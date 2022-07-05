«Единая Россия» доставила 40 тыс. книг в республики Донбасса

«Единая Россия» отправила собранные в ходе акции «Книги – Донбассу» 40 тыс. книг, в Ростове-на-Дону готовится к отправке более 110 тыс. изданий, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Мы будем продолжать нашу акцию. И будем пополнять библиотечные фонды, в том числе школьные, литературой на русском языке по мере продвижения наших войск и освобождения территорий. Так, как раньше, когда детям стирали память о нашей общей истории, больше не будет», – цитирует Турчака Telegram-канал ЕР.

Сам Турчак в своем Telegram-канале сообщил, что вместе с главой ЛНР Леонидом Пасечником посетил главную республиканскую библиотеку имени Горького в Луганске, туда уже поступила первая партия художественной литературы и учебников, которые собирали региональные отделения «Единой России».

«Мы уже передали в народные республики более 40 тысяч книг. В Ростове готовится к отправке еще более 110 тыс. изданий. Руководитель библиотеки Наталья Расторгуева и сотрудники благодарят. Рассказали, что очень ждали книги на русском языке и не думали, что это произойдет так быстро», – добавил политик.

Он подчеркнул, что ЕР намерена продолжать акцию, библиотечные фонды, включая школьные, будут пополняться литературой на русском языке по мере продвижения ВС России и освобождения территорий.

Также Турчак открыл гуманитарный центр Единой России в освобожденном Золотом в ЛНР.

Он работает на базе школы №16. Здесь люди смогут получать запас продуктов, воды, лекарства и юридические консультации по оформлению пенсионных дел, соцвыплат.

«На каждого жителя будем заводить карточки и формировать базу данных, чтобы четко понимать потребности, какая помощь нужна. Один из главных вопросов – восстановление документов, трудовых. По электрике, воде, газу в Золотом есть свои специалисты. Они и будут налаживать работу сетей. Но сейчас задача номер один – разминирование, чтобы люди могли чувствовать себя в безопасности», – подчеркнул Турчак.