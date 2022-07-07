В Британии потребовали запретить Джонсону временно исполнять обязанности премьера

В Британии на первый план выходит спор: давать ли премьер-министру Борису Джонсону возможность исполнять обязанности до осени (пока не будет избран новый лидер Тори) или немедленно назначать временного премьера-смотрителя.

Так, ушедший в отставку из правительства Джонсона экс-министр по делам науки Джордж Фриман потребовал немедленной отставки Джонсона без сохранения за ним временных обязанностей до избрания нового лидера партии Консерваторов. По его мнению, на этот срок британской королевой Елизаветой II должен быть назначен премьер-министр смотритель.

«Нам нужно, чтобы министры вернулись за свои рабочие места. Теперь премьер-министр, наконец, сделал достойный поступок, который ему нужен, чтобы вручить печати кабинета, извиниться перед Ее Величеством, позволить ей назначить временного управляющего, под началом которого могут служить министры, чтобы Консервативная партия могла правильно выбрать нового лидера», – написал Фриман в своем Twitter.

Ранее Джонсон на фоне жесткого политического давления и массового ухода британских политиков согласился уйти в отставку, однако заявил, что намерен исполнять обязанности премьера до осени.

Накануне Джонсон отказывался уходить в отставку с поста премьер-министра Британии. При этом в ходе выступления в парламенте Джонсон заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать работу. Вскоре после этого стало известно, что за сутки в отставку подали свыше 30 сотрудников правительства Британии. Вопреки этому секретарь премьера Британии заявил о решимости Джонсона продолжить борьбу.

Политолог отметил, что в новейшей истории Британии трудно припомнить примеры, когда первое лицо правительства подвергалось бы такому давлению. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему народ требует отставки главного русофоба Запада.

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