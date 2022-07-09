Полиция японской префектуры не стала отрицать проблемы с безопасностью Абэ

|
9 июля, суббота | Последнее обновление — 13:23 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские Су-35с и МиГ-31бм сбили два украинских самолета Су-25
Разделы
Смысл сегодняшнего конфликта с Западом – обновление мира, обновление человечества, поскольку без обновления и мир, и человечество обречены. Что и было красноречиво проиллюстрировано всеми событиями 2020–2021 годов.
Подробности...
Получается, что ради борьбы с Россией можно и климатом пожертвовать? Черт с ним? Лишь бы покупать американский СПГ? Вот это больше похоже на правду.
Подробности...
Россия использует в СВО не только новейшее оружие вроде истребителей Су-57 и гиперзвуковых комплексов «Кинжал», но и, например, бронепоезда. Оказалось, что этот почти забытый и экзотический вид оружия снова востребован.
Подробности...
В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
Подробности...
О своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вывел страну из Евросоюза и коронавирусной пандемии. Но британцы не смогли простить ему вечеринки вопреки жестким требованиям локдауна и многочисленные скандалы в правительстве. Также Джонсон оказался одним из самых ярких русофобов Европы, став фактически главным покровителем киевского режима
Подробности...
Банк России представил модернизированную сторублевую банкноту. Подход к оформлению купюры изменен – городскую тематику сменила региональная. Новые сторублевые купюры в течение 10 лет заменят собой в обращении банкноты предыдущих модификаций
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Полиция японской префектуры не стала отрицать проблемы с безопасностью Абэ
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Глава полиции префектуры Нара, где произошло покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, заявил, что нельзя отрицать проблемы с обеспечением безопасности убитого политика.
«Нельзя отрицать, что там была проблема с безопасностью», – передает РИА «Новости» со ссылкой на главу полиции Кадзуо Охаси.
Он назвал непростительным варварством, когда во время предвыборной кампании целью убийства выбирается экс-премьер. Охаси подчеркнул, что «необходимо срочно расследовать это дело самым тщательным образом».
Напомним, Абэ умер 8 июля в результате совершенного на него покушения. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк Сил самообороны Японии. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Абэ.
Востоковед спрогнозировал последствия убийства Абэ
|
|
«Реакция японской общественности будет крайне негативной, вне зависимости от того, нравится ли кому-то Абэ или нет. Он человек высокопрофессиональный и блестящий политик», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Олег Казаков. Ранее стало известно о покушении на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в городе Нара, где политик выступал перед избирателями в рамках предвыборной кампании.
«Покушение на Абэ – экстраординарное, шоковое событие для Японии. В этой стране вопросы так не решаются. В Японии очень высокий уровень безопасности, а граждане – люди законопослушные. Все, что связано с терроризмом, для страны события крайне редкие, они выходят за рамки всего, что только можно предположить», – рассказал востоковед, эксперт Общества «Россия – Япония» Олег Казаков.
«Японское общество отреагирует на это событие крайне негативно. И это не зависит от того, нравится ли кому-то Абэ или нет. Он человек высокопрофессиональный, блестящий политик и пользуется большим уважением в стране», – считает собеседник.
«Абэ достойно представлял свою страну и во внешней политике. Именно при нем активно развивались российско-японские отношения. Он внес большой вклад в развитие диалога между нашими странами по самым острым вопросам. Он проводил дальновидную политику, стремясь сохранять хорошие отношения на международной арене и укреплять позиции Японии в регионе», – отметил эксперт.
«За покушением вряд ли стоит какая-то организация, скорее всего, это единоличный поступок человека, который имеет психические отклонения. На то, что это не организованное преступление, указывает и оружие – самодельный дробовик», – полагает Казаков
«Это событие, которое будет долго обсуждаться. Власти Японии должны будут сделать выводы. В стране высокий уровень законности, очень жестко регламентируется оборот оружия. Это одна из самых безопасных стран», – уверен политолог.
«Теперь японцы, вероятно, проанализируют ситуацию, сделают выводы и предпримут меры с целью повышения безопасности предвыборного процесса и безопасности политических лидеров. Уверен, что уже сейчас вся японская полиция работает в усиленном режиме», – сказал собеседник.
