когда американцы поймут, что они проиграли как минимум в битве за Донбасс, тогда уже можно будет идти с ними на какие-то переговоры и пытаться заставить их услышать нашу точку зрения, в том числе по вопросам безопасности», – уверен политолог.
«Мы видим, что к переговорам стремятся они, а не мы. Поэтому мы можем себе позволить показывать американцам, что не будем сразу бежать на встречу при первом их желании. Конечно, когда-то нам нужно будет начать с ними переговоры, но для этого нужна более удобная позиция», – полагает эксперт.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Москва несерьезно относится к предложению США по обмену заключенными. Кирби считает, что Москва «демонстрирует недостаток серьезности к предложению, которое выдвинули США», передает ТАСС.
Официальный представитель российского ведомства Мария Захарова заявила, что Лавров уделит внимание просьбе США о телефонном разговоре, «когда позволит время». Захарова пояснила, что сейчас у Лаврова «насыщенный реальными делами график международных контактов: СМИД ШОС в Ташкенте, двусторонние встречи» – передает ТАСС.
Как сообщали американские СМИ, накануне президент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута.
Напомним, глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что России был направлен запрос на телефонный разговор Блинкена и Лаврова. Блинкен хочет обсудить проблему граждан США, отбывающих наказание в России, обозначить поддержку соглашений в Стамбуле о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, призвать к имплементации, а также предостеречь от присоединения украинских территорий.
Прайс сообщил, что «разговор пока не состоялся». В Госдепе «продолжают ожидать, что будет возможность поговорить в ближайшие дни». При этом, по его словам, предложение США по обмену заключенными «не продвинулось в той мере, как хотелось бы» Вашингтону.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможном обмене Бута на Уилана и Грайнер.
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Фон дер Ляйен заявила о прекращении поставок газа Россией 12 странам
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Россия «намеренно обрубила поставки газа 12 странам Евросоюза», заявила председатель Ерокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
О каких именно странах идет речь, она уточнять не стала. Также фон дер Ляйен не исключила полного прекращения потока газа из России и призвала готовиться к «дальнейшим сбоям». Действия Москвы она назвала «энергетической войной», которая якобы «создает трудности» для жителей европейских стран, сообщает РБК.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Газпром в субботу прекратил поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа.
В Венгрии призвали ЕС прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине, так как подошел к моменту, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии, «по рациональному мышлению», «плохо кончится для Европы».
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В Китае объяснили, как Европа разделилась из-за России
Заявления о политической солидарности Европы по вопросу энергетического кризиса являются не более чем пустой болтовней, выразил мнение обозреватель китайского издания Global Times Ся Вэньсинь.
«В ЕС 27 стран, и очевидно, они не представляют собой монолитный блок. Некоторые из членов сильно зависят от российского газа, и каждый будет действовать в соответствии со своими потребностями и интересами. Расхождения во взглядах повлияют на последовательность действий Европы в решении более масштабного энергетического кризиса», – передает РИА «Новости» мнение автора статьи.
При этом Ся Вэньсинь не исключает возможности взаимных уступок между Москвой и Брюсселем, так как дефицит газа, по его мнению, безусловно окажет значительное влияние на европейское общество и экономику в целом.
«ЕС может ослабить экономические ограничения в отношении России из-за жалоб европейцев на экономический кризис и холодную зиму», – добавил он.
По словам публициста, Вашингтон надеется, что Европа все-таки навредит себе санкционной войной против Москвы. «Негативный эффект от санкций еще больше разделит и ослабит Европу», – резюмировал обозреватель.
В статье Financial Times уже предположили, что Евросоюз может оказаться расколотым по вопросу взаимоотношений с Россией на фоне нарастающего энергетического кризиса.
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Захарова отреагировала на слова экс-премьера Болгарии о «длинной руке» Кремля
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В МИД «выразили сочувствие» озабоченности бывшего премьер-министра Болгарии Кирила Петкова «длинной рукой» Кремля, заявила спикер ведомства Мария Захарова.
«Искренне сочувствуем его озабоченности «длинной рукой» Кремля. С точки зрения логики и правды не видим смысла комментировать в отдельности каждое из заведомо ложных утверждений о российском вмешательстве в дела Болгарии, коррупции как нашем «основном внешнеполитическом инструменте» на Балканах и «обработке» местных политиков путем организации «выездных туров» в Грецию», – приведены ее слова на сайте МИД.
