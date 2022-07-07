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В Канаде выросло число случаев заражения оспой обезьян
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Число выявленных случаев заражения оспой обезьян в Канаде продолжает расти и достигло 358, говорится в заявлении канадского министерства здравоохранения.
«По состоянию на 6 июля провинции и территории [Канады] сообщили о 358 случаях заражения оспой обезьян», – приводит текст заявления ТАСС.
В Минздраве добавили, что специалисты ведомства совместно с коллегами на местах в настоящее время проводят «расследования», после завершения которых число выявленных случаев заражения может увеличиться. В Министерстве здравоохранения Канады уточнили, что на данный момент подобные случаи зафиксированы в четырех регионах страны. Больше всего зараженных в провинции Квебек – 236.
В Канаде первые случаи этого заболевания впервые были выявлены в середине мая в Монреале (провинция Квебек). Городской Минздрав тогда сообщал, что большинство заразившихся являются представителями нетрадиционной сексуальной ориентации, а угрозы массового заражения населения нет.
Накануне академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко предупредил о быстрой мутации штамма оспы обезьян.
Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. По данным ВОЗ, этот вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп, уточняют в организации. От оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает высокоэффективную профилактику этого заболевания.
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Российские электромагнитные комплексы «Ступор» впервые применили на Украине
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Российские электромагнитные «ружья» для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) впервые применили в ходе военной спецоперации на Украине, сообщил источник в силовых структурах.
«Российские электромагнитные комплексы «Ступор» впервые были успешно применены в ходе спецоперации на Украине против украинских дронов», – сообщил источник ТАСС.
По его словам, аппараты показывают достаточно высокую эффективность применения и удобны в использовании. «С помощью наведения прицела на объект и простым нажатием на кнопку «Ступор» глушит управляющий сигнал между оператором и беспилотником, после чего украинский дрон нейтрализуется и принудительно садится в нужное место. Необходимость таких переносных антидронов стала очевидна в связи с большим количеством БПЛА и различных небольших коптеров, применяемых ВСУ», – рассказал он.
Собеседник агентства не стал уточнять, где конкретно применяется подобная техника, однако отметил ее успешное использование на западе Донецкой народной республики.
Напомним, в сентябре 2017-го концерн «Калашников» анонсировал начало испытаний ружья против беспилотников.
В марте 2018 года разработчики назвали основные характеристики ружья радиоэлектронной борьбы REX-1; оно способно выводить из строя беспилотники и различную радиоэлектронную аппаратуру, при этом может непрерывно работать без подзарядки три часа.
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Названы условия строительства трасс с основной территории России в Калининград
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«Если Литва согласится на строительство таких трасс – это будет признанием того, что вся предшествующая политика республики была неправильной», – заявил газете ВЗГЛЯД президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич. Ранее губернатор Антон Алиханов рассказал о возможной постройке выделенных трасс в Калининград.
«Я не думаю, что это реально возможно, но такая идея может стать предметом обсуждения. Для этого Западу придется пойти на признание нового статуса России как сверхдержавы, что повлечет за собой изменение политики стран НАТО в отношении Москвы. И в таком случае об этой идее можно будет говорить всерьез», – полагает политолог.
«Кроме того, если нынешняя Литва согласится на строительство таких трасс после того, что власти республики натворили в части транзита – это будет признанием Вильнюса в том, что вся его предшествующая политика в отношении России была неправильной», – отметил собеседник.
При этом, как считают эксперты, если к власти в Вильнюсе «вдруг придут прагматичные политики, которые заинтересованы во взаимовыгодных экономических проектах» – тогда шансы реализовать подобную идею вырастут. Но и приход к власти адекватных политиков возможен лишь в двух случаях: либо при геополитическом ослаблении ключевых стран НАТО, либо в условиях, когда финансовая поддержка Литвы из бюджета ЕС сократится до минимального уровня дотаций. В таком случае экономическое выживание республики станет возможным лишь благодаря тесной кооперации с Россией.
