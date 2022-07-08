Политолог: «Диванные генералы» заняли в интернете место сбежавших за границу либералов

«Помните, как пару лет назад все эти блогеры были вирусологами? Теперь все эти псевдо-вирусологи вдруг стали генералами. Они активно и эмоционально пишут с ориентиром, по большей части, на офисных работников, пессимистичных и капризных интеллигентов, а также на чиновников невысокого ранга», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Журавлев, комментируя появление в российской блогосфере так называемых «всепропальщиков».

«Многие из самопровозглашенных «диванных генералов» не имеют никакого отношения к армейской службе. После недавних сообщений о «передышке», об «оперативной паузе» в спецоперации они сразу стали причитать: «Все пропало!» За что их уже окрестили «всепропальщиками» или алармистами. Их общая мысль примерно такова: «Россия – великая страна, но она неправильно ведет спецоперацию», – отмечает научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Журавлев.

«Эта часть нашей интеллигенции – «образованцы» – заняла место сбежавших за границу либералов. Их лозунг: «Дайте, я покажу, как надо». Это идеологические наследники тех интеллигентов, которых, к примеру, в феврале 1917 года допустили до власти. В итоге эта публика за полгода так науправляла страной, что в октябре 1917 года несколько сот сторонников Ленина выгнали их без боя, захватив власть над огромной державой», – напомнил политолог.

Надо понимать, добавил Журавлев, что нынешней украинской операцией управляет военно-политическое руководство России – это люди с высокими званиями, имеющие богатый опыт в военном деле, поэтому сомневаться в логике наступательных действий ВС РФ не стоит.

Распространение панических постов в Сети может иметь и вредные последствия для самих читателей, напоминает Журавлев. «Если за визит к псевдо-врачам пациенты нередко платят своим здоровьем, то изучение постов военных псевдо-экспертов, конечно, не грозит такими серьезными последствиями, но зато может лишать читателя понимания объективной картины того, что происходит на Украине. Некоторых чувствительных людей это даже может вывести из душевного равновесия», – посетовал собеседник.

Ни самим военным, ни вдумчивой и менее импульсивной части российского общества мнение таких блогеров не интересно, говорит политолог. «Нужно слушать только военных аналитиков – профессионалов. К ним можно относиться как угодно, но там, во всяком случае, есть что обсуждать – любое сообщение опирается на перепроверенные факты, документы, на расчеты», – отметил он.

«В понедельник президент Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу заявил, что подразделения, которые участвовали в освобождении Луганской народной республики, «должны отдохнуть и нарастить свои боевые возможности». Путин подчеркнул, что данные подразделения принимали участие в активных боях, добились «успеха и победы».

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