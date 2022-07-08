В Минобороны сообщили о планах ВСУ провести карательные рейды в Николаеве

Песков пояснил слова Путина про потенциал России в ходе спецоперации

Президент Владимир Путин в своей речи во время встречи с лидерами фракций Госдумы напомнил, что потенциалы несоизмеримы, у России он настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействована в спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, я не буду вас отправлять на этот раз в Минобороны. Это действительно слова главы государства. Но глава государства как раз оперировал теми заявлениями, которые звучат из западных стран, из Киева, о том, что, дескать, Киев будет на поле боя двигаться вплоть до победы. Но и здесь Путин таким образом просто напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы, и потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции», – приводит его слова РИА «Новости».

«И поэтому все вот эти заявления западников, они буквально абсурдны, они абсурдны и просто добавляют горя для украинского народа. О чем также вчера сказал президент Путин», – добавил представитель Кремля.

Напомним, Путин во время встречи с лидерами фракций Госдумы сказал, что Россия всерьез пока еще ничего и не начинала на Украине. «Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинали», – отметил российский лидер.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

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