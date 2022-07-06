В Роскосмосе рассказали о печальной участи МКС без коррекции орбиты Россией

Естественное снижение орбиты Международной космической станции (МКС) до высоты, на которой она начнет сгорать в плотных слоях атмосферы, без коррекции займет от двух до пяти лет, а коррекция возможна только российскими средствами, заявил руководитель пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец.

Он уточнил, что в среднем за сутки станция теряет до 100 метров высоты орбиты. «Естественное снижение орбиты МКС до этой высоты займет, по расчетам баллистиков Ракетно-космической корпорации «Энергия», примерно от двух до пяти лет в зависимости от активности Солнца», – передает ТАСС сообщение Струговца.

По словам руководителя пресс-службы, у западных стран нет своих средств для коррекции орбиты, а тестовая коррекция с помощью корабля Cygnus увенчалась успехом только со второй попытки. «Без российской стороны Cygnus скорректировать орбиту МКС не сможет», – подчеркнул он. «В этой связи заявления одного из бывших астронавтов США, что наши партнеры обойдутся на МКС без России, выглядят просто глупо», – добавил Струговец.

Руководитель пресс-службы пояснил, что у американского корабля работает только маршевый двигатель, поэтому для осуществления коррекции Россия должна с помощью двигателей российского сегмента развернуть станцию, а после маневра вернуть на место. «Тестовая коррекция с помощью корабля Cygnus, которая была осуществлена недавно, прошла не без замечаний – со второй попытки», – написал он.

Американскому кораблю доверили провести коррекцию орбиты МКС впервые с 2011 года. С тех пор ее выполняли корабли «Прогресс» или двигатели, установленные на российском сегменте станции.

Напомним, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что американскому кораблю Cygnus не удалось скорректировать орбиту МКС, Роскосмос разбирался с ситуацией.