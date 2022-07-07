Джонсон отказался уходить в отставку с поста премьер-министра Британии

Британский премьер Борис Джонсон заявил министрам своего кабинета, которые попытались убедить политика освободить кресло ввиду череды отставок членов правительства, что не покинет свой пост, сообщил телеканал Sky News.

Как в свою очередь отметили источники телеканала ATV, Джонсон ответил министрам своего кабинета, посетившим в среду вечером резиденцию политика, что они должны либо поддержать его и «сосредоточить усилия на достижении экономического роста» нынешним летом, либо столкнуться с «хаосом борьбы за лидерство» в партии и давлением оппозиции, которая будет добиваться скорейшего проведения парламентских выборов, передает ТАСС.

Как утверждает издание The Times, министры призывали Джонсона «уйти с достоинством», так как на следующем вотуме о доверии главе правительства большинство членов парламентской фракции консерваторов якобы выступят против него. Джонсон ответил отказом, подчеркнув, что действует на благо страны, а не в собственных интересах. Как сообщает Press Association, премьер-министр вновь заявил, что «страна сталкивается с исключительно важными проблемами» и в такое время было бы безответственно менять руководство правящей партии. По его словам, тори на долгие месяцы погрязнут во внутренней борьбе, пытаясь выбрать нового лидера партии, утратят остатки доверия и после следующих выборов будут на десятилетия отстранены от власти.

В ближайшие часы от членов кабмина, решивших выступить против Джонсона, можно ожидать заявлений об отставке. По данным Sky News, Джонсона призывали уйти глава МВД Прити Пател, министр внешней торговли Энн-Мари Тревельян, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Квази Квартенг, министр транспорта Грант Шэппс, а также новый глава Минфина Надим Захави, занявший эту должность во вторник после того, как его предшественник Риши Сунак покинул пост из-за этических и политических претензий к главе правительства.

Как сообщает вещательная корпорация Би-би-си, в отставку ушел британский министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис. Он также был среди членов кабмина, которые ранее в среду призвали Джонсона уйти с должности.

В ближайшие дни члены фракции тори могут организовать новый вотум о доверии Джонсону. Предыдущий состоялся в начале июня, и, согласно действующим правилам, процедуру можно повторить не ранее чем через год, однако этот принцип могут отменить члены парламентского Комитета 1922, объединяющего рядовых парламентариев-консерваторов. В понедельник он должен избрать новый состав исполкома, который сможет рассмотреть этот вопрос.

Ранее в среду Джонсон в ходе выступления в парламенте заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать работу. Вскоре после этого стало известно, что за сутки в отставку подали свыше 30 сотрудников правительства Британии.

Политолог отметил, что в новейшей истории Британии трудно припомнить примеры, когда первое лицо правительства подвергалось бы такому давлению. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему народ требует отставки главного русофоба Запада.

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