«Да, при согласии Литвы для Калининграда можно сделать много хорошего и полезного. Но вопрос в том, как получить это согласие в текущих условиях? Сейчас пассажирский ж/д транзит в Калининградскую область следует без остановок на территории Литвы. Миграционной проблемы для Литвы нет. Тем не менее даже этот пассажиропоток сейчас находится под угрозой, потому что ранее Литва поступила аналогичным образом в отношении грузопотока, хотя грузы следовали через ее территорию так же без остановок», – сказал газете ВЗГЛЯД калининградский политолог Александр Носович.
«Также я не очень понимаю, какой смысл строить автомобильную трассу, когда Литва может в любой момент ее перекрыть по каким-то своим внутренним причинам», – продолжил он. «Сейчас мы имеем дело с враждебным государством. Исходить нужно из этого. А инвестировать во враждебное государство, которое в любой момент может воспользоваться нашей стратегической зависимостью от него – это дело неблагодарное», – заключил собеседник.
Ранее губернатор Антон Алиханов выразил мнение, что в будущем при согласии Литвы можно построить выделенную железную и автомобильную дорогу с основной территории России в Калининград.
«У нас ж/д очень много обеспечивает, и нам нужна железнодорожная ветка. Собственно, она уже существует. <...> Можно построить параллельную, например, выделить ее в какое-то отдельное предприятие, сделать какой-то международный режим ее функционирования, чтобы это была гарантированная наземная связь нашего полуэксклава с основной территорией», – передает РИА «Новости» его слова.
Алиханов уточнил, что имеет в виду грузовое движение, но можно рассмотреть и возможность передвижения людей.
«Может, какую-то автодорогу внутри этого коридора сделать, которая была бы, скажем так, ограничена каким-то выделенным коридором, за пределы которого невозможно съехать. Хайвей такой, как ж/д, так и автомобильный, без возможности свернуть в Литву в сторону Калининграда. Почему бы и нет?» – добавил он.
По словам Алиханова, технически реализовать подобный проект можно только при согласии Литвы и на основе совместных договоренностей.
Накануне Алиханов предложил в качестве самой крайней ответной меры России на запрет транзита в Калининградскую область пойти на полный запрет ввоза и вывоза любых товаров через Прибалтику. В понедельник он пригрозил уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на введенный Литвой запрет транзита в Калининградскую область.
По словам Алиханова, ситуация с ограничением транзита через Литву показывает, что только угрозами ответных действий можно чего-то добиться, спокойный разговор до собеседника, к сожалению, уже не доходит. В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что в какой-то момент от угроз нужно переходить к действиям по защите нашей территории и наших граждан.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
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Эксперт указал на ошибки Казахстана при экспорте нефти на Запад
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«Казахстан не сможет увеличить экспорт нефти в Европу. Более того, нынешняя остановка КТК отразится на рынке энергоресурсов. Поэтому будет проще, если казахи договорятся о погашении штрафа и вернутся к нормальной работе», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее суд в Новороссийске предписал остановить работу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на 30 дней из-за экологических нарушений.
«Очередная остановка работы КТК создаст дополнительное давление на рынок и подстегнет цены на нефть. В этом плане в годовом выражении встает вопрос, сможет ли Казахстан сохранить экспорт нефти хотя бы на уровне прошлого года», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
Собеседник отметил, что у Казахстана сохраняется несколько вариантов для продолжения экспорта черного золота. «Еще до КТК они спокойно загружали российские нефтепроводы и гнали топливо транзитом. По «Дружбе» они могут качать сырье в Германию, Польшу, Чехию, Словакию, Центральную Европу. То есть маршрутов предостаточно», – пояснил Юшков.
«Если же Нур-Султан не захочет сотрудничать с Москвой, то часть нефти реально перекинуть на нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан, но это дорого. В таком случае казахам придется сначала перевозить танкерами топливо до Баку, затем перегружать в трубу, гнать на Турцию, там снова выгружать это на танкеры и доставлять клиентам, например, в Средиземноморье», – заметил эксперт.
