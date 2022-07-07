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Путин поблагодарил «Лидеров России» за помощь Донбассу
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Президент России Владимир Путин выразил благодарность победителям конкурса «Лидеры России» за помощь жителям республик Донбасса, глава государства подчеркнул, что сейчас важно «проявлять собранность и солидарность».
«Знаю, что некоторые из вас, может быть, даже многие, занимаются волонтерской деятельностью, в период пандемии [коронавируса] помогали врачам справляться с этой заразой. Сейчас некоторые участвуют в помощи жителям Донбасса. Хочу вас за это поблагодарить. Это важно, особенно сейчас, проявлять такую собранность и солидарность», – цитирует Путина ТАСС.
Президент выразил надежду, что победители «Лидеров России» смогут применить свои наилучшие качества для решения главной задачи – повышения суверенитета страны, особенно «в области новейших технологий, в области госуправления».
«Без этого ни компания не может эффективно функционировать, ни государство – эффективно работать», – заключил Путин.
«Лидеры России» – всероссийский конкурс управленцев, проводящийся АНО «Россия – страна возможностей». Основной задачей конкурса является «поиск наиболее перспективных и талантливых управленцев со всей страны».
Путин присвоил звание Героев России генералам Абачеву и Лапину
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Генерал-майору Эседулле Абачеву и генерал-полковнику Александру Лапину присвоено звание Героев России, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Абачеву Эседулле Абдулмуминовичу – генерал-майору, Лапину Александру Павловичу – генерал-полковнику», – говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу сообщил, что подпишет указ о присвоении звания Героев России командующему группировкой «Центр» генерал-полковнику Александру Лапину и заместителю командующего Восьмой армией Южного военного округа генерал-майору Эседулле Абачеву.
«Исходя из ваших же ежедневных докладов, знаю, что в армии России таких смелых и профессиональных воинов, по-хорошему дерзких воинов, много, достаточно. И они все должны быть отмечены соответствующими государственными наградами», – сказал президент.
В ходе встречи министр сообщил, что за две недели военные под командованием генералов окружили и ликвидировали группировки в «Горском котле», в районах Лисичанска и Северодонецка.
Войска Александра Лапина и Эседулла Абачева принимали активное участие в боевых действиях на территории ЛНР, сообщает «Коммерсант».
Александр Лапин – принял командование войсками Центрального военного округа в ноябре 2017 года. Он прошел все командные должности, возглавлял Общевойсковую академию ВС России.
Эседулла Абачев – уроженец Дагестана, в разные годы был начальником 5-й Краснознаменной общевойсковой армии, заместителем командующего 8-й армией Южного военного округа. Участник второй чеченской кампании, вооруженного конфликта в Южной Осетии и военной операции в Сирии.
Освобожденные из плена на Украине россияне рассказали о фактах насилия
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Освобожденные из украинского плена российские военнослужащие рассказали о многочисленных фактах насилия над ними, сообщили в пресс-службе СК.
«Следственный комитет проверяет факты бесчеловечного обращения с российскими военнопленными на Украине. Российские военнослужащие, которые в результате обмена пленными с украинской стороной были возвращены на территорию Российской Федерации, рассказали сотрудникам Следственного комитета РФ о многочисленных фактах насилия, которым они подвергались», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Как отметили в СК, следователи дадут правовую оценку каждому случаю. «По результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела», – добавили в ведомстве.
В данный момент российские военнослужащие проходят лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях. По их словам, истории изобилуют примерами того, как представители Украины нарушают требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие жестокость, пытки и истязания.
Так, один из военнослужащих сообщил, что в ходе 15-часового боя у него закончились боеприпасы, в результате чего он попал в плен. Украинские военные завязали ему глаза и связали руки, доставили в Харьков, где били палками и дубинками по телу, но лицо не трогали, чтобы не было синяков. Известно, что СБУ применяли также удушающие приемы и угрожали застрелить, если он не зачитает на камеру подготовленный ими текст.
