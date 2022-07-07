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Минобороны: Украинские националисты хотят взорвать детдом в Славянске
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Украинские националисты заминировали детский дом «Тополек» в Славянске и планируют его взорвать, чтобы обвинить ВС России в ударах по гражданским объектам, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Достоверно установлено, что в Славянске Донецкой народной республики украинскими националистами готовится очередная циничная провокация с гибелью мирного населения для обвинения российских вооруженных сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам», – заявил Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине, передает ТАСС.
По словам генерал-полковника, националисты насильно удерживают персонал детдома «Тополек» в здании. «При этом здание заминировано и боевики националистических подразделений планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам», – отметил он.
Ранее Россия направила в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) ноту о готовящейся Украиной провокации с химическим оружием на Славянской ТЭС в Николаевке, а также предупредила организацию о других возможных провокациях в Николаеве и Харькове.
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На Лубянке обнаружили кафе, которое собирало помощь для связанного с ВСУ фонда
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В самом центре Москвы, в Лубянском проезде располагается кафе, занимающееся сбором средств для украинского фонда, который поставляет амуницию и оборудование в ВСУ, сообщил военный корреспондент Аким Апачев.
«Сегодняшний номинант на звание главного русофоба – кафе La Virgen Taqueria, которое располагается в самом центре Москвы (Лубянский пр., 5, стр. 1)», – написал Апачев в своем Telegram-канале. – «Собирают средства для украинских волонтеров. Все бы ничего, если бы эти волонтеры помогали украинским гражданским. Они же активно снабжают украинских боевиков, о чем рапортуют в своем Instagram*».
Апачев сопроводил свою публикацию фотографией интернет-афиши из того самого кафе. В самой афише говорится: «Завтра в нашем баре стартует благотворительный маркет виниловых пластинок. [...] Вся выручка с них будет отправлена @kyivangels». Организаторы называют эту акцию «попыткой как-то помочь нуждающимся», но на какие именно цели пойдут собранные деньги, не уточняется. Судя по афише, акция проходила в период с 27 июня по 3 июля.
Так называемые «Киевские ангелы», кому заведение общепита обещает перечислить собранные деньги, – это украинские волонтеры, которые не скрывают, что одним из направлений их деятельности является сбор средств и поставка в украинские войска различного оборудования.
В понедельник Управление ФСБ России по городу Москве и Московской области предупредило гражданина России, что осуществление денежных переводов благотворительному фонду, который помогает украинским силовикам, расценивается как государственная измена. Напомним, 14 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта, участие в котором принимает Россия, приравнивается к государственной измене.
Кадыров опубликовал вторую часть «приключений Зеленского»
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал вторую часть пародийного ролика, в котором актера, изображающего президента Украины Владимира Зеленского, в наручниках доставляют в Грозный.
В видео «Зеленский» извиняется перед Кадыровым за то, что «был глуп», и просит принять его в батальон «Ахмат» часовым.
«После подписания акта о капитуляции Владимир Зеленский долгое время размышлял о своем поведении. Ему не давала покоя мысль, что его могут выбросить на помойку истории. Действовать нужно было решительно. Зеленский решил выложить все карты на стол и стать полезным обществу», – написал он в комментарии к ролику в своем Telegram.
Ранее Кадыров опубликовал первую часть пародийного ролика. В видео актер пародирует Зеленского, который якобы подписывает указ о капитуляции ВСУ, в это время за его спиной стоит Кадыров. В Кремле заявили, что постановочный ролик не видели.
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Минобороны рассказало об уничтожении украинского десанта с флагом на острове Змеиный
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Минобороны России сообщило о неудачной попытке ВСУ установить флаг Украины на острове Змеиный, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На фоне военных провалов и массового отступления украинских войск в Донбассе ночью 7 июля киевским режимом была предпринята попытка символической доставки флага на остров Змеиный. Около 5 утра на остров высадились с моторной лодки несколько украинских военнослужащих, которые сфотографировались с флагом. Самолетом ВКС России был немедленно нанесен удар высокоточными ракетами по острову Змеиный, в результате которого часть украинских военнослужащих была уничтожена. Оставшиеся в живых сбежали в направлении населенного пункта Приморское Одесской области», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Накануне сообщалось, что украинский флаг сбросили на остров Змеиный с вертолета, но его так и не поднимали.
