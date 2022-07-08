Депутат: Кадровая база «Лидеров России» оказалась востребована в ЛНР и ДНР

«Нужно активно использовать такой управленческий резерв. Как показал разговор с президентом, ребята готовы посвятить себя стране, ответить на новые вызовы, которые сейчас стоят перед Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Станислав Наумов, комментируя итоги встречи президента с победителями конкурса «Лидеры России».

«Россия – открытая страна. Мы не просто ждем назад своих IT-специалистов, уехавших за рубеж, о чем сегодня говорили на встрече. Мы открыты во всех сферах. Открыты, например, и в рамках конкурса «Лидеры России». Около 170 человек – финалистов из других стран – могут рассчитывать на ускоренное получение гражданства и на работу в российских проектах», – говорит зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов, который был победителем «Лидеров России» в 2020 году.



«Благодаря уже четвертому выпуску конкурса «Лидеров России» создана хорошая кадровая база для работы как внутри России, так уже и за границей – на территории Донецкой и Луганской народных республик», – полагает депутат.



В четверг в ходе встречи с президентом победитель конкурса «Лидеры России» Олег Трофимов рассказал, что принял приглашение стать заместителем министра образования Донецкой народной республики. А еще один победитель конкурса «Лидеры России» – проректор Севастопольского государственного университета Иван Кусов – станет министром образования ЛНР.

«Мне понравился общий настрой участников встречи с президентом – позитивный, оптимистичный. Президент и победители конкурса обсуждали, как развиваются в нашей стране IT-проекты, как добиваться успеха в других сферах, в которых Россия претендует на лидерство в мировом масштабе. Это, к примеру, фармацевтика. Или биология – тоже основа для прорывных решений в сфере здравоохранения», – считает Наумов.

«Сегодня ребята также рассказывали президенту, как развивается речное судостроение, речной межрегиональный транспорт в целом и речные вокзалы в комплексе с автовокзалами. Мне лично кажется, что ближайшие десять лет мы должны посвятить развитию внутренних путей сообщения, в том числе и речным маршрутам, которые свяжут разные области. А в рамках Евразийского экономического союза нужно развивать единую транспортную инфраструктуру нового типа – наряду с той, которой и президент уделил сегодня внимание, когда говорил о железных дорогах и об автомобилестроении», – указал Наумов.

Как сообщила газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин в четверг провел беседу с победителями четвертого сезона конкурса «Лидеры России». Одной из тем стало положение молодых ИТ-специалистов, перебравшихся в другие страны. По словам главы государства, многие из них уехали, поскольку засомневались в том, что в России можно эффективно работать. Теперь они вернулись, потому что «дома лучше», а также благодаря поддержке государства, оказанной цифровой индустрии, благодаря улучшению бытовых условий жизни для самих ИТ-специалистов.

Одним из участников встречи стал победитель конкурса, живущий в Эмиратах специалист по искусственному интеллекту Максим Хайтович, который недавно заявил о решении вернуться в Россию.

Глава государства напомнил, что Россия уделяет большое внимание ИТ-сфере и старается внедрить современные технологии везде, начиная с госуправления и заканчивая системами образования, культуры, здравоохранения. «Конкурентное преимущество РФ – это люди и школа. «За этим будущее, и все, что от нас зависит, будем делать для поддержания этого направления, этого вида деятельности», – подчеркнул он.