«Еще один военнослужащий рассказал, что с ранением бедра попал в плен. Медицинские манипуляции в больнице делали без обезболивающих средств. В плену его били, пытали током. Наряду с тремя другими российскими военнослужащими его спустили в подвал, где облили водой и долго били, после чего оставили там на четверо суток без воды и еды», – рассказал военный в СК.
Отмечается, что так как он нуждался в медицинском уходе, его отвезли в больницу, однако после медицинских манипуляций бросили в камеру на каменный пол, где он провел еще трое суток без воды и еды. Во время перевязки от него требовали кричать пропагандистские лозунги, в противном случае отказывались вести на прием.
Другому военнослужащему, попавшему в плен с двумя ранениями, украинские врачи ампутировали ногу. «Посещение перевязочной всегда начиналось одинаково: медицинский работник тыкал в рану и смотрел, как он корчится от боли. Между перевязками его жестоко избивали», – рассказали в СК.
Ранее освобожденный из украинского плена военный заявил, что в течение четырех часов к нему применялись пытки электричеством в одном из подвалов Киева.
Напомним, в Минобороны заявили, что обмен военнопленными 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию Верховного главнокомандующего ВС России с целью сохранения жизни и здоровья бойцов ДНР и ЛНР.
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Кремль анонсировал два международных разговора Путина
Президент Владимир Путин проведет во вторник два международных телефонных разговора и встретится с главой Мордовии Артемом Здуновым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Пара международных разговоров. По мере их проведения будем давать информацию», – сказал РИА «Новости» Песков, говоря о графике президента на вторник.
Он добавил, что часть рабочего дня главы государства будет посвящена регионам, в частности, Путин встретится с главой Мордовии Артемом Здуновым, обсуждаться будут «традиционно региональные дела, вопросы социально-экономического развития» региона.
Военный эксперт оценил данные об оперативной паузе союзных войск в Донбассе
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«Противник обязательно воспользуется оперативной паузой для того, чтобы укрепить свои позиции. Но в скором времени мы увидим, как российские войска активно усиливают нажим на Северск», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее американский Институт изучения войны сообщил о взятой ВС России тактической паузе после освобождения территории ЛНР.
«Несмотря на оперативную паузу, боевые действия не прекращаются. Те силы, которые принимали участие в освобождении Лисичанска и Северодонецка, начинают выводиться на отдых, еще часть перегруппировывается на другие направления», – сказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
«Наши войска переносят артиллерию, подтягивают тылы, им ставятся новые боевые задачи. Думаю, сейчас готовится операция против линии Соледар – Северск, где противник обороняется после отхода из Лисичанска. Через некоторое время мы наверняка увидим усиление нажима на Северск и Артемовск», – рассуждает эксперт.
Собеседник также обратил внимание на то, что оперативная пауза даст возможность противнику усилить собственные позиции. «ВСУ на протяжении всего этого времени будут заниматься укреплением оборонительных позиций и переброской дополнительных сухопутных сил», – уверен Рожин.
«Дело в том, что часть боевиков находятся на том направлении уже довольно долго, им необходимо доснабжение техникой, нужны дополнительные силы. И эта пауза будет использована для повышения боеспособности формирований. А насколько им это удастся, будет зависеть от того, как долго будет длиться оперативная пауза. Но в скором времени мы увидим, как российские войска активно усиливают нажим на Северск», – заключил Рожин.
Ранее американский Институт изучения войны сообщил о том, что российские силы инициировали оперативную паузу. «6 июля впервые за 133 дня спецоперации не было ни заявлений, ни оценок территориальных завоеваний России на Украине», – говорится в докладе.
Институт также отмечает, что это необходимо для того, чтобы «создать условия для более масштабных наступательных операций и восстановить боевую мощь, необходимую для осуществления задуманного». Пока же Россия может ограничиться относительно небольшими наступательными операциями.
Согласно выводам ISW, российские силы продолжают продвигаться на запад в сторону Северска, готовят наступление на Артемовск (Бахмут – украинское название после переименования в 2016 году).
