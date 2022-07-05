ЕР внесла в Госдуму определяющий деятельность классифайдов законопроект

В Госдуму внесен проект закона от «Единой России», определяющий в правовом поле деятельность классифайдов на территории Российской Федерации.

Заместитель главы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что ни один из сервисов объявлений, которыми граждане России привыкли пользоваться, не должен уйти с российского рынка, сообщается на сайте ЕР.

«Сегодня Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект «О внесении изменений в закон об информации, информационных технологиях и защите информации», который вводит в правовое поле такую чувствительную среду, как онлайн-сервисы частных объявлений. Некоторые из них уже стали флагманами российского IT-рынка, и во многих из них присутствует западный капитал, западное участие в управлении этими компаниями», – сказал парламентарий.

В этой связи, отметил он, в условиях информационной и технологической войны важно, чтобы эти сервисы продолжали стабильно работать на территории России.

«Мы вводим ряд требований: если раньше такие сервисы могли модерировать объявление исходя из своей доброй воли и желания, то теперь они обязаны это делать. Те требования, которые законопроект предъявляет к онлайн-сервисам объявлений, они достаточно просты и ясны, проверены многолетней правовой практикой. В частности, это условие не допускать распространение противоправной информации, порочащей информации, соблюдать права и интересы граждан, разместить адрес электронной почты для взаимодействия с нашим регулятором, для обмена юридически значимыми сообщениями», – пояснил депутат.

Еще одно очень важное требование – это ограничение доли иностранного участия. «Мы знаем, что ряд сервисов разрослись буквально до гигантских размеров. Например, Авито, который принадлежит голландской компании, им ежемесячно пользуется 92 миллиона наших граждан. Я напоминаю, Нидерланды – это страна, которая официально поставляет оружие украинскому режиму. В этой связи, с учетом тех конфликтов, которые сегодня происходят, мы просто обязаны наводить порядок и обеспечить защиту интересов наших граждан», – заключил Горелкин.