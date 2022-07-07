ВС Крыма признал геноцидом преступления нацистов на полуострове

Преступления нацистов во время оккупации Крымского полуострова в ходе Великой Отечественной войны признаны геноцидом по решению Верховного суда Крыма, сообщили в общероссийском общественном движении «Поисковое движение России».

Верховный суд республики Крым признал геноцидом действия нацистов и их пособников в отношении мирного населения и военнопленных во время оккупации Крыма в годы Великой Отечественной войны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Рассмотрение материалов дела началось 20 июня 2022 года. Гражданское дело по заявлению прокурора рассматривалось в открытом судебном заседании, за исключением той его части, в которой были рассмотрены документы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну.

В ходе судебных заседаний выступили заинтересованные лица, которые поддержали поданное заявление, и свидетели по делу – непосредственные очевидцы событий, происходивших на территории республики Крым в период нацистской оккупации в годы Великой Отечественной войны, а также родственники погибших. Самому старшему свидетелю из восьми допрошенных исполнилось 90 лет.

ВС республики исследовал письменные документы по делу, в том числе отдельные материалы уголовного дела, возбужденного по фактам массового уничтожения советских граждан нацистскими военными преступниками.

В ходе судебного разбирательства по делу даны пояснения специалистов – историков и этнографов, которые сообщили о фактах: репрессивной политики оккупантов на территории Крымской АССР; массового уничтожения советских граждан в концлагере «Красный»; целенаправленного уничтожения советских военнопленных; убийства пациентов психиатрических больниц; принудительное использование рабочей силы либо для работы на оккупированных территориях, либо для вывоза в Германию; массовых казней, в том числе детей, в период оккупации Керчи; уничтожения или разграбления полностью или частично немецко-фашистскими оккупантами и их пособниками крымских деревень и т. д.

По итогам всестороннего, полного и объективного выяснения обстоятельств дела Верховным судом Республики Крым было вынесено судебное постановление, которым удовлетворено заявление прокурора Республики Крым и установлен факт, имеющий юридическое значение.

Судебное постановление по данному делу было оглашено публично.