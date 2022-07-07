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Британский министр по делам Северной Ирландии ушел в отставку
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Британский министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис из этических соображений ушел в отставку, отметив опасность острого политического кризиса, в котором оказалось правительство премьер-министра Бориса Джонсона.
«Достойное и ответственное правительство основывается на честности, целостности и взаимном уважении; это предмет моего глубокого личного сожаления, что я должен покинуть правительство, так как больше не верю, что эти ценности уважаются», – передает ТАСС его сообщение в Twitter (запрещен в России).
Отмечается, что Льюис стал четвертым министром, ушедшим в отставку с вечера вторника.
Более того, согласно информации телеканала Sky News и вещательной корпорации Би-би-си, число политиков, за последние два дня покинувших правительство Джонсона, в четверг утром достигло 50 человек.
В данный момент в отставку подали четверо обладателей министерских должностей, включая глав Минфина и Минздрава, и почти два десятка заместителей министров.
В четверг генеральный прокурор (атторней) Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен призвала премьер-министра уйти в отставку. В тот же день британская писательница Джоан Роулинг призвала Джонсона покинуть пост, сопроводив послание в Twitter хештегом #JohnsonMustGo («Джонсон должен уйти»).
Накануне Джонсон отказался уходить в отставку с поста премьер-министра Британии. При этом в ходе выступления в парламенте Джонсон заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать работу. Вскоре после этого стало известно, что за сутки в отставку подали свыше 30 сотрудников правительства Британии. Вопреки этому секретарь премьера Британии заявил о решимости Джонсона продолжить борьбу.
Политолог отметил, что в новейшей истории Британии трудно припомнить примеры, когда первое лицо правительства подвергалось бы такому давлению. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему народ требует отставки главного русофоба Запада.
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Пранк Вована и Лексуса использовали в Британии для оправдания нового закона
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Великобритания собирается ввести закон, обязывающий интернет-компании «защищать» пользователей от иностранной дезинформации, сообщают СМИ. В качестве примера контента, который должен будет ограничиваться, СМИ приводят пранк Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса).
Guardian пишет, что действие нового закона должно будет касаться, в частности, соцсетей, видеосервисов и поисковиков. От них собираются потребовать минимизировать воздействие на интернет-пользователей «дезинформации», которая, по версии британских властей, якобы угрожает общественности и нацелена на вмешательство в дела Великобритании. В качестве примера такой «дезинформации» Guardian приводит разговор министра обороны Великобритании Бена Уоллеса с российскими пранкерами.
Британский министр культуры, медиа и спорта Надин Доррис призвала не допустить, чтобы «иностранные государства или их марионетки использовали интернет для беспрепятственного проведения враждебной онлайн-войны», передает ТАСС.
Изменения планируют внести через законопроект по национальной безопасности. Британский парламент должен рассмотреть проект закона на следующей неделе. Ожидается, что в случае его принятия компаниям, которые нарушат новые указания, будут грозить многомиллионные штрафы.
Напомним, российские пранкеры опубликовали полную версию видео разговора с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом, который заявил пранкерам, что Британия выступала за вступление Украины в НАТО. Кроме того, Вован и Лексус публиковали другой отрезок беседы с Уоллесом. В нем тот рассказал, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе. Через некоторое время канал пранкеров удалил сам YouTube.
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Свыше 30 сотрудников правительства Британии подали в отставку за сутки
Уже более 30 сотрудников британского правительства подали в отставку менее чем за сутки, сообщает телеканал Sky News.
Увольнения продолжаются после того, как свои должности решили покинуть два ключевых министра в правительстве Джонсона – глава Минфина Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид, передает РИА «Новости».
Далее об отставке начали заявлять заместители глав различных министерств, ряд парламентских заместителей министров и более десяти личных парламентских секретарей министров британского кабинета.
Напомним, накануне главы Минфина и Минздрава Великобритании объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к премьер-министру Борису Джонсону и несогласия с его методами руководства.
