Микробиологи из США проявляли интерес к изучению клещевых инфекций на Украине, исследования по этому направлению финансировались Агентством по уменьшению оборонной угрозы (DTRA), заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Кроме Германии, пристальный интерес к клещевым инфекциям проявляли микробиологи из США, исследования по данному направлению финансировались DTRA в рамках проектов UP-1, UP-8», – сказал он на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины, заявило Минобороны в своем Telegram-канале.

Генерал отметил, что отдельный проект по изучению иксодовых клещей, являющихся переносчиками целого ряда особо опасных инфекций (туляремии, лихорадки Западного Нила, Конго-крымской лихорадки), был реализован специалистами Техасского университета.

Кириллов сообщил, что по его сведениям, сбор клещей проводился преимущественно в юго-восточных областях Украины, где расположены природные очаги инфекций, характерных для территории Российской Федерации.

Ранее в Минобороны России заявили, что курируемые США биолаборатории на Украине изучали вирусы, способные передаваться через комаров, распространяющих в том числе лихорадку Денге.

Также в российском оборонном ведомстве отмечали, что на социально незащищенных гражданах Украины проводились испытания высокоактивных веществ нейромодуляторов, которые вызывали необратимые поражения центральной нервной системы.

Напомним, Следственный комитет России решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.