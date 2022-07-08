В Минобороны сообщили о планах ВСУ провести карательные рейды в Николаеве

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8 июля, пятница | Последнее обновление — 22:02 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Эстонию прибыли новейшие американские истребители F-35
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Смысл сегодняшнего конфликта с Западом – обновление мира, обновление человечества, поскольку без обновления и мир, и человечество обречены. Что и было красноречиво проиллюстрировано всеми событиями 2020–2021 годов.
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Получается, что ради борьбы с Россией можно и климатом пожертвовать? Черт с ним? Лишь бы покупать американский СПГ? Вот это больше похоже на правду.
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Россия использует в СВО не только новейшее оружие вроде истребителей Су-57 и гиперзвуковых комплексов «Кинжал», но и, например, бронепоезда. Оказалось, что этот почти забытый и экзотический вид оружия снова востребован.
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В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
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О своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вывел страну из Евросоюза и коронавирусной пандемии. Но британцы не смогли простить ему вечеринки вопреки жестким требованиям локдауна и многочисленные скандалы в правительстве. Также Джонсон оказался одним из самых ярких русофобов Европы, став фактически главным покровителем киевского режима
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Банк России представил модернизированную сторублевую банкноту. Подход к оформлению купюры изменен – городскую тематику сменила региональная. Новые сторублевые купюры в течение 10 лет заменят собой в обращении банкноты предыдущих модификаций
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Минобороны сообщили о планах ВСУ провести карательные рейды в Николаеве
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Украинские власти отдали приказ организовать карательные рейды в Николаеве для выявления пророссийски настроенных граждан, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«С целью выявления и последующей публичной расправы над пророссийски настроенными гражданами, а также лицами, проявляющими недовольство политикой киевского режима», – отметил Мизинцев, передает Telegram-канал военного ведомства.
По словам генерал-полковника, для этого из Киева, Одессы и Львова в город прибыли сотрудники СБУ и до 500 боевиков националистического батальона «Цунами».
Ранее Мизинцев сообщал, что украинские военные используют жилой дом в Авдеевке и учебные заведения Запорожья и Змиева для размещения вооружения и оборудования огневых позиций.
До этого ВСУ оборудовали позиции с переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК) на крыше здания Одесской областной организации Красного Креста.
Россия созвала неформальное заседание СБ ООН по Украине
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В понедельник состоится неформальное заседание СБ ООН, посвященное нацизму и фашизму на Украине, сообщил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
Полянский сообщил в Telegram, что 11 июля в 15.00 по местному времени (22.00 мск) российская сторона проводит «очередное неформальное заседание СБ ООН по «формуле Арриа». Заседание должно стать «ответом тем западным коллегам, которые подвергают сомнению одну из целей нашей СВО на Украине – денацификацию и утверждают, что мы преувеличиваем масштаб проблемы».
Как сообщил Полянский, докладчики «дадут как исторической обзор украинского нацизма, так и его нынешнее состояние». Кроме того, будут продемонстрированы фото- и видеоматериалы. Заседание пройдет на английском и русском языках. «Трансляция как всегда через ресурс ООН UN WebTV, а также YouТube-канал постпредства, точные ссылки дам перед началом «Аррии». Смотрите нас, будет интересно!» – говорится в сообщении.
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Заседания по «формуле Арриа» – неформальные встречи, организуемые членом или членами СБ ООН с целью проводить в частном порядке откровенный обмен мнениями с использованием гибких процедурных рамок и с участием лиц, которых было бы полезно заслушать и которым они хотели бы что-то сообщить.
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Песков пояснил слова Путина про потенциал России в ходе спецоперации
Президент Владимир Путин в своей речи во время встречи с лидерами фракций Госдумы напомнил, что потенциалы несоизмеримы, у России он настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействована в спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, я не буду вас отправлять на этот раз в Минобороны. Это действительно слова главы государства. Но глава государства как раз оперировал теми заявлениями, которые звучат из западных стран, из Киева, о том, что, дескать, Киев будет на поле боя двигаться вплоть до победы. Но и здесь Путин таким образом просто напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы, и потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции», – приводит его слова РИА «Новости».