Позже премьер Британии Борис Джонсон заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать свою работу.
Два министра Британии подали в отставку из-за недоверия Джонсону
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Главы Минфина и Минздрава Великобритании объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к премьер-министру Борису Джонсону и несогласия с его методами руководства.
«Общество вправе ожидать, что правительство управляется должным образом, серьезно и компетентно. Пусть это будет моя последняя работа в качестве министра, но я верю, что за эти стандарты стоит бороться, и поэтому ухожу в отставку», – написал в Twitter министр финансов Риши Сунак, сообщает РИА «Новости».
Глава Минздрава Саджид Джавид также опубликовал заявление об уходе в Twitter. По его словам, он «потерял доверие» к премьеру.
Очередной скандал вокруг Джонсона разгорелся на прошлой неделе, когда стало известно, что заместитель главного организатора («кнута») правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Крис Пинчер в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин в общественном заведении. На фоне произошедшего Пинчер был вынужден уйти с занимаемой должности. При этом выяснилось, что Джонсон, ранее назначая Пинчера на высокие партийные и правительственные посты, знал о том, что в 2017 году тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах в британском парламенте.
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Джонсон отказался уходить в отставку с поста премьер-министра Британии
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Британский премьер Борис Джонсон заявил министрам своего кабинета, которые попытались убедить политика освободить кресло ввиду череды отставок членов правительства, что не покинет свой пост, сообщил телеканал Sky News.
Как в свою очередь отметили источники телеканала ATV, Джонсон ответил министрам своего кабинета, посетившим в среду вечером резиденцию политика, что они должны либо поддержать его и «сосредоточить усилия на достижении экономического роста» нынешним летом, либо столкнуться с «хаосом борьбы за лидерство» в партии и давлением оппозиции, которая будет добиваться скорейшего проведения парламентских выборов, передает ТАСС.
Как утверждает издание The Times, министры призывали Джонсона «уйти с достоинством», так как на следующем вотуме о доверии главе правительства большинство членов парламентской фракции консерваторов якобы выступят против него. Джонсон ответил отказом, подчеркнув, что действует на благо страны, а не в собственных интересах. Как сообщает Press Association, премьер-министр вновь заявил, что «страна сталкивается с исключительно важными проблемами» и в такое время было бы безответственно менять руководство правящей партии. По его словам, тори на долгие месяцы погрязнут во внутренней борьбе, пытаясь выбрать нового лидера партии, утратят остатки доверия и после следующих выборов будут на десятилетия отстранены от власти.
В ближайшие часы от членов кабмина, решивших выступить против Джонсона, можно ожидать заявлений об отставке. По данным Sky News, Джонсона призывали уйти глава МВД Прити Пател, министр внешней торговли Энн-Мари Тревельян, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Квази Квартенг, министр транспорта Грант Шэппс, а также новый глава Минфина Надим Захави, занявший эту должность во вторник после того, как его предшественник Риши Сунак покинул пост из-за этических и политических претензий к главе правительства.
Как сообщает вещательная корпорация Би-би-си, в отставку ушел британский министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис. Он также был среди членов кабмина, которые ранее в среду призвали Джонсона уйти с должности.
В ближайшие дни члены фракции тори могут организовать новый вотум о доверии Джонсону. Предыдущий состоялся в начале июня, и, согласно действующим правилам, процедуру можно повторить не ранее чем через год, однако этот принцип могут отменить члены парламентского Комитета 1922, объединяющего рядовых парламентариев-консерваторов. В понедельник он должен избрать новый состав исполкома, который сможет рассмотреть этот вопрос.
Ранее в среду Джонсон в ходе выступления в парламенте заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать работу. Вскоре после этого стало известно, что за сутки в отставку подали свыше 30 сотрудников правительства Британии.
Политолог отметил, что в новейшей истории Британии трудно припомнить примеры, когда первое лицо правительства подвергалось бы такому давлению. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему народ требует отставки главного русофоба Запада.
