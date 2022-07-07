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Стало известно о желании Джонсона провести разговор с Зеленским после заявления об отставке
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Британская газета Telegraph сообщает, что премьер Британии Борис Джонсон намерен переговорить с Владимиром Зеленским после заявления о своей отставке.
Джонсон планирует объявить в четверг о своем уходе на фоне многочисленных отставок членов правительства. «Борис Джонсон поговорит сегодня с Владимиром Зеленским», – сообщается в Twitter издания, пишет РИА «Новости».
При этом корреспондент газеты сообщил, что разговор ожидается после объявления Джонсона.
В четверг Джонсон на фоне жесткого политического давления и массового ухода британских политиков согласился уйти в отставку, однако заявил, что намерен исполнять обязанности премьера до осени. В четверг он выступит с обращением к нации на фоне ожиданий его возможной отставки.
Газета Independent заявила, что отставка Джонсона и более 50 членов правительства обойдется налогоплательщикам более чем в 420 тыс. фунтов стерлингов, лично Джонсон получит около 19 тыс. фунтов.
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На Лубянке обнаружили кафе, которое собирало помощь для связанного с ВСУ фонда
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В самом центре Москвы, в Лубянском проезде располагается кафе, занимающееся сбором средств для украинского фонда, который поставляет амуницию и оборудование в ВСУ, сообщил военный корреспондент Аким Апачев.
«Сегодняшний номинант на звание главного русофоба – кафе La Virgen Taqueria, которое располагается в самом центре Москвы (Лубянский пр., 5, стр. 1)», – написал Апачев в своем Telegram-канале. – «Собирают средства для украинских волонтеров. Все бы ничего, если бы эти волонтеры помогали украинским гражданским. Они же активно снабжают украинских боевиков, о чем рапортуют в своем Instagram*».
Апачев сопроводил свою публикацию фотографией интернет-афиши из того самого кафе. В самой афише говорится: «Завтра в нашем баре стартует благотворительный маркет виниловых пластинок. [...] Вся выручка с них будет отправлена @kyivangels». Организаторы называют эту акцию «попыткой как-то помочь нуждающимся», но на какие именно цели пойдут собранные деньги, не уточняется. Судя по афише, акция проходила в период с 27 июня по 3 июля.
Так называемые «Киевские ангелы», кому заведение общепита обещает перечислить собранные деньги, – это украинские волонтеры, которые не скрывают, что одним из направлений их деятельности является сбор средств и поставка в украинские войска различного оборудования.
В понедельник Управление ФСБ России по городу Москве и Московской области предупредило гражданина России, что осуществление денежных переводов благотворительному фонду, который помогает украинским силовикам, расценивается как государственная измена. Напомним, 14 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта, участие в котором принимает Россия, приравнивается к государственной измене.
Шольц заявил о готовности Германии дать Киеву гарантии безопасности
Германия готова предоставить Киеву гарантии безопасности, порядок обсуждается в G7, заявил, канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Вопрос о том, как это может быть организовано, обсуждается между государствами в G7, а также теми, кто готов дать такие гарантии. Германия – одна из этих стран, которая относится к ним», – передает его слова РИА «Новости».
Он добавил, что вопрос также обсуждается с Киевом, «это еще далеко не оконченный процесс».
Ранее на итоговой пресс-конференции после саммита G7 канцлер Германии Олаф Шольц рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине. Журналистка спросила канцлера, может ли он раскрыть подробности обещанных Западом Киеву гарантий безопасности после российской спецоперации. «Да. Могу», – сказал в ответ Шольц, улыбаясь и тихо смеясь, а после очередной паузы и развел руками, снова развеселив аудиторию.
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В США допустили возможность исчезновения Украины с карты мира
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Украина может исчезнуть с карты мира, если Запад продолжит снабжать Киев оружием, заявил экс-советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор в эфире Sky News Australia.
Эксперт раскритиковал западные страны и, в частности, Австралию за военную помощь Киеву и подчеркнул, что им следовало бы способствовать мирному разрешению ситуации, иначе Украину ждут разрушения и гибель людей, передает РИА «Новости».