«И поэтому все вот эти заявления западников, они буквально абсурдны, они абсурдны и просто добавляют горя для украинского народа. О чем также вчера сказал президент Путин», – добавил представитель Кремля.
Напомним, Путин во время встречи с лидерами фракций Госдумы сказал, что Россия всерьез пока еще ничего и не начинала на Украине. «Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинали», – отметил российский лидер.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Зеленский назвал помощь США Украине недостаточной «для победы»
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США помогают Украине, но этой помощи недостаточно для того, чтобы победить Россию, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что США «много помогают», но Киев «хочет увеличения этой помощи». Украинские власти не ждут, что «люди из других стран» будут «биться за территорию» Украины, но «США являются мировой экономикой и могут помочь как оружием, так и финансами», сказал Зеленский.
По его словам, США «могут повлиять на решения европейских стран, речь идет также о политической поддержке». Он считает, что «некоторые страны Европы хотят баланса между Россией и Украиной, но они начали поддерживать» Киев «из-за США», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
«Мы бы хотели видеть президента Байдена на Украине. Я слышал, что он поддерживает эту идею», – заявил Зеленский, добавив, что «есть ряд связанных с безопасностью моментов, которые существуют на пути к этому визиту». Зеленский считает, что такой визит поможет Украине. Он заявил: «Украинцы поддерживают США, доверие к США очень высокое, равно как и к Великобритании, Польше и странам Балтии».
Напомним, Зеленский также заявил, что Украина не готова согласиться с тем, что часть территорий, которые она прежде контролировала, «принадлежат России». Кроме того, он сказал, что не видит «иных гарантий безопасности, кроме НАТО».
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Канада собралась вернуть турбину для «Северного потока» вопреки санкциям
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Для поставок турбин для газопровода «Северный поток» канадское правительство по согласованию с Германией намерено сделать исключение из санкций против России, сообщили источники.
Как пишет «Европейская правда», это «создаст прецедент точечного снятия эмбарго по требованию государства-агрессора». По словам источников, формальным поводом станет просьба министра экономики Германии Роберта Хабека. Также Канада собирается аргументировать исключение из санкций тем, что такой шаг позволит России восстановить объемы поставок газа в ЕС.
«Украинское правительство уже знает о намерениях Канады согласиться с таким точечным снятием с России санкционных ограничений и считает это решение «необоснованным и опасным для санкционного режима», – приводит РИА «Новости» слова представителя минэнерго Украины.
Высокопоставленный чиновник в министерстве энергетики Украины подчеркнул, что санкции «запрещают передачу любого газового оборудования». Он заявил: «Если, не дай бог, это решение будет утверждено, мы, несомненно, обратимся к нашим европейским коллегам, чтобы они пересмотрели свой подход. Ведь если страны не выполняют согласованные ими решения о санкциях, то о какой солидарности можно говорить?» – передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
«Европейская правда» сообщает, что 22 июня министр энергетики Украины Герман Галущенко написал письмо главе министерства природных ресурсов Канады Джонатану Уилкинсону, в котором уговаривал Оттаву не возвращать турбины в Европу.
Напомним, Германия публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока-1». Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта. Германия беспокоится, что по окончанию профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен.
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Еврокомиссия заблокировала предоставление Украине кредита в 1,5 млрд евро
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Из-за угрозы дефолта кредит Украине в 1,5 млрд евро заблокирован Еврокомиссией, сообщили источники.
Кредит предложил Европейский инвестиционный банк. За пределами ЕС кредиты банка гарантирует Еврокомиссия. В большинстве случаев резервы для покрытия потенциальных убытков составляют 9% от общего объема финансирования, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Для Киева бюджетная группа ЕК требует нарастить резервы до 70%, поскольку в Европе хотят быть уверенными, что в случае дефолта Украины получится абсорбировать убытки. Кредит в 1 млрд евро, который Киеву уже выделили, тоже предусматривал обеспечение повышенных резервов. Комиссия ищет альтернативные решения, чтобы разделить часть дополнительных рисков, связанных с кредитами Украине.
Напомним, Bloomberg указывало, что Киеву 1 сентября нужно выплатить около 1,4 млрд долларов внешней задолженности с учетом процентов. Сами кредиторы, как сообщается, не слишком верят в способность Киева найти выход. Отмечается, что стоимость долговых обязательств Украины упала, причем обязательств со сроком погашения в сентябре – уже на 40%. Дефолт по внешним обязательствам отрицательно скажется на его доступе к мировому финансовому рынку в будущем.
