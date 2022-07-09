США ввели визовые санкции против 28 кубинцев

Вашингтон ввел визовые санкции в отношении 28 кубинских должностных лиц, которых посчитал причастными к подавлению беспорядков на острове 11 июля 2021 года, а также к ограничению доступа жителей страны к этой информации, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Среди них члены Коммунистической партии Кубы высокого ранга, которые отвечают за определение политики на национальном и региональном уровне», – заявил глава американской дипломатии, передает РИА «Новости».

Также в списке есть ряд должностных лиц из коммуникационного сектора и сектора СМИ, которые формулируют и осуществляют политику, ограничивающую возможность кубинцев свободно получать информацию.

Напомним, в июле 2021 года в нескольких кубинских городах произошли беспорядки, сопровождавшиеся погромами магазинов, в ответ президент республики Мигель Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей.

Многие тогда получили ранения в столкновениях с погромщиками.