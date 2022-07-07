Путин объяснил, как Россия создает передовое вооружение при скромном бюджете Путин поблагодарил депутатов за гуманитарную поддержку Донбасса Путин: Самое главное удовольствие в жизни приносит самореализация 7 июля 2022, 18:48 Текст: Алексей Дегтярев

Больше всего в жизни приносит удовольствие самореализация, но она невозможна без служения людям и Родине, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с победителями конкурса «Лидеры России». «Жизнь скоротечна. Нам кажется, что она бесконечна, но на самом деле это не так. И очень важно уметь сконцентрировать все свои навыки, интеллектуальные возможности, чтобы получать удовольствие от этой жизни, а самое главное удовольствие – в самореализации», – цитирует Путина ТАСС. По его словам, самореализация невозможна без служения людям и Отечеству, а само служение может быть самым разным. «Если каждый на своем участке, стремясь к самореализации, будет добиваться успехов, из этого будет состоять успех страны в целом», – заключил глава государства. Ранее президент в ходе встречи с молодыми бизнесменами на ВДНХ перечислил несколько лидерских качеств, которые должны помочь в работе. К ним он причислил умение работать в команде.

Кремль анонсировал два международных разговора Путина 5 июля 2022, 12:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин проведет во вторник два международных телефонных разговора и встретится с главой Мордовии Артемом Здуновым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Пара международных разговоров. По мере их проведения будем давать информацию», – сказал РИА «Новости» Песков, говоря о графике президента на вторник. Он добавил, что часть рабочего дня главы государства будет посвящена регионам, в частности, Путин встретится с главой Мордовии Артемом Здуновым, обсуждаться будут «традиционно региональные дела, вопросы социально-экономического развития» региона. Лавров прокомментировал утечку разговора Путина и Макрона 6 июля 2022, 10:32 Текст: Александра Юдина

Дипломатическая этика не предполагает слив записей, заявил глава МИД Сергей Лавров, комментируя обнародование фрагментов телефонных переговоров российского лидера Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. «Считаю, что дипломатическая этика, конечно, не предполагает такой односторонний слив записей», – передает РИА «Новости» его слова. Лавров добавил, что в российской практике был лишь один случай, когда ведомство опубликовало запись переговоров с министрами иностранных дел Франции и Германии, с которыми Россия работала в рамках «нормандского формата» и которых Москва пыталась убедить заставить Киев выполнить Минские соглашения. Также он подчеркнул, что когда Москва опубликовала детали его переговоров с коллегами из Франции и ФРГ, то их трижды публично предупредили о предстоящих действиях, но они не отреагировали. «Но прежде чем мы опубликовали содержание моих переговоров с коллегами из Франции и Германии, мы трижды предупредили их, что если мы не получим внятных объяснений, почему они отказываются от документов, согласованных при их непосредственном участии, мы будем вынуждены предать гласности», – заключил министр. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что нарушение конфиденциальности переговоров Путина и Макрона – это пример того, как в Париже понимают слово «дипломатия». Япония запросила у России разъяснений по указу Путина о «Сахалине – 2» 5 июля 2022, 08:18 Текст: Александра Юдина

Правительство Японии запросило у России пояснения касательно указа российского лидера Владимира Путина о проекте «Сахалин – 2», сообщил на пресс-конференции глава японского МИД Есимаса Хаяси. «Что касается проекта «Сахалин – 2», то он является важным для обеспечения стабильных энергопоставок для нашей страны. Указ президента (России Владимира Путина) не означает, что поставки энергоносителей с Сахалина будут сразу же прекращены. Однако, в настоящее время проводится детальный анализ информации о том, как в рамках этого указа будут соблюдаться права японских компаний, а также какое влияние это окажет на поставки СПГ в Японию», – передает РИА «Новости» его слова. Отмечается также, что в этой связи Токио попросил Москву дать пояснения по срокам и другим уточняющим деталям. Сбор информации продолжается. Напомним, президент России подписал указ, согласно которому оператор проекта – Sakhalin Energy – заменят на новое российское юрлицо, а имущество станет собственностью России. Сначала дали оценку указу Путина в статье британской Financial Times. Позднее Bloomberg заявил, что решение президента России развернет жесткую борьбу между Западом и Японией за энергоресурсы. Путин разрешил экспортерам не возвращать валюту на родину 5 июля 2022, 20:34 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий экспортерам не возвращать валютную выручку на российские счета, так же указ позволяет российским эмитентам евробондов рефинансировать эти обязательства российскими бумагами. Фактически отменено требование о репатриации валютной выручки экспортеров. Согласно указу, норма обязательного зачисления валютной выручки на счета резидентов в российских банках устанавливается в размере ее обязательной продажи, сообщает РБК. Ранее правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями обнулила норматив обязательной продажи (до этого составлял 50%, а ранее (с конца февраля) – 80%), экспортеры больше не обязаны возвращать валютную выручку и на счета в российских банках.



