Шеф-повар рассказал о переходе ресторанов на российскую красную рыбу

На данный момент количество красной рыбы на рынке действительно сократилось, поскольку практически нет импорта, однако рестораны все еще могут получать хороший свежий лосось из Мурманска, сказал газете ВЗГЛЯД член Гильдии шеф-поваров России, шеф-повар итальянского происхождения Мирко Дзаго, комментируя опасения екатеринбургских рестораторов.

Рестораторы из Екатеринбурга пожаловались на поставки несвежей красной рыбы, передает «Коммерсант». Сообщается, что с 24 февраля в России в шесть раз сократились поставки лососевой рыбы из-за рубежа, а цена на нее выросла в два раза. Эксперты ресторанного бизнеса опасаются, что некоторым общепитам попросту придется убрать блюда из красной рыбы из меню, либо значительно повысить на них цену.

«Рыба есть, приходит. Чуть менее часто, нежели в начале года, но приходит. Примерно раз в две недели у нас поставки. Качество очень хорошее, все свежее. Не могу сказать, что есть какие-то существенные проблемы. Просто проверять нужно рыбу, когда принимаешь, даже если поставщик – друг или очень хороший знакомый», – говорит Дзаго.

Он объясняет, что цена на данный товар действительно выросла, поскольку импортной продукции в России практически нет. Однако не стоит беспокоиться, ведь стоимость также очень зависит от спроса. В России морскую и океаническую рыбу очень любят, а красная рыба – одна из популярнейших, заказывают ее очень часто, говорит повар. В связи с этим он выразил надежду на то, что отечественные поставщики в скором времени снизят экспорт данного продукта и заполнят российский рынок.

«Рыбу нам сейчас поставляют отечественную, из Мурманска. Пока этого вполне хватает. Да, поставки реже, но мы теперь стараемся просто немного больше заказывать. Не исключаю, что ее может не всем ресторанам хватить, кому-то действительно придется убрать блюда из нее из меню. Но в целом никакой катастрофы я пока не вижу», – рассуждает собеседник.

В связи с тем, что на данный момент в рестораны поставляется российская красная рыба, большого повышения цен на блюда из нее, по мнению Дзаго, не будет. Кроме того, он напомнил, что также в стране много другой различной морской рыбы, которая по вкусу не уступает лососю. Такие ограничения, считает повар, позволят российскому потребителю «присмотреться» и к блюдам из другой рыбы.

Ранее исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин сообщил, что предпосылок для долгосрочного роста розничных цен на красную икру в России нет, поскольку оптовые цены также стабильны.