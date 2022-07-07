Генпрокуратуру попросили проверить данные о сборе средств для ВСУ московским кафе

«Появившуюся в сети информацию о якобы благотворительной распродаже в кафе в центре Москвы, необходимо проверить. Соответствующий запрос я уже направил в Генеральную прокуратуру», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Василий Пискарев. Ранее военкор Аким Апачев сообщил: в центре Москвы работает кафе, которое собирает средства для украинского фонда, поставляющего амуницию и оборудование в ВСУ.

«В связи с появлением в СМИ публикаций о проведении московским кафе благотворительной распродажи виниловых пластинок и перечислении вырученных средств в организацию, которая оказывают поддержку Вооруженным силам Украины, мною принято решение направить депутатский запрос в Генеральную прокуратуру РФ», – сказал депутат Госдумы, один из соавторов поправок к закону о госизмене Василий Пискарев.

«Что касается квалификации данного факта с юридической точки зрения и назначения ответственности – этим должны заниматься профильные органы. Вместе с тем, принятые нами на днях изменения в закон о госизмене еще не вступили в силу, они должны быть рассмотрены Советом Федерации и подписаны президентом», – добавил парламентарий.

В среду военный корреспондент Аким Апачев сообщил, что в самом центре Москвы, в районе Лубянке, располагается кафе, которое объявило сбор средств для украинского фонда, поставляющего амуницию и оборудование в ВСУ. «Сегодняшний номинант на звание главного русофоба – кафе LaVirgenTaqueria, которое располагается в самом центре Москвы (Лубянский пр., 5, стр. 1)», – написал Апачев в своем Telegram-канале.

Инцидентом заинтересовался и депутат Мосгордумы, журналист Андрей Медведев. Он отметил, что здесь может быть «уголовный состав» и пообещал обратиться в правоохранительные органы. При этом он согласился, что, если бы речь шла о гуманитарной помощи украинскому народу, вопросов бы не возникало.

Добавим, что уже по крайней мере один случай благотворительности в адрес украинских силовиков стал предметом внимания Федеральной службы безопасности. В понедельник в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области сообщали об объявлении предостережения – гражданин перевел деньги украинскому благотворительному фонду «Вернись живым», который помогает силовым структурам Украины. Сотрудники ФСБ предупредили гражданина, что такого рода финансовая поддержка расценивается как государственная измена.

В середине июня Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта, участие в котором принимает Россия, приравнивается к государственной измене. Кроме того, в первом чтении принят законопроект, который вводит уголовную ответственность за сотрудничество с иностранными спецслужбами, если гражданин своевременно не проинформировал об этом компетентные госорганы России.