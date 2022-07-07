Минобороны: США изучали клещевые инфекции на Украине

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7 июля, четверг  |  Последнее обновление — 16:47  |  vz.ru
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Что ждать от резкого ослабления рубля

Рубль снова всех удивил YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС
Российская валюта продолжает приносить сюрпризы. Сначала рубль удивляет своим аномальным укреплением до 50 за доллар. А на этой неделе – сильным падением к 65. Причем явного повода для ослабления не видно. Что же могло заставить рубль уступить доллару? И главное – этот курс установился надолго или снова нет? Подробности...
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«Полезный идиот Кремля» вернется на Украину за повышением

Новое назначение Мельника должно порадовать политическое руководство и России, и Германии Soeren Stache/dpa/picture-alliance/ТАСС
Скандальный посол Украины в ФРГ Андрей Мельник будет отозван на родину, но не с позором, а за повышением – немецкие СМИ утверждают, что он должен стать заместителем главы МИД. Речь идет о человеке, который прославлял Бандеру, хамил канцлеру Шольцу и угрожал России атомной бомбой. Несмотря на все это, его повышение, скорее, хорошая новость и для России, и для Германии.  Подробности...
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Украинцы стали продавать натовскую артиллерию России со скидкой

Французы передали ВСУ не меньше двух десятков самоходок CAESAR US Army
Российским войскам удалось взять в качестве трофея на Украине французские гаубицы «Цезарь». Причем эти дальнобойные самоходки были попросту выкуплены с дисконтом у коррумпированных украинских военных, пишет издание Bulgarian Military. Хотя подтверждений издание не приводит, сама по себе схема выглядит реалистично – солдаты ВСУ и раньше регулярно продавали «сепарам» оружие, из которого по ним же потом и стреляли. Подробности...
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Русофобия довела Джонсона до позорной отставки

Борис Джонсон согласился уйти в отставку REUTERS/Kacper Pempel
«Джонсон нас не любит, мы его тоже». Так в Кремле отреагировали на сообщения о решении британского премьера уйти в отставку. Еще накануне Борис Джонсон заявлял, что не покинет свой пост, однако в четверг утром его правительство рухнуло. Кто вместо Джонсона станет новым лидером Британии и как смена власти в Лондоне отразится на отношениях с Москвой? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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У Запада нет бюджетов для русских «плохишей»

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Мы привыкли к тому, что Запад тщательно взращивает пятую колонну в России, и ожидали, что усилия в этом направлении с началом СВО будут удвоены и утроены. Но произошло другое. Подробности...
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Российский газ как тест на альтруизм для Европы

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На фоне уже почти неизбежного энергетического кризиса в Европе ведущие экономики – германская и британская – демонстрируют склонность к политике экономического эгоизма. Подробности...

Зачем России Монголия и Узбекистан

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Современная международная политика – это настолько неблагоприятная среда для выживания небольших стран, что способность Монголии и Узбекистана вести взвешенную внешнюю политику уже сама по себе выглядит феноменальной. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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«Друзьям Путина» в ЕС угрожают смертью

От кого бегут украинцы

Почему рубль опять падает

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Представлена новая купюра 100 рублей

Банк России представил модернизированную сторублевую банкноту. Подход к оформлению купюры изменен – городскую тематику сменила региональная. Новые сторублевые купюры в течение 10 лет заменят собой в обращении банкноты предыдущих модификаций
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Сильные ливни в Крыму привели к паводкам и подтоплениям

В результате сильного ливня в Крыму река Салгир вышла из берегов и затопила пять поселков в Симферопольском районе. Так же подтопило и часть Симферополя. В ликвидации последствий задействованы сотни спасателей, введен режим ЧС. Из домов эвакуированы 42 человека
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Сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым

На Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Сотни поклонников, близких и знакомых артиста выстроились в длинную очередь к траурному залу, пришедшие хором пели песни любимого певца. Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Минобороны: США изучали клещевые инфекции на Украине

    		   7 июля 2022, 15:44
    Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Микробиологи из США проявляли интерес к изучению клещевых инфекций на Украине, исследования по этому направлению финансировались Агентством по уменьшению оборонной угрозы (DTRA), заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    «Кроме Германии, пристальный интерес к клещевым инфекциям проявляли микробиологи из США, исследования по данному направлению финансировались DTRA в рамках проектов UP-1, UP-8», – сказал он на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины, заявило Минобороны в своем Telegram-канале.

