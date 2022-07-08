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Появились сообщения об уничтожении грузинских наемников под Северском
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Союзные силы уничтожили под Северском колонну с грузинскими наемниками, ликвидировано около 30 боевиков, сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР.
Источник ТАСС сообщил, что «разбита колонна грузинских наемников», которые «отступали на нескольких десятках машин и пикапах». По его словам, «союзные силы сработали очень точно». «Машины остались на месте вместе с этими же наемниками. Все сгорело, человек 30 там точно было», – говорится в сообщении.
Кроме того, источник сообщил, что военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины, воевавшие под Артемовском, массово дезертировали в тыл.
Тем временем военный корреспондент издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц опубликовал в Telegram видео того, как «русская артиллерия буквально перемешивает противника в лесах под Северском». Он отметил, что «всевидящее око группировки Отважных выискивает цели и корректирует огонь с воздуха».
Напомним, после освобождения Лисичанска части ВС России и народной милиции ЛНР вплотную подошли к Северску – последнему относительно крупному населенному пункту, прикрывающему путь на Славянск. Окружение/ликвидация группировок противника в Славянске – Краматорске, далее в Авдеевке, Артемовске и Курахово не просто разрушает фронт в Донбассе и уничтожает крупнейшую на данный момент группировку ВСУ, а выводит войска России и союзников на оперативный простор на огромной территории. Так, для Киева потеряют всякий смысл попытки удерживать Харьковскую область.
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Освобожденные из плена на Украине россияне рассказали о фактах насилия
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Освобожденные из украинского плена российские военнослужащие рассказали о многочисленных фактах насилия над ними, сообщили в пресс-службе СК.
«Следственный комитет проверяет факты бесчеловечного обращения с российскими военнопленными на Украине. Российские военнослужащие, которые в результате обмена пленными с украинской стороной были возвращены на территорию Российской Федерации, рассказали сотрудникам Следственного комитета РФ о многочисленных фактах насилия, которым они подвергались», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Как отметили в СК, следователи дадут правовую оценку каждому случаю. «По результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела», – добавили в ведомстве.
В данный момент российские военнослужащие проходят лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях. По их словам, истории изобилуют примерами того, как представители Украины нарушают требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие жестокость, пытки и истязания.
Так, один из военнослужащих сообщил, что в ходе 15-часового боя у него закончились боеприпасы, в результате чего он попал в плен. Украинские военные завязали ему глаза и связали руки, доставили в Харьков, где били палками и дубинками по телу, но лицо не трогали, чтобы не было синяков. Известно, что СБУ применяли также удушающие приемы и угрожали застрелить, если он не зачитает на камеру подготовленный ими текст.
«Еще один военнослужащий рассказал, что с ранением бедра попал в плен. Медицинские манипуляции в больнице делали без обезболивающих средств. В плену его били, пытали током. Наряду с тремя другими российскими военнослужащими его спустили в подвал, где облили водой и долго били, после чего оставили там на четверо суток без воды и еды», – рассказал военный в СК.
Отмечается, что так как он нуждался в медицинском уходе, его отвезли в больницу, однако после медицинских манипуляций бросили в камеру на каменный пол, где он провел еще трое суток без воды и еды. Во время перевязки от него требовали кричать пропагандистские лозунги, в противном случае отказывались вести на прием.
Другому военнослужащему, попавшему в плен с двумя ранениями, украинские врачи ампутировали ногу. «Посещение перевязочной всегда начиналось одинаково: медицинский работник тыкал в рану и смотрел, как он корчится от боли. Между перевязками его жестоко избивали», – рассказали в СК.
Ранее освобожденный из украинского плена военный заявил, что в течение четырех часов к нему применялись пытки электричеством в одном из подвалов Киева.
Напомним, в Минобороны заявили, что обмен военнопленными 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию Верховного главнокомандующего ВС России с целью сохранения жизни и здоровья бойцов ДНР и ЛНР.