«Предстоящие послезавтра выборы, я думаю, переносить или отменять не будут. Уже запущен процесс и нет никакого смысла в том, чтобы его сейчас как-то корректировать», – добавил он.
Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.
Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим «с остановкой сердца и легких». Позже стало известно о смерти Абэ.
На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк Сил самообороны Японии. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован.
Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече глав МИД «Группы двадцати» (G20) был первым, кто начал свое выступление с соболезнований в связи со случившимся в Японии. С решительным осуждением «варварского нападения» на бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ выступил посол России в Японии Михаил Галузин.
Убийца Абэ рассказал о причинах стрельбы в экс-премьера Японии
|
|
Тэцуя Ямагами, который застрелил бывшего главу кабмина Японии Синдзо Абэ, на допросе рассказал, что считает Абэ причастным к финансовым проблемам своей семьи. Источники не исключили, что замешана религиозная организация.
Ямагами заявил, что Абэ принадлежал к определенной группе лиц, из-за которой семья Ямагами столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. Как сообщил Ямагами, его «мать была втянута в эту группу, сделала для нее большое пожертвование, из-за чего жизнь семьи пошла под откос», передает ТАСС со ссылкой на NHK.
Не сообщается, о какой «группе лиц» говорит Ямагами. Полиция не стала давать комментарии по этому поводу, заявив, что действует в интересах следствия. Источник, знакомый с ходом следствия, сообщил, что речь может идти о некой религиозной организации, к которой, по мнению нападавшего, Абэ имел отношение. Официально эта информация на данный момент не подтверждалась.
Как сообщает «Киодо», на допросе Ямагами признался, что изначально планировал нападение на главу религиозной организации, но впоследствии решил убить Абэ, так как считал, что бывший премьер-министр Японии также имеет отношение к этой религиозной группе. Название организации не разглашается.
Напомним, Абэ умер 8 июля в результате совершенного на него покушения. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк Сил самообороны Японии. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Абэ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Синдзо Абэ умер после покушения
|
|
Бывший японский премьер-министр Синдзо Абэ скончался в результате совершенного на него покушения, сообщает японское общественное телевидение.
По данным представителя правящей Либерально-демократической партии Японии, Абэ умер в больнице префектуры Нара, куда был госпитализирован после покушения, передает ТАСС.
Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.
Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим «с остановкой сердца и легких».
На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк Сил самообороны Японии. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство. Ямагами дал первые показания и сказал, что был «недоволен» экс-премьером и «хотел его убить».
Синдзо Абэ родился 21 сентября 1954 года в городе Токио. Его отец – Синтаро Абэ – в 1982-1986 годах был министром иностранных дел, а его дед по материнской лини – Нобусукэ Киси – в 1957-1960 годах возглавлял правительство.
В 1977 году Синдзо Абэ окончил юридический факультет университета Сэйкэй в Токио. В 1978-1979 годах учился в Высшей школе государственной политики при Университете Южной Калифорнии (США). Вернувшись в Японию, три года проработал в сталелитейной компании Kobe Steel. Затем поступил на госслужбу, заняв в ноябре 1982 года пост помощника министра иностранных дел (в это время ведомством руководил его отец).
26 сентября 2006 года как лидер победившей на выборах партии Абэ занял пост премьер-министра, став самым молодым главой кабинета Японии со времен Второй мировой войны. Начал реформы, направленные на стимулирование экономического роста, выступил за более тесное военное сотрудничество с США, а также за изменение 9-й статьи Конституции 1947 года. Она запрещает Японии иметь военный потенциал и прибегать к силе для решения международных споров (при этом в Японии существуют Силы самообороны; с 1992 года им было разрешено участвовать в миротворческих операциях ООН, не связанных с ведением боевых действий).
В середине 2007 года популярность кабинета Синдзо Абэ резко упала, что было связано с неспособностью правящей коалиции (ЛДП и партии «Новая Комэйто») договориться с оппозицией по поводу участия страны в антитеррористических операциях в Афганистане, а также коррупционные скандалы, в которых фигурировали некоторые министры. 12 сентября 2007 года Синдзо Абэ объявил об отставке.