    Генерал отметил, что отдельный проект по изучению иксодовых клещей, являющихся переносчиками целого ряда особо опасных инфекций (туляремии, лихорадки Западного Нила, Конго-крымской лихорадки), был реализован специалистами Техасского университета.

    Кириллов сообщил, что по его сведениям, сбор клещей проводился преимущественно в юго-восточных областях Украины, где расположены природные очаги инфекций, характерных для территории Российской Федерации.

    Ранее в Минобороны России заявили, что курируемые США биолаборатории на Украине изучали вирусы, способные передаваться через комаров, распространяющих в том числе лихорадку Денге.

    Также в российском оборонном ведомстве отмечали, что на социально незащищенных гражданах Украины проводились испытания высокоактивных веществ нейромодуляторов, которые вызывали необратимые поражения центральной нервной системы.

    Напомним, Следственный комитет России решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.


    Захарова ответила на условия для встречи Лаврова и Блинкена строками из песен
    		    6 июля 2022, 08:37
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на заявления представителя Госдепа Неда Прайса об условиях встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы министра иностранных дел Сергея Лаврова строчками из песен певицы Бритни Спирс и своего собственного сочинения.

    «Нед, это твое заявление похоже на слова из песни Britney Speers Baby One More Time («Еще раз, детка – прим. ВЗГЛЯД)», – написала она в своем Telegram-канале, добавив несколько строчек, в которых говорится, что «одиночество убивает меня» и «дай мне знак, сделай это еще раз».

    «А я отвечу своими словами из June Song (текст, к которой написала Захарова). <...> Июнь подошел к концу, твоя власть слабеет, я улечу от этой лжи», – дополнила она.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в данный момент не видит смысла «двигаться вперед» со встречей с главой МИД России Сергеем Лавровым. Блинкен утверждает, что Россия якобы пытается подчинить Украину или восстановить сферу своего влияния, а не предотвратить расширение НАТО. Администрация США полагает, что Москва якобы «начала разрывать» Будапештский меморандум еще в 2014 году, когда произошло воссоединение Крыма с Россией.

    После этого этом в Госдепе заявили, что Россия должна дать повод для организации встречи. По их мнению, «пока подобный контакт не уместен».

    Коментарии (10)
    США нашли защиту от гиперзвуковых ракет России
    		    5 июля 2022, 17:48
    Фото: Leo Preobrazhensky/Russian Look/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Пентагон планирует использовать оснащенные новейшей аппаратурой аэростаты для наблюдения за гиперзвуковым оружием России и Китая, следует из планов военного ведомства, пишет газета Politiko.

    Аэростаты, «поднимающиеся на высоту от 60 до 90 тысяч футов (18-27 км) станут частью обширной системы наблюдения Пентагона и могут использоваться для отслеживания гиперзвукового оружия». Преимуществом считается большая длительность полетов в зоне патрулирования, маневренность и универсальность при использовании, передает ТАСС.

    Вашингтон уже потратил около 3,8 млн долларов на разработки и планирует потратить на это еще 27,1 млн долларов в 2023 году. Воздушные шары будут ориентироваться в пространстве при помощи алгоритмов искусственного интеллекта.

    Ранее сообщалось о неудачном испытании американской гиперзвуковой ракеты.

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    Коментарии (110)
    Ликвидацию американских РСЗО HIMARS в ДНР показали на видео
    		    6 июля 2022, 13:23
    Фото: vk.com/mil
    Текст: Алексей Дегтярев

    Уничтожение двух американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в Донецкой народной республике попало на видео, его обнародовало Минобороны.

    «В районе населенного пункта Малотарановка Донецкой народной республики высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    Также российская авиация ликвидировала пункт временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады ВСУ в Харькове.

