Появились сообщения об уничтожении грузинских наемников под Северском

Освобожденные из плена на Украине россияне рассказали о фактах насилия

Освобожденные из украинского плена российские военнослужащие рассказали о многочисленных фактах насилия над ними, сообщили в пресс-службе СК.

«Следственный комитет проверяет факты бесчеловечного обращения с российскими военнопленными на Украине. Российские военнослужащие, которые в результате обмена пленными с украинской стороной были возвращены на территорию Российской Федерации, рассказали сотрудникам Следственного комитета РФ о многочисленных фактах насилия, которым они подвергались», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Как отметили в СК, следователи дадут правовую оценку каждому случаю. «По результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела», – добавили в ведомстве.

В данный момент российские военнослужащие проходят лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях. По их словам, истории изобилуют примерами того, как представители Украины нарушают требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие жестокость, пытки и истязания.

Так, один из военнослужащих сообщил, что в ходе 15-часового боя у него закончились боеприпасы, в результате чего он попал в плен. Украинские военные завязали ему глаза и связали руки, доставили в Харьков, где били палками и дубинками по телу, но лицо не трогали, чтобы не было синяков. Известно, что СБУ применяли также удушающие приемы и угрожали застрелить, если он не зачитает на камеру подготовленный ими текст.

«Еще один военнослужащий рассказал, что с ранением бедра попал в плен. Медицинские манипуляции в больнице делали без обезболивающих средств. В плену его били, пытали током. Наряду с тремя другими российскими военнослужащими его спустили в подвал, где облили водой и долго били, после чего оставили там на четверо суток без воды и еды», – рассказал военный в СК.

Отмечается, что так как он нуждался в медицинском уходе, его отвезли в больницу, однако после медицинских манипуляций бросили в камеру на каменный пол, где он провел еще трое суток без воды и еды. Во время перевязки от него требовали кричать пропагандистские лозунги, в противном случае отказывались вести на прием.

Другому военнослужащему, попавшему в плен с двумя ранениями, украинские врачи ампутировали ногу. «Посещение перевязочной всегда начиналось одинаково: медицинский работник тыкал в рану и смотрел, как он корчится от боли. Между перевязками его жестоко избивали», – рассказали в СК.

Ранее освобожденный из украинского плена военный заявил, что в течение четырех часов к нему применялись пытки электричеством в одном из подвалов Киева.

Напомним, в Минобороны заявили, что обмен военнопленными 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию Верховного главнокомандующего ВС России с целью сохранения жизни и здоровья бойцов ДНР и ЛНР.

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