Канада и Германия приблизились к соглашению по турбине для «Северного потока»

|
8 июля, пятница | Последнее обновление — 23:25 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Эстонию прибыли новейшие американские истребители F-35
Разделы
Смысл сегодняшнего конфликта с Западом – обновление мира, обновление человечества, поскольку без обновления и мир, и человечество обречены. Что и было красноречиво проиллюстрировано всеми событиями 2020–2021 годов.
Подробности...
Получается, что ради борьбы с Россией можно и климатом пожертвовать? Черт с ним? Лишь бы покупать американский СПГ? Вот это больше похоже на правду.
Подробности...
Россия использует в СВО не только новейшее оружие вроде истребителей Су-57 и гиперзвуковых комплексов «Кинжал», но и, например, бронепоезда. Оказалось, что этот почти забытый и экзотический вид оружия снова востребован.
Подробности...
В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
Подробности...
О своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вывел страну из Евросоюза и коронавирусной пандемии. Но британцы не смогли простить ему вечеринки вопреки жестким требованиям локдауна и многочисленные скандалы в правительстве. Также Джонсон оказался одним из самых ярких русофобов Европы, став фактически главным покровителем киевского режима
Подробности...
Банк России представил модернизированную сторублевую банкноту. Подход к оформлению купюры изменен – городскую тематику сменила региональная. Новые сторублевые купюры в течение 10 лет заменят собой в обращении банкноты предыдущих модификаций
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Канада и Германия приблизились к соглашению по турбине для «Северного потока»
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В ближайшие несколько дней может быть принято положительное решение по вопросу возвращения в Россию из Канады газовой турбины для трубопровода «Северный поток», сообщили в канадской администрации.
Канада и Германия близки к достижению договоренности, сейчас они ведут переговоры с Украиной, которая против возвращения турбины. Однако, как пишет Globe and Mail, «еще многое предстоит сделать», передает РИА «Новости».
Канада заявляет, что у России есть «еще одна дополнительная турбина», которую российская сторона «может ввести эксплуатацию». Оттава утверждает, что, отказываясь от такого шага, Москва пытается «оказать экономическое давление на Европу». Возврат российской турбины призван во многом «устранить этот рычаг давления», указывает источник газеты.
Напомним, Германия публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока – 1». Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта. Германия беспокоится, что по окончании профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Немцы в прямом эфире предложили Шольцу «включить «Северный поток – 2»
|
|
Канцлеру Германии Олафу Шольцу пришлось оправдываться перед согражданами, которые потребовали «говорить с русскими» и предложили «включить «Северный поток – 2».
В ходе записи программы на немецком телеканале ZDF Шольцу пришлось отвечать на вопросы граждан, при этом трансляция передачи велась в прямом эфире в интернете. Супружеская пара, которая владеет небольшой пекарней, пожаловалась на то, что их бизнес оказался на грани закрытия из-за цен на сырье и энергоресурсы. Комментируя заявление Шольца о том, что Берлин продолжит поддерживать Киев «сколько необходимо», владелец пекарни посетовал, что «Германия в последние 20 лет оказалась практически в полной зависимости в вопросе поставки энергоресурсов – угля, газа, всего».
Он сказал, что с пониманием относится к заявлениям «про солидарность с Украиной». «Мы сами приняли украинцев, это все понятно», – заявил мужчина. Однако он выразил мнение, что если «Россия фактически является единственным поставщиков энергоресурсов» для Германии, то Германия «не может вводить такие санкции против государства, от которого она зависит, и постоянно подливать масла в огонь», передает РИА «Новости».
Шольц ответил, что решение в Германии «принимали не сами, а вместе со многими в Европе и в мире», стремясь «вводить такие санкции, чтобы ущерб не был выше, чем у других». По его словам, осенью Германия сможет отказаться от импорта угля из России, к концу года – от импорта нефти. От газа Германия отказаться не может, поэтому «нет эмбарго на газ со стороны ЕС или кого бы то ни было», сказал он. По версии Шольца, сокращение поставок газа в настоящее время является «технически обоснованным односторонним решением России».
Тогда владелец пекарни заявил: «Запад оперирует этим техническим аргументом, но вы могли бы просто пропустить эту турбину». По его мнению, «сейчас все должно быть использовано, обо всем нужно говорить», в частности, «говорить и с русскими, возможно, включить «Северный поток – 2». Владелец пекарни заявил, что нельзя «полностью разрушать» Германию и оправдывать «неизмеримый» ущерб тем, что «против войны». Шольц в ответ подчеркнул, что Берлин «не вводил санкций касательно газа».
