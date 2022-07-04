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Польша призвала ЕС к готовности временно отказаться от зеленого перехода
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ЕС должен быть готов при необходимости временно отказаться от зеленого перехода и вернуться к использованию традиционных источников энергии, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Моравецкий подчеркнул, что «зеленый переход нельзя осуществлять за счет обеспечения базового уровня безопасности». По его мнению, в ЕС «должны без колебаний временно вернуться к традиционным источникам энергии», если «ситуация вынудит», передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
«Даже если кратковременный возврат к углю будет означать отсрочку воплощения наших амбициозных целей в сфере климата, это может оказаться необходимым условием для поддержания прочности европейского сообщества, которое будет способно противостоять России и поддерживать Украину», – заявил он.
Премьер считает, что цена квот ЕС на выбросы углекислого газа стала слишком высокой, за пять лет она выросла с менее чем 10 евро за тонну до 80–100 евро, это мешает промышленности инвестировать в новые зеленые технологии. По его словам, отчасти ответственность несут спекулянты. Моравецкий заявил, что ЕС должен положить этому конец. «Сейчас кажется, что наши предложения наконец-то будут воплощены в жизнь», – сказал он.
Напомним, лидеры ЕС готовы отказаться от ряда «зеленых принципов», которые декларировали совсем недавно. В частности, на прошедшем в минувшие выходные в Мюнхене саммите G7 лидеры Германии и Италии предложили пересмотреть позицию «Семерки» по отношению к озеленению энергетики.
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Польша получила «тяжелый» и неожиданный удар от ЕС
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ЕС неожиданно отказался считать достаточными изменения в польском законодательстве для снятия противоречий между Варшавой и Брюсселем, что стало «тяжелым» ударом для Польши, пишут немецкие СМИ.
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, ликвидирующий Дисциплинарную палату Верховного суда, из-за которой Еврокомиссия оштрафовала республику. Однако вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова назвала закон «несоответствующим» позиции ЕС. По ее словам, Польша должна снова пересмотреть свое законодательство, если хочет получить деньги от ЕС, передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Welt.
ЕК решила, что Польша не выполнила условия для получения денег из европейского восстановительного фонда, что стало «тяжелым ударом для национал-консерваторов в Варшаве, которого еще в июне никто не ожидал», пишет издание. После визита в Варшаву главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен Польша рассчитывала получить 35 млрд евро. Die Welt указывает, что в стране сложилась «напряженная экономическая ситуация», инфляция в мае составила 13,9%, это «один из самых высоких показателей в Европе». Кроме того, стране пришлось принять около 4 млн беженцев с Украины.
В Брюсселе решили, что средства Польше следует выделить, так как она является «важнейшим партнером Украины» и «законодателем европейской политики» в данной сфере, но ведущие эксперты указали ЕК, что изменения в новом законе носят лишь косметический характер, они фактически обходят спорные моменты между ЕК и Варшавой. Эксперт по вопросам верховенства права в Познаньском университете Якуб Ярачевски сказал, что ЕК «разделилась» по отношению к Польше: если фон дер Ляйен поддерживает сделку с Варшавой, другие влиятельные члены ЕК настаивают на выполнении Польшей всех условий.
Напомним, Польша ожидала одобрения Евросоюза плана помощи в 35 млрд евро в связи с пандемией. Сделка была запланирована еще год назад, однако правящая коалиция страны сопротивлялась требованиям Брюсселя отменить некоторые изменения в судебной системе. В прошлом году Европейский суд юстиции наложил на Польшу штрафы в размере 1 млн евро в сутки до выполнения Варшавой решения суда ЕС об упразднении Дисциплинарной палаты польского Верховного суда, на чем настаивает ЕК. До этого Европарламент призвал ЕК и Совет ЕС немедленно инициировать судебное разбирательство из-за нарушения Польшей принципов верховенства европейских законов, а также отказать Варшаве в выделении средств из фондов ЕС для финансирования национального плана восстановления экономики после пандемии.
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Захарова едко ответила главе МИД Латвии на слова о «красавице»
Официальный представитель МИД едко ответила министру иностранных дел Латвии, который адресовал ей фразу про «красавицу».
Министр ответил Захаровой на критику о внесении украинского борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО ответил фразой, которую ранее использовал президент России Владимир Путин в адрес украинского руководства.
«Нравится – не нравится, терпи, моя красавица», – написал Ринкевичс по-русски, передает РБК.
