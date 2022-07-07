Кадыров встретился с вернувшимися домой после освобождения ЛНР бойцами

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с командирами и бойцами спецподразделения «Ахмат», которые вернулись в регион после освобождения Луганской Народной Республики.

«Спецподразделения «Ахмат» после освобождения Луганской Народной Республики от укронацистских бандформирований успешно возвратились домой. В среду я в торжественной обстановке встретился с командирами и отличившимися бойцами из числа личного состава. От себя лично и от лица президента России Владимира Путина я передал искренние слова благодарности нашим военнослужащим, которые с честью выполнили свой служебный долг», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

В соответствии с указом президента России Кадыров вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Ильману Гучигову и Джамалди Юнусову. Соответствующую награду также получил Алихан Шовхалов вместе с погонами полковника полиции. Султану Рашаеву вручили медаль «За отвагу». Помимо этого, некоторые командиры и бойцы удостоились высоких наград и званий Чеченской Республики.

«Наши спецподразделения продемонстрировали колоссальные успехи в ходе СВО», – отметил Кадыров, подчеркнув, что «тем самым они пресекли любые спекуляции об обособленности чеченского народа от нашей славной Родины – России».

В минувшее воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Под контроль российских и луганских сил перешел Лисичанск – последний из крупных городов на территории республики, который удерживался украинскими силовиками. Шойгу сообщил, что общие потери ВСУ составили 5469 человек, также ВСУ потеряли 196 танков и бронемашин, 12 самолетов, один вертолет, 65 беспилотников, шесть зенитных ракетных комплексов большой дальности, 97 ракетных систем залпового огня, 166 орудий полевой и минометной артиллерии, 216 автомобилей. «В Лисичанске противник бросил 39 танков и других бронированных машин, 11 орудий и минометов», – добавил министр. Президент России поздравил военных РФ и народную милицию ЛНР с освобождением республики.

Позже министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в Москве пообещал, что специальная военная операция России на Украине продолжится до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим. При этом он отметил, что приоритетом является сохранение жизни и здоровья российских военных и мирного населения.

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