Минобороны России вывело гарнизон с острова Змеиный – важнейшего плацдарма в Черном море. Ведомство указало, что на острове практически нет растительности и укрытий, это существенно усложняет контроль над ним. Однако «российский гарнизон успешно выдержал несколько атак, несмотря на регулярные информационные атаки украинского руководства, нет ни одного подтвержденного сообщения об успешных операциях» Украины.
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В США допустили возможность исчезновения Украины с карты мира
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Украина может исчезнуть с карты мира, если Запад продолжит снабжать Киев оружием, заявил экс-советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор в эфире Sky News Australia.
Эксперт раскритиковал западные страны и, в частности, Австралию за военную помощь Киеву и подчеркнул, что им следовало бы способствовать мирному разрешению ситуации, иначе Украину ждут разрушения и гибель людей, передает РИА «Новости».
«Это уже в принципе несостоявшееся государство, оно может полностью исчезнуть с карты мира. Я считаю, что нужно прекратить огонь. Австралия должна настаивать на этом, потому что в Вашингтоне никто на это не пойдет. Но от людей в Берлине, Париже и Лондоне я слышу о растущей поддержке просто одной этой идеи – прекращения огня – и прихода к какому-то соглашению. Потому что мы не можем позволить сражаться до последнего украинца», – пояснил Макгрегор.
Напомним, в начале мая зампредседателя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Украина как государство в нынешних границах уже не сохранится. По его словам, юго-восточная часть Украины в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации будет освобождена, а западные регионы отойдут в состав Польши.
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В США объяснили продажу Украиной поставляемого оружия на черном рынке
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Перепродажа Киевом поставляемых странами Запада вооружений на черном рынке была предсказуема, поскольку украинские силовики во многом не подготовлены должным образом к его использованию и оказались неспособны интегрировать это оружие в стратегию ведения боевых действий, заявила бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски.
Как отметила Квятковски, такое развитие событий на Украине является предсказуемым в случае с любым вооруженным конфликтом. Более того, по ее словам, случаи реэкспорта Украиной западных вооружений были хорошо задокументированы в 2015 и 2016 годах, а также на протяжении других этапов боевых действий в Донбассе.
«Многие разновидности оружия и техники, поставленные Украине США и их союзниками, попросту не могли быть эффективно использованы украинскими вооруженными силами. Возможности Украины использовать эти «дары» ограничены в связи с недостаточной подготовленностью (военнослужащих), проблемами с логистикой и постоянно сокращающейся численностью украинской армии», – передает РИА «Новости» слова Квятковски.
Бывший аналитик Пентагона выразила мнение, что ряд наименований вооружений и военной техники были отправлены Киеву в таких объемах, что их попросту оказалось невозможно интегрировать в сжатые сроки в тактику и стратегию ведения боевых действий украинской армии. Теперь же, с учетом доступности этого оружия, заинтересованные в его продаже лица или преступные группы могут запросто воспользоваться ситуацией и извлечь для себя прибыль.
«Страны, которые поставляют эти вооружения, удовлетворяют две насущные потребности развитых государств: обновление запасов (и оправдание роста финансирования) и демонстрация намерения поддерживать якобы мирную, демократичную и абсолютно невинную Украину. Хотя некоторые виды этих вооружений и могут продлить войну, в долгосрочной перспективе ни одно из них не поможет восстановить или отвоевать территорию, которая сейчас принадлежит России, или вернуть себе независимые республики (ДНР и ЛНР)», – подчеркнула Квятковски.
Ранее российский концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ), который производит в том числе танки «Армата» и самоходные артиллерийские установки (САУ) «Мста-С», иронически поблагодарил французского президента Эммануэля Макрона за переданные Украине самоходки CAESAR.
Напомним, по данным болгарского издания Bulgarian Military, российские войска не захватывали французские 155-мм самоходные гаубицы Caesar, украинцы их попросту продали.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, кто именно и какое вооружение поставил или обещал передать Украине.
Военный эксперт оценил данные об оперативной паузе союзных войск в Донбассе
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«Противник обязательно воспользуется оперативной паузой для того, чтобы укрепить свои позиции. Но в скором времени мы увидим, как российские войска активно усиливают нажим на Северск», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее американский Институт изучения войны сообщил о взятой ВС России тактической паузе после освобождения территории ЛНР.