«Эдгар, вы же не по красавицам. Найдите себе красавца, и пусть он терпит. А я не ваша. Или это очередной каминг-аут?» – ответила Захарова главе латвийского ведомства в Telegram.
Напомним, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич несколько лет назад публично сообщил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
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Назван способ уничтожить транспортный комплекс Литвы
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«Вильнюс сделал все для того, чтобы убить свою транзитную отрасль. Россия же в силах усугубить положение Литвы», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Носович. Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов пригрозил уничтожить транспортный комплекс Прибалтики.
«Главное, что сейчас в транспортном отношении может сделать наша страна – перекрыть транзит между Польшей и Литвой, который проходит через Калининградскую область. Несмотря на то, что у этих стран есть общая граница, им выгоднее транспортировать товары из Прибалтики в Европу и обратно через Калининград», – сказал калининградский политолог Александр Носович.
По словам собеседника, «на этой транзитной перевалке транспорт переходит с европейской узкой железнодорожной колеи на широкую российскую, которая распространена в Прибалтике». «Надо понимать, что основная часть грузов, которые перевозятся Литовской железной дорогой – это товары из Белоруссии и России. И Литва уже со своей стороны многое сделала, чтобы свою транзитную отрасль уничтожить», – отметил эксперт.
«При этом у Москвы есть все ресурсы и рычаги, чтобы добить то, что еще осталось от литовской транзитной системы. Мы действительно можем очень просто заблокировать перевалку между Польшей и Литвой», – заключил Носович.
Ранее губернатор Калининградской области пригрозил Литве уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на запрет Литвой транзита в российский регион. «Таковы могут быть последствия российских антисанкций в отношении грузов, которые идут в сторону Прибалтики и из нее. Экономический ответ России в отношении Прибалтики – гораздо более эффективная мера и крайне разрушительная, сравнимая с нейтронным оружием», передает ТАСС со ссылкой на «Ведомости».
По его словам, «Россия может сделать так, что половины экономики Литвы не будет». Как заявил Алиханов, «такое ощущение, что Литва не понимает, что Калининградская область – это часть России». «За нас есть кому вступиться, мы не один на один с проблемой», – сказал он.
Кроме того, Алиханов уже передал правительству и администрации президента России варианты возможных ответных мер на запрет сухопутного транзита ряда грузов через Литву. Губернатор не стал уточнять, в чем заключается суть этих предложений. По его словам, обсуждать их стоит «в том случае, если необходимость их принятия будет 100%». Глава региона отметил, что речь идет о «мерах различного характера».
Калининградская область полагает, что запрет транзита отменят. По словам Алиханова, «не утрачен потенциал» по возможности отмены ограничений, «поэтому вводить ответные меры немного преждевременно», передает ТАСС.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбирала с экспертами, чем может обернуться блокада транзита Литвой. В частности, политолог Вадим Трухачев заявил, что «Литва ведет себя так, будто лишилась тормозов». По словам собеседника, «Вильнюс в своей политике может довести дело до войны».
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Пушков: Страны Запада покупают российскую нефть у Индии
Некоторые страны Запада покупают российскую нефть у Индии под названием «индийской нефти», которой нет в природе, заявил сенатор Алексей Пушков.
«Все новые страны ЕС заявляют, что им не нужны нефть и газ из России. И сразу выясняется, что они закупают наш газ – либо, как Польша у Германии по реверсу, либо, как Финляндия и Франция, в виде СПГ. Либо, как в энергетическом плутовском водевиле, ряд стран Запада закупает нашу нефть у Индии под названием «индийской нефти», которой нет в природе, затем, чтобы обойти тем самым собственные санкции. Непонятно лишь, кого они хотят обмануть. Все это – секрет Полишинеля», –написал Пушков в своем Telegram-канале.
Накануне аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co. спрогнозировали рост цен на нефть до 380 долларов за баррель из-за санкций против России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему задача по отсечению России от нефтяных доходов может быть трудновыполнимой.
Немцы призвали Литву извиниться перед Россией
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Читатели немецкой газеты Die Welt возмутились действиями Литвы, запретившей транзит части товаров через Калининградскую область.
Ранее издание Der Spiegel сообщало, что правительство Германии выражало недовольство поведением Вильнюса и настаивало на снятие ограничений. В Литве возмутились этой точкой зрения и сочли позицию ЕС «поражением», передает РИА «Новости».
