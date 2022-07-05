«Единая Россия» доставила 40 тыс. книг в республики Донбасса

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5 июля, вторник | Последнее обновление — 15:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Пушилин: Силы ДНР и ЛНР перебрасываются на донецкое направление
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Если сложить три нолика, получится ноль. Так говорит алгебра. Но ведь мы живем в России. У нас, если складывать трех представителей творческой интеллигенции с нулевыми дарованиями, почему-то всегда получается современное искусство.
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В результате сильного ливня в Крыму река Салгир вышла из берегов и затопила пять поселков в Симферопольском районе. Так же подтопило и часть Симферополя. В ликвидации последствий задействованы сотни спасателей, введен режим ЧС. Из домов эвакуированы 42 человека
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На Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Сотни поклонников, близких и знакомых артиста выстроились в длинную очередь к траурному залу, пришедшие хором пели песни любимого певца. Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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«Единая Россия» доставила 40 тыс. книг в республики Донбасса
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«Единая Россия» отправила собранные в ходе акции «Книги – Донбассу» 40 тыс. книг, в Ростове-на-Дону готовится к отправке более 110 тыс. изданий, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
«Мы будем продолжать нашу акцию. И будем пополнять библиотечные фонды, в том числе школьные, литературой на русском языке по мере продвижения наших войск и освобождения территорий. Так, как раньше, когда детям стирали память о нашей общей истории, больше не будет», – цитирует Турчака Telegram-канал ЕР.
Сам Турчак в своем Telegram-канале сообщил, что вместе с главой ЛНР Леонидом Пасечником посетил главную республиканскую библиотеку имени Горького в Луганске, туда уже поступила первая партия художественной литературы и учебников, которые собирали региональные отделения «Единой России».
«Мы уже передали в народные республики более 40 тысяч книг. В Ростове готовится к отправке еще более 110 тыс. изданий. Руководитель библиотеки Наталья Расторгуева и сотрудники благодарят. Рассказали, что очень ждали книги на русском языке и не думали, что это произойдет так быстро», – добавил политик.
Он подчеркнул, что ЕР намерена продолжать акцию, библиотечные фонды, включая школьные, будут пополняться литературой на русском языке по мере продвижения ВС России и освобождения территорий.
Также Турчак открыл гуманитарный центр Единой России в освобожденном Золотом в ЛНР.
Он работает на базе школы №16. Здесь люди смогут получать запас продуктов, воды, лекарства и юридические консультации по оформлению пенсионных дел, соцвыплат.
«На каждого жителя будем заводить карточки и формировать базу данных, чтобы четко понимать потребности, какая помощь нужна. Один из главных вопросов – восстановление документов, трудовых. По электрике, воде, газу в Золотом есть свои специалисты. Они и будут налаживать работу сетей. Но сейчас задача номер один – разминирование, чтобы люди могли чувствовать себя в безопасности», – подчеркнул Турчак.
Освобожденные из плена на Украине россияне рассказали о фактах насилия
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Освобожденные из украинского плена российские военнослужащие рассказали о многочисленных фактах насилия над ними, сообщили в пресс-службе СК.
«Следственный комитет проверяет факты бесчеловечного обращения с российскими военнопленными на Украине. Российские военнослужащие, которые в результате обмена пленными с украинской стороной были возвращены на территорию Российской Федерации, рассказали сотрудникам Следственного комитета РФ о многочисленных фактах насилия, которым они подвергались», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Как отметили в СК, следователи дадут правовую оценку каждому случаю. «По результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела», – добавили в ведомстве.
В данный момент российские военнослужащие проходят лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях. По их словам, истории изобилуют примерами того, как представители Украины нарушают требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие жестокость, пытки и истязания.
Так, один из военнослужащих сообщил, что в ходе 15-часового боя у него закончились боеприпасы, в результате чего он попал в плен. Украинские военные завязали ему глаза и связали руки, доставили в Харьков, где били палками и дубинками по телу, но лицо не трогали, чтобы не было синяков. Известно, что СБУ применяли также удушающие приемы и угрожали застрелить, если он не зачитает на камеру подготовленный ими текст.
«Еще один военнослужащий рассказал, что с ранением бедра попал в плен. Медицинские манипуляции в больнице делали без обезболивающих средств. В плену его били, пытали током. Наряду с тремя другими российскими военнослужащими его спустили в подвал, где облили водой и долго били, после чего оставили там на четверо суток без воды и еды», – рассказал военный в СК.
Отмечается, что так как он нуждался в медицинском уходе, его отвезли в больницу, однако после медицинских манипуляций бросили в камеру на каменный пол, где он провел еще трое суток без воды и еды. Во время перевязки от него требовали кричать пропагандистские лозунги, в противном случае отказывались вести на прием.