26 декабря 2012 года Синдзо Абэ вновь был утвержден парламентом на должность премьер-министра. Вступив на пост, обещал восстановить пошатнувшееся за годы правления Демократической партии (2009-2012) доверие между США и Японией, придерживаться более жесткого курса в отношении Китая, улучшить отношения с Россией. В 2013 году он представил экономическую стратегию, которая в японских и мировых СМИ получила название «абэномика». Она предполагала расширение госрасходов на крупные проекты и поощрение частных инвестиций, создание особых экономических зон с льготным режимом, а также привлечение женщин к трудовой деятельности.
21 ноября 2014 года на фоне экономической рецессии и снижения рейтинга правящей коалиции (в составе ЛДП и партии «Новая Комэйто») Абэ распустил парламент. После победы ЛДП на выборах в декабре 2014 года он сформировал новый кабинет. Заручившись поддержкой населения для продолжения реформ, он добился принятия законов, изменивших трактовку 9-й статьи Конституции и расширивших полномочия Сил самообороны Японии. В частности, было закреплено право на «коллективную самооборону», снят запрет на применение оружия в ходе миротворческих операций за рубежом.
Абэ неоднократно заявлял, что намерен решить проблему заключения мирного договора между Россией и Японией до истечения срока полномочий на посту главы правительства (основным препятствием для достижения соглашения является спор вокруг ряда островов в южной части Курильского архипелага – Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды – все в составе Сахалинской области; в Японии их называют «северными территориями»).
20 ноября 2019 года Синдзо Абэ стал национальным рекордсменом по продолжительности пребывания на посту премьера в истории Японии.
С 2012 года, когда Абэ возглавил кабинет во второй раз, рейтинг его одобрения почти всегда оставался высоким (50-70%). Только в марте 2018 года он упал до 31%. Это было вызвано скандалом с фальсификацией документов по сделке о приобретении государственной земли по заниженной стоимости организацией «Моритомо гакуэн», к которой якобы причастны Синдзо Абэ и его жена Акиэ.
У Синдзо Абэ осталась жена Акиэ – дочь бывшего президента крупной кондитерской компании «Моринага». Детей у них нет.
Японские СМИ распространили новое видео с покушением на Абэ
|
|
Обнародована новая видеозапись, на которой запечатлен момент покушения на бывшего японского премьера Синдзо Абэ, в ролике видно, что убийца сделал несколько выстрелов.
На кадрах, опубликованных японскими СМИ, хорошо видно, что подозреваемый сделал несколько выстрелов, чтобы расправиться с политиком. Лишь со второго раза ему удалось смертельно ранить экс-премьера.
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер 8 июля в результате совершенного на него покушения. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.
На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк Сил самообороны Японии. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство. Ямагами дал первые показания и сказал, что был «недоволен» экс-премьером и «хотел его убить».
Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Абэ. Российский лидер назвал покойного выдающимся государственным деятелем, длительное время возглавлявшим правительство Японии и много сделавшим для развития добрососедских отношений между нашими странами.
Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече глав МИД «Группы двадцати» (G20) был первым, кто начал свое выступление с соболезнований в связи со случившимся в Японии. С решительным осуждением «варварского нападения» на бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ выступил посол России в Японии Михаил Галузин.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в ведомстве ошеломлены новостью о покушении на Абэ, и выразила убежденность в том, что виновники этого чудовищного преступления понесут наказание.
Как заявил востоковед Олег Казаков, покушение на Абэ – экстраординарное, шоковое событие для Японии, а реакция японской общественности будет «крайне негативной, вне зависимости от того, нравится ли кому-то Абэ или нет».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Абэ после покушения перестал подавать признаки жизни
|
|
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, на которого в пятницу было совершено покушение, не подает признаков жизни и находится в состоянии остановки сердца и дыхания, сообщает агентство Киодо.
«Противопожарные службы города Нара сообщили, что бывший премьер-министр Абэ <...> который был доставлен в больницу города, находится в состоянии остановки сердца и дыхания», – передает РИА «Новости» информацию японского издания.