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Заместитель посла Британии задержан в Иране за шпионаж
Ряд дипломатов иностранных государств были задержаны в Иране по подозрению в шпионаже, сообщает The Young Journalists Club (YJC) News agency.
Разведывательное управление Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) установило, что несколько зарубежных дипломатов пытались получить сведения с места ракетных учений воздушно-космических сил КСИР. В частности, как сообщают СМИ, они пытались получить образцы почвы, передает РИА «Новости».
По данным Tasnim, среди подозреваемых в шпионаже указывается заместитель посла Великобритании в Иране Джайлз Уитакер, а также лица из Польши и Австрии.
Напомним, в феврале иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) представил новую ракету «Хабир Шекан» с дальностью полета 1450 километров, обладающую, как утверждается, высокой маневренностью для преодоления противоракетной обороны противника.
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В ДНР подтвердили обжалование британцем Эслином смертного приговора
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Британский наемник Эйден Эслин действительно подавал кассационную жалобу в Верховный суд Донецкой народной республики, сообщили в Верховном суде ДНР.
«Сегодня подана кассационная жалоба в Апелляционную палату Верховного суда адвокатом осужденного Эслина Эйдена с просьбой об изменении меры наказания», – цитирует сообщение ВС ДНР ТАСС.
Ранее адвокат Павел Косован сообщал, что защита Эйдена обжаловала приговор, из которого просит исключить несколько статей УК ДНР.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
29 июня адвокат приговоренного в Донецкой народной республике к смертной казни иностранного наемника Шона Пиннера подала кассационную жалобу.
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Захарова: Британским министрам привычнее призывать к смене глав других стран, чем своей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что британские министры привыкли добиваться смены глав других стран, в своей же они к таким же методам не прибегают.
«Представляете, сами министры упрашивают своего руководителя прекратить этот позор. Кто смог, уже ушел. Остальные надеются уговорить шефа», – написала она в среду в своем Telegram-канале.
Позже Захарова задала в своем Telegram-канале еще один вопрос, касающийся главы британского правительства: «Как думаете, если бы Борис Джонсон был бы мужчиной, он бы ушел?»
Ранее сообщалось, что уже более 30 сотрудников британского правительства подали в отставку менее чем за сутки. Напомним, накануне главы Минфина и Минздрава Великобритании объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к премьер-министру Борису Джонсону и несогласия с его методами руководства.
Джонсон назвал возможные причины ухода с поста премьера
Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать свою работу.
В ходе выступления Джонсона в парламенте ему наряду с другими вопросами задали вопрос, при каких обстоятельствах он бы ушел в отставку. «Конечно, если бы были обстоятельства, при которых я понял, что правительство не может продолжать (работу) и выполнять мандат, который нам дали... то я бы ушел», – заявил Джонсон в парламенте, сообщает РИА «Новости».
Еще одним обстоятельством, при котором он мог бы уйти в отставку, Джонсон назвал отказ министров «помогать украинскому народу».
«Задача премьера в сложных обстоятельствах, когда ему поручен колоссальный мандат, – это продолжать работу. Это я и собираюсь делать», – добавил Джонсон.
Накануне главы Минфина и Минздрава Великобритании объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к премьер-министру Борису Джонсону и несогласия с его методами руководства.
Очередной скандал вокруг Джонсона разгорелся на прошлой неделе, когда стало известно, что заместитель главного организатора («кнута») правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Крис Пинчер в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин в общественном заведении. На фоне произошедшего Пинчер был вынужден уйти с занимаемой должности. При этом выяснилось, что Джонсон, ранее назначая Пинчера на высокие партийные и правительственные посты, знал о том, что в 2017 году тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах в британском парламенте.
Британские тори не будут отстранять Джонсона от руководства партией до понедельника
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Комитет британской Консервативной партии (тори) в понедельник, 11 июля, проведет выборы собственного руководства, до этого момента правила смены партийного лидера, которым сейчас является премьер-министр Борис Джонсон, останутся неизменными, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на партийные источники.