Напомним, ведущая ZDF указала, что почти 50% граждан Германии выступает за скорейшее завершение санкций против России и конфликта на Украине, возможно, на условии территориальных уступок со стороны Киева. По ее словам, если рост цен продолжится, то люди будут испытывать страх за свое существование. Шольц согласился, что «действовать можно только при поддержке граждан», но выразил уверенность, что Германия «сможет проявлять солидарность с Украиной столько, сколько это необходимо».
Германия публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока-1». Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта. Германия беспокоится, что по окончанию профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Берлин призвал Канаду вернуть турбину для «Северного потока» в Германию
Канада должна решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северного потока» до начала профилактических работ на магистрали, заявил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. Он отметил, что не просит канадцев доставить турбину в Россию.
«Нам нужны мощности «Северного потока» для заполнения хранилищ. <...> Если для Канады здесь существует вопрос правового характера, то я хочу отметить, что не прошу их доставить ее (турбину) в Россию, доставьте ее в Германию», – передает его слова ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Хабек призвал Оттаву «не ждать слишком долго» и принять решение до начала запланированных российской стороной профилактических работ на трубопроводе.
Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
Представитель министерства экономики и защиты климата Германии Беате Барон заявила, что у трубопровода «Северный поток – 2» отсутствует сертификация, поэтому он не может быть запущен в качестве замены «Северному потоку» на период проведения на нем технических работ.
В Кремле также сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Глава Минэкономики Германии также заявил, что не исключена вероятность дальнейшего сокращения поставок газа по «Северному потоку» после проведения технических работ.
Между тем депутат Бундестага от ХДС Торстен Фрай заявил, что план Хабека по замене российского газа поставками СПГ провалился.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Шольц заявил о готовности Германии дать Киеву гарантии безопасности
Германия готова предоставить Киеву гарантии безопасности, порядок обсуждается в G7, заявил, канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Вопрос о том, как это может быть организовано, обсуждается между государствами в G7, а также теми, кто готов дать такие гарантии. Германия – одна из этих стран, которая относится к ним», – передает его слова РИА «Новости».
Он добавил, что вопрос также обсуждается с Киевом, «это еще далеко не оконченный процесс».
Ранее на итоговой пресс-конференции после саммита G7 канцлер Германии Олаф Шольц рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине. Журналистка спросила канцлера, может ли он раскрыть подробности обещанных Западом Киеву гарантий безопасности после российской спецоперации. «Да. Могу», – сказал в ответ Шольц, улыбаясь и тихо смеясь, а после очередной паузы и развел руками, снова развеселив аудиторию.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Министр обороны Польши оскорбил посла Украины в Германии
|
|
Посол Украины в Германии стал «полезным идиотом Кремля», заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире «Польского радио», комментируя высказывания Мельника о Бандере.
«Слова посла Украины в Берлине недопустимы и неприемлемы. Интересно, насколько он стал полезным идиотом Кремля», – передает слова польского министра РИА «Новости».
Блащак отметил, что такие высказывания вбивают клин в отношения Польши с Украиной.
Ранее Мельник в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, начал прославлять Бандеру как «борца за свободу». По словам посла, у Бандеры якобы не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны «было много убийств и зверств». По его мнению, «поляки хотят политизировать эту историю».
В МИД Украины сообщили, что заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о пособнике немецких нацистов Степане Бандере является его личным мнением, не отражающим позицию МИД страны.
Позже газета Bild сообщила, что Мельник, возможно, покинет свою должность, вернется в Киев и, вероятно, станет замминистра иностранных дел.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова: Глава МИД ФРГ обманывает граждан Германии
|
|
«Несусветной чушью» назвала официальный представитель МИД Мария Захарова слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок про якобы нежелание российского министра иностранных дел Сергея Лаврова участвовать в переговорах на саммите G20.
Ранее федеральный министр иностранных дел Анналена Бербок завила: «Тот факт, что министр иностранных дел России провёл большую часть переговоров не в помещении, а за его пределами, подчёркивает, что российское правительство в настоящее время ни на миллиметр не готово к разговору», написала Захарова.
«Вы вообще понимаете, что она несет? За пределами какого помещения? Что за несусветная чушь», – спрашивает представитель российского внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале.