Захарова подчеркнула, что «спекуляция «российской угрозой» во внутриполитических и иных корыстных целях является верным признаком политической агонии».
«Убеждены, что это так же очевидно и для болгарского народа, которому мы искренне желаем процветания и прагматичного правительства, способного действовать исходя из национальных интересов, а не стремления выслужиться перед заокеанскими «партнерами», – заключила представитель МИД.
Напомним, у Болгарии зависимость от России весьма значительная – энергетическая.
Пророссийские протесты в Болгарии оказались настолько массовыми, что Петкову пришлось лично столкнуться с народным гневом, более того, он не смог протащить через парламент идею с поставками оружия на Украину.
Неделю назад парламент страны и вовсе выразил Петкову вотум недоверия, что означает для Болгарии внеочередные выборы – четвертые за два года.
Петков списал собственный провал на «руку Кремля».
На переговорах в МИД Германии после упоминания энергокризиса погас свет
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Главы МИД Германии Анналена Бербок и ее коллега из Греции Никос Дендиас обсуждали предложения по преодолению энергетического кризиса и президента России Владимира Путина, когда внезапно в конференц-зале погас свет.
«На переговорах в МИД Германии после упоминания энергетического кризиса и Путина внезапно погас свет. Весьма символично», – отмечается в Telegram-канале «Комсомольской правды».
Также исчез звук, транслируемый микрофоном. Позднее неполадки были устранены.
В статье Financial Times уже предположили, что Евросоюз может оказаться расколотым по вопросу взаимоотношений с Россией на фоне нарастающего энергетического кризиса.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с начала специальной военной операции РФ на Украине страны ЕС сократили закупки газа из России наполовину.
Накануне официальный представитель правительства Франции Оливье Веран назвал сложившуюся в стране ситуацию в энергетике беспрецедентной. Ранее читатели французского издания Le Figaro с возмущением отреагировали на принятие странами Евросоюза решения о снижении потребления газа.
Во вторник утром стало известно, что страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения из плана обязательного сокращения потребления газа на 15%. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией 15%.
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В США раскрыли, куда уходят выделенные Украине деньги
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Средства Вашингтона, выделенные в качестве «помощи» Украине, на самом деле возвращаются обратно в США, не достигнув получателя, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Мы не должны забывать о деньгах. Все эти миллиарды долларов, где они? Большая часть просто не доходит до Украины. Огромные суммы оседают у Пентагона в качестве компенсации вооруженным силам за то, что техника и ресурсы были переброшены в Европу», – цитирует его РИА «Новости».
Возвращенные обратно деньги оплачивают изготовление новой техники и вооружения на замену отправленного на Украину, объяснил Макгрегор, назвав эту схему «замкнутым кругом» и «жульничеством».
В пятницу в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден распорядился выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму до 175 млн долларов. Вашингтон, в частности, намерен передать Киеву четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, до 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost, а также боеприпасы.
Напомним, 1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Для High Mobility Artillery Rocket Systems создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса, ОТРК). По словам министра обороны США Ллойда Остина, США пока не намерены поставлять Украине снаряды для РСЗО HIMARS с дальностью стрельбы более 80 км.
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Блинкен рассказал Кулебе подробности разговора с Лавровым
Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, о чем он говорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
Он заявил, что телефонная беседа глав внешнеполитических ведомств США и Украины состоялась в пятницу. Блинкен сообщил о своем разговоре с министром иностранных дел России Лавровым, а также подчеркнул, что США поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, передает ТАСС.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели в пятницу телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию вокруг Украины и обмен заключенными США и России.
Как сообщали американские СМИ, президент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута. Блинкен позже заявил, что США сделали России «существенное предложение» об освобождении Грайнер и Уилана.
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Газпром прекратил поставки в Латвию из-за нарушения условий отбора газа
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Газпром в субботу прекратил поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа, говорится в сообщении холдинга.
«Сегодня ПАО «Газпром» прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа», – передает ТАСС сообщение холдинга.