А вот увеличить поставки в Европу Казахстан вряд ли сможет, замечает собеседник. «Ресурсная база там выработанная, месторождение сложное. Газ, например, вообще никуда не поставляется с территории страны. По нефти – есть вопросы к КТК. Мы уже несколько раз в этом году видели, как он останавливался. В первый раз это было связано со штормом, который повредил отгрузочные терминалы, потом сообщалось о неких минах времен Второй мировой. Теперь проблемы возникли из-за штрафа, который был наложен после прошлогоднего разлива нефти. Самое выгодное сейчас для казахов – договориться об оплате штрафа и продолжить нормальную работу», – резюмировал Юшков.
Ранее суд в Новороссийске постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума на 30 суток после обнаружения экологических нарушений. «Несмотря на то, что срок исполнения предписания истекает 30 ноября 2022 года, Южное УГМРН Ространснадзора обратилось в Приморский районный суд Новороссийска Краснодарского края с намерением о приостановлении деятельности на 90 суток.
Постановлением суда от 5 июля 2022 года требования Ространснадзора удовлетворены в части: АО «КТК-Р» назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток», – передает РИА «Новости» сообщение компании.
При этом в КТК отметили, что обжалуют это решение. В компании добавили, что суд оставил без удовлетворения ее ходатайство об отложении рассмотрения дела для направления возражений по приостановке деятельности.
Нефтепроводная система КТК – крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал. Пропускная способность нефтепровода – 67 млн тонн, к 2023 году ее планируется увеличить примерно до 80 млн тонн.
Причиной волнений на нефтяном рынке стали обсуждения в Евросоюзе запрета на импорт российской нефти и новости о перебоях с поставками в Черном море в связи с повреждением причалов Каспийского трубопроводного консорциума.
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Болгария заблокировала перевод 890 тыс. долларов посольству России
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Болгарские власти заблокировали перевод на сумму 890 тыс. долларов на счета российского посольства, сообщил кандидат на пост премьер-министра страны, исполняющий обязанности вице-премьера и министра финансов Болгарии Асен Василев.
«Средства, находящиеся на счетах – 890 тыс. долларов – заблокированы, перевод этих денежных средств остановлен, но сами счета не закрыты. Болгария не предпринимала никаких действий по этому поводу, все произошло автоматически на основании санкций Евросоюза», – цитирует Василева ТАСС.
Он пояснил, что вопрос об исключении этих средств из санкционного пакета решается на уровне Еврокомиссии. Когда решение ЕС о разблокировке средств поступит болгарским властям, тогда и будут предприняты соответствующие действия, заключил он.
Между тем председатель парламентской группы партии «Есть такой народ» Тошко Йорданов счел блокировку глупостью.
«Происходящее переходит все границы глупости, потому что не имеет ничего общего с тем, что мы являемся недружественным государством. У нас еще нет разорванных дипломатических отношений», – пояснил политик.
Напомним, в июне вступили в силу решения ЕС об отключении Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка от межбанковской системы SWIFT.
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Захарова ответила на условия для встречи Лаврова и Блинкена строками из песен
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Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на заявления представителя Госдепа Неда Прайса об условиях встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы министра иностранных дел Сергея Лаврова строчками из песен певицы Бритни Спирс и своего собственного сочинения.
«Нед, это твое заявление похоже на слова из песни Britney Speers Baby One More Time («Еще раз, детка – прим. ВЗГЛЯД)», – написала она в своем Telegram-канале, добавив несколько строчек, в которых говорится, что «одиночество убивает меня» и «дай мне знак, сделай это еще раз».