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Военный эксперт оценил данные об оперативной паузе союзных войск в Донбассе
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«Противник обязательно воспользуется оперативной паузой для того, чтобы укрепить свои позиции. Но в скором времени мы увидим, как российские войска активно усиливают нажим на Северск», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее американский Институт изучения войны сообщил о взятой ВС России тактической паузе после освобождения территории ЛНР.
«Несмотря на оперативную паузу, боевые действия не прекращаются. Те силы, которые принимали участие в освобождении Лисичанска и Северодонецка, начинают выводиться на отдых, еще часть перегруппировывается на другие направления», – сказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
«Наши войска переносят артиллерию, подтягивают тылы, им ставятся новые боевые задачи. Думаю, сейчас готовится операция против линии Соледар – Северск, где противник обороняется после отхода из Лисичанска. Через некоторое время мы наверняка увидим усиление нажима на Северск и Артемовск», – рассуждает эксперт.
Собеседник также обратил внимание на то, что оперативная пауза даст возможность противнику усилить собственные позиции. «ВСУ на протяжении всего этого времени будут заниматься укреплением оборонительных позиций и переброской дополнительных сухопутных сил», – уверен Рожин.
«Дело в том, что часть боевиков находятся на том направлении уже довольно долго, им необходимо доснабжение техникой, нужны дополнительные силы. И эта пауза будет использована для повышения боеспособности формирований. А насколько им это удастся, будет зависеть от того, как долго будет длиться оперативная пауза. Но в скором времени мы увидим, как российские войска активно усиливают нажим на Северск», – заключил Рожин.
Ранее американский Институт изучения войны сообщил о том, что российские силы инициировали оперативную паузу. «6 июля впервые за 133 дня спецоперации не было ни заявлений, ни оценок территориальных завоеваний России на Украине», – говорится в докладе.
Институт также отмечает, что это необходимо для того, чтобы «создать условия для более масштабных наступательных операций и восстановить боевую мощь, необходимую для осуществления задуманного». Пока же Россия может ограничиться относительно небольшими наступательными операциями.
Согласно выводам ISW, российские силы продолжают продвигаться на запад в сторону Северска, готовят наступление на Артемовск (Бахмут – украинское название после переименования в 2016 году).
Напомним, в минувшее воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Под контроль российских и луганских сил перешел Лисичанск – последний из крупных городов на территории республики, который удерживался украинскими силовиками.
Шойгу сообщил, что общие потери ВСУ составили 5469 человек, также ВСУ потеряли 196 танков и бронемашин, 12 самолетов, один вертолет, 65 беспилотников, шесть зенитных ракетных комплексов большой дальности, 97 ракетных систем залпового огня, 166 орудий полевой и минометной артиллерии, 216 автомобилей. «В Лисичанске противник бросил 39 танков и других бронированных машин, 11 орудий и минометов», – добавил министр. Президент России поздравил военных РФ и Народную милицию ЛНР с освобождением республики.
Позже министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в Москве пообещал, что специальная военная операция России на Украине продолжится до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим. При этом он отметил, что приоритетом является сохранение жизни и здоровья российских военных и мирного населения.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбирала, какой может быть дальнейшая тактика на центральном участке фронта в Донбассе в ближайшее время.
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Пушилин: Силы ДНР и ЛНР перебрасываются на донецкое направление
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Корпуса Донецкой и Луганской народных республик после освобождения ЛНР перемещаются на донецкое направление, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин.
«Мы можем уже говорить, что и наш корпус, первый корпус, который принимал участие и помогал нашим братьям [в освобождении ЛНР], перемещается уже на донецкое направление. Также и второй корпус, луганский. Мы как зарождались с Луганском вместе, так и освобождаем территории вместе, конечно, при поддержке России, без которой это было бы невозможно», – приводит его слова ТАСС.
Ранее в ЛНР сообщили, что силы Народной милиции ЛНР работают в районе Северска в Донецкой народной республике.
В воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше.
