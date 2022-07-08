Захарова: Глава МИД ФРГ обманывает граждан Германии

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8 июля, пятница | Последнее обновление — 18:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: МИД: Подготовка жестких мер против ЕС и Литвы из-за блокады Калининграда завершена
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Смысл сегодняшнего конфликта с Западом – обновление мира, обновление человечества, поскольку без обновления и мир, и человечество обречены. Что и было красноречиво проиллюстрировано всеми событиями 2020–2021 годов.
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Получается, что ради борьбы с Россией можно и климатом пожертвовать? Черт с ним? Лишь бы покупать американский СПГ? Вот это больше похоже на правду.
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О своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вывел страну из Евросоюза и коронавирусной пандемии. Но британцы не смогли простить ему вечеринки вопреки жестким требованиям локдауна и многочисленные скандалы в правительстве. Также Джонсон оказался одним из самых ярких русофобов Европы, став фактически главным покровителем киевского режима
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Банк России представил модернизированную сторублевую банкноту. Подход к оформлению купюры изменен – городскую тематику сменила региональная. Новые сторублевые купюры в течение 10 лет заменят собой в обращении банкноты предыдущих модификаций
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Захарова: Глава МИД ФРГ обманывает граждан Германии
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«Несусветной чушью» назвала официальный представитель МИД Мария Захарова слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок про якобы нежелание российского министра иностранных дел Сергея Лаврова участвовать в переговорах на саммите G20.
Ранее федеральный министр иностранных дел Анналена Бербок завила: «Тот факт, что министр иностранных дел России провёл большую часть переговоров не в помещении, а за его пределами, подчёркивает, что российское правительство в настоящее время ни на миллиметр не готово к разговору», написала Захарова.
«Вы вообще понимаете, что она несет? За пределами какого помещения? Что за несусветная чушь», – спрашивает представитель российского внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале.
Захарова также подчеркнула, что граждане Германии должны знать, что министр иностранных дел Анналена Бербок их обманывает. По ее словам, Лавров с момента начала заседания 20-ки находился в зале и примерно через два часа начал проводить в соседней комнате двусторонние переговоры с коллегами по этому же самому форуму.
«Что делали и другие министры, так как ровно для этого проводятся очные форумы – для встреч и контактов. Иначе все подключились бы онлайн или разослали свои выступления. Или, по мнению Бербок, главы МИД Индонезии, Аргентины, Бразилии и других стран тоже не в том помещении находились?» – отметила она.
«Теперь правда о Бербок. Она это сказала, потому что провалился план «семерки» по бойкоту России на «двадцатке». Никто западные режимы не поддержал. Вот они и исходят злобой», – уточнила Захарова.
Она пояснила, что Лавров заранее сформировал график, отработал и заседание «двадцатки», и ужин от имени организаторов, и многочисленные двусторонние контакты, и общение с международной прессой. Все материалы, фотографии, видео на сайте МИД России и в официальных аккаунтах в соцсетях, и никакая Анналена Бербок своим враньем реальность не изменит.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о провале бойкота России на G20 еще до его начала. «Вся западная пресса, освещающая министерскую встречу «Двадцатки», занята одним: попыткой выяснить, кто кого в результате бойкотировал. Они бегают, суетятся, считают время нахождения министров в зале, следят за их перемещениями. Ни продовольствие, ни миграция, ни энергетика Западу не актуальна сегодня», – отмечала она.
До этого информагентства сообщили, что в рамках встречи на индонезийском острове Бали не состоится традиционное совместное фотографирование глав МИД стран G20.
СМИ сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен намерен избегать участия в официальных групповых фотосессиях глав МИД стран G20, на которых будет министр иностранных дел России.
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Немцы в прямом эфире предложили Шольцу «включить «Северный поток – 2»
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Канцлеру Германии Олафу Шольцу пришлось оправдываться перед согражданами, которые потребовали «говорить с русскими» и предложили «включить «Северный поток – 2».
