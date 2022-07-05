Очевидцы рассказали, как украинские военные сжигали православные храмы в Лисичанске

Украинские военнослужащие обстреливали и сжигали православные храмы в Лисичанске в Луганской народной республике, рассказала жительница города.

«Православные церкви сжигали, а которые неправославные – они остались все целы. Притом, что они там жили. Обычно они после себя все сжигают, и эти церкви неправославные остались, а православные все они обстреливали», – передает РИА «Новости» ее слова.

Жительница города уточнила, что украинские силовики вели обстрелы из минометов с городских окраин по центру, в том числе и по храмам.

«Был праздник всех святых, в земле Русской просиявших, и вот пожалуйста, что сделали с одним храмом – подпалили, а вверху храм Варвары Великомученицы, которой также молятся шахтеры о здравии, о том, чтобы сохранила жизнь, – и вот прямое попадание в храм», – рассказала прихожанка одного из православных храмов города.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские войска отвели от Лисичанска. В воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.

Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше.

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