    «Уничтожено до 100 украинских националистов и четыре единицы военной техники», – подчеркнули в министерстве.

    Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что РСЗО HIMARS были уничтожены в районе населенного пункта Малотарановка ДНР высокоточными ракетами воздушного базирования. Также были уничтожены два склада боеприпасов к ним.

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    Коментарии (30)
    Задержанная в России за наркотики Грайнер обратилась к Байдену
    		    5 июля 2022, 06:42
    Фото: AP/TASS
    Текст: Антон Антонов

    Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которую в России обвиняют в контрабанде наркотиков, написала письмо президенту США Джо Байдену.

    Письмо Грайнер приурочила ко Дню независимости США. Она пишет, что «сидит в российской тюрьме наедине со своими мыслями, без защиты жены, семьи, друзей, олимпийской майки и любых достижений». Она призналась, что «в ужасе от того, что, возможно, навсегда» останется в тюрьме, передает РИА «Новости».

    «Я понимаю, что у вас так много дел, но, пожалуйста, не забывайте обо мне и других американских заключенных (за рубежом)», – заявила она, попросив «сделать все», что в силах Байдена, «чтобы вернуть домой» американцев. Грайнер отметила, что в 2020 году голосовала за Байдена, впервые в жизни приняв участие в выборах, а сейчас «верит» в него.

    Напомним, Химкинский городской суд Московской области провел первое заседание по существу по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер о контрабанде наркотиков. В ходе него допросили свидетелей. В зале суда присутствовали представители американского посольства. Согласно обвинительному заключению, 17 февраля в Шереметьево у прилетевшей рейсом из Нью-Йорка Грайнер при досмотре ручной клади было обнаружено 0,702 грамма гашишного масла. 

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    Коментарии (49)
    Россия сократила экспорт нефти в США почти в шесть раз

    5 июля 2022, 20:31

    Текст: Кристина Цыцура

    Россия в апреле опустилась на 18-е место с шестого в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США, сократив поставки в шесть раз – до 709 тыс. баррелей, свидетельствуют данные управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

    Первое место занимает Канада, которая поставляет в США две трети поставок нефти. В апреле Канада поставила в США 10,46 млн баррелей нефти, что на 12% меньше по сравнению с мартом, передает РИА «Новости».

    Поставки Мексики снизились также на 12%, до 17,962 млн, Саудовской Аравии – на 20%, до 12,397 млн. На четвертом месте находится Колумбия, ее поставки увеличились на 10,3%, до 7,774 млн баррелей. Ирак же нарастил поставки нефти в США на 13%, до 6,541 млн баррелей.

    Россия опустилась по экспорту в США нефти и нефтепродуктов в целом на четвертое место, сократив поставки на 39%, до 10,795 млн баррелей.

    Первое место по-прежнему занимает Канада (снижение на 11,2%, до 126,447 млн баррелей), на втором – Мексика (снижение на 8,3%, до 23,658 млн). На третьем месте находится Саудовская Аравия, ее поставки уменьшились на 3,1%, до 16,104 млн баррелей.

    Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть утром первого дня нового полугодия немного снижаются в связи с разрастанием на рынках ожидания рецессии в мировой экономике, тем самым продолжая тенденцию июня. 

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    Спикер Госдумы напомнил США про Аляску
    		    6 июля 2022, 18:40
    Фото: AP/TASS
    Текст: Кристина Цыцура

    США должны всегда помнить, что России есть что еще возвращать, например, Аляску, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Так он прокомментировал намерение других стран распоряжаться российскими ресурсами за границей, передает РИА «Новости».

    Говоря о возможной денонсации договора с Норвегией, котороя претендует на участие в разработке месторождений нефти на Шпицбергене, Володин отметил, что порядочность – не слабость. «Нам есть всегда, чем ответить. Америка пускай всегда помнит, там есть часть территории – Аляска, вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде, чем это делать, подумают, что нам тоже есть что возвращать», – сказал спикер Госдумы.