«А я отвечу своими словами из June Song (текст, к которой написала Захарова). <...> Июнь подошел к концу, твоя власть слабеет, я улечу от этой лжи», – дополнила она.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в данный момент не видит смысла «двигаться вперед» со встречей с главой МИД России Сергеем Лавровым. Блинкен утверждает, что Россия якобы пытается подчинить Украину или восстановить сферу своего влияния, а не предотвратить расширение НАТО. Администрация США полагает, что Москва якобы «начала разрывать» Будапештский меморандум еще в 2014 году, когда произошло воссоединение Крыма с Россией.
После этого этом в Госдепе заявили, что Россия должна дать повод для организации встречи. По их мнению, «пока подобный контакт не уместен».
Китай отреагировал на слухи об «отказе» Си Цзиньпина посетить Россию
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Главы России и Китая с самого начала пандемии поддерживали тесные контакты, обе страны продолжат развивать обмены на всех уровнях, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
«С начала пандемии COVID-19 главы государств и высокопоставленные официальные лица Китая и России поддерживали тесные контакты с помощью различных средств и осуществляли своевременную и эффективную коммуникацию по двусторонним отношениям и сотрудничеству в различных областях», – передает РИА «Новости» его слова.
Китайский дипломат добавил, что стороны «продолжат развивать обмены на всех уровнях» и отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
Лицзянь подчеркнул, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин, невзирая на пандемию коронавируса, постоянно поддерживают тесные контакты для укрепления двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства.
«После того, как началась пандемия, лидеры Китая и РФ продолжили поддерживать тесные контакты в различных форматах. КНР и Россия продолжат взаимодействовать на всех уровнях ради непрерывного развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства», – подчеркнул он.
По словам дипломата, Пекин и Москва успешно укрепляют двусторонние отношения. «Китай и Россия поддерживают эффективный диалог по всем направлениям двустороннего сотрудничества», – заверил Лицзянь.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сообщения СМИ о якобы отказе председателя КНР приехать в Россию не соответствуют действительности, все визиты осуществятся по мере ослабления ограничений из-за COVID-19 в Китае.
Напомним, в японских СМИ появилась информация о том, что Си Цзиньпин ответил отказом на приглашение президента Владимира Путина посетить Россию из-за пандемии. Отмечалось, что приглашение российской стороной было сделано в ходе разговора двух лидеров 15 июня.
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Шольц заявил о готовности Германии дать Киеву гарантии безопасности
Германия готова предоставить Киеву гарантии безопасности, порядок обсуждается в G7, заявил, канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Вопрос о том, как это может быть организовано, обсуждается между государствами в G7, а также теми, кто готов дать такие гарантии. Германия – одна из этих стран, которая относится к ним», – передает его слова РИА «Новости».
Он добавил, что вопрос также обсуждается с Киевом, «это еще далеко не оконченный процесс».
Ранее на итоговой пресс-конференции после саммита G7 канцлер Германии Олаф Шольц рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине. Журналистка спросила канцлера, может ли он раскрыть подробности обещанных Западом Киеву гарантий безопасности после российской спецоперации. «Да. Могу», – сказал в ответ Шольц, улыбаясь и тихо смеясь, а после очередной паузы и развел руками, снова развеселив аудиторию.
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СМИ: Украинцы продали российской армии поставленные Францией гаубицы Caesar
Российские войска не захватывали французские 155-мм самоходные гаубицы Caesar. По данным болгарского издания Bulgarian Military, украинцы их попросту продали.
Как утверждает издание, украинские военные власти распродают поступающее с Запада оружие. Bulgarian Military со ссылкой на источники в командовании ВС Франции и Интерполе сообщает, что группа украинских военнослужащих продала две САУ Caesar по 120 тыс. долларов в то время, как реальная стоимость вооружений составляет около 7 млн долларов.
По данным издания, действовала группа через некоего «военного дилера». Подробности сделки не раскрываются, однако в итоге САУ оказались в руках ВС России.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, кто именно и какое вооружение поставил или обещал передать Украине.
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Источник в российской спецслужбе подтвердил подлинность выложенных хакерами RaHDIt данных
Источник в одной из российских спецслужб подтвердил подлинность выложенных хакерами группы RaHDIt данных сотрудников украинской военной разведки.