Ранее российская компания «Газпром» опубликовала частично переписку с партнерами по вопросу возвращения турбины, а также документы по КС «Портовая».
До этого в Газпроме заявили, что поставка турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту. Компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах. Газпром направил компании 10 писем, в том числе сегодня, и не получил от нее конструктивных предложений по ремонту.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку».
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Пушков объяснил выходку сотрудницы консульства Норвегии
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Сотрудница консульства Норвегии Элисабет Эллингсен, заявившая в российской гостинице о ненависти к русским, выразила мнение многих своих коллег, заявил сенатор Алексей Пушков, напомнив, об антироссийской истерии, которая характерна сейчас для многих стран Запада.
«Сотрудница консульства Норвегии в Мурманске заявила в российской гостинице, что ненавидит русских. Хотя МИД Норвегии политкорректно отмежевался от слов своей сотрудницы, полагаю, она выразила мнение многих своих коллег – с учетом той антироссийской истерии, которая характерна сейчас для многих стран Запада. Ответ не должен быть политкорректным: ее следует немедленно выслать из России и, как минимум, предупредить Осло, что любой расистский выпад в адрес граждан России прямо отразится на работе норвежских дипломатических ведомств в нашей стране», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
В субботу в Сети появилось видео, на котором сотрудница консульства Норвегии Элисабет Эллингсен в одном из отелей Мурманска оскорбляет русских. В МИД России обвинили сотрудницу консульства Норвегии в национализме, ксенофобии и ненависти к русским, пообещав проработать варианты реакции на этот возмутительный инцидент. После произошедшего в Госдуме призвали наказать сотрудницу консульства Норвегии за хамство, а также предложили выдворять из России иностранцев за русофобию. В МИД Норвегии выразили сожаление по поводу произошедшего, заверив, что слова консула не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу.
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Боррель не исключил отсутствия у России желания продавать газ Европе
ЕС в будущем прекратит закупать российский газ, сейчас Европа не отказывается от закупок, но Россия может отказаться продавать газ, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Боррель сказал, что в ЕС решили «избавится от слишком большой энергетической зависимости» от России. «Сначала уголь, потом <...> нефть, <...> а по газу более длительные сроки», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на TVE.
Он пояснил, что в ситуации с поставками газа ЕС нужно «адаптироваться» – страны не могут «перейти с 40% до 0% в одночасье». «И Россия знает, что мы перестанем покупать у нее газ», – сказал Боррель.
По его словам, Россия «хочет продавать свой газ, но не обязательно продавать его» Евросоюзу. Он призвал страны ЕС экономить энергию добровольно, чтобы не пришлось делать это на обязательной основе. Боррель отметил, что в ЕС «уже начали экономить российский газ» – когда началась спецоперация России на Украине, «импорт российского газа составлял 40% от общеевропейского, сейчас он приближается к 20%».
Боррель указал, что «снижение средней температуры отопления в Европе на один градус означает экономию около 6% расхода газа». Также он заявил, что страны ЕС «одобрили практически все» санкции, которые «могли бы одобрить». Однако «с газом сейчас обратная ситуация». «Не то что мы не хотим его покупать, а (Россия) может не захотеть продавать нам его», – заявил он.
Напомним, в Брюсселе объявлено, что «страны Евросоюза достигли согласия в вопросе сокращения потребления газа на 15%». При этом в Брюсселе разрешили правительствам всех стран, входящих в ЕС, варьировать исполнение указаний «на свое усмотрение в зависимости от условий».
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Лавров заявил Блинкену о планах России выполнить все задачи спецоперации на Украине
Глава МИД России Сергей Лавров во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Россия выполнит цели и задачи спецоперации на Украине, сообщили в российском ведомстве.
«Главы внешнеполитических ведомств обсудили текущую ситуацию на Украине. Министр изложил российские принципиальные подходы в свете проводимой специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины, подчеркнув, что ее цели и задачи будут полностью выполнены», – сказали в МИД, передает ТАСС.
Ранее в американском ведомстве сообщили, что стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины и возможность обмена российскими и американскими гражданами, находящимися под стражей в США и РФ. Также Блинкен заявил, что в беседе с Лавровым призвал власти России принять предложение США по обмену заключенными, но отказался уточнить реакцию Москвы.
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