Захарова также подчеркнула, что граждане Германии должны знать, что министр иностранных дел Анналена Бербок их обманывает. По ее словам, Лавров с момента начала заседания 20-ки находился в зале и примерно через два часа начал проводить в соседней комнате двусторонние переговоры с коллегами по этому же самому форуму.
«Что делали и другие министры, так как ровно для этого проводятся очные форумы – для встреч и контактов. Иначе все подключились бы онлайн или разослали свои выступления. Или, по мнению Бербок, главы МИД Индонезии, Аргентины, Бразилии и других стран тоже не в том помещении находились?» – отметила она.
«Теперь правда о Бербок. Она это сказала, потому что провалился план «семерки» по бойкоту России на «двадцатке». Никто западные режимы не поддержал. Вот они и исходят злобой», – уточнила Захарова.
Она пояснила, что Лавров заранее сформировал график, отработал и заседание «двадцатки», и ужин от имени организаторов, и многочисленные двусторонние контакты, и общение с международной прессой. Все материалы, фотографии, видео на сайте МИД России и в официальных аккаунтах в соцсетях, и никакая Анналена Бербок своим враньем реальность не изменит.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о провале бойкота России на G20 еще до его начала. «Вся западная пресса, освещающая министерскую встречу «Двадцатки», занята одним: попыткой выяснить, кто кого в результате бойкотировал. Они бегают, суетятся, считают время нахождения министров в зале, следят за их перемещениями. Ни продовольствие, ни миграция, ни энергетика Западу не актуальна сегодня», – отмечала она.
До этого информагентства сообщили, что в рамках встречи на индонезийском острове Бали не состоится традиционное совместное фотографирование глав МИД стран G20.
СМИ сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен намерен избегать участия в официальных групповых фотосессиях глав МИД стран G20, на которых будет министр иностранных дел России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Германии исключили вариант использования «Северного потока – 2»
Берлин исключает вариант использования трубопровода «Северный поток – 2» для преодоления энергетического кризиса, заявил глава Минэкономики Германии Роберт Хабек.
«У «Северного потока – 2» нет допуска, он находится под санкциями... американским санкционным режимом. Нет, это не вариант», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее представитель Левой партии ФРГ, глава комитета по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст в интервью газете «Рейнише пост» предложил рассмотреть вариант временной эксплуатации «Северного потока – 2»
«Федеральное правительство должно все сделать для того, чтобы обеспечить энергобезопасность. Возможно, даже говорить [с Россией] о том, чтобы временно принять в эксплуатацию «Северный поток – 2», если иначе энергобезопасность обеспечить не получится», – приводит его слова ТАСС.
Ранее вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что не исключена вероятность дальнейшего сокращения поставок газа по «Северному потоку» после проведения технических работ.
Между тем депутат Бундестага от ХДС Торстен Фрай заявил, что план Хабека по замене российского газа поставками СПГ провалился.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Германии признали провал попыток найти замену российскому газу
|
|
План вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека по замене российского газа поставками СПГ потерпел провал, заявил депутат бундестага от ХДС Торстен Фрай в беседе с Bild.
Издание напомнило, что министр планировал доставить морем в Германию 13 млрд кубометров голубого топлива в первой половине 2023 года, что частично позволило бы заменить покупаемые у Москвы энергоресурсы, передает РИА «Новости».
«Стратегия министра Хабека по СПГ провалилась и не сможет заменить то количество газа, которое нам понадобится предстоящей зимой в обозримом будущем. Вот почему мы должны сделать все возможное, чтобы быстро заполнить газохранилища», – сказал Фрай.
Проблема кроется в отсутствии возможностей для Берлина найти необходимые для перевозки СПГ суда, объяснил изданию Мартин Крегер из Союза судовладельцев.
«В торговом флоте Германии нет танкеров-газовозов, которые могли бы перевозить СПГ на большие расстояния. В общей сложности по всему миру доступно почти 500 СПГ-танкеров, но спрос со стороны других регионов высок», – заявил специалист.
Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о невозможности заменить российские энергоносители. Ранее вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что не исключена вероятность дальнейшего сокращения поставок газа по «Северному потоку» после проведения технических работ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кремль предложил Европе помощь в ситуации с растущими счетами за электричество
Россия отвергает утверждения о том, что Москва использует газ или нефть в качестве «оружия политического давления», заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он добавил, что Россия способна гарантировать европейцам отсутствие зашкаливающих счетов за электричество и тепло.