«Несмотря на оперативную паузу, боевые действия не прекращаются. Те силы, которые принимали участие в освобождении Лисичанска и Северодонецка, начинают выводиться на отдых, еще часть перегруппировывается на другие направления», – сказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
«Наши войска переносят артиллерию, подтягивают тылы, им ставятся новые боевые задачи. Думаю, сейчас готовится операция против линии Соледар – Северск, где противник обороняется после отхода из Лисичанска. Через некоторое время мы наверняка увидим усиление нажима на Северск и Артемовск», – рассуждает эксперт.
Собеседник также обратил внимание на то, что оперативная пауза даст возможность противнику усилить собственные позиции. «ВСУ на протяжении всего этого времени будут заниматься укреплением оборонительных позиций и переброской дополнительных сухопутных сил», – уверен Рожин.
«Дело в том, что часть боевиков находятся на том направлении уже довольно долго, им необходимо доснабжение техникой, нужны дополнительные силы. И эта пауза будет использована для повышения боеспособности формирований. А насколько им это удастся, будет зависеть от того, как долго будет длиться оперативная пауза. Но в скором времени мы увидим, как российские войска активно усиливают нажим на Северск», – заключил Рожин.
Ранее американский Институт изучения войны сообщил о том, что российские силы инициировали оперативную паузу. «6 июля впервые за 133 дня спецоперации не было ни заявлений, ни оценок территориальных завоеваний России на Украине», – говорится в докладе.
Институт также отмечает, что это необходимо для того, чтобы «создать условия для более масштабных наступательных операций и восстановить боевую мощь, необходимую для осуществления задуманного». Пока же Россия может ограничиться относительно небольшими наступательными операциями.
Согласно выводам ISW, российские силы продолжают продвигаться на запад в сторону Северска, готовят наступление на Артемовск (Бахмут – украинское название после переименования в 2016 году).
Напомним, в минувшее воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Под контроль российских и луганских сил перешел Лисичанск – последний из крупных городов на территории республики, который удерживался украинскими силовиками.
Шойгу сообщил, что общие потери ВСУ составили 5469 человек, также ВСУ потеряли 196 танков и бронемашин, 12 самолетов, один вертолет, 65 беспилотников, шесть зенитных ракетных комплексов большой дальности, 97 ракетных систем залпового огня, 166 орудий полевой и минометной артиллерии, 216 автомобилей. «В Лисичанске противник бросил 39 танков и других бронированных машин, 11 орудий и минометов», – добавил министр. Президент России поздравил военных РФ и Народную милицию ЛНР с освобождением республики.
Позже министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в Москве пообещал, что специальная военная операция России на Украине продолжится до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим. При этом он отметил, что приоритетом является сохранение жизни и здоровья российских военных и мирного населения.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбирала, какой может быть дальнейшая тактика на центральном участке фронта в Донбассе в ближайшее время.
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Генпрокуратуру попросили проверить данные о сборе средств для ВСУ московским кафе
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«Появившуюся в Сети информацию о якобы благотворительной распродаже в кафе в центре Москвы необходимо проверить. Соответствующий запрос я уже направил в Генеральную прокуратуру», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Василий Пискарев. Ранее военкор Аким Апачев сообщил: в центре Москвы работает кафе, которое собирает средства для украинского фонда, поставляющего амуницию и оборудование в ВСУ.
«В связи с появлением в СМИ публикаций о проведении московским кафе благотворительной распродажи виниловых пластинок и перечислении вырученных средств в организацию, которая оказывает поддержку Вооруженным силам Украины, мною принято решение направить депутатский запрос в Генеральную прокуратуру РФ», – сказал депутат Госдумы, один из соавторов поправок к закону о госизмене Василий Пискарев.
«Что касается квалификации данного факта с юридической точки зрения и назначения ответственности – этим должны заниматься профильные органы. Вместе с тем принятые нами на днях изменения в закон о госизмене еще не вступили в силу, они должны быть рассмотрены Советом Федерации и подписаны президентом», – добавил парламентарий.