У правкомиссии есть полномочие корректировать размер валютной выручки, подлежащей обязательной продаже, поэтому если такие корректировки будут, соответствующим образом изменится и доля обязательного зачисления экспортной выручки на российские счета. По умолчанию, согласно закону о валютном контроле, российские экспортеры репатриировали 100% своей выручки от продажи товаров или услуг иностранцам. Путин также запретил российским резидентам зачислять на свои зарубежные банковские счета иностранную валюту, которая может быть получена в результате конвертации дивидендов российских акционерных обществ (прибыли, распределенной российскими ООО), полученных такими резидентами.



Кроме того, указ разрешает российским компаниям, выпустившим еврооблигации, заместить эти бумаги, передав кредиторам новые российские облигации с аналогичными параметрами (размер дохода, сроки выплат и т. д.) либо денежные средства в рублях, привлеченные от размещения таких внутренних облигаций. В этом случае обязательства перед держателями евробондов будут считаться «исполненными надлежащим образом» в рамках российского права. Путин о вернувшихся в Россию IT-специалистах: Там хорошо, но дома лучше 7 июля 2022, 17:04

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Россияне, в частности IT-специалисты, которые решили уехать из страны, но потом вернулись, поняли, что дома лучше, заявил президент Владимир Путин. «То, что уезжают, ничего необычного тут нет. Люди... кто-то напуган, кто-то сомневался в том, что здесь можно будет эффективно работать. Но ведь успех работы складывается из очень многих компонентов – и поддержка государства, и бытовые условия, их очень много. Поэтому кто-то поехал, мы никому не препятствовали. Многие вернулись. Потому что одно дело жить в Москве, Петербурге, Саратове и Ханты-Мансийске, а другое дело… Не буду называть, у наших соседей. Там тоже хорошо, но дома лучше!» – передает его слова РИА «Новости». Ранее глава Ассоциации электронных коммуникаций РАЭК Сергей Плуготаренко заявил газете ВЗГЛЯД, что ИТ-специалисты видят новые возможности и перспективы для ускорения собственного профессионального развития, для создания новых проектов и продуктов. МИД: Формат участия Путина в саммите G20 будет определен с учетом ситуации в мире 6 июля 2022, 16:12 Текст: Александра Юдина

Формат участия российского лидера Владимира Путина в саммите Группы двадцати подлежит уточнению в зависимости от развития ситуации в мире и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии, сообщили в МИД России. «Что касается ноябрьского саммита G20, то официальное приглашение от президента Индонезии Джоко Видодо на имя российского лидера было получено. В предварительном порядке информировали Джакарту о намерении президента Владимира Путина принять в нем участие. Формат участия подлежит уточнению в зависимости от развития ситуации в мире и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии», – передает ТАСС сообщение ведомства. Ранее в Кремле заявили, что Россия может принять участие в саммите G20 в любом формате, при этом Путин может поехать сам, а может делегировать кого-то. Напомним, президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите «Группы двадцати». Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите Группы двадцати, но формат пока уточняется. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему присутствие Путина сделает саммит G20 поистине судьбоносным. Путин объяснил, как Россия создает передовое вооружение при скромном бюджете 7 июля 2022, 18:14