Согласно действующим правилам, повторный вотум недоверия можно вынести премьеру только спустя год после проведения предыдущего голосования. В мае Джонсон уже перенес подобную процедуру, передает РИА «Новости».
По данным Sky News, новое руководство комитета все же изменит правила о вотуме недоверия, однако на сколько будет сокращен (или вообще отменен) временной иммунитет, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что уже более 30 сотрудников британского правительства подали в отставку менее чем за сутки. Напомним, накануне главы Минфина и Минздрава Великобритании объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к премьер-министру Борису Джонсону и несогласия с его методами руководства.
Площадью ЛНР решили назвать территорию у посольства Британии в Москве
Жители Москвы проголосовали за наименование территории у посольства Великобритании площадью Луганской Народной Республики, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства столицы.
«Горожане решили назвать в честь Луганской Народной Республики территорию вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат. Голосование прошло в проекте «Активный гражданин». В нем приняли участие 109 603 человека. Выбранный большинством вариант набрал 56,85% голосов», – говорится на сайте мэра Москвы.
Другими вариантами в голосовании были территория вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком (его выбрали 10,64% проголосовавших), территория вдоль Большого Ржевского переулка вблизи примыкания улицы Малая Молчановка (13,78%). Также можно было доверить решение этого вопроса специалистам (этот вариант набрал 18,73% голосов).
«Решения, поддержанные большинством голосов, реализуют в городе», – говорится в заявлении.
Ранее москвичи проголосовали за то, чтобы территория у посольства США стала площадью ДНР. В ответ дипмиссия на своем сайте не стала указывать свой адрес в привычном формате – теперь на соответствующей странице указаны только широта и долгота объекта.
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Однопартийцы Джонсона выразили недоверие премьеру на фоне нового скандала
Несколько депутатов от правящей Консервативной партии выразили недоверие премьер-министру Великобритании Борису Джонсону на фоне очередного скандала.
Парламентарии Ли Андерсон, Крис Скидмор и Роберт Халфон в распространенных заявлениях выступили c критикой в адрес главы правительства, сообщает ТАСС.
«Я больше не испытываю доверия к премьер-министру в вопросе руководства им Консервативной партией. Премьер-министр дал ясно понять, что не будет меняться. Раз так, то настало время сменить премьер-министра», – указал Скидмор.
Халфон также обозначил готовность голосовать против Джонсона в случае проведения повторной процедуры по вотуму доверия премьеру.
Накануне главы Минфина и Минздрава Великобритании объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к премьер-министру Борису Джонсону и несогласия с его методами руководства.
Очередной скандал вокруг Джонсона разгорелся на прошлой неделе, когда стало известно, что заместитель главного организатора («кнута») правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Крис Пинчер в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин в общественном заведении. На фоне произошедшего Пинчер был вынужден уйти с занимаемой должности. При этом выяснилось, что Джонсон, ранее назначая Пинчера на высокие партийные и правительственные посты, знал о том, что в 2017 году тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах в британском парламенте.
Генпрокурор Англии призвала Джонсона уйти в отставку
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Генеральный прокурор (атторней) Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен призвала премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона уйти в отставку, выразив желание принять участие в еще не объявленной предвыборной кампании за пост лидера Консервативной партии.
«Я поддерживала Бориса в течение многих лет, я горжусь, что работаю в его правительстве, тем, чего он достиг в вопросе Brexit, коронавируса, Украины. Я невероятно расстроена сегодня, это невыносимое чувство отчаяния и грусти в парламенте среди депутатов-консерваторов, потому что – и мне больно говорить это – для премьер-министра пришло время уйти», – приводит ТАСС слова генпрокурора Англии и Уэльса, сказанные Брейвермен в эфире телеканала ITV.
Отвечая на вопрос ведущего Роберта Пестона, будет ли она принимать участие в возможных выборах лидера партии, генеральный прокурор Англии и Уэльса сказала: «Буду честна с вами, Роберт, – я буду. Если объявят кампанию по выборам нового лидера партии, я внесу свое имя». С учетом того, что Консервативная партия победила на последних всеобщих выборах, новый лидер тори автоматически становится премьер-министром.
Накануне Джонсон отказался уходить в отставку с поста премьер-министра Британии. При этом в ходе выступления в парламенте Джонсон заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать работу. Вскоре после этого стало известно, что за сутки в отставку подали свыше 30 сотрудников правительства Британии. Вопреки этому секретарь премьера Британии заявил о решимости Джонсона продолжить борьбу.
Политолог отметил, что в новейшей истории Британии трудно припомнить примеры, когда первое лицо правительства подвергалось бы такому давлению. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему народ требует отставки главного русофоба Запада.
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Защита Эйдена попросила исключить из обвинения ряд статьей ради отмены казни
Адвокаты британского наемника Аслина Эйдена, приговоренного к смертной казни за участие в боевых действиях в ДНР в составе украинских вооруженных формирований, обжаловала приговор, из которого просит исключить несколько статей УК ДНР, сообщил адвокат Павел Косован.
«Мы просим отменить приговор апелляционной палаты Верховного суда ДНР от 9 июня 2022 года в части осуждения Аслина Эйдена по ч. 2 ст. 34 УК ДНР («Совершение преступлений группой лиц») и ст. 323 УК ДНР («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») и прекратить дело в данной части в связи с отсутствием в действиях подсудимого состава преступления», – передает его слова ТАСС.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
29 июня адвокат приговоренного в Донецкой народной республике к смертной казни иностранного наемника Шона Пиннера подала кассационную жалобу.
Джонсон отказал Шотландии в просьбе о референдуме об отделении
Премьер-министр Британии Борис Джонсон ответил отказом на предложение первого министра Шотландии Николы Стерджен провести 19 октября 2023 года референдум о выходе региона из состава Великобритании.
«В ситуации, когда наша страна стоит перед беспрецедентными вызовами как внутри, так и извне, я не могу согласиться, что сейчас пришло время вернуться к этому вопросу, на который шотландский народ ясно ответил в 2014 году», – написал Джонсон, передает ТАСС со ссылкой на письмо премьера, адресованное Стерджен.
По словам Стерджен, у Шотландии была возможность выбрать свою независимость, надеясь на референдум 19 октября 2023 года.
«Если же плебисцит не удастся организовать, для чего, по закону, нужно согласие Лондона, тогда ШНП рассчитывает вынести эту тему на всеобщие выборы 2024 года. Партия намерена в этом случае сделать выход из состава Великобритании своей единственной предвыборной темой», – написала политик.
Ранее сообщалось, что правительство Шотландии заявило о намерении провести референдум о независимости вне зависимости от того, хочет этого Лондон или нет.
Джоан Роулинг призвала Джонсона уйти в отставку
Британская писательница Джоан Роулинг призвала Бориса Джонсона покинуть пост премьер-министра Соединенного Королевства.
«Боже милостивый. Когда твоя лопата начинает плавиться от палящего жара земного ядра, прекращай рыть [себе могилу]», – написала Роулинг в соцсети Twitter, сопроводив пост хештегом #JohnsonMustGo («Джонсон должен уйти»), передает ТАСС.
Ранее в среду Джонсон отказался уходить в отставку с поста премьер-министра Британии. При этом в ходе выступления в парламенте Джонсон заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать работу. Вскоре после этого стало известно, что за сутки в отставку подали свыше 30 сотрудников правительства Британии. Вопреки этому секретарь премьера Британии заявил о решимости Джонсона продолжить борьбу.
Политолог отметил, что в новейшей истории Британии трудно припомнить примеры, когда первое лицо правительства подвергалось бы такому давлению. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему народ требует отставки главного русофоба Запада.
-
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