В среду военный корреспондент Аким Апачев сообщил, что в самом центре Москвы, в районе Лубянки, располагается кафе, которое объявило сбор средств для украинского фонда, поставляющего амуницию и оборудование в ВСУ. «Сегодняшний номинант на звание главного русофоба – кафе LaVirgenTaqueria, которое располагается в самом центре Москвы (Лубянский пр., 5, стр. 1)», – написал Апачев в своем Telegram-канале.
Инцидентом заинтересовался и депутат Мосгордумы, журналист Андрей Медведев. Он отметил, что здесь может быть «уголовный состав» и пообещал обратиться в правоохранительные органы. При этом он согласился, что если бы речь шла о гуманитарной помощи украинскому народу, вопросов бы не возникало.
Добавим, что уже по крайней мере один случай благотворительности в адрес украинских силовиков стал предметом внимания Федеральной службы безопасности. В понедельник в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области сообщали об объявлении предостережения – гражданин перевел деньги украинскому благотворительному фонду «Вернись живым», который помогает силовым структурам Украины. Сотрудники ФСБ предупредили гражданина, что такого рода финансовая поддержка расценивается как государственная измена.
В середине июня Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта, участие в котором принимает Россия, приравнивается к государственной измене. Кроме того, в первом чтении принят законопроект, который вводит уголовную ответственность за сотрудничество с иностранными спецслужбами, если гражданин своевременно не проинформировал об этом компетентные госорганы России.
Путин: На Украине мы по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинали
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Президент России Владимир Путин в четверг в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы прокомментировал спецоперацию, идущую с 24 февраля на Украине.
«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа, но, похоже, всё к этому и идет. Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинали», – сказал президент, сообщает официальный сайт главы государства.
«При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров, но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться», – добавил Путин.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в конфликте между Россией и Украиной необходимо избежать «навязанного мира». Шольц сказал, что Запад сможет «поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо».
Говоря о завершении конфликта к концу года, Шольц подчеркнул, что «крайне сложно судить, реалистичны ли они», «это решается на поле боя».
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Путин заявил о начале кардинального слома миропорядка по-американски
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Западные страны проиграли с самого начала спецоперации на Украине, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы.
«Они должны были бы понять, что уже проиграли с самого начала нашей специальной военной операции, потому что ее начало означает и начало кардинального слома миропорядка по-американски. Это начало перехода от либерально-глобалистского американского эгоцентризма к действительно многополярному миру – миру, основанному не на придуманных кем-то для себя эгоистических правилах, за которыми нет ничего, кроме как стремления к гегемонии, не на лицемерных двойных стандартах, а на международном праве, на подлинном суверенитете народов и цивилизаций, на их воле жить своей исторической судьбой, своими ценностями и традициями и выстраивать сотрудничество на основе демократии, справедливости и равноправия», – сказал Путин, сообщает официальный сайт главы государства.
«И надо понимать, что этот процесс остановить уже невозможно», – добавил он.
По словам главы государства, «ход истории неумолим, и попытки этого коллективного Запада навязать свой миропорядок обречены на неудачу».
Ранее, говоря о военных действиях на территории Украины, Владимир Путин отметил, что «всерьез» там еще ничего не начинали.
Минобороны: Бундесвер выявлял на Украине самые опасные штаммы конго-крымской лихорадки
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Ряд проектов по испытанию биологического оружия на Украине был реализован в интересах Центральной медико-санитарной службы Вооруженных сил ФРГ (бундесвера), заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Особое внимание уделялось исследованиям летальных случаев заражения Конго-крымской лихорадкой, так как это позволит выделить от умерших штаммы вируса, обладающие максимальной патогенностью и вирулентностью для человека, добавил генерал.
«Мы уже отмечали, что Украина и другие государства постсоветского пространства стали полигоном для испытаний биологического оружия не только для США, но и их союзников по блоку НАТО, прежде всего – Германии. Целый ряд проектов был реализован в интересах Центральной медико-санитарной службы Вооруженных сил ФРГ», – сказал он на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины, заявило Минобороны в своем Telegram-канале.
По словам Кириллова, проводился масштабный скрининг восприимчивости местного населения к Конго-крымской лихорадке с обобщением демографических, эпидемиологических и клинических данных.
Ранее в Минобороны России заявили, что курируемые США биолаборатории на Украине изучали вирусы, способные передаваться через комаров, распространяющих в том числе лихорадку Денге.