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Появились сообщения об уничтожении грузинских наемников под Северском
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Союзные силы уничтожили под Северском колонну с грузинскими наемниками, ликвидировано около 30 боевиков, сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР.
Источник ТАСС сообщил, что «разбита колонна грузинских наемников», которые «отступали на нескольких десятках машин и пикапах». По его словам, «союзные силы сработали очень точно». «Машины остались на месте вместе с этими же наемниками. Все сгорело, человек 30 там точно было», – говорится в сообщении.
Кроме того, источник сообщил, что военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины, воевавшие под Артемовском, массово дезертировали в тыл.
Тем временем военный корреспондент издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц опубликовал в Telegram видео того, как «русская артиллерия буквально перемешивает противника в лесах под Северском». Он отметил, что «всевидящее око группировки Отважных выискивает цели и корректирует огонь с воздуха».
Напомним, после освобождения Лисичанска части ВС России и народной милиции ЛНР вплотную подошли к Северску – последнему относительно крупному населенному пункту, прикрывающему путь на Славянск. Окружение/ликвидация группировок противника в Славянске – Краматорске, далее в Авдеевке, Артемовске и Курахово не просто разрушает фронт в Донбассе и уничтожает крупнейшую на данный момент группировку ВСУ, а выводит войска России и союзников на оперативный простор на огромной территории. Так, для Киева потеряют всякий смысл попытки удерживать Харьковскую область.
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Хинштейн призвал пересмотреть приговор уроженцу Киева за нападение на ветерана в Москве
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Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн призвал пересмотреть приговор уроженцу Киева с гражданством России и США, который избил 84-летнего ветерана.
«У меня просто нет цензурных слов! Уроженец Украины с американским паспортом, жестоко избивший в Москве 84-летнего ветерана Вооруженных сил за поддержку СВО, осужден… к 1,5 годам ограничения свободы», – заявил Хинштейн в Telegram.
Как заявил Хинштейн, «в наказание за переломы, сотрясение мозга и множество гематом у старика – он всего-навсего не сможет посещать рестораны и массовые мероприятия». При этом случай получил «массовую огласку», были «сюжеты на центральных ТВ-каналах».
Хинштейн пояснил, что СО ОМВД «Свиблово» «почему-то квалифицировало действия» нападавшего «по самому мягкому составу (ч.1 ст. 112 УК), а прокуратура – ничего противозаконного в том не увидела». По мнению депутата, речь дорлжна идти о «п. «е» ч. 2», то есть «умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды».
Хинштейн намерен «обращаться в прокуратуру и добиваться пересмотра дела», поскольку «вынесенный приговор – просто бессовестное издевательство над здравым смыслом». «А избитому ветерану – шлю лучи поддержки и желаю здоровья и мужества!» – говорится в сообщении.
Конфликт двух мужчин произошел 5 марта, но ветеран до сих пор не восстановился. Пенсионер, у которого есть воинское звание подполковника, поспорил о спецоперации с 57-летним соседом, имеющим двойное гражданство (России и США). В ходе беседы украинец избил пожилого человека до потери сознания. По данному факту было возбуждено уголовное дело, однако вскоре нападавшему смягчили статью на причинение вреда здоровью средней тяжести, пишет Life.
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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ВСУ бросили большое количество техники при отступлении из Лисичанска
Украинские военнослужащие бросили большое количество вооружения и военной техники при отступлении из Лисичанска в Луганской народной республике, рассказал боец народной милиции ЛНР Александр.
«Уходили, когда из Лисичанска, очень много техники бросили они (украинские военнослужащие). Есть целая техника, есть, конечно, и поврежденная. По всему городу стоит: чуть дальше центральной улицы – «Оса» (зенитный ракетный комплекс), ниже – танк их брошенный», – передает РИА «Новости» его слова.
Военнослужащий добавил, что одно только его подразделение «затрофеяло несколько танков». Он уточнил, что большое количество украинской техники осталось на подступах к Лисичанску.