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Журналистка «Дождя» пожаловалась немецкому министру на негостеприимную Грузию
Журналистка «Дождя» (СМИ, признанное в России иностранным агентом) Катерина Котрикадзе пожаловалась министру экономического развития Германии Свенье Шульце, что «независимых журналистов» из России с огромным трудом впускают в Грузию.
«Встретилась в Тбилиси с министром экономического развития Германии Свенье Шульце и представителями грузинского некоммерческого сектора. Много говорили о проблемах свободы слова в Грузии и некотором (пугающем) сходстве ситуации с тем, что происходило в России в начале нулевых. Министр, кажется, удивилась, узнав о том, что независимых журналистов из России с огромным трудом впускают в Грузию, а местная власть категорически не хочет общаться с нами: ни в кадре, ни за», – написала Котрикадзе на своей странице в соцсети Facebook* (принадлежит запрещенной в России экстремистской организации Meta*).
В ДНР заявили о возможном смертном приговоре боевикам группы «Медведи SS»
Участников украинской диверсионной группы «Медведи SS» нацбата «Азов» могут приговорить к смертной казни, сообщили в генеральной прокуратуре Донецкой народной республики.
«Мера наказания участникам диверсионно-штурмовой группы «SS Медведи» будет установлена судебными органами ДНР. Максимальное наказание по указанным статьям, которое может назначить суд, – смертная казнь», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Там добавили, что обвинение предъявлено по трем статьям УК ДНР. Дело направлено в суд.
По данным следствия, участники «Медведи SS» на территории ДНР, оккупированной Украиной, систематически вели боевые действия против военнослужащих республики, регулярно совершали диверсионно-разведывательные и военно-террористические действия.
Ранее в ДНР вынесли смертный приговор британским наемникам Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму. Адвокат Павел Косован сообщал, что защита Эслина обжаловала приговор, из которого просит исключить несколько статей УК ДНР.
Грузинский депутат потребовал от Украины прекратить «буллинг Грузии»
Украина продолжает злиться на Грузию после 24 февраля за то, что Тбилиси не открыл «второй фронт» против России, заявил председатель парламентского комитета по процедурным вопросам от правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Мы хорошо знаем эту политику Украины по отношению к Грузии, она продолжается уже четыре месяца, – сказал он. – В течение четырех месяцев мы слышим, что они раздражены нами, так как не погибают грузинские женщины и дети, как об этом прямо говорил глава украинского совбеза Алексей Данилов».
По его словам, в Киеве «раздражены, что сегодня наши танки не на цхинвальском направлении и что мы не воюем с Россией».
«Этого раздражения они не скрывают, делают все, чтобы нанести нам вред», – сказал Ираклий Кадагишвили, также комментируя призывы украинских официальных лиц подвергнуть санкциям бывшего премьер-министра, мецената Бидзину Иванишвили.
«У всего есть границы. Заканчивайте с буллингом (травлей – прим. ВЗГЛЯД) Грузии», – призвал он.
Грузия не присоединилась к экономическим санкциям против России, но поддерживает Украину во всех политических форматах, занимает первое место среди предоставивших гуманитарную помощь стран, приняла десятки тысяч украинских беженцев. Между тем в Грузии уже откровенно говорят, что постоянные и ничем необоснованные упреки Украины в адрес Тбилиси вызывают непонимание и раздражение.
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Посольство Британии в Москве получило новый адрес
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Посольство Великобритании в Москве получило адрес: площадь Луганской народной республики, владение 1, сообщила пресс-служба столичного департамента городского имущества.
«Информация о присвоении нового адреса посольству Великобритании внесена в адресный реестр города и федеральную информационную адресную систему, осуществлена привязка адресных контуров», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Отмечается, что новый адрес посольству присвоен в связи с переименованием безымянной территории, расположенной вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на Новый Арбат, в площадь Луганской народной республики.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о наименовании территории около посольства Великобритании.
Напомним, жители Москвы проголосовали за наименование территории у посольства Великобритании площадью Луганской народной республики.
