Британский министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис из этических соображений ушел в отставку, отметив опасность острого политического кризиса, в котором оказалось правительство премьер-министра Бориса Джонсона.

«Достойное и ответственное правительство основывается на честности, целостности и взаимном уважении; это предмет моего глубокого личного сожаления, что я должен покинуть правительство, так как больше не верю, что эти ценности уважаются», – передает ТАСС его сообщение в Twitter (запрещен в России).

Отмечается, что Льюис стал четвертым министром, ушедшим в отставку с вечера вторника.

Более того, согласно информации телеканала Sky News и вещательной корпорации Би-би-си, число политиков, за последние два дня покинувших правительство Джонсона, в четверг утром достигло 50 человек.

В данный момент в отставку подали четверо обладателей министерских должностей, включая глав Минфина и Минздрава, и почти два десятка заместителей министров.

В четверг генеральный прокурор (атторней) Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен призвала премьер-министра уйти в отставку. В тот же день британская писательница Джоан Роулинг призвала Джонсона покинуть пост, сопроводив послание в Twitter хештегом #JohnsonMustGo («Джонсон должен уйти»).

Накануне Джонсон отказался уходить в отставку с поста премьер-министра Британии. При этом в ходе выступления в парламенте Джонсон заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать работу. Вскоре после этого стало известно, что за сутки в отставку подали свыше 30 сотрудников правительства Британии. Вопреки этому секретарь премьера Британии заявил о решимости Джонсона продолжить борьбу.

Политолог отметил, что в новейшей истории Британии трудно припомнить примеры, когда первое лицо правительства подвергалось бы такому давлению. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему народ требует отставки главного русофоба Запада.

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