В ходе записи программы на немецком телеканале ZDF Шольцу пришлось отвечать на вопросы граждан, при этом трансляция передачи велась в прямом эфире в интернете. Супружеская пара, которая владеет небольшой пекарней, пожаловалась на то, что их бизнес оказался на грани закрытия из-за цен на сырье и энергоресурсы. Комментируя заявление Шольца о том, что Берлин продолжит поддерживать Киев «сколько необходимо», владелец пекарни посетовал, что «Германия в последние 20 лет оказалась практически в полной зависимости в вопросе поставки энергоресурсов – угля, газа, всего».
Он сказал, что с пониманием относится к заявлениям «про солидарность с Украиной». «Мы сами приняли украинцев, это все понятно», – заявил мужчина. Однако он выразил мнение, что если «Россия фактически является единственным поставщиков энергоресурсов» для Германии, то Германия «не может вводить такие санкции против государства, от которого она зависит, и постоянно подливать масла в огонь», передает РИА «Новости».
Шольц ответил, что решение в Германии «принимали не сами, а вместе со многими в Европе и в мире», стремясь «вводить такие санкции, чтобы ущерб не был выше, чем у других». По его словам, осенью Германия сможет отказаться от импорта угля из России, к концу года – от импорта нефти. От газа Германия отказаться не может, поэтому «нет эмбарго на газ со стороны ЕС или кого бы то ни было», сказал он. По версии Шольца, сокращение поставок газа в настоящее время является «технически обоснованным односторонним решением России».
Тогда владелец пекарни заявил: «Запад оперирует этим техническим аргументом, но вы могли бы просто пропустить эту турбину». По его мнению, «сейчас все должно быть использовано, обо всем нужно говорить», в частности, «говорить и с русскими, возможно, включить «Северный поток – 2». Владелец пекарни заявил, что нельзя «полностью разрушать» Германию и оправдывать «неизмеримый» ущерб тем, что «против войны». Шольц в ответ подчеркнул, что Берлин «не вводил санкций касательно газа».
Напомним, ведущая ZDF указала, что почти 50% граждан Германии выступает за скорейшее завершение санкций против России и конфликта на Украине, возможно, на условии территориальных уступок со стороны Киева. По ее словам, если рост цен продолжится, то люди будут испытывать страх за свое существование. Шольц согласился, что «действовать можно только при поддержке граждан», но выразил уверенность, что Германия «сможет проявлять солидарность с Украиной столько, сколько это необходимо».
Германия публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока-1». Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта. Германия беспокоится, что по окончанию профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен.
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Берлин призвал Канаду вернуть турбину для «Северного потока» в Германию
Канада должна решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северного потока» до начала профилактических работ на магистрали, заявил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. Он отметил, что не просит канадцев доставить турбину в Россию.
«Нам нужны мощности «Северного потока» для заполнения хранилищ. <...> Если для Канады здесь существует вопрос правового характера, то я хочу отметить, что не прошу их доставить ее (турбину) в Россию, доставьте ее в Германию», – передает его слова ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Хабек призвал Оттаву «не ждать слишком долго» и принять решение до начала запланированных российской стороной профилактических работ на трубопроводе.
Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
Представитель министерства экономики и защиты климата Германии Беате Барон заявила, что у трубопровода «Северный поток – 2» отсутствует сертификация, поэтому он не может быть запущен в качестве замены «Северному потоку» на период проведения на нем технических работ.
В Кремле также сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Глава Минэкономики Германии также заявил, что не исключена вероятность дальнейшего сокращения поставок газа по «Северному потоку» после проведения технических работ.
Между тем депутат Бундестага от ХДС Торстен Фрай заявил, что план Хабека по замене российского газа поставками СПГ провалился.
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Шольц заявил о готовности Германии дать Киеву гарантии безопасности
Германия готова предоставить Киеву гарантии безопасности, порядок обсуждается в G7, заявил, канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Вопрос о том, как это может быть организовано, обсуждается между государствами в G7, а также теми, кто готов дать такие гарантии. Германия – одна из этих стран, которая относится к ним», – передает его слова РИА «Новости».
Он добавил, что вопрос также обсуждается с Киевом, «это еще далеко не оконченный процесс».