Ранее москвичи проголосовали за то, чтобы территория у посольства США стала площадью ДНР. В ответ дипмиссия на своем сайте не стала указывать свой адрес в привычном формате – теперь на соответствующей странице указаны только широта и долгота объекта.
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Шойгу сообщил о полном разминировании акватории порта Мариуполя
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Акватория мариупольского порта полностью разминирована российскими саперами, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
«Осуществляется комплекс мероприятий по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Черного и Азовского морей. Нами созданы два гуманитарных коридора для движения гражданских морских судов. Полностью устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь», – цитирует Шойгу ТАСС.
Также саперы освободили от мин свыше 3,7 тыс. гектаров земли в Донбассе от мин, было обезврежено 46 тыс. 379 взрывоопасных предметов.
«Российские войска оказывают всестороннюю поддержку населению освобожденных [в ходе СВО] городов. Обеспечение мирной жизни на подконтрольных российским войскам территориях будет продолжено, – подчеркнул министр.
Главными задачами ВС России являются сохранение жизни и здоровья подчиненного личного состава, исключение угрозы безопасности мирному населению. Спецоперация продолжится до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим, указал Шойгу.
Напомним, в воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше.
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Таможня предупредила о полуторатысячной очереди из машин на границе с Грузией
На границе с Грузией россияне создали очередь из полутора тысяч автомобилей после отмены ограничений на выезд из России в Грузию, сообщила Федеральная таможенная служба.
Данные приведены по автомобильному пункту пропуска Верхний Ларс. «Гражданам, планирующим поездку в Грузию, необходимо учитывать эту информацию. Актуальная информация о ситуации перед пунктом пропуска размещена на сайте Северо-Кавказского таможенного управления», – говорится в сообщении пресс-службы ФТС, поступившем в «Интерфакс».
Отмечается, что проектной мощностью пункта предусмотрено перемещение 200 автомобилей в сутки, «фактически таможенники пропускают в десять раз больше транспортных средств».
«За последние сутки через Верхний Ларс из России выехали 1273 машины, въехали – 902 машины. Обращаем внимание, что несмотря на работу таможни в усиленном режиме, очередь перед пунктом пропуска не сокращается и беспрерывно пополняется вновь подъезжающими авто», – отметили в ФТС.
Подобную очередь связывают со снятием ограничения на перемещение физических лиц в Грузию.
В мае премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, отменяющее коронавирусные ограничения на выезд в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Грузию через автомобильные пункты пропуска.
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Выбрано место для посольства ДНР в Москве
Посольство Донецкой народной республики, которое откроется в Москве 12 июля, будет расположено в центре города по соседству с дипмиссиями Японии, Ирландии и Португалии.
Будущая донецкая дипмиссия расположена в небольшом «посольском районе». Буквально в соседнем доме находится ирландская дипмиссия, через дом – португальская, в ста метрах через дорогу – комплекс посольства Японии, передает корреспондент РИА «Новости».
Работа по открытию посольств России в ДНР и ЛНР началась еще в конце апреля.
Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова сообщила о проработке вопроса об открытии представительства в Санкт-Петербурге.
Из-за обстрела ВСУ в шахте имени Засядько в Донецке застряли 66 горняков
В шахте имени Засядько в ДНР застряли 66 горняков из-за того, что шахта оказалась обесточена в результате обстрелов со стороны Украины, сообщил штаб территориальной обороны республики.
«В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины – прим. ВЗГЛЯД) в Донецке обесточена шахта имени Засядько, под землей находятся 66 горняков», – цитирует сообщение штаба «Донецкое агентство новостей».
Предприятие подвергалось обстрелу и в понедельник, 4 июля. Попадания зафиксировали на нескольких производственных объектах, но шахта продолжала работать в штатном режиме, поскольку обстрел не повлиял на работу.
Напомним, утром украинские войска обстреляли Новоселовку, а также Куйбышевский и Киевский районы Донецка, было выпущено 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров и четыре мины калибром 120 миллиметров.