    Напомним, в конце июня норвежские власти отклонили заявку России на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе «Стурскуг». Но позже грузы все-таки были пропущены. 

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    СМИ: Вашингтон обсуждает с ЕС установление предельной цены на российскую нефть
    		    6 июля 2022, 19:12
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Американская администрация обсуждает с союзниками из Европы установление предельной цены на нефть из России, сообщило агентство Bloomberg.

    «США и союзники обсуждают установление предела стоимости российской нефти на уровне 40–60 долларов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство.

    Напомним, в ходе саммита G7 обсуждался вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В частности, Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине.

    Сообщалось, страны G7 будут отрезать Россию от участия в мировых рынках, ограничивать ее доходы, в том числе от золота.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла суть продвигаемой Западом идеи установить некую предельную цену на российскую нефть, чтобы лишить нашу страну многомиллиардных доходов, и рассказывала, почему осуществить это в реальности практически невозможно. 

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    МИД подсказал Вашингтону правильные шаги в ситуации с Грайнер
    		    7 июля 2022, 11:31
    Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    В ситуации с арестованной в России американской баскетболисткой Бриттни Грайнер может помочь не переписка, а серьезное восприятие Вашингтоном сигналов из Москвы по профильным каналам, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя письмо президента США Джо Байдена американке.

    «Помочь может не переписка такого рода, а серьезное восприятие американской стороной тех сигналов, которые они получали из России, из Москвы, по профильным каналам», – цитирует РИА «Новости» дипломата.

    По его словам, шумиха, создаваемая США в ситуации с арестованной в России американской баскетболисткой Бриттни Грайнер, не помогает, а мешает.

    «Шумиха и работа на публику при всей любви к этому жанру у современных политиков в данном конкретном случае только мешает. Это не просто отвлекает от дела, а создает помехи в прямом смысле слова. Поэтому здесь нужна тишина», – сказал Рябков.

    В среду в Белом доме сообщили, что президент Байден вместе с вице-президентом Харрис переговорил сегодня с Шерелл Грайнер, супругой Бриттни Грайнер. Президент заверил Шерелл, что работает над скорейшим освобождением Бриттни. Он также написал письмо, которой отправил Бриттни Грайнер в этот же день. Байден также дал указание своей команде по национальной безопасности оставаться на постоянной связи с Шерелл и семьей Бриттни, а также с семьями остальных американцев, которых по его мнению незаконно удерживают за рубежом.

    Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден прочел письмо баскетболистки Бриттни Грайнер, которую в РФ обвиняют в контрабанде наркотиков.

    Накануне американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которую в России обвиняют в контрабанде наркотиков, написала письмо президенту Соединенных Штатов Джо Байдену, попросив главу администрации США приложить все усилия, чтобы вернуть ее домой.

    В прошлую пятницу Химкинский городской суд Московской области провел первое заседание по существу по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер о контрабанде наркотиков. В ходе заседания допросили свидетелей. В зале суда присутствовали представители американского посольства. Согласно обвинительному заключению, 17 февраля в Шереметьево у прилетевшей рейсом из Нью-Йорка американки при досмотре ручной клади было обнаружено 0,702 грамма гашишного масла. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков. Грайнер грозит до десяти лет лишения свободы.

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    Блинкен решил избегать групповых фото глав МИД G20 из-за Лаврова

    6 июля 2022, 12:57

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует избегать участия в официальных групповых фотосессиях глав МИД стран G20, на которых будет министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, передает РИА «Новости».

    Заседание глав МИД «Группы двадцати» пройдет 7-8 июля на Бали.

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщал, что встреча Лаврова и Блинкена на полях министерского заседания G20 в Индонезии не планируется. Об отсутствии таких планов сообщал и официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

    Ранее в Госдепе заявили, что Россия должна дать повод для организации встречи Блинкена и Лаврова. По их мнению, «пока подобный контакт не уместен».

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    В Госдепе призвали Россию «дать повод» для встречи Лаврова и Блинкена
    		    6 июля 2022, 07:54
    Фото: Ohde/face to face/
    Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    В Госдепартаменте США считают, что Россия должна дать повод для организации встречи глав дипломатических ведомства России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена; пока подобный контакт, по мнению Вашингтона, не уместен.