Ранее на итоговой пресс-конференции после саммита G7 канцлер Германии Олаф Шольц рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине. Журналистка спросила канцлера, может ли он раскрыть подробности обещанных Западом Киеву гарантий безопасности после российской спецоперации. «Да. Могу», – сказал в ответ Шольц, улыбаясь и тихо смеясь, а после очередной паузы и развел руками, снова развеселив аудиторию.
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Министр обороны Польши оскорбил посла Украины в Германии
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Посол Украины в Германии стал «полезным идиотом Кремля», заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире «Польского радио», комментируя высказывания Мельника о Бандере.
«Слова посла Украины в Берлине недопустимы и неприемлемы. Интересно, насколько он стал полезным идиотом Кремля», – передает слова польского министра РИА «Новости».
Блащак отметил, что такие высказывания вбивают клин в отношения Польши с Украиной.
Ранее Мельник в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, начал прославлять Бандеру как «борца за свободу». По словам посла, у Бандеры якобы не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны «было много убийств и зверств». По его мнению, «поляки хотят политизировать эту историю».
В МИД Украины сообщили, что заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о пособнике немецких нацистов Степане Бандере является его личным мнением, не отражающим позицию МИД страны.
Позже газета Bild сообщила, что Мельник, возможно, покинет свою должность, вернется в Киев и, вероятно, станет замминистра иностранных дел.
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В Германии исключили вариант использования «Северного потока – 2»
Берлин исключает вариант использования трубопровода «Северный поток – 2» для преодоления энергетического кризиса, заявил глава Минэкономики Германии Роберт Хабек.
«У «Северного потока – 2» нет допуска, он находится под санкциями... американским санкционным режимом. Нет, это не вариант», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее представитель Левой партии ФРГ, глава комитета по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст в интервью газете «Рейнише пост» предложил рассмотреть вариант временной эксплуатации «Северного потока – 2»
«Федеральное правительство должно все сделать для того, чтобы обеспечить энергобезопасность. Возможно, даже говорить [с Россией] о том, чтобы временно принять в эксплуатацию «Северный поток – 2», если иначе энергобезопасность обеспечить не получится», – приводит его слова ТАСС.
Ранее вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что не исключена вероятность дальнейшего сокращения поставок газа по «Северному потоку» после проведения технических работ.
Между тем депутат Бундестага от ХДС Торстен Фрай заявил, что план Хабека по замене российского газа поставками СПГ провалился.
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Выбрано место для посольства ДНР в Москве
Посольство Донецкой народной республики, которое откроется в Москве 12 июля, будет расположено в центре города по соседству с дипмиссиями Японии, Ирландии и Португалии.
Будущая донецкая дипмиссия расположена в небольшом «посольском районе». Буквально в соседнем доме находится ирландская дипмиссия, через дом – португальская, в ста метрах через дорогу – комплекс посольства Японии, передает корреспондент РИА «Новости».
Работа по открытию посольств России в ДНР и ЛНР началась еще в конце апреля.
Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова сообщила о проработке вопроса об открытии представительства в Санкт-Петербурге.
Лавров назвал враньем заявления Киева об «обстреле» Россией своих городов
Глава МИД Сергей Лавров назвал враньем заявления Киева о том, что Россия якобы сама обстреливает свои города, чтобы сорвать поставки вооружений Украине.
«Ну, если коротко, врут, и факты хорошо известны, факты эти предъявляются нашим Министерством обороны на ежедневной основе», – передает РИА «Новости» его слова.
Лавров отметил, что западные страны должны осознавать «свою ответственность, независимо от того, как и что толкует Зеленский и его команда».
«Запад должен осознавать свою ответственность за гибель мирных жителей, прежде всего в Донбассе, в других частях Украины, где киевский режим использует эти вооружения против мирного населения, в качестве средств устрашения, по большому счету – это государственный террор», – добавил министр.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, что угроза диверсионных действий украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территории России нарастает. Кроме того, по территории РФ ведутся обстрелы артиллерией, управляемыми ракетами и беспилотниками.
Бойцы украинских спецподразделений публично хвастаются своей работой. В частности, британская газета Times публикует интервью с украинскими военнослужащими отряда спецназа «Шаман». Офицеры и сержанты рассказывают, что якобы неоднократно высаживались в ночное время с вертолетов на территории России для осуществления диверсий на российских складах оружия и нефтебазах.