Очевидцы рассказали, как украинские военные сжигали православные храмы в Лисичанске
Украинские военнослужащие обстреливали и сжигали православные храмы в Лисичанске в Луганской народной республике, рассказала жительница города.
«Православные церкви сжигали, а которые неправославные – они остались все целы. Притом, что они там жили. Обычно они после себя все сжигают, и эти церкви неправославные остались, а православные все они обстреливали», – передает РИА «Новости» ее слова.
Жительница города уточнила, что украинские силовики вели обстрелы из минометов с городских окраин по центру, в том числе и по храмам.
«Был праздник всех святых, в земле Русской просиявших, и вот пожалуйста, что сделали с одним храмом – подпалили, а вверху храм Варвары Великомученицы, которой также молятся шахтеры о здравии, о том, чтобы сохранила жизнь, – и вот прямое попадание в храм», – рассказала прихожанка одного из православных храмов города.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские войска отвели от Лисичанска. В воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше.
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Члены группировки «SS Медведи» сознались в совершенных в ДНР преступлениях
Участники неонацистской группировки «Медведи SS» в рамках сотрудничества со следствием ДНР рассказали о совершенных преступлениях, следует из материалов дела.
Отмечается, что жертвами обвиняемых стало более 100 человек, передает ТАСС со ссылкой на источник. Подозреваемые рассказали, где и как убивали пленных и мирных жителей.
«Среди обвиняемых снайпер Владимир Гапич, который признался в 60 убийствах, повар диверсионно-штурмовой группы, как следует из его показаний, застрелил пятерых пленных. На счету других также десятки жертв», – сказал собеседник агентства.
Почти все обвиняемые – уроженцы Львова. Всего в подразделении диверсионной группы на момент сдачи в плен на «Азовстали» было до 20 человек.
«Они работали группой, и у них была взаимозаменяемость: то есть, сегодня он снайпер, а завтра гранатометчик», – уточнили в следственных органах.
Также, как заявило следствие, диверсионная группа принимала участие в расстреле колонны с военнослужащими, применяла дроны, сбрасывающие взрывные устройства, а также совершила нападение на посты ДНР.
Ранее сообщалось, что участников украинской диверсионной группы «Медведи SS» нацбата «Азов» могут приговорить к смертной казни.
Проверка не выявила санкционного груза на судне под флагом России в Батуми
В порт Батуми 4 июля вошло судно под флагом России, которое было принято согласно установленным нормам, сообщил минфин Грузии во вторник. Об этом передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«По итогам проверки, осуществленной Агентством морского транспорта, установлено, что ни на судно, ни на его владельца не распространяются международные санкции», – сказано в заявлении Минфина, которое стало ответом на подозрения грузинских СМИ в возможном обходе санкций.
На данном судне находится груз, который предназначен для Армении. Также в Батуми под флагом России находится другое судно, прибывшее из Египта без груза.
Судно прибыло за товарами, вывозимыми на экспорт, и это тоже не нарушает санкций. Агентство морского транспорта заявляет о регулярном мониторинге в соответствии с международными санкциями.
Путин заявил о восьмилетнем геноциде и изоляции в Донбассе
Власти Украины устроили в Донбассе изоляцию и геноцид, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с победителями конкурса «Лидеры России».
«Это и есть изоляция и геноцид, если иметь в виду сопровождающееся в течение восьми лет давление военное», – передает его слова РИА «Новости».
Путин перечислил несколько принципиальных сфер, в которых оказывалось давление на население Донбасса.
«Люди там (в Донбассе) в течение долгого времени – восемь лет – оказались, что называется, между небом и землей. Понимаете, в чем проблема? У них же не было никаких паспортов – ни украинских, ни российских. Они даже не могли купить билет на самолет, чтобы путешествовать по России. Не могли послать своих детей учиться. Даже в российские вузы. Квота существует! Значит, связи с Украиной утрачены, а с Россией не возникло. Я уж не говорю про обстрелы и прочее!» – сказал глава государства.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.