Напомним, в минувшее воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Под контроль российских и луганских сил перешел Лисичанск – последний из крупных городов на территории республики, который удерживался украинскими силовиками.
Шойгу сообщил, что общие потери ВСУ составили 5469 человек, также ВСУ потеряли 196 танков и бронемашин, 12 самолетов, один вертолет, 65 беспилотников, шесть зенитных ракетных комплексов большой дальности, 97 ракетных систем залпового огня, 166 орудий полевой и минометной артиллерии, 216 автомобилей. «В Лисичанске противник бросил 39 танков и других бронированных машин, 11 орудий и минометов», – добавил министр. Президент России поздравил военных РФ и Народную милицию ЛНР с освобождением республики.
Позже министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в Москве пообещал, что специальная военная операция России на Украине продолжится до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим. При этом он отметил, что приоритетом является сохранение жизни и здоровья российских военных и мирного населения.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбирала, какой может быть дальнейшая тактика на центральном участке фронта в Донбассе в ближайшее время.
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Пушилин: Силы ДНР и ЛНР перебрасываются на донецкое направление
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Корпуса Донецкой и Луганской народных республик после освобождения ЛНР перемещаются на донецкое направление, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин.
«Мы можем уже говорить, что и наш корпус, первый корпус, который принимал участие и помогал нашим братьям [в освобождении ЛНР], перемещается уже на донецкое направление. Также и второй корпус, луганский. Мы как зарождались с Луганском вместе, так и освобождаем территории вместе, конечно, при поддержке России, без которой это было бы невозможно», – приводит его слова ТАСС.
Ранее в ЛНР сообщили, что силы Народной милиции ЛНР работают в районе Северска в Донецкой народной республике.
В воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше.
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Лавров прокомментировал утечку разговора Путина и Макрона
Дипломатическая этика не предполагает слив записей, заявил глава МИД Сергей Лавров, комментируя обнародование фрагментов телефонных переговоров российского лидера Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона.
«Считаю, что дипломатическая этика, конечно, не предполагает такой односторонний слив записей», – передает РИА «Новости» его слова.
Лавров добавил, что в российской практике был лишь один случай, когда ведомство опубликовало запись переговоров с министрами иностранных дел Франции и Германии, с которыми Россия работала в рамках «нормандского формата» и которых Москва пыталась убедить заставить Киев выполнить Минские соглашения.
Также он подчеркнул, что когда Москва опубликовала детали его переговоров с коллегами из Франции и ФРГ, то их трижды публично предупредили о предстоящих действиях, но они не отреагировали.
«Но прежде чем мы опубликовали содержание моих переговоров с коллегами из Франции и Германии, мы трижды предупредили их, что если мы не получим внятных объяснений, почему они отказываются от документов, согласованных при их непосредственном участии, мы будем вынуждены предать гласности», – заключил министр.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что нарушение конфиденциальности переговоров Путина и Макрона – это пример того, как в Париже понимают слово «дипломатия».
Подданному Швеции в ДНР предъявлено обвинение в наемничестве
Сдавшемуся в плен на заводе «Азовсталь» в Мариуполе подданному Швеции предъявлено обвинение в наемничестве, сообщил источник в силовых структурах ДНР.
Источник ТАСС заявил, что против гражданина Швеции открыто уголовное дело по статье 430 УК ДНР («Наемничество»). Сейчас проводятся «следственные действия». Имя наемника источник раскрывать не стал в интересах следствия. Официально ДНР не подтверждала эту информацию.
Напомним, в июле в ДНР было предъявлено обвинение еще двум британским наемникам Дилану Хилли и Эндрю Хиллу, им вменяют те же статьи, что троим ранее осужденным иностранцам. Хили и Хилл были взяты в плен на заводе Ильича в Мариуполе и в Николаевской области.
В ДНР заявили о возможном смертном приговоре боевикам группы «Медведи SS»
Участников украинской диверсионной группы «Медведи SS» нацбата «Азов» могут приговорить к смертной казни, сообщили в генеральной прокуратуре Донецкой народной республики.