В Кремле назвали способ нарастить объемы поставок по «Северному потоку»
Отправка Канадой турбины позволит нарастить объемы поставок газа через «Северный поток», заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что существует определенная регламентная работа на газопроводах, эти работы проводятся каждый год. Никаких новых работ никто не выдумывал. Если эта турбина после ремонта придет, это позволит нарастить объемы. Вопрос только один – почему это не сделали сразу», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Канада должна решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северного потока» до начала профилактических работ на магистрали. Он отметил, что не просит канадцев доставить турбину в Россию.
Газета ВЗГЛЯД оценила шансы на возобновление работы трубы на полную мощность.
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Импортер газа Uniper запросил помощи у властей Германии
Немецкий импортер газа Uniper попросил у властей страны помощи для финансовой стабилизации, говорится в заявлении финского концерна Fortum, материнской компании Uniper.
«Наша дочерняя компания Uniper сегодня подала запрос правительству Германии об оказании поддержки в соответствии с недавно принятым законодательством», – цитирует сообщение ТАСС.
В заявлении указывается, что с середины июня немецкая компания из-за снижения поставок газа из России на 60% оказалась под финансовым давлением. Теперь она вынуждена закупать газ у альтернативных поставщиков по ценам, значительно превышающим установленные в контракте с Газпромом котировки.
Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. В прошлую пятницу Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что европейские страны в срочном порядке готовятся к зиме без российского газа.
Новому катеру Балтфлота присвоили имя Героя России гвардии капитана Владимира Носова
Приказом главнокомандующего Военно-морским флотом имя Героя России гвардии капитана Владимира Носова, погибшего в бою в ходе специальной военной операции, присвоено новейшему противодиверсионному катеру проекта 21980 «Грачонок».
Катер, полученный недавно на вооружение Балтийского флота, предназначен для борьбы с подводными диверсантами и поддержки действий боевых пловцов. На катере имеется пулеметная установка, противодиверсионные гранатометы, переносные зенитно-ракетные комплексы, радиоэлектронное вооружение, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
«В свою очередь, глава Республики Коми Владимир Уйба сказал, что кадетская школа села Коровий Ручей, в которой учился Владимир Носов, а также одна из улиц в Калининградской области будут названы в его честь», – говорится в сообщении.
Ранее отмечалось, что капитан гвардии Носов участвовал в специальной операции с 8 марта, в боях с противником действовал отважно и мужественно, умело руководил подчиненными. На счету личного состава роты под командованием офицера – несколько уничтоженных боевых машин пехоты врага, десятки военнослужащих ВСУ.
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IKEA приостановила продажи на российском сайте
IKEA приостановила продажи товаров на российском сайте, начала обрабатывать уже принятые заказы, соответствующий баннер появился на странице компании в Сети.
«Наши товары очень хотят к вам домой, но совершить покупку сейчас не получится. Мы обрабатываем уже принятые заказы и прикладываем все усилия для возобновления продаж», – сообщается на сайте ретейлера.
Напомним, IKEA объявила о начале онлайн-распродажи с 5 июля для всех желающих. Доставку можно оформить только в городах, где есть магазины ИКЕА: Москве, Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и на прилегающей к ним территории, но не более 50 километров от города.
Попытки авторизации на сайте компании IKEA 5 июля завершались ошибкой, когда должна была начаться финальная распродажа.
После этого подразделение предложило приобретать товары на онлайн-распродаже через заявки, однако форма их отправки оказалась нерабочей.
Сайт все еще не смог восстановиться из-за большой нагрузки, связанной с распродажами.
В ФРГ увидели «положительные сигналы» от Канады по вопросу турбины для Nord Stream
Власти Германии назвали конструктивными переговоры с Канадой о возвращении турбины Siemens для «Северного потока», но они пока не завершены, сообщили на брифинге представители правительства Германии.
Так, представитель Минэкономики Сузанне Унград отметила, что «контакты продолжаются». «Есть хороший конструктивный диалог с канадским правительством», – передает ТАСС ее слова.