Позже глава МИД Германии Анналена Бербок призвала к разрешению спора и сочла Еврокомиссию ответственной за это.
Читатели немецкого издания раскритиковали действия Литвы, обвинив ее в намеренной эскалации напряженности, призвав извиниться перед Россией.
«До чего мы дошли: то, что на самом деле соответствует здравому смыслу, а также заключенным договоренностям (свободное передвижение между двумя частями России), теперь преподносится как «уступка Путину». С таким иррациональным отношением к делу невозможно проводить разумную политику», – посетовал Thomas G.
Читатель под ником Weltumseglerin назвал блокаду Калининграда незаконной, глупой и опасной.
«Это нужно немедленно прекратить. Желательно принеся четкие извинения. Что они вообще задумали?! Решили выяснить, сможет ли конфликт распространиться на территорию стран НАТО? Или из Вашингтона пришел приказ устроить провокацию?», – выразил возмущение он.
«Как насчет того, чтобы министр иностранных дел перестала читать мораль и начала искать пути мирного решения?» – задался вопросом Rheinländer.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем. В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
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СМИ: В Польше начали прозревать в отношении украинских беженцев
Желание поляков помочь простым украинцам похвально, но проблема возникла из-за того, что многие из приехавших видят в Польше «дойную корову», пишет Агнешка Пивар для издания Mysl Polska.
«Желание простых поляков помочь простым украинцам я считаю похвальным. Но при этом позорным является намеренное введение поляков в заблуждение и то, что наше общество подвергают опасности», – передает РИА «Новости» слова автора.
Журналист заметила, что с помощью дезинформации поляков убедили в необходимости принять украинцев у себя, из-за чего они открыли свои сердца и дома. «Между тем польское общество было обмануто. Многие приезжие из-за восточной границы выехали из районов, не охваченных боевыми действиями, поэтому непосредственной угрозы их жизни не было. Многие из них, привлеченные различными льготами, приехали в Польшу, чтобы получить пособия и воспользоваться другими привилегиями», – подчеркнула она.
Автор рассказала, что ее друзья приняли двух студентов из Киева, граждан Ливии, которые признались, что очень удивлены открытостью поляков в отношении приехавших с Украины. «Зная украинские настроения из непосредственных контактов и интернет-форумов, они нас прямо спросили: «Вы не боитесь принимать украинцев? Ведь они ненавидят поляков!» – отметила журналистка.
По словам автора статьи, студенты показали им красноречивые видео с украинских каналов, на которых консервы, отправленные поляками нуждающимся на Украине, продаются «за определенную сумму гривен».
«Напомню, это происходит в то время, когда польские цены на продовольствие резко выросли, поляки все больше беднеют и многие наши соотечественники больше не могут позволить себе даже заправить машину», – возмутилась Пивар.
В статье отмечается, что назидательные примеры с честными людьми, «похоже, едва заметны в дебрях иждивенческого поведения наших восточных соседей». «До поляков начинает понемногу доходить, что их просто использовали. Эскалация польско-украинской напряженности еще перед нами», – подчеркнула она.
Также журналистка привела в пример историю, рассказанную ее парикмахером. По ее словам, после прибытия в Польшу украинские женщины отправлялись в салоны красоты, заказывая различные дорогостоящие услуги, после чего заявляли, что им нечем платить, потому что они бедные беженцы, поэтому для них это должно быть бесплатно.
«В такой ситуации парикмахеры совершенно беспомощны. Потому что, оказывается, даже вызов полиции здесь не поможет», – добавила автор.
Кроме того, в статье отмечена другая огромная проблема, о которой в Польше не говорят – злоупотребление алкоголем со стороны беженцев. «Из конкретных источников я знаю, что у социальной службы в Польше теперь еще больше работы. Речь идет о многочисленных вмешательствах с изъятием детей у пьяных матерей. Я услышала разные страшные истории», – сообщила журналистка.
В своей статье Пивар рассказала еще одну реальную историю, которая произошла с ее знакомой, работающей в здравоохранении. По словам журналистки, часто прослеживается иждивенческое отношение украинских пациентов, которые устраивают «дикие» скандалы в больничных коридорах.
«Они требуют немедленного приема к врачу или операции – потому что им это должны, потому что они с Украины. И им часто удается добиться этого, в то время как польским пациентам приходится ждать в длинных очередях. Это реальные проблемы, о которых польские СМИ молчат. Цензура действует у нас как надо», – указала автор.
