Главы МИД России и Турции обсудили взаимодействие стран Черном море

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу на встрече на полях СМИД «Группы двадцати» взаимодействие двух стран в Черном море, сообщила пресс-служба российского МИД.

«Затронуты другие международные вопросы, включая взаимодействие России и Турции в Черном море и в рамках многосторонних структур», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ходе переговоров Лавров также подчеркнул неприемлемость поддержки Западом киевского милитаризма.

«В ходе переговоров состоялся обстоятельный обмен мнениями по международной и региональной повестке дня с акцентом на ситуацию на Украине. Была подтверждена принципиальная позиция России о неприемлемости дальнейшей поддержки Западом милитаристских амбиций киевского режима, стимулирующей украинские власти к откату от ранее достигнутых мирных договоренностей», – отметили в МИД.

Ранее министры иностранных дел Турции и Украины Мевлют Чавушоглу и Дмитрий Кулеба в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию вокруг сухогруза «Жибек жолы» под флагом России, находящегося на якорной стоянке в Черном море в Турции.

Ранее из Турции поступали противоречивые сведения о том, в каком статусе оказался там российский сухогруз «Жибек жолы». Сперва появилось сообщение о том, что турецкие власти начали расследование о происхождении зерна, которое привез из Бердянска арендованный российской стороной сухогруз.

До этого турецкая газета Aydinik заявила, что изъятия содержимого российского судна, якобы перевозившего украинское зерно, не было, расследование продолжается.

Напомним, источник в таможне рассказал, что турецкая сторона пока не предприняла никаких действий в отношении арендованного российской стороной сухогруза в порту, конфискации не было.