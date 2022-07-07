Представившийся блогером бездомный надругался над ребенком в Подмосковье

В Московской области бездомный, представившись знаменитым блогером, надругался над девятилетним мальчиком, сообщил источник в правоохранительных органах.

О преступлении в органы правопорядка сообщила мать пострадавшего. В Пушкинском городском округе ее сын пошел в магазин, к нему подошел мужчина и представился блогером, пояснил собеседник РИА «Новости».

Подозреваемый заманил мальчика в парк и надругался над ним.

«Силовики задержали подозреваемого в преступлении, им оказался местный бомж. Ранее он уже был судим за развратные действия», – пояснил источник.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

В 2021 году ранее судимый мужчина надругался над дочерью своих знакомых, он сознался в этих действиях следствию.