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

У России получилось при скромном военном бюджете достичь необходимых результатов в передовом вооружении, заявил президент Владимир Путин. «Меня, во всяком случае раньше, много раз спрашивали коллеги, как это с учетом объема бюджета Минобороны России удается добиться таких результатов, которые у нас есть, с точки зрения создания современных образцов уникального оружия, которого до сих пор ни у одной страны мира нет», – цитирует Путина ТАСС. Он пояснил, что российский военный бюджет весьма скромен по сравнению с военными расходами ведущих держав, Россия занимает лишь 7-8 место по этому показателю. «Ответ очень простой: мы сосредотачиваем усилия – и бюджетные, и политические, административные ресурсы – на достижении основных результатов на главных направлениях. И это дает возможность добиться того результата, к которому мы стремились, в том числе благодаря экономике военного ведомства», – заключил глава государства. В 2018 году российский лидер заявлял об успешном испытании новейших российских систем стратегических вооружений. В 2022 году он отмечал, что для создания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» применялись только российские детали, что ускорит ее передачу на вооружение. Путин назвал выпуск «Москвича» непростым вызовом 7 июля 2022, 17:24

Фото: Агентство «Москва»

Текст: Кристина Цыцура

Проект по выпуску автомобилей «Москвич» – это непростой вызов, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с победителями конкурса «Лидеры России». «Вы сказали о проекте предприятия «Москвич». Это вызов непростой. Вся страна ждет результатов вашей работы», – сказал Путин, передает пресс-служба Кремля. Глава государства напомнил о выпуске машин Aurus, назвав это хорошей базой. «Правда, мы делали это с партнерами, но приобрели и собственные компетенции, и собственную инженерную школу. Там все: и двигатель, и трансмиссия, я уж не говорю про краску и так далее. Все можно сделать. Все!» – сказал Путин. Путин отметил, что необходимо стремиться не к импортозамещению, а к приобретению своих собственных передовых и перспективных технологий. Ранее правительство Москвы и «КамАЗ» подписали соглашение о сотрудничестве. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что стартовала разработка платформы для создания электромобилей «Москвич», работы начаты одновременно с запуском производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Путин оценил ситуацию в Мордовии 5 июля 2022, 14:28 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Мордовии Артемом Здуновым ознакомился с данными о ситуации в регионе и отметил стабильную обстановку. «Я посмотрел данные по республике: в целом у вас ситуация удовлетворительная, стабильная. ВРП (валовой региональный продукт – прим. ВЗГЛЯД) растет, промышленное производство, сельхозпроизводство, стройка», – передает его слова ТАСС. Глава региона в свою очередь рассказал президенту о прибытии в Мордовию беженцев из Донбасса. «Прибыло 649 человек – гости из Донбасса, Луганска и Мариуполя», – сказал он. «Всех разместили, они у нас в 12 районах работают, интегрированы. Мы даже заявки подали в Фонд культурных инициатив: у них свои творческие коллективы, очень активно включились в нашу жизнь. Многие молодые люди собираются остаться учиться, жить. Мы всячески это поддерживаем», – добавил Здунов. «С учетом вопросов в области демографии это неплохо», – отметил Путин. При этом глава государства отметил, что несколько снизился объем инвестиций в основной капитал. Путин обсудить эти темы, уделив особое внимание проблемным вопросам. Путин заявил о восьмилетнем геноциде и изоляции в Донбассе 7 июля 2022, 17:33 Текст: Елизавета Булкина

