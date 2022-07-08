Убитую в ульяновском детсаду воспитателя наградили посмертно

Воспитателя детского сада «Рябинка» в Ульяновской области посмертно наградили медалью «Доблесть и отвага» за спасение детей ценой своей жизни при стрельбе, сообщили в пресс-службе СК.

«По поручению председателя Следственного комитета России руководитель регионального следственного управления вручил семье Ольги Владимировны Митрофановой ведомственную медаль «Доблесть и отвага»», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что у погибшей женщины осталась несовершеннолетняя дочь, которую воспитывают бабушка и дедушка. Руководитель СК по Ульяновской области Сергей Михайлов рассказал девочке о возможности продолжить обучение в одном из кадетских корпусов Следственного комитета России или Пансионе воспитанниц СК. Кроме того, следователи напомнили, что готовы в любой момент помочь семье в решении любых вопросов.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что вероятный виновник нападения на детский сад в Ульяновской области был психически ненормальным.

Бывшая одноклассница подозреваемого рассказывала, что его во время учебы в школе обижали из-за того, что он рос в малообеспеченной семье и был «не как все».

Напомним, в Ульяновской области неизвестный ворвался в детсад и начал стрелять, погибли два ребенка и двое взрослых. Источник в правоохранительных органах уточнил, что причиной нападения мог стать бытовой конфликт.

Депутат Госдумы Сергей Морозов уточнил, что в результате нападения ранение получила и другая воспитательница.

В правительстве региона сообщали, что открывший огонь, по предварительной информации, не являлся владельцем этого ружья. Позже стало известно, что владелец оружия найден застреленным.