Другому военнослужащему, попавшему в плен с двумя ранениями, украинские врачи ампутировали ногу. «Посещение перевязочной всегда начиналось одинаково: медицинский работник тыкал в рану и смотрел, как он корчится от боли. Между перевязками его жестоко избивали», – рассказали в СК.
Ранее освобожденный из украинского плена военный заявил, что в течение четырех часов к нему применялись пытки электричеством в одном из подвалов Киева.
Напомним, в Минобороны заявили, что обмен военнопленными 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию Верховного главнокомандующего ВС России с целью сохранения жизни и здоровья бойцов ДНР и ЛНР.
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Подданному Швеции в ДНР предъявлено обвинение в наемничестве
Сдавшемуся в плен на заводе «Азовсталь» в Мариуполе подданному Швеции предъявлено обвинение в наемничестве, сообщил источник в силовых структурах ДНР.
Источник ТАСС заявил, что против гражданина Швеции открыто уголовное дело по статье 430 УК ДНР («Наемничество»). Сейчас проводятся «следственные действия». Имя наемника источник раскрывать не стал в интересах следствия. Официально ДНР не подтверждала эту информацию.
Напомним, в июле в ДНР было предъявлено обвинение еще двум британским наемникам Дилану Хилли и Эндрю Хиллу, им вменяют те же статьи, что троим ранее осужденным иностранцам. Хили и Хилл были взяты в плен на заводе Ильича в Мариуполе и в Николаевской области.
В ДНР подтвердили обжалование британцем Эслином смертного приговора
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Британский наемник Эйден Эслин действительно подавал кассационную жалобу в Верховный суд Донецкой народной республики, сообщили в Верховном суде ДНР.
«Сегодня подана кассационная жалоба в Апелляционную палату Верховного суда адвокатом осужденного Эслина Эйдена с просьбой об изменении меры наказания», – цитирует сообщение ВС ДНР ТАСС.
Ранее адвокат Павел Косован сообщал, что защита Эйдена обжаловала приговор, из которого просит исключить несколько статей УК ДНР.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
29 июня адвокат приговоренного в Донецкой народной республике к смертной казни иностранного наемника Шона Пиннера подала кассационную жалобу.
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Пушилин: Силы ДНР и ЛНР перебрасываются на донецкое направление
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Корпуса Донецкой и Луганской народных республик после освобождения ЛНР перемещаются на донецкое направление, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин.
«Мы можем уже говорить, что и наш корпус, первый корпус, который принимал участие и помогал нашим братьям [в освобождении ЛНР], перемещается уже на донецкое направление. Также и второй корпус, луганский. Мы как зарождались с Луганском вместе, так и освобождаем территории вместе, конечно, при поддержке России, без которой это было бы невозможно», – приводит его слова ТАСС.
Ранее в ЛНР сообщили, что силы Народной милиции ЛНР работают в районе Северска в Донецкой народной республике.
В воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше.
Журналист «ТВ Центра» ранен в Донецке
Ассистент оператора телекомпании «ТВ Центр» Андрей Алексеев ранен в Донецке, сообщает телеканал.
«Ассистент оператора Андрей Алексеев получил несколько осколочных ранений. Сейчас его готовят к операции», – говорится в сообщении в Telegram-канале телекомпании.
Штаб территориальной обороны ДНР ранее сообщал, украинские войска за четыре часа – с 15.00 до 19.00 – выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 100 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров.
Мэр города Алексей Кулемзин сообщал о сильном задымлении в районе железнодорожного вокзала Донецка. Корреспондент РИА «Новости» передавал, что пожар в Киевском районе Донецка возник в результате обстрела со стороны украинских войск, горят торговые ряды на рынке.
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Шойгу сообщил о полном разминировании акватории порта Мариуполя
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Акватория мариупольского порта полностью разминирована российскими саперами, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
«Осуществляется комплекс мероприятий по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Черного и Азовского морей. Нами созданы два гуманитарных коридора для движения гражданских морских судов. Полностью устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь», – цитирует Шойгу ТАСС.
Также саперы освободили от мин свыше 3,7 тыс. гектаров земли в Донбассе от мин, было обезврежено 46 тыс. 379 взрывоопасных предметов.
«Российские войска оказывают всестороннюю поддержку населению освобожденных [в ходе СВО] городов. Обеспечение мирной жизни на подконтрольных российским войскам территориях будет продолжено, – подчеркнул министр.
Главными задачами ВС России являются сохранение жизни и здоровья подчиненного личного состава, исключение угрозы безопасности мирному населению. Спецоперация продолжится до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим, указал Шойгу.
Напомним, в воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше.