«Мы полностью отвергаем любые намеки или прямые заявления о том, что российская сторона использует газ или нефть в качестве оружия политического давления. Это не так», – приводит его слова ТАСС.
«Россия последовательно выполняет все свои обязательства. Россия по-прежнему способна гарантировать полную энергетическую безопасность Европы. Россия способна гарантировать отсутствие зашкаливающих счетов за электричество, тепло и так далее, которые сейчас получают налогоплательщики в европейских странах», – добавил представитель Кремля.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты пытаются заставить весь мир, включая Европу, отказаться от более дешевых энергоносителей и переходить на более дорогие ресурсы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Газохранилище Газпрома в австрийском Хайдахе передали другому оператору
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о передаче газохранилища Газпрома в Хайдахе другим операторам, поскольку оно до сих пор не заполнено.
«Был введен принцип «используй или потеряй», то есть газохранилище должно быть использовано по назначению <…>. В противном случае оператор лишается его, и [объект] передается другим операторам. Газохранилище в Хайдахе в Австрии до сих пор не заполнено, потому теперь оно будет передано другим компаниям для заполнения газом, Австрия тоже будет использовать его в будущем», – передает его слова ТАСС.
Нехаммер указал, что «именно это происходит в ситуации с Газпромом в Хайдахе».
В свою очередь глава Минэнергетики Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что ЕС поручил Австрии и ФРГ совместно заботиться о наполнении газохранилища.
«С одной стороны, идет работа над соглашением с Германией. Вы знаете, у нас есть поручение со стороны Евросоюза совместно заниматься наполнением хранилища «Хайдах», для этого нужно двустороннее соглашение. Работа над этим далеко продвинулась», – приводит ее слова РИА «Новости».
«Второй шаг – подключение хранилища к австрийской газовой сети, мы уже закрепили это в правовом порядке, и я ожидаю от всех причастных максимально быструю имплементацию», – добавила министр.
Ранее Нехаммер заявил в ходе разговора с российским президентом, что Газпром будет лишен газового хранилища в австрийском Хайдахе, если не будет заполнять его газом.
В свою очередь Путин заверил Нехаммера, что Россия будет продолжать соблюдать контрактные обязательства по поставкам газа в Австрию.
Импортер газа Uniper запросил помощи у властей Германии
Немецкий импортер газа Uniper попросил у властей страны помощи для финансовой стабилизации, говорится в заявлении финского концерна Fortum, материнской компании Uniper.
«Наша дочерняя компания Uniper сегодня подала запрос правительству Германии об оказании поддержки в соответствии с недавно принятым законодательством», – цитирует сообщение ТАСС.
В заявлении указывается, что с середины июня немецкая компания из-за снижения поставок газа из России на 60% оказалась под финансовым давлением. Теперь она вынуждена закупать газ у альтернативных поставщиков по ценам, значительно превышающим установленные в контракте с Газпромом котировки.
Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. В прошлую пятницу Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что европейские страны в срочном порядке готовятся к зиме без российского газа.
В Кремле назвали способ нарастить объемы поставок по «Северному потоку»
Отправка Канадой турбины позволит нарастить объемы поставок газа через «Северный поток», заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что существует определенная регламентная работа на газопроводах, эти работы проводятся каждый год. Никаких новых работ никто не выдумывал. Если эта турбина после ремонта придет, это позволит нарастить объемы. Вопрос только один – почему это не сделали сразу», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Канада должна решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северного потока» до начала профилактических работ на магистрали. Он отметил, что не просит канадцев доставить турбину в Россию.
Газета ВЗГЛЯД оценила шансы на возобновление работы трубы на полную мощность.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин призвал ориентировать поставки нефти на восток и юг
|
|
Российские компании топливно-энергетического комплекса должны работать на долгосрочную перспективу, приоритетом должны стать газификация регионов и экспорт на юг и восток, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«Реагируя на текущие вызовы, мы должны ритмично работать и над реализацией долгосрочных планов развития отрасли. Среди ключевых приоритетов – наращивание инфраструктуры для роста газификации российских регионов, а также для диверсификации экспорта на перспективные рынки юга и востока», – цитирует Путина РИА «Новости».
