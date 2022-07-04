Лучшие горнолыжные курорты России удостоят национальной премии

Национальная премия «Горы России» пройдет по 40 номинациям, а благодаря миллионам голосов российских туристов впервые будут названы лучшие горнолыжные курорты, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Очень рада, что мы стали партнерами первой национальной премии «Горы России». Она должна стать одним из главных ориентиров для тех, кто не представляет свой отдых без лыж или сноуборда, своеобразным знаком качества для горнолыжных курортов. Очень важно, что среди участников – не только культовые места, но и непривычные, обладающие при этом большим потенциалом. Например, горнолыжников ждут в Крыму, Тверской, Ивановской, Нижегородской областях, а также в Самаре, Саратове, Татарстане», – приводятся ее слова на сайте ведомства.

Догузова отметила, что лучших определит экспертное жюри и сами горнолыжники, кто активно путешествует по стране, делится впечатлениями, ведет блоги.

В рамках премии Ростуризм представит собственную номинацию – «Лучшее digital-решение».

Участниками премии могут стать любые всесезонные горные, горнолыжные курорты и комплексы, расположенные на территории Российской Федерации, а также представители горнолыжного сообщества и индустрии гостеприимства. Премия пройдет в несколько этапов.

Зарегистрироваться и выбрать номинацию можно самостоятельно на цифровой платформе премии. Народное голосование стартует 1 сентября и продлится до середины октября. Параллельно пройдет экспертное голосование по дополнительным номинациям.

30 октября состоится подведение итогов народного и экспертного голосования. А 24 ноября победителей ждет торжественная церемония награждения.

По оценкам организаторов, принять участие в премии смогут порядка 220 горнолыжных комплексов и курортов из 5 субъектов РФ, а потенциальный охват составит около 3% населения всей страны, именно столько людей сегодня вовлечено в отдых на горнолыжных курортах, которые превратились в круглогодичные самостоятельные туристические направления с разнообразной инфраструктурой. Она включает отели различного уровня, глемпинги, экотропы, рестораны локальной кухни, SPA-комплексы, горные бани, аквапарки и центры развлечений.

По оценке экспертов, потенциал посещения горных курортов в перспективе 5 лет существенно вырастет. Определиться с выбором поможет обязательная классификация горнолыжных курортов, которая будет введена в ближайшее время. Для горнолыжных комплексов, где трассы уже прошли классификацию, будет объявлена специальная номинация. А выражением пользовательских предпочтений станет премия «Горы России».