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Очевидцы рассказали, как украинские военные сжигали православные храмы в Лисичанске
Украинские военнослужащие обстреливали и сжигали православные храмы в Лисичанске в Луганской народной республике, рассказала жительница города.
«Православные церкви сжигали, а которые неправославные – они остались все целы. Притом, что они там жили. Обычно они после себя все сжигают, и эти церкви неправославные остались, а православные все они обстреливали», – передает РИА «Новости» ее слова.
Жительница города уточнила, что украинские силовики вели обстрелы из минометов с городских окраин по центру, в том числе и по храмам.
«Был праздник всех святых, в земле Русской просиявших, и вот пожалуйста, что сделали с одним храмом – подпалили, а вверху храм Варвары Великомученицы, которой также молятся шахтеры о здравии, о том, чтобы сохранила жизнь, – и вот прямое попадание в храм», – рассказала прихожанка одного из православных храмов города.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские войска отвели от Лисичанска. В воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше.
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Оператор НТВ был ранен в результате украинского обстрела ДНР
СК России установит обстоятельства, при которых съемочная группа НТВ попала под украинский обстрел в ДНР, сообщило ведомство. В результате обстрела был ранен оператор Максим Беликов.
Беликов и корреспондент НТВ Илья Ушенин во время работы попали под плотный минометный огонь со стороны украинских сил в районе Славянска. Как сообщил канал, они смогли покинуть опасную зону, но Беликов получил повреждения руки. При этом он продолжил вести съемку. Видеозаписи стали еще одним подтверждением противоправной деятельности украинских сил. «Следователи СК России установят и дадут правовую оценку действиям всех лиц, причастных к совершению данного преступления», – приводит ТАСС текст сообщения СК.
Напомним, что ассистент оператора телекомпании «ТВ Центр» Андрей Алексеев также был ранен в Донецке.
Из-за обстрела ВСУ в шахте имени Засядько в Донецке застряли 66 горняков
В шахте имени Засядько в ДНР застряли 66 горняков из-за того, что шахта оказалась обесточена в результате обстрелов со стороны Украины, сообщил штаб территориальной обороны республики.
«В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины – прим. ВЗГЛЯД) в Донецке обесточена шахта имени Засядько, под землей находятся 66 горняков», – цитирует сообщение штаба «Донецкое агентство новостей».
Предприятие подвергалось обстрелу и в понедельник, 4 июля. Попадания зафиксировали на нескольких производственных объектах, но шахта продолжала работать в штатном режиме, поскольку обстрел не повлиял на работу.
Напомним, утром украинские войска обстреляли Новоселовку, а также Куйбышевский и Киевский районы Донецка, было выпущено 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров и четыре мины калибром 120 миллиметров.
ФСИН опровергла сообщения о боевиках «Азова» в «Лефортово»
Информация о том, что боевики украинского нацбатальона «Азов» (в отношении членов которого в России возбуждены уголовные дела) находятся в следственном изоляторе «Лефортово», не соответствует действительности, заявила ФСИН России.
В ведомстве в ответ на запрос РИА «Новости» сообщили, что «указанные в запросе лица в ФКУ СИЗО-2 ФСИН России не содержатся».
Напомним, источник в правоохранительных органах сообщал, что несколько сдавшихся в плен в Мариуполе командиров нацбатальона находятся в СИЗО «Лефортово». Источник в руководстве ДНР также заявил, что лидеров полка действительно вывезли в Москву, в «Лефортово».
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В ДНР заявили о возможном смертном приговоре боевикам группы «Медведи SS»
Участников украинской диверсионной группы «Медведи SS» нацбата «Азов» могут приговорить к смертной казни, сообщили в генеральной прокуратуре Донецкой народной республики.
«Мера наказания участникам диверсионно-штурмовой группы «SS Медведи» будет установлена судебными органами ДНР. Максимальное наказание по указанным статьям, которое может назначить суд, – смертная казнь», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Там добавили, что обвинение предъявлено по трем статьям УК ДНР. Дело направлено в суд.
По данным следствия, участники «Медведи SS» на территории ДНР, оккупированной Украиной, систематически вели боевые действия против военнослужащих республики, регулярно совершали диверсионно-разведывательные и военно-террористические действия.
Ранее в ДНР вынесли смертный приговор британским наемникам Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму. Адвокат Павел Косован сообщал, что защита Эслина обжаловала приговор, из которого просит исключить несколько статей УК ДНР.
Украинские войска обстреляли Донецк и Новоселовку снарядами калибра НАТО
Украинские войска за 35 минут обстреляли Новоселовку, а также Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпущено 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров и четыре мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Согласно сообщению представительства, Новоселовку обстреляли минами в 07.35. Районы Донецка подверглись обстрелам снарядами «натовского» калибра в 07.55 и в 08.10, передает РИА «Новости»..