«Материалы, судя по моей информации, не вызывают сомнений», – сообщил источник РИА «Новости».
RaHDit в среду опубликовала в открытом доступе данные 1 тыс. сотрудников Главного управления разведки (ГУР) военного ведомства Украины. В числе раскрытых разведчиков – представители посольских резедентур в России, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, Италии, Турции, Иране. Также в списке – данные на кураторов военной разведки в Польше, Венгрии, Болгарии и Словакии, инструкторов по диверсионному делу и представителей спецподразделений по ведению агентурной и силовой разведки.
По словам хакеров, сформировать базу данных помогли изъяны в защите сетей Центрального управления ГУР на острове Рыбальский в Киеве, а также методы анализа больших данных по характерным моделям поведения пользователей. В RaHDit отметили, что это первый материал в серии публикаций. С момента начала российской спецоперации на Украине это самая крупная утечка данных украинской разведки.
RaHDIt с начала российской спецоперации на Украине ведет информационный ресурс «Немезида». На нем 1 июня были опубликованы сведения о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины с фотографиями, телефонами и даже адресами проживания. Подлинность этих данных подтвердил один из сотрудников российских спецслужб. Помимо общей информации, хакерская группа раскрыла некоторые увлечения украинских спецслужбистов, например, азартные игры и нетрадиционные личные пристрастия.
Напомним, в марте на Украине хакеры, предположительно, российской хакерской группы RaHDit взломали 755 сайтов органов власти, в том числе сайт президента страны, и разместили на них обращение российских солдат к морпехам Николаева и Одессы.
Министр обороны Польши оскорбил посла Украины в Германии
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Посол Украины в Германии стал «полезным идиотом Кремля», заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире «Польского радио», комментируя высказывания Мельника о Бандере.
«Слова посла Украины в Берлине недопустимы и неприемлемы. Интересно, насколько он стал полезным идиотом Кремля», – передает слова польского министра РИА «Новости».
Блащак отметил, что такие высказывания вбивают клин в отношения Польши с Украиной.
Ранее Мельник в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, начал прославлять Бандеру как «борца за свободу». По словам посла, у Бандеры якобы не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны «было много убийств и зверств». По его мнению, «поляки хотят политизировать эту историю».
В МИД Украины сообщили, что заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о пособнике немецких нацистов Степане Бандере является его личным мнением, не отражающим позицию МИД страны.
Позже газета Bild сообщила, что Мельник, возможно, покинет свою должность, вернется в Киев и, вероятно, станет замминистра иностранных дел.
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Турция не пошла на уступки Швеции и Финляндии в вопросах членства в НАТО
Турция в вопросах членства в НАТО Швеции и Финляндии не совершала никаких уступок, заявил глава управления коммуникаций администрации турецкого президента Фахреттин Алтун газете «Хельсингин саномат».
«У нас были совершенно законные требования. По одному из сценариев, в случае их невыполнения вопрос членства в НАТО Финляндии и Швеции оказался бы под угрозой. Поэтому не могло быть и речи об уступках с нашей стороны», – передает ТАСС его слова.
Как отметил представитель администрации, Анкара по результатам переговоров с Швецией и Финляндией получила то, что хотела.
«У Турции нет категорических возражений в вопросе расширения НАТО, она ждет от стран, которые хотят вступить в альянс, конкретных обязательств, касающихся ценностей и целей блока. Конечно, главное наше ожидание касалось воспрепятствования деятельности [в скандинавских странах], наряду с террористической Рабочей партией Курдистана, ее ответвления в Сирии – «Сирийских сил народной самообороны», а также «организации ФЕТО», от рук которой погиб 251 человек в результате попытки переворота в Турции [в 2016 году], прекращения оказания им финансовой и иной поддержки», – добавил Алтун.
