Путин о вернувшихся в Россию IT-специалистах: Там хорошо, но дома лучше

Россияне, в частности IT-специалисты, которые решили уехать из страны, но потом вернулись, поняли, что дома лучше, заявил президент Владимир Путин.

«То, что уезжают, ничего необычного тут нет. Люди... кто-то напуган, кто-то сомневался, что здесь можно будет эффективно работать. Но успех работы складывается из очень многих компонентов - поддержка государства, бытовые условия. Очень много Кто-то поехал – мы никому не препятствовали. Многие вернулись. Потому что одно дело жить в Москве, Петербурге, Саратове и Ханты-Мансийске, а другое дело… Не буду называть, у наших соседей. Там тоже хорошо, но дома лучше!» – передает его слова РИА «Новости».

Ранее глава Ассоциации электронных коммуникаций РАЭК Сергей Плуготаренко заявил газете ВЗГЛЯД, что ИТ-специалисты видят новые возможности и перспективы для ускорения собственного профессионального развития, для создания новых проектов и продуктов.