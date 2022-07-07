Джонсон информировал королеву о намерении уйти в отставку

Премьер-министр Британии Борис Джонсон звонил королеве Елизавете II в четверг, чтобы сообщить о намерении уйти со своего поста, сообщает газета Sun.

«Сегодня утром он сделал «звонок вежливости» Ее Величеству, чтобы сообщить ей о его намерении уйти», – передает РИА «Новости» информацию издания.

Отмечается, что Джонсону не нужно идти в Букингемский дворец, пока он официально не уйдет в отставку.

Также телеканал Sky News сообщает, что заявление Джонсона о возможной отставке ожидается около 15.00 мск.

В четверг Джонсон на фоне жесткого политического давления и массового ухода британских политиков согласился уйти в отставку, однако заявил, что намерен исполнять обязанности премьера до осени. В четверг он выступит с обращением к нации на фоне ожиданий его возможной отставки.

Газета Independent заявила, что отставка Джонсона и более 50 членов правительства обойдется налогоплательщикам более чем в 420 тыс. фунтов стерлингов, лично Джонсон получит около 19 тыс. фунтов.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после новости британских СМИ об отставке премьера заявил, что Джонсон «очень не любит Россию, Москва его тоже не любит». И отметил, что правительственный кризис в Британии не может быть приоритетом в работе Кремля, но внимание на него обратили.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал отставку Джонсона «закономерным итогом британской наглости» и призвал ждать новостей из Германии, Польши и Прибалтики.

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