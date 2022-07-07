В Китае предупредили о риске ядерной войны в Европе из-за Украины

Ситуация на Украине может привести к ядерной войне в Европе, заявил китайский военный эксперт Сун Чжунпин в беседе с Global Times.

Он отметил, что страны Европы могут стать стороной конфликта против своей воли. «Если военный кризис будет продолжаться и усиливаться, Европа будет насильно втянута в него, чего страны региона не желают. <…> Если конфликт затянется, это вызовет конфронтацию между Россией и НАТО. В таком случае это означало бы, что нельзя исключать ядерную войну в Европе», – приводит мнение Чжунпина РИА «Новости».

Эксперт отметил, что попытки США доминировать в регионе вызывают все большее раздражение в Европе, которая начинает стремиться к стратегической автономии. При этом, как считает автор, в ЕС понимают, что Штаты использую ситуацию на Украине для контроля над Европой и сдерживания России, сами не стремятся оказать значительную помощь Киеву.

Накануне начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС Белоруссии Руслан Косыгин заявил, что военные приготовления и маневры войск НАТО на территории Польши свидетельствуют о подготовке альянса к войне на восточном фланге.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на просьбу главы Белоруссии Александра Лукашенко зеркально ответить на действия Запада и модернизировать белорусские самолеты так, чтобы они смогли нести ядерные заряды.

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