Власти Украины устроили в Донбассе изоляцию и геноцид, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с победителями конкурса «Лидеры России». «Это и есть изоляция и геноцид, если иметь в виду сопровождающееся в течение восьми лет давление военное», – передает его слова РИА «Новости». Путин перечислил несколько принципиальных сфер, в которых оказывалось давление на население Донбасса. «Люди там (в Донбассе) в течение долгого времени – восемь лет – оказались, что называется, между небом и землей. Понимаете, в чем проблема? У них же не было никаких паспортов – ни украинских, ни российских. Они даже не могли купить билет на самолет, чтобы путешествовать по России. Не могли послать своих детей учиться. Даже в российские вузы. Квота существует! Значит, связи с Украиной утрачены, а с Россией не возникло. Я уж не говорю про обстрелы и прочее!» – сказал глава государства. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Путин поддержал действия по стабилизации обстановки в Каракалпакстане 5 июля 2022, 19:29 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, лидеры двух стран обсудили стабилизацию в Каракалпакстане, сообщила пресс-служба Кремля. «Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. Обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в торгово-экономической сфере», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества. Российский лидер выразил поддержку усилиям руководства Узбекистана по стабилизации обстановки в Каракалпакстане. В пятницу в автономной республике Каракалпакия начались волнения из-за возможного лишения региона автономии и права на выход из состава Узбекистана. Позже стало известно о восстановлении порядка в Нукусе силами полиции. МВД Узбекистана сообщило, что в Каракалпакии была пресечена попытка захвата органов госвласти преступной группой. В субботу президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приехал в Нукус, где днем ранее прошли беспорядки, и предложил сохранить в Каракалпакии автономию. Он также объявил в Каракалпакии до 2 августа режим чрезвычайного положения и ввел комендантский час. В Нацгвардии Узбекистана сообщили, что в результате беспорядков в Каракалпакии погибло 14 человек. Путин присвоил наименование гвардейский 80-му танковому Краснознаменному полку 5 июля 2022, 15:14 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин присвоил 80-му танковому Краснознаменному полку почетное наименование гвардейский, глава государства подписал соответствующий указ. «За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 80-му танковому Краснознаменному полку почетное наименование «гвардейский», и впредь именовать его: 80-й гвардейский танковый Краснознаменный полк», – говорится в указе. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступает в действие со дня подписания. В понедельник Путин подписал указ о присвоении звания Героев России генерал-майору Эседулле Абачеву и генерал-полковнику Александру Лапину, войска обоих генералов принимали участие в боевых действиях в Донбассе. Путин и Пашинян обсудили обстановку на армяно-азербайджанской границе 6 июля 2022, 20:05 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьером Армении Николом Пашиняном обсудил обеспечение безопасности границы между Арменией и Азербайджаном. «Продолжено обсуждение практических аспектов реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. В частности, проведен обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе и восстановления экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе», – сообщила пресс-служба Кремля, передает ТАСС. Пашинян информировал Путина о прошедших в последнее время контактах, направленных на нормализацию отношений Армении и Турции. Ранее в турецком МИД заявили, что Анкара намерена продолжить начатый процесс нормализации отношений с Ереваном. Путин: Важно повышать транспортную доступность Калининграда 7 июля 2022, 16:36 Текст: Ольга Иванова

Повышение транспортной доступности Калининградской области, в том числе с точки зрения автобусных и туристических перевозок, является важной задачей, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с победителями конкурса «Лидеры России». «Для Калининградской области, конечно, транспортная доступность чрезвычайно важна. Очень важно, конечно, развитие в самой Калининградской области в том числе и автобусного движения, имея в виду привлекательность туристического кластера Калининградской области», – приводит его слова ТАСС. Ранее Путин выразил благодарность победителям конкурса «Лидеры России» за помощь жителям республик Донбасса, глава государства подчеркнул, что сейчас важно «проявлять собранность и солидарность». Кремль спросили об отпуске Путина 7 июля 2022, 13:03 Текст: Дмитрий Зубарев

Полноценных каникул у президента России Владимира Путина не бывает, не ожидается их и в этом году, но, возможно, ему все же удастся «урвать деньки» для отдыха, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент пока продолжает работать. Вы знаете, что таких прямо каникул у него нет, да и у депутатов тоже особых каникул не будет, как вы знаете. Если какие-то деньки удастся урвать, будем вас информировать. Но пока таких планов нет», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, не собирается ли глава государства взять передышку на фоне закрытия весенних сессий в палатах парламента. Ранее Песков сообщил, что не знает, сможет ли глава государства Владимир Путин посетить таежную отшельницу Агафью Лыкову, позвавшую его в гости.