В минувшее воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Под контроль российских и луганских сил перешел Лисичанск – последний из крупных городов на территории республики, который удерживался украинскими силовиками.
Напомним, после освобождения Лисичанска части ВС России и народной милиции ЛНР вплотную подошли к Северску – последнему относительно крупному населенному пункту, прикрывающему путь на Славянск. Окружение/ликвидация группировок противника в Славянске – Краматорске, далее в Авдеевке, Артемовске и Курахово не просто разрушает фронт в Донбассе и уничтожает крупнейшую на данный момент группировку ВСУ, а выводит войска России и союзников на оперативный простор на огромной территории. Так, для Киева потеряют всякий смысл попытки удерживать Харьковскую область.
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На Украине назвали общую численность войск
Численность украинских военных и сотрудников различных силовых ведомств превышает 1 млн человек, заявил глава минобороны страны Алексей Резников.
«У нас сегодня более 1 млн человек в форме обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны», – цитирует Резникова «Страна.ua».
В ВСУ состоят до 700 тыс. человек, в национальной полиции – до 100 тыс., в нацгвардии – до 90 тыс., в пограничных войсках – до 60 тысяч.
В мае президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что численность украинских войск составляет порядка 700 тыс. человек. По его словам, это произошло благодаря подписанному им указу.
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Минобороны сообщило об уничтожении за сутки до 375 украинских военнослужащих в Николаеве и Очакове
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В результате огневого поражения позиций 188-го батальона 123-й бригады теробороны в районе Очакова Николаевской области уничтожено до 290 украинских военнослужащих и 29 единиц бронетанковой и автомобильной техники, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе города Николаева ВКС России поражен пункт временной дислокации 241-й бригады территориальной обороны. В результате удара ликвидировано до 85 человек личного состава и 15 единиц вооружения и военной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Высокоточным оружием морского базирования в районе населенного пункта Лиман Одесской области уничтожены две доставленные из Великобритании установки берегового ракетного комплекса Harpoon.
В результате высокоточного удара ВКС России в городе Краматорске уничтожены две пусковые установки ракетного комплекса «Точка-У» и более 150 националистов.
В населенном пункте Маяки Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено шесть боевых машин реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и склад боеприпасов.
В рамках контрбатарейной борьбы за сутки подавлены четыре батареи РСЗО и четыре артиллерийские батареи в районах населенных пунктов Новолуганское, Семигорье, Першетравное, Зайцево и Кодема ДНР», – заявил Конашенков.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника ВСУ в 156 районах, а также хранилище топлива для украинской бронетехники в населенном пункте Анновка Днепропетровской области.
Самолетами Су-35с ВКС России сбиты в воздухе самолеты МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Лазаревка Николаевской области.
Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Голубовка ДНР, а также девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Жовтневое, Болдырево, Ковалевка, Петровка, Долгенькое, Капитоловка Харьковской области и Куйбышево Херсонской области», – перечислил представитель Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 237 самолетов, 137 вертолетов, 1488 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3964 танка и других боевых бронированных машин, 730 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3112 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4076 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне Минобороны объявило о полном уничтожении 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
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В ДНР предотвратили попытку контрнаступления ВСУ в Запорожье
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Украинские военные предприняли попытку перейти в контрнаступление в Запорожской области, но были остановлены союзными войсками ударами из реактивных систем залпового огня «Ураган», в ближайшее время контратака украинских войск на этом направлении невозможна, сообщил первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов в эфире Первого канала.
«Противник в некоторых местах, особенно на южном фронте, предпринимал попытки перейти в контрнаступление, как накануне на Гуляйполе – это Запорожская область, но перейти в контрнаступление не удалось. Только они начали накапливаться – живая сила, техника – туда прилетели наши «Ураганы», и все, больше у них возможности такой, в ближайшее время на этом направлении перейти в контрнаступление, нет», – передает ТАСС его слова.
Накануне сообщалось, что украинская сторона использует жилой дом в Авдеевке и учебные заведения Запорожья и Змиева для размещения вооружения и оборудования огневых позиций.
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Шольц в ответ на недовольство немцев санкциями к России обещал помогать Киеву
Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал результаты опроса общественного мнения, согласно которым около половины немцев выступают за отмену санкций против России.