По его словам, еще одним требованием Турции было снятие эмбарго на поставки ей продукции оборонной промышленности. «Исходя из подписания документа мы понимаем, насколько Финляндия и Швеция серьезно и решительно настроены в вопросах борьбы с терроризмом», – подчеркнул представитель администрации турецкого президента.
До этого официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, политики в Хельсинки и Стокгольме до сих пор не могут объяснить, о чем они договорились с Турцией.
Напомним, главы МИД Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде, а также после 30 стран НАТО подписали протоколы о вступлении в Североатлантический альянс. Финляндия и Швеция официально войдут в НАТО после ратификации документов всеми странами альянса. Письма об одобрении направляются на хранение в Госдеп США.
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Ликвидацию американских РСЗО HIMARS в ДНР показали на видео
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Уничтожение двух американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в Донецкой народной республике попало на видео, его обнародовало Минобороны.
«В районе населенного пункта Малотарановка Донецкой народной республики высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Также российская авиация ликвидировала пункт временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады ВСУ в Харькове.
«Уничтожено до 100 украинских националистов и четыре единицы военной техники», – подчеркнули в министерстве.
Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что РСЗО HIMARS были уничтожены в районе населенного пункта Малотарановка ДНР высокоточными ракетами воздушного базирования. Также были уничтожены два склада боеприпасов к ним.
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Российский Су-35 в воздушном бою сбил два Ми-24 и один Су-25 ВВС Украины
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Российским истребителем Су-35 в ходе воздушного боя в районе населенных пунктов Николаевка и Снегиревка Николаевской области сбиты два вертолета Ми-24 и один самолет Су-25 ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Ударом ВКС России по пункту временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады, расположенном в Харькове, уничтожено до 100 украинских националистов и четыре единицы военной техники.
В районе населенного пункта Малотарановка Донецкой народной республики (ДНР) высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В районе Широколановки Николаевской области высокоточным оружием уничтожена радиолокационная станция наведения зенитно-ракетной системы С-300, а также пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников в районе Лиманы Николаевской области.
На восточной окраине населенного пункта Соледар авиацией ВКС России уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 57-й механизированной бригады, на котором хранилось 1,5 тыс. снарядов различного калибра и более ста противотанковых ракетных комплексов иностранного производства», – заявил Конашенков.
Кроме того, ВКС России за сутки уничтожено: шесть пунктов управления, в том числе оперативной группы войск «Юг», 79-й десантно-штурмовой и 57-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Баштанка, Николаев и Соледар; шесть складов с вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Баштанка Николаевской области, Ивано-Дарьевка, Зайцево, Звановка, Артемовск ДНР и Харьков, а также живая сила и военная техника ВСУ в 27 районах.
В рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод реактивных систем залпового огня «Ураган», поражены три артиллерийских взвода на огневых позициях в районах Дзержинска и Ленинское ДНР, а также взвод реактивных систем залпового огня «Град» в районе населенного пункта Воскресенское Николаевской области.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника ВСУ в 77 районах. Российским истребителем Су-35 в ходе одного воздушного боя в районе населенных пунктов Николаевка и Снегиревка Николаевской области сбиты два вертолета Ми-24 и один самолет Су-25 воздушных сил Украины», – отметили в российском оборонном ведомстве.
Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Первомайское Николаевской области сбит один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
Также сбиты 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Зеленый Гай Николаевской области, Вернополье, Долгенькое, Малые Проходы, Топольское, Червоная, Грушовка Харьковской области, Чернобаевка, Грозовое, Нововладимировка Херсонской области и Александрополье Луганской народной республики (ЛНР).
Перехвачено девять украинских баллистических ракет «Точка-У» в районах Чернобаевки Херсонской области, Первомайска ДНР, Хорошего, Славяносербска, Калиново, Троицкого и Стаханова ЛНР и восемь реактивных снарядов систем залпового огня в районах населенных пунктов Долгенькое Харьковской области, Чернобаевка Херсонской области и Луганска.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 232 самолета, 137 вертолетов, 1462 беспилотных летательных аппарата, 353 зенитных ракетных комплекса, 3915 танков и других боевых бронированных машин, 720 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3096 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4043 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне Минобороны сообщило, что авиаударом ВКС России уничтожено до 150 военнослужащих ВСУ в Харькове.