«Это уже в принципе несостоявшееся государство, оно может полностью исчезнуть с карты мира. Я считаю, что нужно прекратить огонь. Австралия должна настаивать на этом, потому что в Вашингтоне никто на это не пойдет. Но от людей в Берлине, Париже и Лондоне я слышу о растущей поддержке просто одной этой идеи – прекращения огня – и прихода к какому-то соглашению. Потому что мы не можем позволить сражаться до последнего украинца», – пояснил Макгрегор.
Напомним, в начале мая зампредседателя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Украина как государство в нынешних границах уже не сохранится. По его словам, юго-восточная часть Украины в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации будет освобождена, а западные регионы отойдут в состав Польши.
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В Британии назвали главных претендентов на замену Джонсону
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Общим фаворитом на должность премьер-министра Британии после отставки Бориса Джонсона является экс-глава британского Минфина Риши Сунак.
После отставки с поста канцлера казначейства Риши Сунак остается общим фаворитом на пост лидера Консервативной партии. Sky Bet выплатит 4 фунта стерлингов за каждый фунт, поставленный на то, что Сунак или министр торговли Пенни Мордаунт станут следующим лидером. В партии есть мнение, что Мордаунт обладает сильной репутацией сторонника Брекзита, харизмой и хорошими лидерскими качествами, пишет Bloomberg.
Также в пятерку претендентов входят министр обороны Бен Уоллес, министр иностранных дел Лиз Трасс и новый министр финансов Надим Захави. Аутсайдерами на эту должность являются бывший министр здравоохранения Саджид Джавид и политик-консерватор Том Тугендхат, оба с коэффициентом 11/1, отмечает агентство.
При этом подчеркивается, что несмотря на растущие слухи о всеобщих выборах в этом году, букмекеры предполагают, что они вряд ли состоятся, по крайней мере, до 2023 года.
Риши Сунак – британский политик, главный секретарь Казначейства (2019–2020), канцлер Казначейства (2020–2022). В 2020 году во время распространения коронавирусной инфекции активно обеспечивал меры финансовой помощи владельцам закрытых ресторанов и добился переноса утверждения бюджета на более поздний срок. Будучи сторонником выхода Великобритании из Евросоюза, вступил в конфронтацию с Борисом Джонсоном по вопросу заключения соглашения с ЕС об условиях дальнейшего экономического взаимодействия (в отличие от премьер-министра, готового в случае необходимости к полному отказу от сделки, Сунак считал необходимым подписание договоренности к 15 октября 2020 года).
В четверг генеральный прокурор (атторней) Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен призвала премьер-министра уйти в отставку. В тот же день британская писательница Джоан Роулинг призвала Джонсона покинуть пост, сопроводив послание в Twitter хештегом #JohnsonMustGo («Джонсон должен уйти»).
Накануне Джонсон отказался уходить в отставку с поста премьер-министра Британии. При этом в ходе выступления в парламенте Джонсон заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать работу. Вскоре после этого стало известно, что за сутки в отставку подали свыше 30 сотрудников правительства Британии. Вопреки этому секретарь премьера Британии заявил о решимости Джонсона продолжить борьбу.
Политолог отметил, что в новейшей истории Британии трудно припомнить примеры, когда первое лицо правительства подвергалось бы такому давлению. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему народ требует отставки главного русофоба Запада.
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Янукович призвал Киев перестать врать о победах
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Украинскому руководству следует перестать врать о постоянных «победах», и начать прислушиваться к гражданам, заявил бывший президент страны Виктор Янукович.
«Всем известно, что нынешняя украинская власть неопытна и авантюристична. И, конечно, ни о каком безоговорочном доверии к ней, даже в отсутствие альтернативных источников информации, речи быть не может. Но постоянная ложь со стороны власти только ускоряет ее падение, усугубляет ситуацию и приводит к ненужным страданиям и жертвам среди украинских военных и мирного населения и создает угрозы будущему Украины», – заявил Янукович, передает РИА «Новости».
По словам политика, попытка поиска виновных в ухудшении жизни в стране с 2014 года будет сводиться к тому, что «виноват кто угодно, только не власть».
«Этот ответ не устроит общество и приведет к дальнейшему падению доверия к власти и, в конечном счете, к катастрофе. Так может быть стоит изменить этот тупиковый подход к информационной политике? Может, хватит врать о постоянных «победах», в то время как ситуация в стране свидетельствует совершенно о другом?» – заявил Янукович.
