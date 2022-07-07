ФСБ завела дело на украинцев о подготовке акта международного терроризма

Федеральная служба безопасности завела уголовное дело на украинцев о подготовке акта международного терроризма, фигуранты готовили нападение на силовиков и мирных жителей Украины и России.

«ФСБ возбудила уголовное дело по редко встречающейся в российской практике статье Уголовного кодекса – о подготовке акта международного терроризма. Его фигурантами стали несколько граждан Украины, готовившие нападение на силовиков и мирных жителей как самой этой страны, так и России», – передает «Коммерсант».

Также сообщается, что в апреле ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Мелитополе и о задержании пятерых подозреваемых, которые готовились атаковать гуманитарный конвой. По версии спецслужбы, украинские диверсанты по заданию СБУ начинили бампер легкового автомобиля взрывчаткой, которая позже должна была сработать возле проходящих рядом машин с гуманитарными грузами.

Уточняется, что у подозреваемых изъяли два переносных зенитных ракетных комплекса «Игла», три ручных гранатомета, пулемет, автомат, пистолет, более сотни ручных гранат и несколько десятков противопехотных и противотанковых, в том числе и магнитных, мин.

«Задержанных передали сотрудникам УФСБ по Крыму и Севастополю, которые возбудили в отношении них уголовное дело. По версии следствия, фигуранты готовили именно акт международного терроризма, поскольку он был направлен против мирных граждан Украины и России «в целях нарушения мирного сосуществования государств и народов» и «против интересов Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Кроме того, согласно информации издания, задержанных доставили в Симферополь, где Киевский райсуд отправил их в СИЗО. Как минимум один из них, председатель местной федерации кунг-фу Андрей Голубев, служивший ранее в пограничных войсках Украины обжаловал меру пресечения в Верховном суде Крыма. Он утверждал, что не собирается скрываться и препятствовать расследованию, неофициально работает, проживает вместе с супругой и ребенком, а также страдает от тяжелого заболевания тазобедренных суставов.

При этом суд отказал ему в освобождении из-под стражи, обосновав тем, что спортсмен не располагает устойчивыми социальными связями в России, также у него нет регистрации и места жительства в Крыму, уточняется в сообщении.

На данный момент силовики пока не установили всех подозреваемых по этому делу.

Ранее в ФСБ сообщали, что на подконтрольной ВС России территории задержаны украинские диверсанты, которые собирались взорвать российский гуманитарный конвой и военнослужащих с помощью заминированного автомобиля.

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