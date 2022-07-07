Украинская сторона не имела законов по контролю за опасными патогенами, в стране имелись недочеты по биобезопасности, делающие невозможным эффективное реагирование на экстренные ситуации, говорится в американском докладе о деятельности Агентства по сокращению военной угрозы (DTRA) за период с 2005 по 2016 год, сообщило российское Минобороны.

Итоговый доклад о деятельности DTRA с 2005 по 2016 год стал доступен в ходе специальной военной операции России, заявило Минобороны в своем Telegram-канале.

В докладе американские эксперты указали, что на Украине нет законодательства в отношении контроля особо опасных патогенов, имеются существенные недочеты в биобезопасности. По их оценке, текущее состояние ресурсов делает невозможным эффективное реагирование лабораторий на экстренные ситуации в системе общественного здравоохранения.

Особое внимание в докладе уделяется несоблюдению требований биобезопасности при проведении работ и хранении коллекций микроорганизмов. В большинстве учреждений допускаются многочисленные грубые нарушения, указали авторы доклада.

При этом деятельность DTRA на Украине оценивается положительно, поскольку в США удалось вывезти коллекцию микроорганизмов, организовать работы по оценке биологической обстановки и реализовать проекты по изучению особо опасных и экономически значимых инфекций, способных вызвать ухудшение (изменение) эпидемиологической ситуации.

«В докладе обосновывается целесообразность продолжения работ в интересах Пентагона, расходы на которые с 2005 года превысили 250 млн долларов. В приложении к документу приводятся неоднозначные комментарии в отношении спонсоров и исполнителей программы снижения биологической угрозы на Украине, не имеющих никакого отношения к проблемам биобезопасности. В частности, фонд Сороса упоминается с пометкой «...внес вклад в развитие открытого и демократического общества...», – указало Минобороны.

Ранее в Минобороны России заявили, что курируемые США биолаборатории на Украине изучали вирусы, способные передаваться через комаров, распространяющих в том числе лихорадку Денге.

Также в российском оборонном ведомстве отмечали, что на социально незащищенных гражданах Украины проводились испытания высокоактивных веществ нейромодуляторов, которые вызывали необратимые поражения центральной нервной системы.

Напомним, Следственный комитет России решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.