Напомним, в понедельник после обстрела Донецка произошло возгорание на заводе «ДонПластАвтомат».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Ставрополье отправило в Донбасс уже более 900 тонн гуманитарной помощи
Из Ставрополя накануне отправились две грузовые машины с гуманитарной помощью для жителей Донбасса, суммарный объем этого груза составил более 26 тонн.
Машины с гуманитарной помощью отправятся в распределительный центр в Армянск. Оттуда груз развезут в Донецкую и Луганскую народные республики, передают «Вести Ставрополье».
Кроме того, гуманитарная помощь в Донбасс отправилась и из Пятигорска. Очередную партию продуктов и предметов первой необходимости собрали активисты Терского войскового казачьего общества.
Автоколонна из 15 машин с гуманитарной помощью стартовала под руководством помощника полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, атамана Терского войскового казачьего общества Виталия Кузнецова.
Груз был собран казаками по благословению правящих архиереев Ставропольской и Невинномысской митрополии, Пятигорской и Черкесской епархии, Георгиевской и Прасковейской епархии. В Спасском кафедральном соборе отслужили молебен о здравии всех участников автоколонны. В акции участвовали Общественный совет при МВД и Духовное управление мусульман Республики Дагестан
Всего с начала спецоперации на Украине из Ставропольского края отправились порядка 49 машин с гуманитарным грузом, это около 900 тонн необходимых продуктов и вещей.
Первый педагогический студотряд прибыл в Луганск
Первый сводный педагогический студотряд прибыл в Луганск, чтобы уже сегодня заступить на смену, сообщил секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
«Это ребята из Москвы, Самары, Липецка, Ростова и Санкт-Петербурга. В Луганске к ним присоединились студенты из ДНР и ЛНР. Встретились с ребятами. Все на позитиве и очень хотят приступить к работе. Вместе они будут работать вожатыми в детских досуговых центрах, которые «Единая Россия» открывает в Донбассе, и в луганском интернате», – написал он в своем Telegram-канале.
Турчак добавил, что еще два студотряда медиков и строителей приедут в Луганск 15 июля. Объекты, где они будут работать, уже определены.
«Поблагодарил ребят за помощь, которую они оказывают Донбассу. Уверен, этот опыт запомнится им на всю жизнь. И они точно захотят вернуться сюда снова», – заключил он.
Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобожденных территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 10 тыс. тонн гуманитарного груза в народные республики, из них свыше 300 тонн медикаментов. В Донбассе и освобожденных территориях работают 22 гуманитарных центра «Единой России», десять из них – в Мариуполе, один – в Херсоне. Такие же партийные центры гумпомощи начали работать в Попасной, Запорожской и Харьковской областях.
В Госдуме начали рассматривать внесенный ЕР законопроект о классифайдах
В Госдуме в первом чтении начали рассматривать проект закона от «Единой России», определяющий в правовом поле деятельность классифайдов на территории Российской Федерации.
Заместитель главы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что ни один из сервисов объявлений, которыми граждане России привыкли пользоваться, не должен уйти с российского рынка, сообщается на сайте ЕР.
«Сегодня Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект «О внесении изменений в закон об информации, информационных технологиях и защите информации», который вводит в правовое поле такую чувствительную среду, как онлайн-сервисы частных объявлений. Некоторые из них уже стали флагманами российского IT-рынка, и во многих из них присутствует западный капитал, западное участие в управлении этими компаниями», – сказал парламентарий.
В этой связи, отметил он, в условиях информационной и технологической войны важно, чтобы эти сервисы продолжали стабильно работать на территории России.
«Мы вводим ряд требований: если раньше такие сервисы могли модерировать объявление исходя из своей доброй воли и желания, то теперь они обязаны это делать. Те требования, которые законопроект предъявляет к онлайн-сервисам объявлений, они достаточно просты и ясны, проверены многолетней правовой практикой. В частности, это условие не допускать распространение противоправной информации, порочащей информации, соблюдать права и интересы граждан, разместить адрес электронной почты для взаимодействия с нашим регулятором, для обмена юридически значимыми сообщениями», – пояснил депутат.
Еще одно очень важное требование – это ограничение доли иностранного участия. «Мы знаем, что ряд сервисов разрослись буквально до гигантских размеров. Например, Авито, который принадлежит голландской компании, им ежемесячно пользуется 92 миллиона наших граждан. Я напоминаю, Нидерланды – это страна, которая официально поставляет оружие украинскому режиму. В этой связи, с учетом тех конфликтов, которые сегодня происходят, мы просто обязаны наводить порядок и обеспечить защиту интересов наших граждан», – заключил Горелкин.
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