Он призвал Киев адекватно оценивать ситуацию и уважать мнение жителей Украины, а сами граждане должны сделать выбор – «воевать до последнего украинца» или «пытаться сохранить то, что еще осталось».
«Важно дать возможность высказаться всем, кто имеет конструктивные предложения, и дать миру шанс. Это позволит спасти жизни украинцев и сохранить будущее для Украины», – пояснил Янукович.
По его мнению, подавление инакомыслия и непринятие других точек зрения привели к конфликту на Украине, и действующему руководству страны нужно прекратить делить жителей страны «на правильных и неправильных».
«Сейчас пришло время объединиться не ради войны, на которой ежедневно гибнут сотни украинцев, а вокруг совместного поиска решений», – добавил бывший президент.
Янукович отметил, что киевские власти «продолжили традицию вранья и вывели ее на новый уровень».
«В 2019 году наша страна ждала мира, но в 2022 году, в том числе из-за непомерных амбиций, «пещерной дипломатии» и бездарного «политического цирка», получила войну», – заключил политик.
Ранее Янукович предполагал, что Украина может быть вынуждена пойти на фактическое слияние с Польшей, и тогда украинской государственности грозит полное уничтожение. По словам политика, Варшава помнит не только сентябрь 1939 года, но и март 1923 года, когда «в Париже послы стран Антанты окончательно включили территории Восточной Галичины и западной части Волыни в состав второй Речи Посполитой».
Женщины Закарпатья выступили против мобилизации в армию
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Женщины Закарпатья выступили против попытки принудительной мобилизации в ряды вооруженных сил Украины, следует из появившегося в Сети видео.
Судя по видеозаписи, в Закарпатье сотрудники военкомата предприняли попытку мобилизовать в ряды вооруженных сил Украины женщин, однако украинки дружно выступили против попытки принудительной мобилизации. На помощь сотрудникам военкомата попытались прийти полицейские.
Ранее спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук призвал всех украинцев готовиться к отправке в армию. Он уточнил, что «призваны будут почти все», включая большинство мужчин, у которых есть «базовое здоровье», и большую часть женщин.
Во вторник главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный потребовал от всех военнообязанных встать на воинский учет по месту жительства, указав, что те, кто планируют выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в территориальных центрах комплектования, являющихся украинским аналогом военкоматов. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему украинцев насильно гонят «воевать с Россией».
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Свыше 30 сотрудников правительства Британии подали в отставку за сутки
Уже более 30 сотрудников британского правительства подали в отставку менее чем за сутки, сообщает телеканал Sky News.
Увольнения продолжаются после того, как свои должности решили покинуть два ключевых министра в правительстве Джонсона – глава Минфина Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид, передает РИА «Новости».
Далее об отставке начали заявлять заместители глав различных министерств, ряд парламентских заместителей министров и более десяти личных парламентских секретарей министров британского кабинета.
Напомним, накануне главы Минфина и Минздрава Великобритании объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к премьер-министру Борису Джонсону и несогласия с его методами руководства.
Позже премьер Британии Борис Джонсон заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать свою работу.
Минобороны рассказало об уничтожении украинского десанта с флагом на острове Змеиный
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Минобороны России сообщило о неудачной попытке ВСУ установить флаг Украины на острове Змеиный, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На фоне военных провалов и массового отступления украинских войск в Донбассе ночью 7 июля киевским режимом была предпринята попытка символической доставки флага на остров Змеиный. Около 5 утра на остров высадились с моторной лодки несколько украинских военнослужащих, которые сфотографировались с флагом. Самолетом ВКС России был немедленно нанесен удар высокоточными ракетами по острову Змеиный, в результате которого часть украинских военнослужащих была уничтожена. Оставшиеся в живых сбежали в направлении населенного пункта Приморское Одесской области», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Накануне сообщалось, что украинский флаг сбросили на остров Змеиный с вертолета, но его так и не поднимали.
Минобороны России вывело гарнизон с острова Змеиный – важнейшего плацдарма в Черном море. Ведомство указало, что на острове практически нет растительности и укрытий, это существенно усложняет контроль над ним. Однако «российский гарнизон успешно выдержал несколько атак, несмотря на регулярные информационные атаки украинского руководства, нет ни одного подтвержденного сообщения об успешных операциях» Украины.
