Путин указал на необходимость создавать собственные технологии в России Путин заявил о восьмилетнем геноциде и изоляции в Донбассе Путин назвал выпуск «Москвича» непростым вызовом 7 июля 2022, 17:24

Фото: Агентство «Москва»

Текст: Кристина Цыцура

Проект по выпуску автомобилей «Москвич» – это непростой вызов, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с победителями конкурса «Лидеры России». «Вы сказали о проекте предприятия «Москвич». Это вызов непростой. Вся страна ждет результатов вашей работы», – сказал Путин, передает пресс-служба Кремля. Глава государства напомнил о выпуске машин Aurus, назвав это хорошей базой. «Правда, мы делали это с партнерами, но приобрели и собственные компетенции, и собственную инженерную школу. Там все: и двигатель, и трансмиссия, я уж не говорю про краску и так далее. Все можно сделать. Все!» – сказал Путин. Путин отметил, что необходимо стремиться не к импортозамещению, а к приобретению своих собственных передовых и перспективных технологий. Ранее правительство Москвы и «КамАЗ» подписали соглашение о сотрудничестве. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что стартовала разработка платформы для создания электромобилей «Москвич», работы начаты одновременно с запуском производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Задержан распыливший баллончик в метро Москвы мужчина 7 июля 2022, 14:49 Текст: Алексей Дегтярев

В Московском метрополитене неизвестный распылил перцовый баллончик, его задержали, сообщили в пресс-службе УВД на метро. Инцидент произошел вечером в среду в вагоне поезда, двигавшегося от станции «Автозаводская» до станции «Технопарк». Между двумя гражданами произошел конфликт, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства. Один из участников распылил оппоненту в лицо газовый баллончик. Пострадавший отказался от госпитализации, а его оппонента начала искать полиция. «Сотрудниками уголовного розыска столичного метрополитена менее чем за сутки была установлена личность мужчины. Им оказался 35-летний житель столицы. В настоящее время он доставлен в отдел полиции», – указали в полиции. Позже стало известно, что от действий подозреваемого пострадали два пассажира: 21-летний москвич и его знакомая. Проводится проверка. Ранее полицейские задержали избившего оппонента в драке в московском метро мужчину. Отмечалось, что подозреваемый сломал сопернику челюсть. В Москве раскрыли подпольную сеть по торговле ворованными лекарствами от СПИДа 6 июля 2022, 18:48 Текст: Алексей Дегтярев

В столице раскрыта деятельность подпольной сети, занимавшейся продажей краденых лекарств для лечения СПИДа, вычислить ее удалось благодаря цифровой маркировке лекарств. Общая сумма краденых медикаментов составила 10 млн рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. При этом отмечается, что главврачи больниц, где совершались предполагаемые преступления, не хотят признавать себя потерпевшими, поэтому в деле до сих пор нет обвиняемых. Проверка проводилась в аптеках ООО «Ромашка 03» на улице Гарибальди, ООО «Эка Фарм» на Ленинском проспекте и аптечном пункте ООО «Финик Фарм» на Перовской улице, сказали собеседники издания. Подозрительными следователи МВД и сопровождавшие их сотрудники ОЭБиПК сочли несколько сотен хранившихся в помещениях аптек медпрепаратов. Отмечается, что речь идет о препаратах «Исентресс» (предотвращает интеграцию вируса иммунодефицита человека в геном клетки на ранних стадиях развития инфекции), «Калетра» (препятствуюет синтезу белков ВИЧ). Также в числе изъятого – «Перьета», применяющаяся для терапии рака молочной железы, «Реддитукс» – для лечения тяжелых заболеваний крови, а также противоопухолевые «Герцептин» и «Китруда». Путин о вернувшихся в Россию IT-специалистах: Там хорошо, но дома лучше 7 июля 2022, 17:04

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Россияне, в частности IT-специалисты, которые решили уехать из страны, но потом вернулись, поняли, что дома лучше, заявил президент Владимир Путин. «То, что уезжают, ничего необычного тут нет. Люди... кто-то напуган, кто-то сомневался в том, что здесь можно будет эффективно работать. Но ведь успех работы складывается из очень многих компонентов – и поддержка государства, и бытовые условия, их очень много. Поэтому кто-то поехал, мы никому не препятствовали. Многие вернулись. Потому что одно дело жить в Москве, Петербурге, Саратове и Ханты-Мансийске, а другое дело… Не буду называть, у наших соседей. Там тоже хорошо, но дома лучше!» – передает его слова РИА «Новости». Ранее глава Ассоциации электронных коммуникаций РАЭК Сергей Плуготаренко заявил газете ВЗГЛЯД, что ИТ-специалисты видят новые возможности и перспективы для ускорения собственного профессионального развития, для создания новых проектов и продуктов. В ДТП на Большом каменном мосту в Москве погибли два человека 7 июля 2022, 08:59 Текст: Александра Юдина

