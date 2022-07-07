Официальная деятельность Пентагона в украинских биолабораториях является ширмой для военно-биологической деятельности, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Фонд Сороса упоминается с пометкой «внес вклад в развитие открытого и демократического общества». Это еще раз подтверждает, что официальная деятельность Пентагона на Украине – это всего лишь ширма для проведения незаконных военно-биологических исследований», – заявило Минобороны в своем Telegram-канале.

Кириллов уточнил, что в ходе спецоперации российская сторона получила доступ к итоговому докладу о деятельности Агентства по снижению угрозы Минобороны США (DTRA) с 2005 по 2016 год. По его словам, в приложении приводятся неоднозначные комментарии в отношении спонсоров и исполнителей программы снижения биологической угрозы на Украине.

До этого Кириллов рассказал, что ряд проектов по испытанию биологического оружия на Украине был реализован в интересах Центральной медико-санитарной службы Вооруженных сил ФРГ (бундесвера).

Ранее в Минобороны России заявили, что курируемые США биолаборатории на Украине изучали вирусы, способные передаваться через комаров, распространяющих в том числе лихорадку Денге.

Также в российском оборонном ведомстве отмечали, что на социально незащищенных гражданах Украины проводились испытания высокоактивных веществ нейромодуляторов, которые вызывали необратимые поражения центральной нервной системы.

Напомним, Следственный комитет России решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.

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