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В США объяснили продажу Украиной поставляемого оружия на черном рынке
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Перепродажа Киевом поставляемых странами Запада вооружений на черном рынке была предсказуема, поскольку украинские силовики во многом не подготовлены должным образом к его использованию и оказались неспособны интегрировать это оружие в стратегию ведения боевых действий, заявила бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски.
Как отметила Квятковски, такое развитие событий на Украине является предсказуемым в случае с любым вооруженным конфликтом. Более того, по ее словам, случаи реэкспорта Украиной западных вооружений были хорошо задокументированы в 2015 и 2016 годах, а также на протяжении других этапов боевых действий в Донбассе.
«Многие разновидности оружия и техники, поставленные Украине США и их союзниками, попросту не могли быть эффективно использованы украинскими вооруженными силами. Возможности Украины использовать эти «дары» ограничены в связи с недостаточной подготовленностью (военнослужащих), проблемами с логистикой и постоянно сокращающейся численностью украинской армии», – передает РИА «Новости» слова Квятковски.
Бывший аналитик Пентагона выразила мнение, что ряд наименований вооружений и военной техники были отправлены Киеву в таких объемах, что их попросту оказалось невозможно интегрировать в сжатые сроки в тактику и стратегию ведения боевых действий украинской армии. Теперь же, с учетом доступности этого оружия, заинтересованные в его продаже лица или преступные группы могут запросто воспользоваться ситуацией и извлечь для себя прибыль.
«Страны, которые поставляют эти вооружения, удовлетворяют две насущные потребности развитых государств: обновление запасов (и оправдание роста финансирования) и демонстрация намерения поддерживать якобы мирную, демократичную и абсолютно невинную Украину. Хотя некоторые виды этих вооружений и могут продлить войну, в долгосрочной перспективе ни одно из них не поможет восстановить или отвоевать территорию, которая сейчас принадлежит России, или вернуть себе независимые республики (ДНР и ЛНР)», – подчеркнула Квятковски.
Ранее российский концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ), который производит в том числе танки «Армата» и самоходные артиллерийские установки (САУ) «Мста-С», иронически поблагодарил французского президента Эммануэля Макрона за переданные Украине самоходки CAESAR.
Напомним, по данным болгарского издания Bulgarian Military, российские войска не захватывали французские 155-мм самоходные гаубицы Caesar, украинцы их попросту продали.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, кто именно и какое вооружение поставил или обещал передать Украине.
Борис Джонсон согласился уйти в отставку
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Британский премьер-министр Борис Джонсон на фоне глобального политического давления и массового ухода британских политиков намерен уйти в отставку в ближайшие часы, сообщили в четверг британские телеканалы Би-би-си, iTV, Sky News и газета Times.
Борис Джонсон согласился уйти в отставку, сообщает ведущий Би-би-си Крис Мэйсон. По его словам, Джонсон намерен исполнять обязанности премьера Британии до осени, когда съезд партии Консерваторов изберет нового лидера.
По мнению изданий, если Джонсон официально не объявит об отставке и продолжит держаться за должность, на следующей неделе его может ждать повторный вотум о доверии, пишет ТАСС.
Как сообщает «Интерфакс», в Великобритании 53 члена правительства, состоявшего из 120 человек, по состоянию на четверг ушли в отставку на фоне кризиса.
Вслед за министром по делам Северной Ирландии Брэндоном Льюисом подал в отставку министр технологий Крис Филип. «Мне очень жаль, что дошло до такого, но премьер-министр должен уйти в отставку, учитывая то, что общественное и парламентское доверие явно ушло», – написал Филип в письме к Джонсону, которое он опубликовал у себя в социальных сетях.
Также новый министр образования Великобритании Мишель Донелан сообщила, что подает в отставку. «С большой печалью я должна уйти из состава правительства», – передает РИА «Новости» ее сообщение в Twitter (запрещен в России).
По информации источников, на Даунинг-стрит готовят заявление об уходе в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, однако не все поддерживают эту идею.
В четверг генеральный прокурор (атторней) Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен призвала премьер-министра уйти в отставку. В тот же день британская писательница Джоан Роулинг призвала Джонсона покинуть пост, сопроводив послание в Twitter хештегом #JohnsonMustGo («Джонсон должен уйти»).