В аварии на Большом каменном мосту в столице погибли два человека, еще один был госпитализирован, движение в сторону центра осуществляется по встречной полосе. «Два человека погибли и один пострадал в ДТП на Большом каменном мосту. Дорожная авария произошла примерно в четыре утра. Водитель автомобиля «Датсун», двигаясь от улицы Знаменка в сторону Большого каменного моста, совершил выезд на полосу встречного движения и произвел столкновение с автомобилем «Тойота Лэнд Крузер», – сообщается в Telegram-канале госавтоинспекции Москвы. Уточняется, что, по предварительным данным, водитель Datsun находился в нетрезвом состоянии. Водитель и пассажир автомобиля Datsun скончались, водителя автомобиля Toyota с травмами различной степени тяжести госпитализировали в медучреждение. «На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Движение в сторону центра осуществляется по встречному направлению движения», – отмечено в сообщении. В начале июля легковой автомобиль съехал в водный канал в Саратовской области, в результате женщина с двумя детьми погибли, мужчина и еще один ребенок госпитализированы. Путин заявил о восьмилетнем геноциде и изоляции в Донбассе 7 июля 2022, 17:33 Текст: Елизавета Булкина

Власти Украины устроили в Донбассе изоляцию и геноцид, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с победителями конкурса «Лидеры России». «Это и есть изоляция и геноцид, если иметь в виду сопровождающееся в течение восьми лет давление военное», – передает его слова РИА «Новости». Путин перечислил несколько принципиальных сфер, в которых оказывалось давление на население Донбасса. «Люди там (в Донбассе) в течение долгого времени – восемь лет – оказались, что называется, между небом и землей. Понимаете, в чем проблема? У них же не было никаких паспортов – ни украинских, ни российских. Они даже не могли купить билет на самолет, чтобы путешествовать по России. Не могли послать своих детей учиться. Даже в российские вузы. Квота существует! Значит, связи с Украиной утрачены, а с Россией не возникло. Я уж не говорю про обстрелы и прочее!» – сказал глава государства. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Путин и Пашинян обсудили обстановку на армяно-азербайджанской границе 6 июля 2022, 20:05 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьером Армении Николом Пашиняном обсудил обеспечение безопасности границы между Арменией и Азербайджаном. «Продолжено обсуждение практических аспектов реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. В частности, проведен обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе и восстановления экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе», – сообщила пресс-служба Кремля, передает ТАСС. Пашинян информировал Путина о прошедших в последнее время контактах, направленных на нормализацию отношений Армении и Турции. Ранее в турецком МИД заявили, что Анкара намерена продолжить начатый процесс нормализации отношений с Ереваном. Путин: Важно повышать транспортную доступность Калининграда 7 июля 2022, 16:36 Текст: Ольга Иванова

Повышение транспортной доступности Калининградской области, в том числе с точки зрения автобусных и туристических перевозок, является важной задачей, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с победителями конкурса «Лидеры России». «Для Калининградской области, конечно, транспортная доступность чрезвычайно важна. Очень важно, конечно, развитие в самой Калининградской области в том числе и автобусного движения, имея в виду привлекательность туристического кластера Калининградской области», – приводит его слова ТАСС. Ранее Путин выразил благодарность победителям конкурса «Лидеры России» за помощь жителям республик Донбасса, глава государства подчеркнул, что сейчас важно «проявлять собранность и солидарность». Кремль спросили об отпуске Путина 7 июля 2022, 13:03 Текст: Дмитрий Зубарев