Также в российском оборонном ведомстве отмечали, что на социально незащищенных гражданах Украины проводились испытания высокоактивных веществ нейромодуляторов, которые вызывали необратимые поражения центральной нервной системы.
Напомним, Следственный комитет России решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.
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Украинский боевик заявил о личном контроле Зеленского над диверсионной группой в Херсоне
Подозреваемый в подготовке терактов в Херсоне Виталий Ростецкий заявил, что деятельность его группы, являющейся частью сил спецопераций (ССО) Украины, контролировал лично украинский лидер Владимир Зеленский.
«Я, Ростецкий Виталий, кадровый сотрудник Сил спецопераций (Украины), позывной – Математик. Являюсь командиром РД (разведывательно-диверсионной) группы. Жили в Херсоне под видом местных жителей. В состав группы входило два (сотрудника) ССО, и нами было завербовано трое гражданских», – сказал задержанный в ролике, передает РИА «Новости».
Он отметил, что в 2015 году он и несколько других военных проходили подготовку в Днепропетровске с советниками НАТО.
«Нас учили убивать. С 2016 по 2020 годы находились в зоне АТО (вооруженного конфликта в Донбассе – прим. ВЗГЛЯД), где применяли свои навыки на практике», – добавил он.
По его словам, группа контролировалась центром ССО в городе Бровары Киевской области и лично Зеленским.
«Мой куратор говорил, что наша работа, наша деятельность находится на контроле в Киеве. Результаты докладываются непосредственно Зеленскому. Я спросил у него: как это – когда Зеленский отдает приказ на уничтожение мирных граждан, но внятного ответа я не получил», – сказал задержанный.
Другой подозреваемый, Илья Чернозуб, являющийся сотрудником коммунального предприятия и завербованный для участия в диверсионной группе, рассказал, что получил задание заложить схрон.
«В середине апреля мой сотрудник Ростецкий Виталий сообщил мне, что он секретный сотрудник киевского ССО и у него особые полномочия... В июне он отдал приказ, чтобы я и сотрудник Алексеенко Сергей заложили схрон из оружия и мин в личном гараже и ждали его последующих указаний», – заявил он.
Ранее стало известно, что российские военные предотвратили серию терактов в Херсоне. По данным источника, диверсионно-разведывательная группа боевиков координировалась штабом ССО в городе Бровары Киевской области, она должна была «докладывать лично президенту Украины Владимиру Зеленскому».
Задержанные сообщили, что планировали совершить покушение на главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова.
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В Польше увидели опасность в отправке «миротворцев» на Украину
Союзники по НАТО не придут на помощь Варшаве, если Польша самостоятельно введет войска на Украину и окажется под угрозой прямых боевых столкновений с Россией, заявил экс-депутат польского Сейма Матеуш Пискорский.
Он отметил, что идею Варшавы об отправке на территорию бывшей советской республики военных под прикрытием миротворческой миссии не поддержали даже ближайшие союзники Польши, а в Чехии и вовсе прямо указали Польше, что миротворцев вводят в зону конфликта после завершения боевых действий, а не во время их.
Политик напомнил, что опасность для Варшавы заключается в том, что Россия проводит специальную военную операцию на всей территории Украины, и ввод польских войск даже в западные регионы страны будет означать открытый конфликт с Москвой.
«Какие были бы результаты такого конфликта, учитывая тот факт, что никто бы особенно не защищал поляков? Я имею в виду партнеров по НАТО. Они бы восприняли этот ввод только как инициативу Польши, а не НАТО. Польша в результате оказалась бы в состоянии реальной войны с Россией, причем на территории Украины и в результате своих собственных военных шагов. Так что если бы введение какого-то контингента на Украину произошло без одобрения со стороны американских и британских кураторов польских властей и если бы они это сделали самостоятельно, то не стоит и ожидать, что Польше бы хоть кто-то хоть как-то помог», – передает РИА «Новости» слова Пискорского.
Он также добавил, что считает возможным ввод польских войск на Украину лишь после соответствующего решения Вашингтона и Лондона. При этом политик подчеркнул, что такое развитие событий нельзя исключать.
Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что польское руководство не намерено устанавливать военно-политический контроль над западной частью Украины.