Накануне Джонсон отказался уходить в отставку с поста премьер-министра Британии. При этом в ходе выступления в парламенте Джонсон заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать работу. Вскоре после этого стало известно, что за сутки в отставку подали свыше 30 сотрудников правительства Британии. Вопреки этому секретарь премьера Британии заявил о решимости Джонсона продолжить борьбу.
Политолог отметил, что в новейшей истории Британии трудно припомнить примеры, когда первое лицо правительства подвергалось бы такому давлению. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему народ требует отставки главного русофоба Запада.
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Джонсон отказался уходить в отставку с поста премьер-министра Британии
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Британский премьер Борис Джонсон заявил министрам своего кабинета, которые попытались убедить политика освободить кресло ввиду череды отставок членов правительства, что не покинет свой пост, сообщил телеканал Sky News.
Как в свою очередь отметили источники телеканала ATV, Джонсон ответил министрам своего кабинета, посетившим в среду вечером резиденцию политика, что они должны либо поддержать его и «сосредоточить усилия на достижении экономического роста» нынешним летом, либо столкнуться с «хаосом борьбы за лидерство» в партии и давлением оппозиции, которая будет добиваться скорейшего проведения парламентских выборов, передает ТАСС.
Как утверждает издание The Times, министры призывали Джонсона «уйти с достоинством», так как на следующем вотуме о доверии главе правительства большинство членов парламентской фракции консерваторов якобы выступят против него. Джонсон ответил отказом, подчеркнув, что действует на благо страны, а не в собственных интересах. Как сообщает Press Association, премьер-министр вновь заявил, что «страна сталкивается с исключительно важными проблемами» и в такое время было бы безответственно менять руководство правящей партии. По его словам, тори на долгие месяцы погрязнут во внутренней борьбе, пытаясь выбрать нового лидера партии, утратят остатки доверия и после следующих выборов будут на десятилетия отстранены от власти.
В ближайшие часы от членов кабмина, решивших выступить против Джонсона, можно ожидать заявлений об отставке. По данным Sky News, Джонсона призывали уйти глава МВД Прити Пател, министр внешней торговли Энн-Мари Тревельян, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Квази Квартенг, министр транспорта Грант Шэппс, а также новый глава Минфина Надим Захави, занявший эту должность во вторник после того, как его предшественник Риши Сунак покинул пост из-за этических и политических претензий к главе правительства.
Как сообщает вещательная корпорация Би-би-си, в отставку ушел британский министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис. Он также был среди членов кабмина, которые ранее в среду призвали Джонсона уйти с должности.
В ближайшие дни члены фракции тори могут организовать новый вотум о доверии Джонсону. Предыдущий состоялся в начале июня, и, согласно действующим правилам, процедуру можно повторить не ранее чем через год, однако этот принцип могут отменить члены парламентского Комитета 1922, объединяющего рядовых парламентариев-консерваторов. В понедельник он должен избрать новый состав исполкома, который сможет рассмотреть этот вопрос.
Ранее в среду Джонсон в ходе выступления в парламенте заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать работу. Вскоре после этого стало известно, что за сутки в отставку подали свыше 30 сотрудников правительства Британии.
Политолог отметил, что в новейшей истории Британии трудно припомнить примеры, когда первое лицо правительства подвергалось бы такому давлению. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему народ требует отставки главного русофоба Запада.
-
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На Украине погибла ставшая снайпером ВСУ бразильская модель
В результате ракетного удара в районе Харькова погибла бывшая бразильская модель Талита ду Валле, которая прибыла на Украину как снайпер для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.
Три недели назад бывшая модель присоединилась к ВСУ как волонтер, затем решила взять в руки оружие, а 2 июля в результате возгорания бункера, где она укрывалась, погибла.
Брат девушки Тео Родриго Виейра рассказал, что она отделилась от своего подразделения и осталась в укрытии. После возгорания снайпер не смогла выйти оттуда. Смерть наступила от удушья, сообщает RT со ссылкой на Daily Mail.
Отмечается, что ранее бразильянка участвовала в спецоперации против «Исламского государства* Ирака и Леванта» (ИГИЛ*, ИГ, запрещено в РФ – прим. ВЗГЛЯД).
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В офисе Зеленского ожидают катастрофическое падение экономики Украины по итогам года
Советник Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что ожидает падение экономики Украины на уровне 40%.
«Я бы оценивал экономический спад в этом году на уровне как минимум 35%, но вообще склоняюсь к мысли, что он будет на уровне 40%», – сказал Устенко в эфире телеканала «Украина 24», сообщает РИА «Новости».