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В Совфеде допустили переход от угроз к действиям по деблокаде Калининграда
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В какой-то момент от угроз нужно переходить к действиям по защите нашей территории и наших граждан, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя слова губернатора Калининградской области о блокаде региона.
«Спокойный разговор до собеседников не доходит, это правда, только вот одними угрозами тоже мало что можно сделать, в какой то момент от угроз нужно переходить к действиям по защите нашей территории и наших граждан», – написал Клишас в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что ситуация с ограничением транзита через Литву показывает, что только угрозами ответных действий можно чего-то добиться, спокойный разговор до собеседника уже не доходит.
Накануне Алиханов предложил в качестве самой крайней ответной меры России на запрет транзита в Калининградскую область пойти на полный запрет ввоза и вывоза любых товаров через Прибалтику. В понедельник он пригрозил уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на введенный Литвой запрет транзита в Калининградскую область.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала с экспертами, чем может обернуться блокада транзита Литвой. В частности, политолог Вадим Трухачев заявил, что «Литва ведет себя так, будто лишилась тормозов», «Вильнюс в своей политике может довести дело до войны».
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Янукович призвал Киев перестать врать о победах
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Украинскому руководству следует перестать врать о постоянных «победах», и начать прислушиваться к гражданам, заявил бывший президент страны Виктор Янукович.
«Всем известно, что нынешняя украинская власть неопытна и авантюристична. И, конечно, ни о каком безоговорочном доверии к ней, даже в отсутствие альтернативных источников информации, речи быть не может. Но постоянная ложь со стороны власти только ускоряет ее падение, усугубляет ситуацию и приводит к ненужным страданиям и жертвам среди украинских военных и мирного населения и создает угрозы будущему Украины», – заявил Янукович, передает РИА «Новости».
По словам политика, попытка поиска виновных в ухудшении жизни в стране с 2014 года будет сводиться к тому, что «виноват кто угодно, только не власть».
«Этот ответ не устроит общество и приведет к дальнейшему падению доверия к власти и, в конечном счете, к катастрофе. Так может быть стоит изменить этот тупиковый подход к информационной политике? Может, хватит врать о постоянных «победах», в то время как ситуация в стране свидетельствует совершенно о другом?» – заявил Янукович.
Он призвал Киев адекватно оценивать ситуацию и уважать мнение жителей Украины, а сами граждане должны сделать выбор – «воевать до последнего украинца» или «пытаться сохранить то, что еще осталось».
«Важно дать возможность высказаться всем, кто имеет конструктивные предложения, и дать миру шанс. Это позволит спасти жизни украинцев и сохранить будущее для Украины», – пояснил Янукович.
По его мнению, подавление инакомыслия и непринятие других точек зрения привели к конфликту на Украине, и действующему руководству страны нужно прекратить делить жителей страны «на правильных и неправильных».
«Сейчас пришло время объединиться не ради войны, на которой ежедневно гибнут сотни украинцев, а вокруг совместного поиска решений», – добавил бывший президент.
Янукович отметил, что киевские власти «продолжили традицию вранья и вывели ее на новый уровень».
«В 2019 году наша страна ждала мира, но в 2022 году, в том числе из-за непомерных амбиций, «пещерной дипломатии» и бездарного «политического цирка», получила войну», – заключил политик.
Ранее Янукович предполагал, что Украина может быть вынуждена пойти на фактическое слияние с Польшей, и тогда украинской государственности грозит полное уничтожение. По словам политика, Варшава помнит не только сентябрь 1939 года, но и март 1923 года, когда «в Париже послы стран Антанты окончательно включили территории Восточной Галичины и западной части Волыни в состав второй Речи Посполитой».