Ведущая ZDF указала, что почти 50% граждан Германии выступает за скорейшее завершение санкций против России и конфликта на Украине, возможно, на условии территориальных уступок со стороны Киева. По ее словам, если рост цен продолжится, то люди будут испытывать страх за свое существование, передает РИА «Новости».
Шольц согласился, что «действовать можно только при поддержке граждан», но выразил уверенность, что Германия «сможет проявлять солидарность с Украиной столько, сколько это необходимо», передает ТАСС.
Напомним, Шольц заявил, что Германия готова предоставить Киеву гарантии безопасности, порядок обсуждается в G7. Как заявил глава правительства Германии, задача – «избежать исхода этой войны, к которому стремится Путин: навязанного мира». «Этого не примут ни Украина, ни мы», – сказал Шольц.
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ВСУ нанесли ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке
Ракетный удар был нанесен украинскими войсками по ГЭС в Новой Каховке, есть пострадавшие, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Утром был нанесен удар по ГЭС (со стороны украинских войск). Есть пострадавшие, уточняем», – приводит его слова РИА «Новости».
В ходе российской спецоперации Вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось хождение рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
В начале июля в Херсонской области было сформировано новое правительство. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем отличается структура нового правительства от украинской обладминистрации.
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Лавров раскритиковал мечты Запада о «победе» Киева
Западные страны своим подходом мешают урегулированию конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам министерской встречи «Группы двадцати».
«Если он (Запад) хочет не переговоров, а победы Украины над Россией на поле боя, то тогда, наверное, говорить просто с Западом не о чем, потому что он этими своими подходами по сути дела не позволяет Украине перейти к мирному процессу», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия не отказывается от мирных переговоров, и предупредил тех, кто отказывается от мирного урегулирования, что чем дальше, тем сложнее будет договориться с Москвой.
Кроме того, Лавров заявил, что западные страны должны перестать искусственно блокировать поставки зерна из России. «Статистика показывает очень ясно, что зерно, которое заперто в портах на Украине, составляет меньше 1% от объема мирового производства, поэтому на продовольственную безопасность оно реального влияния не оказывает. Требуется только и всего, чтобы Запад перестал искусственно блокировать выполнение нами поставок в те страны, которые наши зерно законтрактовали», – указал он.
В Кремле ранее заявляли, что российское зерно более чем востребовано, но из-за санкций его доступ на внешние рынки затруднен.
Президент России Владимир Путин указывал, что Запад, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняет экспорт на мировые рынки российского зерна. Он подчеркивал, что западные страны искусственно создают истерику по поводу ситуации с доставкой украинского зерна, Россия его вывозу не препятствует.
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Зеленский заявил о неготовности Украины «уступать землю»
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Украина не готова согласиться с тем, что часть территорий, которые она прежде контролировала, «принадлежат России», заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что «украинцы не готовы уступать свою землю» и «принять то, что эти территории принадлежат России». «Мы постоянно об этом говорим и намерены это доказать», – заявил он. Зеленский сказал, что не видит «иных гарантий безопасности, кроме НАТО». Он считает, что «решение не принимать Украину в НАТО является неправильным», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
«Мы не отказались от этого пути», – приводит его слова РИА «Новости».
Он приветствовал согласие НАТО принять Швецию и Финляндию и заявил, что такое же решение по Украине позволило бы предотвратить конфликт и избавило бы Запад от необходимости оказания масштабной помощи его стране.
Напомним, бывший президент страны Виктор Янукович заявил, что Киев должен адекватно оценивать ситуацию и уважать мнение жителей Украины, а сами граждане должны сделать выбор – «воевать до последнего украинца» или «пытаться сохранить то, что еще осталось».
После освобождения Лисичанска части ВС России и народной милиции ЛНР вплотную подошли к Северску – последнему относительно крупному населенному пункту, прикрывающему путь на Славянск. Окружение/ликвидация группировок противника в Славянске – Краматорске, далее в Авдеевке, Артемовске и Курахово не просто разрушает фронт в Донбассе и уничтожает крупнейшую на данный момент группировку ВСУ, а выводит войска России и союзников на оперативный простор на огромной территории. Так, для Киева потеряют всякий смысл попытки удерживать Харьковскую область.
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