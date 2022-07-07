Гидрометцентр спрогнозировал превращение Москвы в город с жаркой погодой

Ближайшее десятилетие российская столица чаще будет сталкиваться с «волнами тепла», жаркая погода в городе станет более распространенным явлением, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Прежде всего, увеличение повторяемости волн тепла – то есть увеличение повторяемости жаркой погоды. Волна тепла - такое ласковое название, но на самом деле – ох, какое негативное. Примерно на 40% количество волн тепла увеличивается. Увеличивается количество оттепелей», – сказал Вильфанд, говоря о прогнозе на ближайшие 10 лет, передает ТАСС.

Средняя температура воздуха зимой в Москве выросла на 1,3 градуса за последние 30 лет, указал синоптик. Средняя летняя температура за этот же срок поднялась на 1,1 градуса, весенняя – на 1 градус, осенняя – на 0,8 градуса.

Жителям страны придется адаптироваться к новым реалиям, сказал ученый.

«С зимними потеплениями целый ряд событий связан, причем негативных. Раз зимние температуры повышаются, это значит, что чаще наблюдаются оттепели, а это опасное явление. Поскользнуться, упасть можно, количество травм увеличивается. Нужно переходить на новые виды асфальтирования, потому что вода тает, попадает в трещинки, потом замерзает. <...> На севере увеличивается количество осадков – значит, нужно в строительной климатологии обязательно учитывать наклон крыш и так далее», – отметил он.

По его словам, в разных отраслях экономики готовятся проекты по адаптации к изменяющемуся климату.