Правительство уже занимается проработкой вариантов развития железнодорожной, морской и трубопроводной инфраструктуры для поставок нефти и нефтепродуктов дружественным странам, а также газотранспортной инфраструктуры для поставок внутри страны и на восточном направлении.
Также в пятницу глава государства отметил, что российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) сейчас находится в стабильном состоянии, несмотря на беспрецедентное санкционное давление.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ФРГ увидели «положительные сигналы» от Канады по вопросу турбины для Nord Stream
Власти Германии назвали конструктивными переговоры с Канадой о возвращении турбины Siemens для «Северного потока», но они пока не завершены, сообщили на брифинге представители правительства Германии.
Так, представитель Минэкономики Сузанне Унград отметила, что «контакты продолжаются». «Есть хороший конструктивный диалог с канадским правительством», – передает ТАСС ее слова.
«Я могу подтвердить, что из Канады поступают положительные сигналы, но не могу подтвердить, что поставка уже осуществляется», – подтвердил официальный представитель кабмина Штеффен Хебештрайт.
Почти 50% граждан Германии выступает за скорейшее завершение санкций против России и конфликта на Украине, возможно, на условии территориальных уступок со стороны Киева.
Германия публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока-1». Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта. Германия беспокоится, что по окончанию профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен.
Немцы теряют терпение и требуют от канцлера Германии Олафа Шольца «говорить с русскими» и «включить «Северный поток – 2».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин: Попытки европейцев заместить энергоресурсы из России ведут лишь к росту цен
Европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это лишь ведет к росту цен на газ, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«Да, мы знаем, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, однако результат таких действий ожидаем – это рост цен на газ на спотовом рынке и увеличение стоимости энергоресурсов для конечных потребителей, в том числе для домохозяйств», – сказал Путин на совещании с членами правительства России в пятницу, передает РИА «Новости».
Глава государства подчеркнул, что в очередной раз стало ясно, что санкционные ограничения в отношении России несут гораздо больше ущерба тем, кто их вводит.
Ранее сообщалось, что немецкий импортер газа Uniper попросил у властей страны помощи для финансовой стабилизации.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что европейские страны в срочном порядке готовятся к зиме без российского газа.
Глава МИД Венгрии заявил о невозможности заменить российские энергоносители
Венгрия физически не может заменить использование российских энергоносителей на другие, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей этой страны Петер Сийярто в интервью телеканалу CNN.
«Если поставки из России прекратятся, то [у Венгрии] не будет физической возможности их заменить. География определила инфраструктуру. Чтобы поменять каналы поставок, <…> необходимо несколько лет, много денег. Но что важнее – в нынешнем случае несколько лет, пять-шесть-семь лет», – приводит слова Сийярто ТАСС.
«Поставки энергосырья – это физический вопрос, не философский и не политический. Почему мы запросили исключение из нефтяного эмбарго [ЕС против России]? В случае неполучения [российской нефти] будет физически невозможно поставить в страну достаточное количество нефти», – сказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии.
«Вопрос в том, можете ли вы заменить российские газ и нефть для работы в вашей стране. Сейчас наш ответ «нет». Не потому, что мы не хотим. А потому что это физически невозможно», – отметил Сийярто.
По его словам, в противном случае население Венгрии «будет платить цену» за конфликт на Украине. «Это не наша ответственность. <…> Мы не хотим этого [конфликта], но мы не можем решить это завтра, <…> чтобы заменить российские энергопоставки», – заявил министр.
Напомним, в июне советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан призвал Евросоюз прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине. Он отметил, что чем больше санкций вводит ЕС, тем сильнее это вредит всему блоку, а Европа в конце концов окажется «проигравшей стороной» из-за экономических проблем. Он подчеркнул, что ЕС подошел к моменту, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии, «по рациональному мышлению», «плохо кончится для Европы».
В июне премьер-министр Виктор Орбан предупредил о разрушительных последствиях отказа Европы от газа из России. В том же месяце глава МИД Венгрии сообщил, что поставки в страну газа по южному маршруту проходят без проблем. В 2021 году Газпром и Венгрия подписали контракт на поставку газа в обход Украины, контракт предусматривает поставку 4,5 млрд кубометров газа в год, 3,5 млрд кубометров газа должны поступать через Сербию (используя «Турецкий поток») и 1 млрд – через Австрию. Прежде большая часть поставок в Венгрию шла через пункты на украинско-венгерской и словацко-австрийской границах.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|