«Мера наказания участникам диверсионно-штурмовой группы «SS Медведи» будет установлена судебными органами ДНР. Максимальное наказание по указанным статьям, которое может назначить суд, – смертная казнь», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Там добавили, что обвинение предъявлено по трем статьям УК ДНР. Дело направлено в суд.
По данным следствия, участники «Медведи SS» на территории ДНР, оккупированной Украиной, систематически вели боевые действия против военнослужащих республики, регулярно совершали диверсионно-разведывательные и военно-террористические действия.
Ранее в ДНР вынесли смертный приговор британским наемникам Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму. Адвокат Павел Косован сообщал, что защита Эслина обжаловала приговор, из которого просит исключить несколько статей УК ДНР.
Япония запросила у России разъяснений по указу Путина о «Сахалине – 2»
Правительство Японии запросило у России пояснения касательно указа российского лидера Владимира Путина о проекте «Сахалин – 2», сообщил на пресс-конференции глава японского МИД Есимаса Хаяси.
«Что касается проекта «Сахалин – 2», то он является важным для обеспечения стабильных энергопоставок для нашей страны. Указ президента (России Владимира Путина) не означает, что поставки энергоносителей с Сахалина будут сразу же прекращены. Однако, в настоящее время проводится детальный анализ информации о том, как в рамках этого указа будут соблюдаться права японских компаний, а также какое влияние это окажет на поставки СПГ в Японию», – передает РИА «Новости» его слова.
Отмечается также, что в этой связи Токио попросил Москву дать пояснения по срокам и другим уточняющим деталям. Сбор информации продолжается.
Напомним, президент России подписал указ, согласно которому оператор проекта – Sakhalin Energy – заменят на новое российское юрлицо, а имущество станет собственностью России.
Сначала дали оценку указу Путина в статье британской Financial Times.
Позднее Bloomberg заявил, что решение президента России развернет жесткую борьбу между Западом и Японией за энергоресурсы.
Посольство Британии в Москве получило новый адрес
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Посольство Великобритании в Москве получило адрес: площадь Луганской народной республики, владение 1, сообщила пресс-служба столичного департамента городского имущества.
«Информация о присвоении нового адреса посольству Великобритании внесена в адресный реестр города и федеральную информационную адресную систему, осуществлена привязка адресных контуров», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Отмечается, что новый адрес посольству присвоен в связи с переименованием безымянной территории, расположенной вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на Новый Арбат, в площадь Луганской народной республики.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о наименовании территории около посольства Великобритании.
Напомним, жители Москвы проголосовали за наименование территории у посольства Великобритании площадью Луганской народной республики.
Ранее москвичи проголосовали за то, чтобы территория у посольства США стала площадью ДНР. В ответ дипмиссия на своем сайте не стала указывать свой адрес в привычном формате – теперь на соответствующей странице указаны только широта и долгота объекта.
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Журналист «ТВ Центра» ранен в Донецке
Ассистент оператора телекомпании «ТВ Центр» Андрей Алексеев ранен в Донецке, сообщает телеканал.
«Ассистент оператора Андрей Алексеев получил несколько осколочных ранений. Сейчас его готовят к операции», – говорится в сообщении в Telegram-канале телекомпании.
Штаб территориальной обороны ДНР ранее сообщал, украинские войска за четыре часа – с 15.00 до 19.00 – выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 100 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров.
Мэр города Алексей Кулемзин сообщал о сильном задымлении в районе железнодорожного вокзала Донецка. Корреспондент РИА «Новости» передавал, что пожар в Киевском районе Донецка возник в результате обстрела со стороны украинских войск, горят торговые ряды на рынке.
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Шойгу сообщил о полном разминировании акватории порта Мариуполя
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Акватория мариупольского порта полностью разминирована российскими саперами, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
«Осуществляется комплекс мероприятий по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Черного и Азовского морей. Нами созданы два гуманитарных коридора для движения гражданских морских судов. Полностью устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь», – цитирует Шойгу ТАСС.