Напомним, в апреле глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что США и Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, какова вероятность, что Польша действительно решит ввести свои как бы «миротворческие» войска в Галицию и Волынь.
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В Херсонской области выявлен перевалочный пункт украинских диверсантов
Российские силовики обнаружили в Херсоне и области перевалочный пункт украинских диверсантов, а также схрон с гранатометами, сообщил источник в силовых структурах.
«В частном заброшенном доме в Херсоне по просьбе сотрудников погранслужбы Украины был организован схрон с вооружением, которое задержанный доставил из поселка Парутино в Николаевской области водным путем за 7тыс. гривен для последующей передачи диверсантам, которые так и не вышли на связь», – приводит слова источника РИА «Новости».
Схрон нашли в результате оперативно-розыскных мероприятий, в нем, по словам сотрудника российских силовых структур, обнаружили гранатометы РМГ, РПГ-22 и РШГ; 17 гранат Ф-1, две гранаты РГД-5; семь запалов к гранатам; 1854 патрона калибров 12,7 мм, 7,62 мм, 5,45 мм; по одному автомату АКСУ и АКС-74 с присоединенным подствольным гранатометом, а также девять выстрелов к гранатометам ВОГ-25.
Кроме того, в поселке Куйбышево в Херсонской области нашли перевалочный пункт украинских диверсантов.
«В частном доме, принадлежащем подруге одного из задержанных, был организован перевалочный пункт членов ДРГ (диверсионно-разведывательной группы), где ранее хранилось оружие из схрона в первом доме, в Херсоне», – сказал силовик.
Обследовав участок и транспортные средства в поселке, российские силовики обнаружили еще восемь гранат Ф-1, 12 запалов к гранатам, комплект формы охранника, GPS-навигатор и тактический бинокль.
Российские силовики регулярно находят схроны с оружием и взрывчаткой в Херсонской области с момента установления контроля над этим регионом в марте, кроме того, оружие и схроны добровольно сдают бывшие сотрудники украинских силовых структур. Так, во вторник в доме замглавы СБУ Херсонской области Кирилла Рудского, который возглавляет сеть диверсионно-разведывательных групп в регионе, был обнаружен тайник с оружием.
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Пентагон: В США анализируют опыт спецоперации России на Украине
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Западные военные извлекают пользу из российской спецоперации на Украине, заявил начальник штаба сухопутных войск (армии) США генерал Джеймс Макконвилл.
«Как я объяснял, у нас тут (в Европе) два корпуса, которые поддерживают [ВСУ] в [их] подготовке, в <...> извлечении уроков [из российской спецоперации]. Нам очень повезло, что к нам на конференцию прибыл заместитель командующего сухопутными войсками с Украины, чтобы предоставить нам некоторые глубокие понимания, которые имеются у них», – сказал он, передает ТАСС.
Пентагон проводит анализ боевого применения ВСУ поставляемых им западных вооружений. «Мы учимся на основании [опыта] применения ими некоторых систем», – отметил генерал.
По его словам, армия США считает главным приоритетом в разработке предназначенных для них перспективных вооружений средства огневого поражения большой дальности.
Ранее в Минобороны России заявили, что официальная деятельность Пентагона в украинских биолабораториях является ширмой для военно-биологической деятельности.
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Минобороны: США проводили испытания опасных заболеваний на военнослужащих Украины
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Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) привлекались добровольцами к экспериментам по оценке переносимости опасных заболеваний, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Он рассказал о состоянии здоровья добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих. Представитель МО утверждает, что 33% обследованных переболели или больны гепатитом А, более 4% – лихорадкой с почечным синдромом, 20% – лихорадкой Западного Нила, заявило Минобороны в своем Telegram-канале.
«Приведенные цифры существенно превышают среднестатистические показатели. С учетом того, что данные заболевания активно изучались Пентагоном в рамках украинских проектов, есть основания полагать, что военнослужащие вооруженных сил Украины привлекались в качестве добровольцев к экспериментам по оценке переносимости опасных инфекционных заболеваний», – сказал Кириллов.
Ранее Кириллов заявил, что ряд проектов по испытанию биологического оружия на Украине был реализован в интересах Центральной медико-санитарной службы Вооруженных сил ФРГ (бундесвера).
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