Полноценных каникул у президента России Владимира Путина не бывает, не ожидается их и в этом году, но, возможно, ему все же удастся «урвать деньки» для отдыха, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент пока продолжает работать. Вы знаете, что таких прямо каникул у него нет, да и у депутатов тоже особых каникул не будет, как вы знаете. Если какие-то деньки удастся урвать, будем вас информировать. Но пока таких планов нет», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, не собирается ли глава государства взять передышку на фоне закрытия весенних сессий в палатах парламента. Ранее Песков сообщил, что не знает, сможет ли глава государства Владимир Путин посетить таежную отшельницу Агафью Лыкову, позвавшую его в гости. Путин указал на необходимость создавать собственные технологии в России 7 июля 2022, 17:15 Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо стремиться не к импортозамещению, а к созданию собственных технологий, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России». «Нужно, конечно, стремиться не к импортозамещению, а к приобретению новых, своих собственных передовых и перспективных технологий и своих ключей технологических», – заявил глава государства, передает ТАСС. Президент затронул ситуацию в автомобильной отрасли страны, он подчеркнул, что у России есть «хорошая база» в этой сфере. «Вот Aurus сделали, хорошую машину. Правда, мы делали это с партнерами, но приобрели и собственные компетенции, и собственную инженерную школу. Там все: и двигатель, и трансмиссия, я уж не говорю про краску и так далее. Все можно сделать», – сказал он. Путин также высказался на тему возрождения марки «Москвич», отметив, что это «непростой» вызов. Ранее был представлен примерный модельный ряд новых «Москвичей», среди которых был и электромобиль. Технологический партнер столичного завода «КамАЗ» сообщал, что планируется выпускать четыре кроссовера и седан. До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что стартовала разработка платформы для создания электромобилей «Москвич», работы начаты одновременно с запуском производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Кремль не исключил перенос послания Путина на осень 7 июля 2022, 12:53 Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допускает, что послание главы государства Владимира Путина Федеральному собранию может быть отложено на осень. «Этого нельзя исключать», – передает ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос. По его словам, Путин примет решение о формате своего участия в предстоящем саммите стран G20 в Индонезии по мере приближения времени мероприятия. «По мере того, как будет приближаться время саммита, президент примет решение о наилучшем формате участия в этом мероприятии, – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, принято ли решение о поездке Путина на встречу лидеров Группы двадцати. – Вы знаете, что работает сегодня [глава МИД России Сергей] Лавров в Индонезии, очень важные встречи. Россия продолжает как страна участвовать в работе «двадцатки». Ранее в Кремле заявили, что Россия может принять участие в саммите G20 в любом формате, при этом Путин может поехать сам, а может делегировать кого-то. Напомним, президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите «Группы двадцати». Путин поблагодарил «Лидеров России» за помощь Донбассу 7 июля 2022, 16:27

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин выразил благодарность победителям конкурса «Лидеры России» за помощь жителям республик Донбасса, глава государства подчеркнул, что сейчас важно «проявлять собранность и солидарность». «Знаю, что некоторые из вас, может быть, даже многие, занимаются волонтерской деятельностью, в период пандемии [коронавируса] помогали врачам справляться с этой заразой. Сейчас некоторые участвуют в помощи жителям Донбасса. Хочу вас за это поблагодарить. Это важно, особенно сейчас, проявлять такую собранность и солидарность», – цитирует Путина ТАСС. Президент выразил надежду, что победители «Лидеров России» смогут применить свои наилучшие качества для решения главной задачи – повышения суверенитета страны, особенно «в области новейших технологий, в области госуправления». «Без этого ни компания не может эффективно функционировать, ни государство – эффективно работать», – заключил Путин. «Лидеры России» – всероссийский конкурс управленцев, проводящийся АНО «Россия – страна возможностей». Основной задачей конкурса является «поиск наиболее перспективных и талантливых управленцев со всей страны». В России решили создать систему поддержки креативных индустрий 7 июля 2022, 16:57