Действующий глава японского правительства Фумио Кисида, с трудом сдерживая слезы, сообщил о тяжелом состоянии Абэ.
Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.
Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим «с остановкой сердца и легких». В настоящее время Синдзо Абэ находится в больнице Университета префектуры Нара.
На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк Сил самообороны Японии. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство. Ямагами дал первые показания и сказал, что был «недоволен» экс-премьером и «хотел его убить».
Пушков заметил странность в убийстве Абэ
Сенатор Алексей Пушков указал на странность в убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
«Убийство Абэ. Очень странная ситуация, когда убийца легко выстрелил с близкого расстояния. Словно и не охраняли вовсе или чисто формально...» – написал сенатор в своем Telegram-канале.
Накануне начальник охраны первого президента России Бориса Ельцина и экс-депутат Александр Коржаков заявил, что убийство Абэ стало возможным из-за недостаточно плотной охраны.
Напомним, Абэ погиб 8 июля в результате совершенного на него покушения. В Абэ дважды стреляли сзади. Похороны экс-премьера пройдут 12 июля.
На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк Сил самообороны Японии. На допросе он рассказал, что считает Абэ причастным к финансовым проблемам своей семьи – по версии убийцы, Абэ принадлежал к определенной группе лиц, которой мать Ямагами «сделала большое пожертвование, из-за чего жизнь семьи пошла под откос».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Объявлена дата похорон Синдзо Абэ
|
|
Похороны экс-главы правительства Японии Синдзо Абэ пройдут 12 июля, сообщают информационные агентства.
Абэ похоронят в его родном городе Симоносеки в префектуре Ямагути, передает ТАСС со ссылкой на «Киодо».
Тем временем сотни людей потоком идут к месту нападения на бывшего премьер-министра, чтобы возложить цветы и помолиться. За неполные 10 минут цветов на столе под установленным специально тентом стало так много, что сотрудникам коммунальной компании пришлось дважды убирать их в картонные коробки и уносить в сторону, чтобы ожидающие своей очереди люди могли подойти и почтить память Абэ. Очередь растянулось на несколько десятков метров, передает РИА «Новости».
Напомним, Абэ погиб 8 июля в результате совершенного на него покушения. В Абэ дважды стреляли сзади. На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк Сил самообороны Японии.
На допросе он рассказал, что считает Абэ причастным к финансовым проблемам своей семьи – по версии убийцы, Абэ принадлежал к определенной группе лиц, которой мать Ямагами «сделала большое пожертвование, из-за чего жизнь семьи пошла под откос». Речь идет о некой религиозной организации. На допросе Ямагами признался, что изначально планировал нападение на главу религиозной организации.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Посол России осудил «варварское нападение» на Абэ
Посол России в Японии Михаил Галузин выступил с решительным осуждением «варварского нападения» на бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ.
«Молимся о здоровье бывшего премьер-министра Японии господина Синдзо Абэ. Решительно осуждаем совершенное на него варварское покушение», – говорится в сообщении российского посольства в Telegram.
Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.
Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим «с остановкой сердца и легких». В настоящее время Синдзо Абэ находится в больнице Университета префектуры Нара.
На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк сил самообороны Японии. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство.
Телохранитель Ельцина указал на проблемы с охраной Абэ
Убийство премьер-министра Японии Синдзо Абэ стало возможным из-за недостаточно плотной охраны, заявил начальник охраны первого президента России Бориса Ельцина и экс-депутат Александр Коржаков.
«Он же бывший премьер, поэтому такой плотной охраны, как у нынешнего нет», – сказал он «Газете.Ru».
При этом, добавил Коржаков, в некоторых других странах, например, в США, качество охраны бывших глав государств не снижается.
«Я был в Америке и много там общался по этому поводу – там бывших президентов охраняют почти так же, как нынешних. На это у них хватает и средств, и физических сил в каждом штате», – добавил Коржаков.
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер 8 июля в результате совершенного на него покушения. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.
На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк Сил самообороны Японии. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство. Ямагами дал первые показания и сказал, что был «недоволен» экс-премьером и «хотел его убить».
Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Абэ. Российский лидер назвал покойного выдающимся государственным деятелем, длительное время возглавлявшим правительство Японии и много сделавшим для развития добрососедских отношений между нашими странами.
Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече глав МИД «Группы двадцати» (G20) был первым, кто начал свое выступление с соболезнований в связи со случившимся в Японии. С решительным осуждением «варварского нападения» на бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ выступил посол России в Японии Михаил Галузин.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в ведомстве ошеломлены новостью о покушении на Абэ, и выразила убежденность в том, что виновники этого чудовищного преступления понесут наказание.
Как заявил востоковед Олег Казаков, покушение на Абэ – экстраординарное, шоковое событие для Японии, а реакция японской общественности будет «крайне негативной, вне зависимости от того, нравится ли кому-то Абэ или нет».
В МИД остро отреагировали на покушение на Абэ
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в ведомстве ошеломлены новостью о покушении на бывшего японского премьера Синдзо Абэ, и выразила убежденность в том, что виновники этого чудовищного преступления понесут наказание.
«Ошеломлены новостью о произошедшей сегодня в Японии трагедии – покушении на бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Убеждены, что те, кто планировали и совершили это чудовищное преступление, понесут должную меру ответственности за данный акт терроризма, которому нет и не может быть оправдания», – говорится в заявлении Захаровой, опубликованном в Telegram-канале МИД России.
«Знаем С.Абэ как выдающегося политического деятеля, внесшего неоценимый вклад в развитие российско-японских отношений во всех областях на путях выстраивания взаимного доверия и добрососедства. Надеемся, что врачи сделают все возможное для спасения его жизни. Искренне желаем С.Абэ скорейшей стабилизации состояния и выздоровления, а его супруге Акиэ Абэ, родным и близким – сохранить крепость духа и не терять надежды», – добавили во внешнеполитическом ведомстве.
Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.
Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим «с остановкой сердца и легких». В настоящее время Синдзо Абэ находится в больнице Университета префектуры Нара. По данным СМИ, не подает признаков жизни и находится в состоянии остановки сердца и дыхания.
На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк сил самообороны Японии. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство. Ямагами дал первые показания и сказал, что был «недоволен» экс-премьером и «хотел его убить».
Путин решил не ехать на похороны Абэ
Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на похоронах экс-премьера Японии Синдзо Абэ, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Путин – нет. Остальное зависит от протокольных правил», – сказал ТАСС представитель Кремля, отвечая на вопрос об участии представителей России в прощании с Абэ.
Напомним, Абэ погиб 8 июля в результате совершенного на него покушения. В него дважды стреляли сзади. Похороны экс-премьера пройдут 12 июля.
На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк Сил самообороны Японии. На допросе он рассказал, что считает Абэ причастным к финансовым проблемам своей семьи – по версии убийцы, Абэ принадлежал к определенной группе лиц, которой мать Ямагами «сделала большое пожертвование, из-за чего жизнь семьи пошла под откос».
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему вспоминать Синдзо Абэ добрым словом будут не только в Японии, но и в России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин назвал Абэ выдающимся государственным деятелем
Владимир Путин выразил соболезнования близким погибшего выдающегося государственного деятеля, экс-премьера Японии Синдзо Абэ.
«Рука преступника оборвала жизнь выдающегося государственного деятеля, длительное время возглавлявшего правительство Японии и много сделавшего для развития добрососедских отношений между нашими странами. Мы поддерживали с Синдзо регулярные контакты, в которых в полной мере проявлялись его прекрасные личные и профессиональные качества. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах всех, кто его знал», – сообщается на сайте Кремля.
Как заявил востоковед Олег Казаков, покушение на Абэ – экстраординарное, шоковое событие для Японии, а реакция японской общественности будет «крайне негативной, вне зависимости от того, нравится ли кому-то Абэ или нет».
Нападение на Синдзо Абэ было совершено в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.
Врачи больницы Медицинского университета Нары официально заявили о его смерти.
Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече глав МИД «Группы двадцати» (G20) был первым, кто начал
свое выступление с соболезнований в связи со случившимся в Японии. С решительным осуждением «варварского нападения» на бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ выступил
посол России в Японии Михаил Галузин.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в ведомстве ошеломлены новостью о покушении на Абэ, и выразила убежденность в том, что виновники этого чудовищного преступления понесут наказание.