Журналистка задалась вопросом, что еще должно произойти и сколько должно пройти времени, прежде чем поляки «откроют глаза» и начнут убирать флаги Украины из общественного пространства. «Одно кажется неизбежным: рано или поздно что-то ужасное заставит чашу терпения переполниться», – заключила Пивар.
Напомним, с 1 июля власти Польши прекратили ряд выплат для беженцев с Украины, выплаты принимавшим у себя украинцев полякам, а также бесплатный проезд в общественном транспорте и поездах польского перевозчика Intercity.
Ранее пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) от лица киевского мэра Владимира Кличко выяснили у мэра Варшавы Рафала Тшасковского, действительно ли в Польше сворачиваются программы поддержки украинцев. Тот рассказал о провальной стратегии польских властей по приему украинских беженцев. «Да, потому что у нас нет денег, европейских денег, потому что наш национальный руководитель [президент республики Анджей Дуда] – для него мы враг», – заявил он.
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Кулеба призвал Украину учиться у Польши, как «брать европейские деньги»
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Украина в случае вступления в Евросоюз планирует последовать примеру Польши и просить у сообщества денежные дотации, чтобы закрепиться на максимально выгодных условиях, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
По его словам, Польша «научилась брать европейские деньги и использовать их так, чтобы тебе давали еще больше». «И это то, чему нам на Украине нужно учиться на местном уровне, потому что деньги должны идти именно туда. Мы как МИД должны делать так, чтобы вступление Украины в ЕС состоялось на максимально выгодных условиях», – передает «Коммерсант» слова Кулебы со ссылкой на издание «Левый берег».
При этом он добавил, что Украина хочет совместно с Польшей реформировать ЕС. «Европейский союз будет однозначно реформироваться. Мы вступим в другой Европейский союз. Но пока я не вижу никаких индикаторов, свидетельствующих о том, что тема реформы Европейского союза используется для замедления европейской интеграции», – сказал глава МИД Украины.
Тем не менее ЕС неожиданно отказался считать достаточными изменения в польском законодательстве для снятия противоречий между Варшавой и Брюсселем, что стало «тяжелым» ударом для Польши.
Напомним, Польша ожидала одобрения Евросоюза плана помощи в 35 млрд евро в связи с пандемией. Сделка была запланирована еще год назад, однако правящая коалиция страны сопротивлялась требованиям Брюсселя отменить некоторые изменения в судебной системе.
В прошлом году Европейский суд юстиции наложил на Польшу штрафы в размере 1 млн евро в сутки до выполнения Варшавой решения суда ЕС об упразднении Дисциплинарной палаты польского Верховного суда, на чем настаивает ЕК.
До этого Европарламент призвал ЕК и Совет ЕС немедленно инициировать судебное разбирательство из-за нарушения Польшей принципов верховенства европейских законов, а также отказать Варшаве в выделении средств из фондов ЕС для финансирования национального плана восстановления экономики после пандемии.
Польша выразила намерение добиваться репараций от Германии
Польша не намерена сдавать позиции в вопросе получения от Германии репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, заявил глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.
«Мы не можем отступать, мы не можем быть мягкими. Мы не можем давать другим и ничего не требовать взамен, просто потому, что это всегда плохо кончается», – цитирует РИА «Новости» Качиньского.
По его словам, тему репараций нельзя предавать забвению.
«Мы должны твердо отстаивать свои интересы и в то же время знать, каковы они на самом деле. Знать, например, что если мы помогаем Украине, а никто не помогает так, как мы, то мы защищаем польские интересы», – отметил он.
В Польше несколько лет назад подняли вопрос, что Германия должна заплатить республике репарации за ущерб во время Второй мировой войны, была создана специальная парламентская комиссия для подсчета суммы. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
Ранее в Варшаве заявили, что Россия и Германия обязаны заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
Также Польша обвиняла Россию в том, что республика не получила послевоенные репарации от Германии.
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В Польше испугались атаки на Сувалкинском выступе
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Польский генерал Станислав Козея считает, что следующей целью России будет не Молдавия или Эстония, а якобы знаменитый Сувалкинский выступ, который соединяет Калининград с Россией.
«Думаю, после саммита НАТО мы сможем чувствовать себя в большей безопасности. Но состояние европейской безопасности, и безопасности Польши в частности, зависит от исхода войны на Украине», – заявил в эфире радио ZET бывший глава Бюро национальной безопасности генерал Козей.