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Форма поддержки креативных индустрий обсуждается с правительством России, заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко на заседании «Новое время – новые правила креативного сектора» в рамках форума «Российская креативная неделя», который проходит в ЦПКиО им. Горького. «Хорошая идея. Честно признаюсь, мы уже думаем об этом некоторое время вместе с [вице-премьером] Дмитрием Николаевичем Чернышенко, который в правительстве отвечает за всю эту сферу креативных индустрий. Поэтому мы с ним вместе это активно обсуждаем, [обсуждаем и] с [вице-премьером] Татьяной Алексеевной Голиковой, которая отвечает у нас за всю молодежную часть образовательной политики, культуры. Я думаю, мы найдем решение», – цитирует Кириенко ТАСС. По его словам, «то, что нужна система, институт, который будет все это поддерживать, не вызывает ни секунды сомнений». При этом Кириенко предупредил, что «самый простой способ «заволынить» любую идею – это быстренько под нее создать госорган управления». «Вот в это не хотелось бы попадать, чтобы не получилась постановка галочки», – добавил первый замглавы администрации президента. «На мой взгляд, органы госуправления не базис. Они все-таки вторичны, они должны прилагаться в помощь людям, которые что-то начинают делать», – продолжил Кириенко. «Нет вопроса поддерживать или не поддерживать. Этой дискуссии давно нет. А вот как поддерживать? Надо, чтобы это рождалось не в тиши кабинетов правительства или администрации президента, а только в сообществе, совместно с людьми, которые собственно эту креативную индустрию создают, развивают, придумывают», – убежден Кириенко. По его словам, «система поддержки будет», «такой фундамент, каркас такой системы поддержки со стороны государства появился». В качестве примера Кириенко привел Президентский фонд культурных инициатив и Институт развития интернета. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что Москва продолжит оказывать поддержку креативным индустриям. «Огромное вам спасибо за то, что вы прикладываете свое умение, профессионализм, свое сердце в создание уникальных проектов, которые двигают наши креативные индустрии, и не только креативные индустрии, но и промышленность, производство, товарооборот и потребление. Это очень важная история, важные креативные услуги, которыми интересуется миллионы людей. Без этого невозможно представить современную цивилизацию, современный город и страну», – обратился Собянин. Он отметил, что практически все отрасли сталкиваются с определёнными вызовами из-за санкций, но город будет продолжать создавать возможности для развития бизнеса. «Сегодня мы находимся, практически все эти отрасли, в определенных вызовах, сложностях и санкциях, но на то вы и креативные индустрии, чтобы придумывать выходы из этого, создавать новые возможности, а мы будем вас поддерживать», – сказал Собянин. Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы, в Москве действует свыше 100 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере креативной индустрии. Общая выручка этих организаций превышает 4 трлн рублей. В организациях креативного сектора экономики занято 453 тыс. человек, а с учетом людей творческих профессий, работающих в других отраслях, общая занятость в креативных профессиях составляет 1,1 млн человек (порядка 13% всех занятых в столице). Крупнейшими работодателями являются отрасли разработки программного обеспечения и видеоигр, реклама, издательская деятельность, архитектура, мода, кино и анимация. Победитель конкурса «Лидеры России» назначен заместителем министра образования ДНР 7 июля 2022, 17:39 Победитель конкурса «Лидеры России» Олег Трофимов станет заместителем министра образования Донецкой народной республики, об этом он сам рассказал во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Путин в свою очередь отметил, что выбор Трофимова достоин уважения, сообщается в Telegram-канале проекта «Лидеры России». «То, что вы приняли это решение, говорит о том, что вы не стремитесь к какой-то дешевой карьере, а стремитесь именно к тому, чтобы послужить Отечеству, послужить людям. Это достойно уважения. Я желаю вам успехов, работа там непростая, мягко говоря. Поэтому удачи, она не помешает», – сказал Путин. Ранее генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров сообщил в интервью ТАСС о работе победителей и финалистов «Лидеров России» в ДНР и ЛНР. «Кто-то уже начал там работать, например, председателем правительства ДНР назначен Виталий Хоценко, победитель конкурса «Лидеры России», выпускник президентского кадрового резерва, который реализуется в Высшей школе госуправления РАНХиГС. Первый заместитель председателя правительства ЛНР Владислав Кузнецов – это тоже наш выпускник. Уже есть такие назначения, и я уверен, что еще многие из наших победителей себя попробуют. Здесь важно учитывать не только желание и готовность, но и тот опыт и компетенции, которые у них есть, в тех областях, которые важны людям. Есть база людей, которые готовы помогать, и я уверен, что она будет востребована», – сказал Комиссаров. Путин: Атомная отрасль является экологически чистой и улучшает климат 7 июля 2022, 17:48 Текст: Алексей Дегтярев

Атомная энергетика способствует улучшению климата, это нужно закрепить окончательно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России». «Энергетическая атомная отрасль является экологически чистой и входит в пакет тех мероприятий, которые связаны с улучшением климата и окружающей среды. А не наоборот», – цитирует Путина ТАСС. По его словам, этот вопрос в мире «вроде бы решен», но необходимо его утвердить. После трагедий в Чернобыле и на Фукусиме многие люди потеряли веру в такие проекты. Также глава государства отметил, что многие страны Запада, говорившие об экологии десятилетиями, сейчас переходят к углю. «Наши коллеги в западных странах все шумели-шумели по поводу экологии и ограничения выбросов и так далее. А сейчас переходят к угольной генерации. У них и было больше угольной генерации во многих странах Европы, чем у нас, а сейчас будет еще больше», – сказал он. Газета ВЗГЛЯД писала, что Германия и Австрия начинают расконсервацию угольных станций из-за снижения поставок газа. Путин объяснил, как Россия создает передовое вооружение при скромном бюджете 7 июля 2022, 18:14 Текст: Алексей Дегтярев

У России получилось при скромном военном бюджете достичь необходимых результатов в передовом вооружении, заявил президент Владимир Путин. «Меня, во всяком случае раньше, много раз спрашивали коллеги, как это с учетом объема бюджета Минобороны России удается добиться таких результатов, которые у нас есть, с точки зрения создания современных образцов уникального оружия, которого до сих пор ни у одной страны мира нет», – цитирует Путина ТАСС. Он пояснил, что российский военный бюджет весьма скромен по сравнению с военными расходами ведущих держав, Россия занимает лишь 7-8 место по этому показателю. «Ответ очень простой: мы сосредотачиваем усилия – и бюджетные, и политические, административные ресурсы – на достижении основных результатов на главных направлениях. И это дает возможность добиться того результата, к которому мы стремились, в том числе благодаря экономике военного ведомства», – заключил глава государства. В 2018 году российский лидер заявлял об успешном испытании новейших российских систем стратегических вооружений. В 2022 году он отмечал, что для создания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» применялись только российские детали, что ускорит ее передачу на вооружение.