    «Мы бы хотели, чтобы Россия дала повод для двусторонней встречи с министром Лавровым», – приводит слова представителя американского ведомства РИА «Новости».

    В Госдепе выразили мнение, что сейчас «неподходящее время» для встречи Блинкена и Лаврова на полях министерской встречи G20, которая пройдет в Индонезии 7-8 июля. Ранее в Госдепе заявляли, что подобной встречи не планируется, но Блинкен намерен в полной мере участвовать в мероприятиях министерской «двадцатки».

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в данный момент не видит смысла «двигаться вперед» со встречей с главой МИД России Сергеем Лавровым. Блинкен утверждает, что Россия якобы пытается подчинить Украину или восстановить сферу своего влияния, а не предотвратить расширение НАТО. Администрация США полагает, что Москва якобы «начала разрывать» Будапештский меморандум еще в 2014 году, когда произошло воссоединение Крыма с Россией.

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    Коментарии (11)
    Стихийный мемориал в память о погибшей в Донбассе девочке появился у посольства США

    6 июля 2022, 17:25

    Текст: Алексей Дегтярев

    На площади ДНР в российской столице установили мемориал в память о погибшей в Донбассе при обстреле украинскими нацистами девочки.

    На табличке памятного знака у американского посольства нанесена надпись «Донбасс! Мы с тобой», передает телеканал «Звезда».

    Москвичи возложили к мемориалу цветы и игрушки в память о ребенке.

    Напомним, 10-летняя девочка погибла 5 июля в результате обстрела украинских националистов Ворошиловского района Донецка.

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    В Белоруссии обвинили НАТО в подготовке к войне
    		    6 июля 2022, 19:04
    Фото: Tomasz Waszczuk/EPA/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Военные приготовления и маневры войск НАТО на территории Польши свидетельствуют о подготовке альянса к войне на восточном фланге, заявил начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС Белоруссии Руслан Косыгин.

    Глава разведки считает, что США и европейские страны последние месяцы начали активно отрабатывать механизмы создания армейских группировок «в кратчайшие сроки». Он обвинил руководство западных держав в намерении применить эти войска против России и Белоруссии «по необходимости», сообщает «Белта».

    «По сути, это является подготовкой к ведению военных действий на восточном направлении», – сказал Косыгин.

    Военный также назвал польское руководство «последователями Аллена Даллеса», которые «ищут способ свергнуть неугодный им белорусский режим». При этом он заверил, что Минск сможет дать адекватный ответ на «готовящиеся провокации».

    Ранее президент России Владимир Путин ответил на просьбу белорусского коллеги Александра Лукашенко зеркально ответить на действия Запада и модернизировать белорусские самолеты так, чтобы они смогли нести ядерные заряды.

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    Минобороны: Бундесвер выявлял на Украине самые опасные штаммы конго-крымской лихорадки
    		    7 июля 2022, 15:22
    Фото: кадр из видео
    Текст: Ольга Иванова

    Ряд проектов по испытанию биологического оружия на Украине был реализован в интересах Центральной медико-санитарной службы Вооруженных сил ФРГ (бундесвера), заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    Особое внимание уделялось исследованиям летальных случаев заражения Конго-крымской лихорадкой, так как это позволит выделить от умерших штаммы вируса, обладающие максимальной патогенностью и вирулентностью для человека, добавил генерал. 

    «Мы уже отмечали, что Украина и другие государства постсоветского пространства стали полигоном для испытаний биологического оружия не только для США, но и их союзников по блоку НАТО, прежде всего – Германии. Целый ряд проектов был реализован в интересах Центральной медико-санитарной службы Вооруженных сил ФРГ», – сказал он на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины, заявило Минобороны в своем Telegram-канале.

    По словам Кириллова, проводился масштабный скрининг восприимчивости местного населения к Конго-крымской лихорадке с обобщением демографических, эпидемиологических и клинических данных.