Он считает, что Польше пока не угрожает опасность вторжения, а победа Украины или России в конфликте не просматривается. В качестве наиболее вероятного сценария Козей допустил заморозку конфликта, передает «Ридус».
Накануне немецкие СМИ сообщили, что власти Германии возмущены действиями Литвы по блокаде перевозок грузов в Калининград через территорию ЕС и настаивают на снятии запрета. В тот же день стало известно, что в новый пакет санкций ЕС против России могут включить измененные правила транзита подсанкционных товаров в Калининград.
Ранее в США предупредили об угрозе начала войны России с ЕС из-за блокады Калининграда. Российский эксперт отметил, что в Берлине не хотят войны с Россией, поэтому Германия выразила Литве недовольство. В четверг зампред СБ РФ Дмитрий Медведев заявил о готовности России ответить на блокировку транзита в Калининград.
Во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова политиков Литвы и Польши о запрете транзита грузов в Калининградскую область «поведением баранов-провокаторов». Она также отметила, что ситуация вокруг транзита через Калининград наглядно высветила отсутствие единства в Евросоюзе. Дипломат подчеркнула, что Москва работает над ответом на случай неразрешенности ситуации с транзитом.
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Премьер Польши: Россия из ситуации с санкциями выходит невредимой
Россия пока хорошо справляется с западными санкциями, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью изданию Polska Times.
«Самая большая проблема с санкциями заключается в том, что они сильны, но будут работать в среднесрочной и долгосрочной перспективе», – сказал Моравецкий, по мнению которого введенные в отношении России рестрикции должны ослабить ее экономический потенциал и «привести к ее изоляции», передает РИА «Новости».
«К сожалению, эффекты придут в среднесрочной перспективе – через год, два, пять лет. Напротив, в краткосрочной перспективе, из-за роста цен на сырье, Россия выходит из этого невредимой, поскольку получает прибыль за поставки газа и нефти», – признал он.
Моравецкий назвал это серьезной проблемой, «ведь даже несмотря на санкции Запада, Россия может продавать свои товары в других местах».
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.
Эксперт объяснил логику заявления Шольца о целях Запада на Украине
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«Канцлер Германии в своих заявлениях следует линии британских и американских коллег. И пока заявления и действия Запада будут продолжаться в таком духе, сложно говорить о возможном мире на Украине», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в конфликте между Россией и Украиной необходимо избежать «навязанного мира».
«Если Шольц верит в то, что конфликт завершится лишь после понимания Путиным невозможности завоевать часть Украины – тогда все, конфликт реально можно заканчивать. Потому что Путин и не собирался ничего завоевывать. Россия лишь освобождает территорию Украины от нацизма и натовской инфраструктуры. Поэтому, следуя логике канцлера, властям Украины давно пора садиться за стол переговоров», – рассказал эксперт.
Корнилов полагает, что заявления немецкого канцлера вызваны скорее попытками Берлина следовать за риторикой Вашингтона и Лондона. При этом их позиция не изменилась: они хотят «воевать до последнего украинца». «Шольц играет роль наблюдателя и в большинстве действий пытается говорить то, что соответствует позициям американских и британских коллег», – сказал собеседник.
«Также тема конфликта на Украине стала влиять на внутриполитические расклады в Германии. Немецкому канцлеру пришлось отбиваться от обвинений в его адрес. Одни говорят, что ФРГ недостаточно помогает Украине. Другие, напротив, призывают Берлин дистанцироваться от этого конфликта», – отмечает Корнилов.
«Если Олаф Шольц поймет, что его позиция по Украине только ухудшает внутриполитическую ситуацию в стране и его собственный рейтинг, возможно, он постарается эту тему не акцентировать», – добавил он.
«Вместе с тем, Берлин играет значимую роль при определении внутренней и внешней политики ЕС, будучи локомотивом этой структуры, особенно после того, как из членства вышла Британия. И, как бы Шольц не следовал за позициями США и Британии, мы понимаем, что Брюссель все равно вынужден прислушиваться к мнению Берлина. Но учитывая ограниченный суверенитет Германии, и пока Шольц делает столь авантюристские заявления – мы не можем всерьез говорить о мире на Украине. И не по нашей вине», – сказал политолог.
