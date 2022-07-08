В ЕР призвали сенаторов поработать в Донбассе во время парламентских каникул

Сенаторам от закрепленных за Донбассом регионов необходимо продолжить гуманитарную миссию в период парламентских каникул и подключиться к вопросам синхронизации законодательства, заявил секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на пленарном заседании верхней палаты парламента.

«При этом, коллеги, просьба понимать, что это не отпуск на Азовское море. Это важнейшая государственная и гуманитарная задача. Прошу подойти к этому с максимальной самоотдачей и ответственностью. Координировать эту работу будут сенаторы Карелин, Вайнберг и Кравченко», – приводятся его слова на сайте «Единой России».

Турчак отметил, что надо быть готовыми ехать туда не на несколько дней, а всерьез, до полного достижения результата.

Он напомнил, что многие субъекты России взяли шефство за отдельными городами и территориями Донбасса. «Мы предлагаем сенаторам от закрепленных регионов подключиться к работе на этих территориях в период лета, подключиться к вопросам синхронизации законодательства, организации работы по выстраиванию системы представительной власти, работы избирательных комиссий. И, конечно, всех сенаторов прошу продолжить в Донбассе гуманитарную миссию», – добавил Турчак.

Первый вице-спикер Совфеда также поблагодарил коллег, которые с первых дней СВО включились в работу по оказанию помощи Донбассу.

«По нашей линии в Луганскую и Донецкую народные республики и на освобожденные территории Херсона, Запорожья, Харькова доставлено уже более 10 тыс. тонн гуманитарных грузов. Это продукты питания, предметы первой необходимости, лекарства, строительные материалы. В том числе большая партия пиломатериалов, которые были собраны при участии нашего Совета по развитию лесного комплекса под руководством Юрия Воробьева. Знаю, вы лично собирали и направляли туда технические средства разведки, защиты бойцов Народной милиции ЛНР и ДНР. Эту работу координировал Николай Журавлев. Также огромное человеческое спасибо за это», – отметил Турчак.

По его словам, на освобожденных территориях на сегодняшний день открыты 26 гуманитарных центров «Единой России», оказывается медицинская помощь, оформление гражданства, поиск родных и близких.

В среду Турчак заявил, что в городе Изюме Харьковской области открылся еще один центр гуманитарной помощи «Единой России». Этот второй гуманитарный центр «Единой России» в Харьковской области.