Путин назначил нового замглавы МВД России

Назван способ уничтожить транспортный комплекс Литвы

«Вильнюс сделал все для того, чтобы убить свою транзитную отрасль. Россия же в силах усугубить положение Литвы», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Носович. Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов пригрозил уничтожить транспортный комплекс Прибалтики.

«Главное, что сейчас в транспортном отношении может сделать наша страна – перекрыть транзит между Польшей и Литвой, который проходит через Калининградскую область. Несмотря на то, что у этих стран есть общая граница, им выгоднее транспортировать товары из Прибалтики в Европу и обратно через Калининград», – сказал калининградский политолог Александр Носович.

По словам собеседника, «на этой транзитной перевалке транспорт переходит с европейской узкой железнодорожной колеи на широкую российскую, которая распространена в Прибалтике». «Надо понимать, что основная часть грузов, которые перевозятся Литовской железной дорогой – это товары из Белоруссии и России. И Литва уже со своей стороны многое сделала, чтобы свою транзитную отрасль уничтожить», – отметил эксперт.

«При этом у Москвы есть все ресурсы и рычаги, чтобы добить то, что еще осталось от литовской транзитной системы. Мы действительно можем очень просто заблокировать перевалку между Польшей и Литвой», – заключил Носович.

Ранее губернатор Калининградской области пригрозил Литве уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на запрет Литвой транзита в российский регион. «Таковы могут быть последствия российских антисанкций в отношении грузов, которые идут в сторону Прибалтики и из нее. Экономический ответ России в отношении Прибалтики – гораздо более эффективная мера и крайне разрушительная, сравнимая с нейтронным оружием», передает ТАСС со ссылкой на «Ведомости».

По его словам, «Россия может сделать так, что половины экономики Литвы не будет». Как заявил Алиханов, «такое ощущение, что Литва не понимает, что Калининградская область – это часть России». «За нас есть кому вступиться, мы не один на один с проблемой», – сказал он.

Кроме того, Алиханов уже передал правительству и администрации президента России варианты возможных ответных мер на запрет сухопутного транзита ряда грузов через Литву. Губернатор не стал уточнять, в чем заключается суть этих предложений. По его словам, обсуждать их стоит «в том случае, если необходимость их принятия будет 100%». Глава региона отметил, что речь идет о «мерах различного характера».

Калининградская область полагает, что запрет транзита отменят. По словам Алиханова, «не утрачен потенциал» по возможности отмены ограничений, «поэтому вводить ответные меры немного преждевременно», передает ТАСС.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбирала с экспертами, чем может обернуться блокада транзита Литвой. В частности, политолог Вадим Трухачев заявил, что «Литва ведет себя так, будто лишилась тормозов». По словам собеседника, «Вильнюс в своей политике может довести дело до войны».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД