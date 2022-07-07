Рыбаков из КНДР приговорили за нападение на российских пограничников

Приморский краевой суд во Владивостоке признал 12 северокорейских рыбаков виновными в нападении на российских пограничников в Японском море в 2019 году и приговорил их к разным срокам лишения свободы, десять из них освобождены из зала суда, еще двое оправданы.

По данным следствия, в сентябре 2019 года приморские пограничники обнаружили в Японском море рыболовное судно под флагом КНДР, экипаж которого незаконно ловил кальмара. При задержании судна 17 рыбаков, вооружившись подручными предметами, напали на пограничников. Три рыбака, которые избили палками трех военных, причинив вред здоровью средней тяжести, уже осуждены: один – на семь лет колонии, двое – на четыре, передает РИА «Новости».

Дело в отношении остальных 14 рыбаков рассматривали с сентября 2020 года в Приморском краевом суде. Их обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего и применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. По данным стороны обвинения, рыбаки при нападении на пограничников использовали палки, металлические пруты и трубы, нож.

В четверг судья Юрий Андриянов оглашает приговор. Он отметил, что два рыбака оправданы, они освобождены из зала суда. Еще 12 признаны виновными. Одному назначено 13 лет лишения свободы, еще одному – восемь лет колонии строгого режима. Эти два рыбака оставлены под стражей.

Еще девяти корейцам назначены четыре года один месяц колонии общего режима, одному – четыре года два месяца общего режима. Этим десяти подсудимым сроки наказания считаются отбытыми, они освобождены в зале суда.

Обвинение ранее просило для фигурантов разные сроки лишения свободы – от 9 до 23 лет. В последнем слове один из рыбаков просил оправдательный приговор, остальные – снисхождения.

Напомним, 17 сентября 2019 года приморские пограничники в Японском море обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством. Шхуны были задержаны российскими пограничниками, но северокорейский экипаж оказал вооруженное сопротивление. Трое пограничников были ранены.

Задержаны более 80 северокорейцев. В МИД России вызвали поверенного в делах КНДР.

В конце прошлой недели пограничники задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 северокорейскими рыбаками.

В Кремле подчеркивали, что факт задержания северокорейских браконьеров в российских территориальных водах не наносит вреда двусторонним отношениям с КНДР.