«Я могу подтвердить, что из Канады поступают положительные сигналы, но не могу подтвердить, что поставка уже осуществляется», – подтвердил официальный представитель кабмина Штеффен Хебештрайт.
Почти 50% граждан Германии выступает за скорейшее завершение санкций против России и конфликта на Украине, возможно, на условии территориальных уступок со стороны Киева.
Германия публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока-1». Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта. Германия беспокоится, что по окончанию профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен.
Немцы теряют терпение и требуют от канцлера Германии Олафа Шольца «говорить с русскими» и «включить «Северный поток – 2».
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Песков заявил о высокой востребованности российского зерна
Российское зерно более чем востребовано, но из-за санкций его доступ на внешние рынки затруднен, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Наше зерно более чем востребовано, судя по потребностям, но имеет очень много препятствий на своем пути на мировые рынки, нуждающиеся в нем, в силу тех незаконных санкций, ограничений, которые применяют страны ЕС в первую очередь», – передает РИА «Новости» его слова.
Напомним, причиной продовольственной инфляции в мире стали действия США (санкции, стремление снизить экспортную выручку России от торговли энергоносителями), причем задолго до начала российской спецоперации на Украине.
Президент России Владимир Путин указывал, что Запад, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняет экспорт на мировые рынки российского зерна. Он подчеркивал, что Западные страны искусственно создают истерику по поводу ситуации с доставкой украинского зерна, Россия его вывозу не препятствует.
Россия и ЛНР подписали соглашение о взаимном признании образования
Россия и Луганская народная республика будут развивать сотрудничество в сфере образования и науки, правительство одобрило соответствующий проект соглашения.
В рамках работы планируется подписать соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней. Проект согласован с российским МИДом и предварительно проработан с луганской стороной. Распоряжением председателя правительства Михаила Мишустина Минобрнауки поручается подписать этот документ, сообщается на сайте правительства России.
Проект аналогичного соглашения с Донецкой народной республикой был одобрен правительством в конце мая.
В феврале народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ДНР. Народный совет Луганской народной республики единогласно принял такой же закон.
Чавушоглу обсудил с Лавровым механизм вывоза зерна из украинских портов
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с главой МИД Сергеем Лавровым механизм вывоза зерна из украинских портов в рамках встречи глав внешнеполитических ведомств стран G20 на индонезийском Бали.
«Мы провели переговоры с Сергеем Лавровым, обсуждались шаги, которые можно сделать в рамках предлагаемого ООН механизма. Мы поддерживаем постоянные контакты с генсеком ООН [Антониу Гутерришем] по этой теме, вчера также у меня были телефонные переговоры с главой МИД Украины [Дмитрием Кулебой]», – передает ТАСС его заявление, транслируемое в Twitter (запрещен в России) Чавушоглу.
Лавров, в свою очередь, заверил, что Россия готова к переговорному процессу с украинской и турецкой сторонами по вопросу украинского зерна.
«Мы готовы к переговорам с нашими украинскими и турецкими коллегами. У нас есть все решения: если речь об украинском зерне, то Украина должна разблокировать свои порты, разминировать их или обеспечить безопасный проход через минные поля, а уже вне территориального моря Украины Россия и Турция готовы обеспечивать безопасность соответствующих судов и доводить их до проливов. Дальше уже в Средиземное море они пойдут своим собственным ходом», – сказал он.
Как отметил глава российского МИД, «военные здесь играют основную роль, потому что все сопряжено с использование ВМС». «Когда переговоры продолжаться – я сказать не могу, так как несколько дней не был в Москве, но то, что мы всегда готовы, могу подтвердить», – добавил министр.
Лавров также подчеркнул, что военно-морские силы играют ключевую роль в переговорном процессе по вопросу вывоза зерна из портов Черного моря.
Напомним, причиной продовольственной инфляции в мире стали действия США (санкции, стремление снизить экспортную выручку России от торговли энергоносителями), причем задолго до начала российской спецоперации на Украине.
Президент России Владимир Путин указывал, что Запад, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняет экспорт на мировые рынки российского зерна. Он подчеркивал, что Западные страны искусственно создают истерику по поводу ситуации с доставкой украинского зерна, Россия его вывозу не препятствует.
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