По его словам, «это глобальное катастрофическое падение».
Ранее Устенко заявил, что снижение ВВП Украины по итогам года ожидается на уровне 35–40%.
Заместитель посла Британии задержан в Иране за шпионаж
Ряд дипломатов иностранных государств были задержаны в Иране по подозрению в шпионаже, сообщает The Young Journalists Club (YJC) News agency.
Разведывательное управление Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) установило, что несколько зарубежных дипломатов пытались получить сведения с места ракетных учений воздушно-космических сил КСИР. В частности, как сообщают СМИ, они пытались получить образцы почвы, передает РИА «Новости».
По данным Tasnim, среди подозреваемых в шпионаже указывается заместитель посла Великобритании в Иране Джайлз Уитакер, а также лица из Польши и Австрии.
Напомним, в феврале иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) представил новую ракету «Хабир Шекан» с дальностью полета 1450 километров, обладающую, как утверждается, высокой маневренностью для преодоления противоракетной обороны противника.
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Военный эксперт оценил данные об оперативной паузе союзных войск в Донбассе
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«Противник обязательно воспользуется оперативной паузой для того, чтобы укрепить свои позиции. Но в скором времени мы увидим, как российские войска активно усиливают нажим на Северск», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее американский Институт изучения войны сообщил о взятой ВС России тактической паузе после освобождения территории ЛНР.
«Несмотря на оперативную паузу, боевые действия не прекращаются. Те силы, которые принимали участие в освобождении Лисичанска и Северодонецка, начинают выводиться на отдых, еще часть перегруппировывается на другие направления», – сказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
«Наши войска переносят артиллерию, подтягивают тылы, им ставятся новые боевые задачи. Думаю, сейчас готовится операция против линии Соледар – Северск, где противник обороняется после отхода из Лисичанска. Через некоторое время мы наверняка увидим усиление нажима на Северск и Артемовск», – рассуждает эксперт.
Собеседник также обратил внимание на то, что оперативная пауза даст возможность противнику усилить собственные позиции. «ВСУ на протяжении всего этого времени будут заниматься укреплением оборонительных позиций и переброской дополнительных сухопутных сил», – уверен Рожин.
«Дело в том, что часть боевиков находятся на том направлении уже довольно долго, им необходимо доснабжение техникой, нужны дополнительные силы. И эта пауза будет использована для повышения боеспособности формирований. А насколько им это удастся, будет зависеть от того, как долго будет длиться оперативная пауза. Но в скором времени мы увидим, как российские войска активно усиливают нажим на Северск», – заключил Рожин.
Ранее американский Институт изучения войны сообщил о том, что российские силы инициировали оперативную паузу. «6 июля впервые за 133 дня спецоперации не было ни заявлений, ни оценок территориальных завоеваний России на Украине», – говорится в докладе.
Институт также отмечает, что это необходимо для того, чтобы «создать условия для более масштабных наступательных операций и восстановить боевую мощь, необходимую для осуществления задуманного». Пока же Россия может ограничиться относительно небольшими наступательными операциями.
Согласно выводам ISW, российские силы продолжают продвигаться на запад в сторону Северска, готовят наступление на Артемовск (Бахмут – украинское название после переименования в 2016 году).
Напомним, в минувшее воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Под контроль российских и луганских сил перешел Лисичанск – последний из крупных городов на территории республики, который удерживался украинскими силовиками.
Шойгу сообщил, что общие потери ВСУ составили 5469 человек, также ВСУ потеряли 196 танков и бронемашин, 12 самолетов, один вертолет, 65 беспилотников, шесть зенитных ракетных комплексов большой дальности, 97 ракетных систем залпового огня, 166 орудий полевой и минометной артиллерии, 216 автомобилей. «В Лисичанске противник бросил 39 танков и других бронированных машин, 11 орудий и минометов», – добавил министр. Президент России поздравил военных РФ и Народную милицию ЛНР с освобождением республики.
Позже министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в Москве пообещал, что специальная военная операция России на Украине продолжится до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим. При этом он отметил, что приоритетом является сохранение жизни и здоровья российских военных и мирного населения.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбирала, какой может быть дальнейшая тактика на центральном участке фронта в Донбассе в ближайшее время.
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