Накануне канцлер Германии Олаф Шольц назвал цель Запада в ситуации вокруг Украины. Шольц сказал, что Запад сможет «поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо». Как заявил глава правительства Германии, задача – «избежать исхода этой войны, к которому стремится Путин: навязанного мира». «Этого не примут ни Украина, ни мы», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CBS.
Канцлер призвал «продолжать очень мощную поддержку» Украины, а также сохранять санкции против России. По словам Шольца, «конфликт закончится тогда, когда Путин поймет, что ему не удастся осуществить идею завоевания части территории соседней страны».
Ранее глава правительства Германии заявил, что президент России Владимир Путин обладает достаточным количеством ресурсов для дальнейшего ведения спецоперации на Украине.
«Он [Путин] – лидер очень великой страны, в которой живет много людей, с большими средствами. И поэтому он сможет продолжать [спецоперацию] очень долго», – цитирует Шольца Ura.ru.
На вопрос о том, когда у Путина иссякнет ресурс на продолжение военных действий на Украине, Шольц в интервью CBS ответил, что «на самом деле никто не знает».
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Миронов предложил переименовать Калининград
Калининград следует переименовать во Владибалтийск, соответствующее предложение сделал глава фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.
Нужно переименовать Калининград во Владибалтийск, а Калининградскую область – в Балтийский край, предложил Миронов, передает RT.
«Из этого названия сразу становится ясно, что речь идет о форпосте на крайнем западном рубеже нашей Родины, которая протянулась от Тихого океана до Балтики», – пояснил политик.
Область должна получить статус края, поскольку имеет стратегическое значение для России.
Ранее губернатор Калининградской области пригрозил Литве уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на запрет Литвой транзита в российский регион.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала с экспертами, чем может обернуться блокада транзита Литвой. В частности, политолог Вадим Трухачев заявил, что «Литва ведет себя так, будто лишилась тормозов». По словам собеседника, «Вильнюс в своей политике может довести дело до войны».
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Эксперт оценил развитие конфликта между Польшей и ведущими странами ЕС
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«Париж, Берлин и Брюссель серьезно недовольны Польшей в последнее время. А польской партии «Право и справедливость» как никогда нужны деньги ЕС для восстановления экономики на фоне грядущих выборов в Сейм», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Стремидловский. Ранее ЕС отказался считать достаточными изменения в польском законодательстве для снятия противоречий между Варшавой и Брюсселем.
«Очевидно, что в этом споре победа будет за ЕС, потому что именно Еврокомиссия распределяет средства и дает свое согласие на выделение денег из Европейского фонда восстановления экономики национальным фондам. А для Польши было предусмотрено порядка 35 млрд евро», – сказал политолог-полонист Станислав Стремидловский.
Произошедшее собеседник назвал «прощальным поклоном Франции, которая сейчас передает председательство в ЕС Чехии». «У поляков были шансы получить эти деньги, по крайней мере, на это намекала Урсула фон дер Ляйен. ЕС тогда «выкатил» Варшаве так называемые вехи. В общей сложности они насчитывали порядка 100 условий, которые польское правительство должно последовательно выполнить», – пояснил эксперт.
«При этом дело даже не столько в вехах, сколько в той геополитической ориентации, которую сейчас заняла Польша. Все же в ЕС ведущим остается немецко-французский блок. А Париж и Берлин недовольны Варшавой из-за полной ориентации страны на США и Великобританию. То есть пока старая Европа все же хотела бы вернуться к диалогу с Россией, Дуда этому противится», – рассуждает Стремидловский.
«Упоминание о том, что Польша якобы является законодателем европолитики на украинском направлении – это и намек Варшаве, и легкая ирония в адрес польского государства. То есть Брюссель пытается дать понять, в чем именно заключается главная проблема этого государства с точки зрения ЕС», – уверен он.
Вместе с тем, Польша крайне заинтересована в получении денег, отмечает собеседник. «Осенью будущего года там пройдут выборы в Сейм. И для победы партии «Право и справедливость» необходимо вывести страну из кризиса. А проблем там предостаточно – и высокий уровень инфляции, и удорожание энергоносителей, и рост цен на бензин, уголь и продукты питания. И эти 35 млрд евро стали бы хорошим подспорьем в борьбе за места в Сейме», – заключил Стремидловский.
Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал закон, ликвидирующий Дисциплинарную палату Верховного суда, из-за которой Еврокомиссия оштрафовала республику. Однако вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова назвала закон «несоответствующим» позиции ЕС. По ее словам, Польша должна снова пересмотреть свое законодательство, если хочет получить деньги от ЕС, передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Welt.
ЕК решила, что Польша не выполнила условия для получения денег из европейского восстановительного фонда, что стало «тяжелым ударом для национал-консерваторов в Варшаве, которого еще в июне никто не ожидал», пишет издание. После визита в Варшаву главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен Польша рассчитывала получить 35 млрд евро. Die Welt указывает, что в стране сложилась «напряженная экономическая ситуация», инфляция в мае составила 13,9%, это «один из самых высоких показателей в Европе». Кроме того, стране пришлось принять около 4 млн беженцев с Украины.
В Брюсселе решили, что средства Польше следует выделить, так как она является «важнейшим партнером Украины» и «законодателем европейской политики» в данной сфере, но ведущие эксперты указали ЕК, что изменения в новом законе носят лишь косметический характер, они фактически обходят спорные моменты между ЕК и Варшавой. Эксперт по вопросам верховенства права в Познаньском университете Якуб Ярачевски сказал, что ЕК «разделилась» по отношению к Польше: если фон дер Ляйен поддерживает сделку с Варшавой, другие влиятельные члены ЕК настаивают на выполнении Польшей всех условий.
Напомним, Польша ожидала одобрения Евросоюза плана помощи в 35 млрд евро в связи с пандемией. Сделка была запланирована еще год назад, однако правящая коалиция страны сопротивлялась требованиям Брюсселя отменить некоторые изменения в судебной системе. В прошлом году Европейский суд юстиции наложил на Польшу штрафы в размере 1 млн евро в сутки до выполнения Варшавой решения суда ЕС об упразднении Дисциплинарной палаты польского Верховного суда, на чем настаивает ЕК.
До этого Европарламент призвал ЕК и Совет ЕС немедленно инициировать судебное разбирательство из-за нарушения Польшей принципов верховенства европейских законов, а также отказать Варшаве в выделении средств из фондов ЕС для финансирования национального плана восстановления экономики после пандемии.
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Лавров пообещал ответ Москвы на высылку дипломатов из Болгарии
Москва будет отвечать на высылку Софией 70 российских дипломатов, на данном этапе российское посольство в Болгарии нормально работать не в состоянии, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«По нашей оценке, по оценке Министерства иностранных дел, нормально работать посольство не в состоянии практически уже сейчас. Естественно, мы будем отвечать нашим болгарским коллегам взаимностью», – передает РИА «Новости» его слова.
Кроме того, российское дипведомство уже сообщило, что российские дипломаты, объявленные Софией persona non grata, покинули Болгарию и уже находятся в Москве. «Да, они уже прибыли в Москву. Вчера двумя рейсами они прилетели в Москву», – рассказали в посольстве.
Напомним, прежний глава правительства Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в «шпионаже». Москва заменит дипломатов, которых высылает Болгария.
До этого болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Петков обвиняет в своей отставке посла России Элеонору Митрофанову. Вотум недоверия правительству выдвинули депутаты оппозиционной партии ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым.
Ранее Народное собрание Болгарии проголосовало за вотум недоверия коалиционному правительству страны во главе с премьер-министром Кирилом Петковым.
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Медведев заявил о завершении бурного романа украинцев с европейцами
Бурный роман жителей стран Европы и украинцев подходят к концу, от них устали, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Похоже, бурный роман европейцев с украинцами завершается. Их уже не хотят, от них устали. Неистовые поляки вспомнили про свой оголтелый национализм. Напоминают криком почти четырем миллионам украинцев, разместившихся у них в стране, про то, что они в Польше. Схожие процессы идут и в других европейских странах, затеявших любовные игрища с Киевом. Понятно. Что и требовалось доказать», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Медведев напомнил, что от украинофилии до украинофобии один шаг, а «угасающие чувства» не зажечь снова никакими обещаниями будущего нескорого и неравного брака (мифического вступления в ЕС).
Он также посоветовал украинцам «вспомнить про свою былую любовь к зеленому хлопцу в зеленой футболке» и ради собственного блага «разорвать этот брачный союз навсегда».
Ранее мэр Варшавы Рафал Тшасковский рассказал российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вован и Лексус) о провале программы польских властей по приему украинских беженцев.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Польша и другие страны не хотят содержать украинских беженцев.