Врачи официально подтвердили смерть Абэ
Врачи больницы Медицинского университета Нары официально заявили о смерти бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Врачи рассказали, что политик был доставлен в больницу в 12.20 по местному времени (06.20 мск) после совершенного на него нападения. Смерть зафиксирована в 17.03 по местному времени (11.03 мск), передает РИА «Новости».
Представители больницы сообщили, что Абэ получил ранения в сердце и двух местах в области шеи.
Как заявил востоковед Олег Казаков, покушение на Абэ – экстраординарное, шоковое событие для Японии, а реакция японской общественности будет «крайне негативной, вне зависимости от того, нравится ли кому-то Абэ или нет».
Нападение на Синдзо Абэ было совершено в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.
Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече глав МИД «Группы двадцати» (G20) был первым, кто начал свое выступление с соболезнований в связи со случившимся в Японии. С решительным осуждением «варварского нападения» на бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ выступил посол России в Японии Михаил Галузин.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в ведомстве ошеломлены новостью о покушении на Абэ, и выразила убежденность в том, что виновники этого чудовищного преступления понесут наказание.
Синдзо Абэ родился 21 сентября 1954 года в городе Токио. Его отец – Синтаро Абэ – в 1982-1986 годах был министром иностранных дел, а его дед по материнской лини – Нобусукэ Киси – в 1957-1960 годах возглавлял правительство.
Обвинение напавшему на экс-премьера Японии Абэ переквалифицировано на убийство
Полиция переквалифицировала обвинение напавшему на экс-премьера Японии Синдзо Абэ с покушения на убийство после того, как медики подтвердили гибель бывшего главы японского правительства, сообщает агентство Киодо.
По информации издания, обвинение переквалифицировано с покушения на убийство, пишет РИА «Новости».
Нападение на Синдзо Абэ было совершено в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Врачи больницы Медицинского университета Нары официально заявили о его смерти.
Президент Владимир Путин выразил соболезнования близким погибшего выдающегося государственного деятеля.
Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече глав МИД «Группы двадцати» (G20) был первым, кто начал свое выступление с соболезнований в связи со случившимся в Японии. С решительным осуждением «варварского нападения» на бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ выступил посол России в Японии Михаил Галузин.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в ведомстве ошеломлены новостью о покушении на Абэ, и выразила убежденность в том, что виновники этого чудовищного преступления понесут наказание.
Как заявил востоковед Олег Казаков, покушение на Абэ – экстраординарное, шоковое событие для Японии, а реакция японской общественности будет «крайне негативной, вне зависимости от того, нравится ли кому-то Абэ или нет».
В доме стрелявшего в Абэ мужчины обнаружили взрывчатку
Полиция японской префектуры Нара обнаружила взрывчатые вещества в доме мужчины, стрелявшего в бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, сообщил японский телеканал NHK.
В настоящее время на месте работают саперы, местных жителей призывают не приближаться к жилищу 41-летнего Тэцуи Ямагами, передает ТАСС.
По информации телеканала, полиция японской префектуры города проводит обыск в квартире 41-летнего местного жителя.
Как заявил востоковед Олег Казаков, покушение на Абэ – экстраординарное, шоковое событие для Японии, а реакция японской общественности будет «крайне негативной, вне зависимости от того, нравится ли кому-то Абэ или нет».
Нападение на Синдзо Абэ было совершено в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.
Врачи больницы Медицинского университета Нары официально заявили о его смерти.
Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече глав МИД «Группы двадцати» (G20) был первым, кто начал свое выступление с соболезнований в связи со случившимся в Японии. С решительным осуждением «варварского нападения» на бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ выступил посол России в Японии Михаил Галузин.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в ведомстве ошеломлены новостью о покушении на Абэ, и выразила убежденность в том, что виновники этого чудовищного преступления понесут наказание.
Синдзо Абэ родился 21 сентября 1954 года в городе Токио. Его отец – Синтаро Абэ – в 1982-1986 годах был министром иностранных дел, а его дед по материнской лини – Нобусукэ Киси – в 1957-1960 годах возглавлял правительство.
|
|