Также саперы освободили от мин свыше 3,7 тыс. гектаров земли в Донбассе от мин, было обезврежено 46 тыс. 379 взрывоопасных предметов.
«Российские войска оказывают всестороннюю поддержку населению освобожденных [в ходе СВО] городов. Обеспечение мирной жизни на подконтрольных российским войскам территориях будет продолжено, – подчеркнул министр.
Главными задачами ВС России являются сохранение жизни и здоровья подчиненного личного состава, исключение угрозы безопасности мирному населению. Спецоперация продолжится до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим, указал Шойгу.
Напомним, в воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше.
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Путин разрешил экспортерам не возвращать валюту на родину
Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий экспортерам не возвращать валютную выручку на российские счета, так же указ позволяет российским эмитентам евробондов рефинансировать эти обязательства российскими бумагами.
Фактически отменено требование о репатриации валютной выручки экспортеров. Согласно указу, норма обязательного зачисления валютной выручки на счета резидентов в российских банках устанавливается в размере ее обязательной продажи, сообщает РБК.
Ранее правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями обнулила норматив обязательной продажи (до этого составлял 50%, а ранее (с конца февраля) – 80%), экспортеры больше не обязаны возвращать валютную выручку и на счета в российских банках.
У правкомиссии есть полномочие корректировать размер валютной выручки, подлежащей обязательной продаже, поэтому если такие корректировки будут, соответствующим образом изменится и доля обязательного зачисления экспортной выручки на российские счета. По умолчанию, согласно закону о валютном контроле, российские экспортеры репатриировали 100% своей выручки от продажи товаров или услуг иностранцам.
Путин также запретил российским резидентам зачислять на свои зарубежные банковские счета иностранную валюту, которая может быть получена в результате конвертации дивидендов российских акционерных обществ (прибыли, распределенной российскими ООО), полученных такими резидентами.
Кроме того, указ разрешает российским компаниям, выпустившим еврооблигации, заместить эти бумаги, передав кредиторам новые российские облигации с аналогичными параметрами (размер дохода, сроки выплат и т. д.) либо денежные средства в рублях, привлеченные от размещения таких внутренних облигаций. В этом случае обязательства перед держателями евробондов будут считаться «исполненными надлежащим образом» в рамках российского права.
МИД: Формат участия Путина в саммите G20 будет определен с учетом ситуации в мире
Формат участия российского лидера Владимира Путина в саммите Группы двадцати подлежит уточнению в зависимости от развития ситуации в мире и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии, сообщили в МИД России.
«Что касается ноябрьского саммита G20, то официальное приглашение от президента Индонезии Джоко Видодо на имя российского лидера было получено. В предварительном порядке информировали Джакарту о намерении президента Владимира Путина принять в нем участие. Формат участия подлежит уточнению в зависимости от развития ситуации в мире и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Ранее в Кремле заявили, что Россия может принять участие в саммите G20 в любом формате, при этом Путин может поехать сам, а может делегировать кого-то.
Напомним, президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите «Группы двадцати».
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите Группы двадцати, но формат пока уточняется.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему присутствие Путина сделает саммит G20 поистине судьбоносным.
Из-за обстрела ВСУ в шахте имени Засядько в Донецке застряли 66 горняков
В шахте имени Засядько в ДНР застряли 66 горняков из-за того, что шахта оказалась обесточена в результате обстрелов со стороны Украины, сообщил штаб территориальной обороны республики.
«В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины – прим. ВЗГЛЯД) в Донецке обесточена шахта имени Засядько, под землей находятся 66 горняков», – цитирует сообщение штаба «Донецкое агентство новостей».
Предприятие подвергалось обстрелу и в понедельник, 4 июля. Попадания зафиксировали на нескольких производственных объектах, но шахта продолжала работать в штатном режиме, поскольку обстрел не повлиял на работу.
Напомним, утром украинские войска обстреляли Новоселовку, а также Куйбышевский и Киевский районы Донецка, было выпущено 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров и четыре мины калибром 120 миллиметров.