    Ранее в Минобороны России заявили, что курируемые США биолаборатории на Украине изучали вирусы, способные передаваться через комаров, распространяющих в том числе лихорадку Денге.

    Также в российском оборонном ведомстве отмечали, что на социально незащищенных гражданах Украины проводились испытания высокоактивных веществ нейромодуляторов, которые вызывали необратимые поражения центральной нервной системы.

    Напомним, Следственный комитет России решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.

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    Байден прочел письмо арестованной в России американской баскетболистки
    		    6 июля 2022, 01:59
    Фото: Bastiaan Slabbers/ZUMA/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Президент США Джо Байден прочел письмо баскетболистки Бриттни Грайнер, которую в РФ обвиняют в контрабанде наркотиков, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

    «Президент прочел письмо, я была там в этот момент», – приводит слова Жан-Пьер РИА «Новости».

    Официальный представитель Белого дома назвала ситуацию приоритетом для Байдена.

    Накануне американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которую в России обвиняют в контрабанде наркотиков, написала письмо президенту Соединенных Штатов Джо Байдену, попросив главу администрации США приложить все усилия, чтобы вернуть ее домой.

    В прошлую пятницу Химкинский городской суд Московской области провел первое заседание по существу по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер о контрабанде наркотиков. В ходе заседания допросили свидетелей. В зале суда присутствовали представители американского посольства. Согласно обвинительному заключению, 17 февраля в Шереметьево у прилетевшей рейсом из Нью-Йорка американки при досмотре ручной клади было обнаружено 0,702 грамма гашишного масла. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков. Грайнер грозит до десяти лет лишения свободы.

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    Афроамериканки призвали Байдена вернуть задержанную в России баскетболистку в США

    6 июля 2022, 03:59

    Текст: Антон Никитин

    Темнокожие американки из числа общественных, политических и религиозных деятелей, представителей шоу-бизнеса и спорта призвали президента США Джо Байдена обеспечить возвращение в страну баскетболистки Бриттни Грайнер, которую в России обвиняют в контрабанде наркотиков, сообщила The Washington Post.

    Как отмечает издание, главе Белого дома было направленно послание, подписи под которым поставили почти 1,2 тыс. афроамериканок. Они призвали Байдена «заключить сделку для скорого и безопасного возвращения Бриттни домой». Как подчеркивается в письме, Байдену следует «доказать на деле», что данный вопрос для него является приоритетным, передает ТАСС.

    Послание подписала, в частности, Бернис Кинг – дочь известнейшего в США борца за права темнокожего населения Мартина Лютера Кинга, актриса Аника Нони Роуз, профессиональная баскетболистка и тренер Дон Стэйли, бывшая исполняющая обязанности председателя Национального комитета Демократической партии Донна Бразил. «Письмо – это поддержка, поддержка группы темнокожих женщин, которые пытаются спасти другую темнокожую женщину», – заявила журналистам Стэйли.

    Как отмечается в публикации, проповедник Эл Шарптон, являющийся одним из самых влиятельных в США борцов за права темнокожего населения, призвал администрацию США оказать ему и другим деятелям содействие в поездке в Россию, чтобы «помолиться за Грайнер». Шарптон также выразил надежду на то, что Байден примет меры для возвращения спортсменки в США.

    Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден прочел письмо баскетболистки Бриттни Грайнер, которую в РФ обвиняют в контрабанде наркотиков.

    Накануне американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которую в России обвиняют в контрабанде наркотиков, написала письмо президенту Соединенных Штатов Джо Байдену, попросив главу администрации США приложить все усилия, чтобы вернуть ее домой.

    В прошлую пятницу Химкинский городской суд Московской области провел первое заседание по существу по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер о контрабанде наркотиков. В ходе заседания допросили свидетелей. В зале суда присутствовали представители американского посольства. Согласно обвинительному заключению, 17 февраля в Шереметьево у прилетевшей рейсом из Нью-Йорка американки при досмотре ручной клади было обнаружено 0,702 грамма гашишного масла. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков. Грайнер грозит до десяти лет лишения свободы.

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